Как отдыхаем в январе 2026 года: праздничные и выходные дни

Какие официальные выходные будут в январе 2026 года в России. Праздничные дни, новогодние каникулы и календарь выходных.
Первый месяц в году богат на праздничные события, так как официальные выходные в январе 2026 года займут большую его часть. Для многих россиян это повод посвятить время отдыху и всевозможным интересным мероприятиям. Чтобы правильно распланировать свое время, важно знать, какие именно дни будут выходными, а какие рабочими. В этой статье Клео.ру расскажет об этих моментах.
Календарь выходных и рабочих дней
Январь 2026 года начнется с длительного праздничного периода, который займет целых 11 дней. После празднования Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января можно будет посвятить время полноценному отдыху и выйти на работу лишь 12 января.
Понять, как отдыхаем в январе 2026 года после этого периода, поможет календарь выходных и рабочих дней. Выходные выпадают на такие даты: 1-11, 17-18, 24-25 и 31 января. Рабочими днями станут: 12-16, 19-23, 26-30 января. Исходя их этого, количество выходных и праздничных дней в январе составит 16, а рабочих – только 15.
Перенос выходных дней
2026 год начнется с самого длительного периода отдыха, позволяющего рапланировать путешествия или иное увлекательное времяпровождение. Такие продолжительные каникулы удалось сделать, прибегнув к переносу выходных дней. Так, праздник, который приходится на субботу 3 января, решили перенести на пятницу 9 января. Как известно, Рождество Христово празднуется 7 января, в 2026 году этот день выпадает на среду, а выходной по этому случаю входит в период 1–8 января.
Подобная расстановка официальных выходных дней в январе позволила сделать первую декаду этого месяца непрерывными каникулами.
Как использовать длинные выходные
Столь продолжительные каникулы – это отличный повод, чтобы провести январские праздники особенно увлекательно и интересно. Конечно же, в первую очередь стоит уделить внимание традициям, свойственных для Нового года, который встречают в компании родных и друзей. Торжество не обходится без праздничного застолья, загадывания желаний под бой курантов, запуска фейерверков. При желании можно посетить новогодние представления, что особенно актуально для семей с детьми.
Другой значимый праздник – Рождество Христово, отмечают 7 января. В этот день можно посетить церковную службу, собраться за столом всей семьей и обменяться подарками. Помимо религиозных традиций, Рождество связано и с народными обрядами, к числу которых относятся гадания. Это занятие тоже можно использовать как развлечение, весело проведя время в компании.
Разнообразить ваш досуг и сделать времяпровождение более интересным помогут такие идеи:
- Путешествие – для этой цели подойдет даже краткосрочная поездка в окрестности вашего города или в соседний населенный пункт. Осмотрите местные достопримечательности, отведайте блюда, которые вы ранее не пробовали – и незабываемые эмоции гарантированы.
- Посещение катка позволит провести время активно и проникнуться неповторимой зимней атмосферой.
- Кулинарный мастер-класс в домашних условиях в компании родных или друзей даст возможность вместе освоить приготовление нового блюда или ароматного напитка наподобие глинтвейна.
- Вечер настольных игр в хорошей компании – соберитесь вместе и поиграйте в "Мафию", "Монополию", "Уно" или любую другую игру на ваш выбор.
- Тематическая вечеринка – для ее подготовки нужно будет украсить дом и подобрать наряды в соответствующем стиле. Примером подобного мероприятия станет пижамная или ретро вечеринка.
- Марафон новогодних фильмов – выберите картины, которые вам особенно нравятся, и насладитесь их просмотром, укутавшись в уютный плед.
- Посещение массажного или спа-салона поможет восстановить силы и провести время с пользой для вашего организма.
- Освоение нового хобби – с этой целью можно посетить мастер-класс или пройти его онлайн. Выбор увлечения будет зависеть от вашего предпочтения, к примеру, это может быть вышивка, вязание спицами или крючком.
Итог
Выходные и праздничные дни в январе 2026 года – это отличный повод провести время с пользой для себя и получить массу положительных эмоций. Уделите внимание праздничным традициям и занятиям, выбранным по душе, и увлекательное времяпровождение будет гарантировано.