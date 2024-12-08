Что посмотреть в сентябре 2025 года: самые ожидаемые фильмы и сериалы

Выход новых премьер на экране – ожидаемое событие для всех киноманов. Они с нетерпением ждут выпуска как односерийных фильмов, так и продолжительных историй в виде сериалов. Если вы относитесь к их числу, то наверняка хотите знать, что посмотреть в сентябре 2025 года. Клео.ру сделал для подборку и обзор новинок, которые обязательно стоит включить в свой список киношедевров на вечер.

Ожидаемые премьеры фильмов сентября 2025

Просмотр киношедевров на большом экране оставляет незабываемые впечатления. Премьеры сентября 2025 года порадуют зрителей своим разнообразием жанров и захватывающими сюжетами. Новику по своему вкусу найдут для себя и любители остросюжетных триллеров или ужасов, и почитатели комедий с искрометным юмором. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор фильмов сентября 2025 года, заслуживших высокие рейтинги.

"Эдем"

Жанр : триллер

: триллер Премьера : 4 сентября 2025 года

: 4 сентября 2025 года Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Страна : США

: США Режиссер : Рон Ховард

: Рон Ховард Актеры: Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль





Действие картины разворачивается в 1929 году, а местом событий становится один из Галапагосских островов. Именно сюда отправляются люди, уставшие от цивилизации и не желающие больше пользоваться ее благами. К их числу примыкают немецкий доктор вместе с женой. Однако спокойствие в коммуне нарушается с приходом Баронессы, начинающей плести заговоры и интриги. Отношения между героями становятся крайне напряженными, после чего происходит целая череда ужасных убийств, которые невозможно разгадать.

"Сомния: Обитель кошмаров"

Жанр : драма, триллер, ужасы, фантастика

: драма, триллер, ужасы, фантастика Премьера: 11 сентября 2025 года

Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Страна : США

: США Режиссер : Рэйчел Кэйн

: Рэйчел Кэйн Актеры: Джонатон Шах, Грэйс Ван Дин, Джиллиан Уотерс, Питер Вак





Главная героиня картины – Джемма, которая начинает работать в компании, деятельностью которой является эксперимент "Сомния". Его суть заключается в том, что людей специально погружают в сон, чтобы они избавились от своих страхов и обрели счастье. Джемма должна следить за их состоянием, но при этом сама вынуждена находиться в состоянии бодрствования и ни в коем случае не заснуть. В противном случае она рискует столкнуться с тем, что кошмары спящих людей воплотятся в ее реальность.

"Цвета времени"

Жанр : драма, комедия

: драма, комедия Премьера: 25 сентября 2025 года

Возрастные ограничения : 16+

: 16+ Страна : Франция, Бельгия

: Франция, Бельгия Режиссер : Седрик Клапиш

: Седрик Клапиш Актеры: Сюзанн Линдон, Абрахам Уоплер, Венсан Макен, Джулия Пьятон





Сюжет картины основан на том, что незнакомцы, собравшиеся в старом доме с целью получения наследства, узнают, что они все являются потомками некой Адель, отправившейся в Париж в 1895 году, ставшей моделью местного художника и познакомившейся со многими знаменитостями того времени. Ее потомки, исследуя забытых вещей, узнают о семейных тайнах, которые оказывают влияние на их настоящую жизнь.

Новые сериалы сентября 2025

Для тех, кто любит окунуться в атмосферу продолжительных историй и увлекательно провести время, дожидаясь их развязки, создатели киношедевров подготовили в сентябре 2025 года захватывающие сериалы. Клео.ру представляет вашему вниманию обзор таких новинок.

"Газета", 1 сезон

Жанр : комедия

: комедия Премьера: 4 сентября 2025 года

Количество серий : 14

: 14 Страна : США

: США Режиссеры : Дженнифер ЧелоттаТазба Чавез Мэтт Кон Грег Дэниелс

: Дженнифер ЧелоттаТазба Чавез Мэтт Кон Грег Дэниелс Актеры: Глисон Донал, Уорд Фелисити, Импаччаторе Сабрина, Нуньес Оскар, Леттс Трэйси





События сериала, снятого в комедийном жанре, происходят во вселенной ситкома "Офис". Сюжет повествует о сотрудниках провинциальной газеты, которые под руководством своего издателя проводят ребрендинг с целью возродить его детище, терпящее упадок. От их действий будет зависеть то, выживет ли редакция, находящаяся на грани банкротства.

"Задание", 1 сезон

Жанр : триллер

: триллер Премьера : 7 сентября 2025 года

: 7 сентября 2025 года Количество серий : 8

: 8 Страна : США

: США Режиссеры : Сагар Джеремайя, Ричардсон-Уитфилд Салли

: Сагар Джеремайя, Ричардсон-Уитфилд Салли Актеры: Руффало Марк, Джонс Эмилия, Тиг Оуэн, Пелфри Том





Главный герой сериала – агент ФБР по имени Том. Хотя он имеет сложный характер и непростую судьбу, но продолжает ставить в приоритет борьбу со злом. Его целью является раскрыть деятельность наркопритонов в пригородах Филадельфии, которые возглавляет человек, являющийся на первый взгляд примерным семьянином.

"Волшебники за пределами Вэйверли Плэйс", 2 сезон

Жанр : фэнтези, комедия, драма, семейный

: фэнтези, комедия, драма, семейный Премьера : 12 сентября 2025 года

: 12 сентября 2025 года Количество серий : 10

: 10 Страна : США

: США Режиссер : Энди Фикмен

: Энди Фикмен Актеры: Дэвид Генри, Селена Гомес, Дженис ЛиЭнн Браун, Акайо Тиле, Макс Матенко, Тейлор Кора





Зрители, которым пришлась по душе фантастическая история, смогут увидеть ее продолжение, посмотрев 2 сезон сериала. Главным героем продолжает оставаться волшебник Джастин Руссо, который успел повзрослеть и принять решение вести жизнь обычных людей вместе со своей семьей. Однако все меняется в тот момент, когда его сестра приводит Билли, нуждающуюся в помощи. Джастин сталкивается с неизбежностью вернуться к магии и давать наставления стажеру-волшебнику.

"Убийство в маленьком городке", 2 сезон

Жанр : детектив, триллер, драма

: детектив, триллер, драма Премьера: 12 сентября 2025 года

Количество серий : 8

: 8 Страна : Канада

: Канада Режиссер : Милан ЧейловЛесли ХоупАманда Таппинг

: Милан ЧейловЛесли ХоупАманда Таппинг Актеры: Россиф Сазерленд, Кристин Крук, Миа Лоу, Аарон Дуглас





В центре сюжета оказывается бывший полицейский, который отправляется в небольшой населенный пункт, чтобы заняться своим здоровьем. Те не менее, ему придется столкнуться с чередой загадочных убийств, которые ему нежно будет разгадать вместе со своей напарницей.

Итог

Теперь вы знаете, что посмотреть в сентябре 2025 года, чтобы провести свой досуг интересно и увлекательно. Выбор за вами – будь то фильм, после просмотра которого вы сразу узнаете развязку сюжета, или длительная история в виде захватывающего сериала.