Международный день мира 2025: история, традиции и интересные факты

Достижение взаимопонимания, стремление к преодолению конфликтов и сведению их "на нет" являются залогом стабильности в мире. С этим согласится любой прогрессивно настроенный член общества, понимающий, что жить в условиях постоянного противоборства и хаоса попросту невозможно. Этим глобальным проблемам посвящен особый праздник – Международный день мира, который в 2025 году, как и в предыдущие годы, отметят в разных странах. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его возникновения и традициях, а также интересные факты о мире.

Когда отмечается Международный день мира в 2025 году

Дата праздника является четко фиксированной, его ежегодно отмечают 21 сентября. Цель этого дня – донести до как можно большего количества людей идею о необходимости объединения усилий для противостояния агрессии и насилию.





История праздника

Праздник был основан в 1981 году по инициативе Организации Объединенных Наций. Сперва для отмечания была выбрана плавающая дата, припадающая на третий вторник сентября. Это длилось вплоть до 2001 года. Изменениям способствовало принятие соответствующей резолюции об учреждении даты в четко обозначенный день – 21 сентября. Праздник был провозглашен как день отказа от любых форм насилия.





Традиции празднования

Международный день мира распространяется на разные страны, количество людей, задействованных в этом празднике, достигает миллионов. Всевозможные акции проводятся по инициативе многочисленных организаций. ООН настаивает на том, чтобы в этот день прекращать действия, связанные с войной, и устраивать просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к необходимости понимания проблем, связанных с вопросами мира.

Мероприятия имеют традиционное начало – церемония, которая проводится у Колокола мира в штаб-квартире, расположенной в Нью-Йорке. Генсекретарь ООН произносит обращение, после чего ударяет в колокол.

Ежегодно праздник приурочен к определенной тематике. В качестве примеров можно привести девизы, посвященные правам человека, борьбе с расизмом и другим актуальным вопросам.





Интересные факты о Дне мира

С торжеством связаны разнообразные интересные факты. Клео.ру предлагает ознакомиться с некоторыми из них:

Голубь, в клюве которого находится оливковая ветвь, считается символом данного праздника. Авторство этой эмблемы принадлежит Пабло Пикассо, знаменитому испанскому художнику.

В структуре ООН имеются такие почетные звания как Посланник мира и Посол доброй воли. Первое было создано в 1998 году, а второе в 2010 году. Подобных званий удостаиваются авторитетные лица, проявляющие себя в области искусства, науки и прочих сферах. Среди них можно упомянуть таких знаменитостей как Дэвид Бекхэм, Анджелина Джоли, Денис Мацуев.





Итог

Международный день мира в 2025 году – это важный праздник, направленный на то, чтобы приложить усилия для преодоления мировых кризисов, связанных с войнами и прочими проблемами. Задумайтесь в этот день о глобальных вопросах и о том, как можно сделать этот мир лучше.