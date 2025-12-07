Как отдыхаем в январе 2026 года: праздничные и выходные дни

Первый месяц в году богат на праздничные события, так как официальные выходные в январе 2026 года займут большую его часть. Для многих россиян это повод посвятить время отдыху и всевозможным интересным мероприятиям. Чтобы правильно распланировать свое время, важно знать, какие именно дни будут выходными, а какие рабочими. В этой статье Клео.ру расскажет об этих моментах.

Календарь выходных и рабочих дней

Январь 2026 года начнется с длительного праздничного периода, который займет целых 11 дней. После празднования Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января можно будет посвятить время полноценному отдыху и выйти на работу лишь 12 января.

Понять, как отдыхаем в январе 2026 года после этого периода, поможет календарь выходных и рабочих дней. Выходные выпадают на такие даты: 1-11, 17-18, 24-25 и 31 января. Рабочими днями станут: 12-16, 19-23, 26-30 января. Исходя их этого, количество выходных и праздничных дней в январе составит 16, а рабочих – только 15.





Перенос выходных дней

2026 год начнется с самого длительного периода отдыха, позволяющего рапланировать путешествия или иное увлекательное времяпровождение. Такие продолжительные каникулы удалось сделать, прибегнув к переносу выходных дней. Так, праздник, который приходится на субботу 3 января, решили перенести на пятницу 9 января. Как известно, Рождество Христово празднуется 7 января, в 2026 году этот день выпадает на среду, а выходной по этому случаю входит в период 1–8 января.

Подобная расстановка официальных выходных дней в январе позволила сделать первую декаду этого месяца непрерывными каникулами.





Как использовать длинные выходные

Столь продолжительные каникулы – это отличный повод, чтобы провести январские праздники особенно увлекательно и интересно. Конечно же, в первую очередь стоит уделить внимание традициям, свойственных для Нового года, который встречают в компании родных и друзей. Торжество не обходится без праздничного застолья, загадывания желаний под бой курантов, запуска фейерверков. При желании можно посетить новогодние представления, что особенно актуально для семей с детьми.

Другой значимый праздник – Рождество Христово, отмечают 7 января. В этот день можно посетить церковную службу, собраться за столом всей семьей и обменяться подарками. Помимо религиозных традиций, Рождество связано и с народными обрядами, к числу которых относятся гадания. Это занятие тоже можно использовать как развлечение, весело проведя время в компании.





Разнообразить ваш досуг и сделать времяпровождение более интересным помогут такие идеи:

Путешествие – для этой цели подойдет даже краткосрочная поездка в окрестности вашего города или в соседний населенный пункт. Осмотрите местные достопримечательности, отведайте блюда, которые вы ранее не пробовали – и незабываемые эмоции гарантированы.

Посещение катка позволит провести время активно и проникнуться неповторимой зимней атмосферой.

Кулинарный мастер-класс в домашних условиях в компании родных или друзей даст возможность вместе освоить приготовление нового блюда или ароматного напитка наподобие глинтвейна.

Вечер настольных игр в хорошей компании – соберитесь вместе и поиграйте в "Мафию", "Монополию", "Уно" или любую другую игру на ваш выбор.

Тематическая вечеринка – для ее подготовки нужно будет украсить дом и подобрать наряды в соответствующем стиле. Примером подобного мероприятия станет пижамная или ретро вечеринка.

Марафон новогодних фильмов – выберите картины, которые вам особенно нравятся, и насладитесь их просмотром, укутавшись в уютный плед.

Посещение массажного или спа-салона поможет восстановить силы и провести время с пользой для вашего организма.

Освоение нового хобби – с этой целью можно посетить мастер-класс или пройти его онлайн. Выбор увлечения будет зависеть от вашего предпочтения, к примеру, это может быть вышивка, вязание спицами или крючком.





Итог

Выходные и праздничные дни в январе 2026 года – это отличный повод провести время с пользой для себя и получить массу положительных эмоций. Уделите внимание праздничным традициям и занятиям, выбранным по душе, и увлекательное времяпровождение будет гарантировано.