День работников леса 2025: история праздника и интересные факты о лесах

Сохранность природных ресурсов имеет важное значение для экологии, а труд людей, задействованных в таких отраслях, является поистине неоценимым. В честь таких специалистов был учрежден особый праздник – День работников леса. В 2025 году его смогут отметить те, кто имеет отношение к данной сфере: лесники, ботаники, экологи, дендрологи. В этой статье Клео.ру расскажет об истории возникновения профессионального праздника, о его традициях, а также интересные факты, связанные с лесами.

Когда отмечается День работников леса в 2025 году

Дата профессионального торжества не является четко установленной, она плавающая и припадает на третье воскресенье сентября. В этом году праздник будут отмечать 21 числа этого месяца. Празднуют День работника леса как в России, так и в некоторых странах бывшего Советского Союза, таких как Украина, Киргизия, Белоруссия.





История праздника

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности появился относительно недавно. Учреждение этого праздника состоялось в 1970-80-х годах, он был создан в связи с принятием "Лесного законодательства". Торжество решили основать, чтобы выразить почтение специалистам, имеющим непосредственное отношение к сохранности и приумножению лесных богатств.

Стоит отметить, что данная профессия очень актуальна в наши дни. Работники леса осуществляют борьбу с незаконной вырубкой деревьев, следят за пожарной безопасностью в лесах и способствуют восстановлению территорий после подобных бедствий. Такие специалисты, как никто другой, знают, какие именно деревья можно рубить из-за старости или угрозы безопасности другим насаждениям. Подобные знания актуальны, в том числе и в преддверии новогодних праздников.





Традиции празднования

Торжество не имеет каких-либо особых установленных традиций. Мероприятия проходят в основном на локальном уровне в пределах определенной организации. Особо отличившихся специалистов в этот день награждают дипломами и грамотами. Пользуются популярностью просветительские мероприятия, такие как мастер-классы и семинары, всевозможные соревнования, посвященные тушению пожаров, дендрологии. Важности экологии посвящены программы, которые в этот день транслируются по телевидению.





Интересные факты о лесах

С лесными насаждениями связаны определенные интересные факты. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

Леса занимают около третьей части сухих территорий планеты. Данные, которые приводила Организация Объединенных Наций в 2020 году, свидетельствуют о том, что на долю лесов в мире отводится 31% от площади суши.

На территорию пяти стран в мире приходится 54% всех лесов. Из них 20% отводится на Россию. Остальные страны – это Бразилия, Канада, Соединенные Штаты Америки и Китай.

Порядка 45% лесного массива занимают тропические леса.





Итог

День работников леса в 2025 году – это значимый профессиональный праздник, который смогут отметить все специалисты, имеющие отношение к данной отрасли. Не забудьте поздравить их в этот день, а также, по желанию, уделите время посадке саженцев или уборке зеленых территорий. Таким способом вы сможете непосредственно приобщиться к улучшению природных условий в вашем населенном пункте.