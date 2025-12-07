Прикольные тосты на Новый год 2026: короткие, смешные и оригинальные

Главный праздник зимы не обходится без торжественного застолья. Собравшись в компании членов семьи, друзей или коллег, хорошей традицией является произнести теплые пожелания. Порой слова не сразу приходят на ум, поэтому стоит заранее подготовиться и продумать прикольные тосты на Новый год 2026. В этой статье Клео.ру предложит вашему вниманию оригинальные варианты.

Короткие прикольные тосты

Как известно, краткость – сестра таланта, и именно этим правилом многие предпочитают руководствоваться, выбирая варианты пожеланий, которые будут произноситься за праздничным столом. Короткие тосты на Новый год позволят вам проявить свой креатив, ведь в предложении, состоящем всего из нескольких слов, будет заключен огромный смысл. Итак, предлагаем вам рассмотреть такие варианты коротких тостов:

"Пусть в предстоящем году льдом будет наполнено только шампанское, а наши сердца будут оставаться теплыми!"

"Пусть в жизни каждого из присутствующих за этим столом будет столько счастья, сколько выпадет снежинок зимой!"

"Желаю всем собравшимся здесь оказаться на высоте в Новом году и стать настоящей звездой!"

"Пусть наша жизнь в Новом году будет напоминать это застолье и станет такой же сытной и беззаботной!"





Смешные тосты для компании друзей

Праздник, проведенный в веселой компании, наверняка запомнится надолго и наполнит вас положительными эмоциями. Однако, каждый гость должен позаботиться о том, чтобы атмосфера за торжественным столом оставалась интересной, и придумать смешные тосты на Новый год. Предлагаем вашему вниманию несколько таких вариантов, соответствующих тематике праздника:

"Все знают тот факт, что легкое опьянение приводит к повышению в организме уровня гормонов счастья. Пускай мы все будет в Новом году немного пьяными, но причиной такого опьянения будет любовь!"

"Никто не застрахован от того, чтобы не упасть на празднике лицом в салат! Ничего страшного, ели это случится, ведь вы получите отличную омолаживающую овощную маску. Желаю всем в Новом году отлично выглядеть и сохранять свою красоту!"

"В последнее время мы часто слышим советы коучей о том, что людям просто необходимо покинуть зону комфорта. Представьте, сколько комфортных зон уже освободилось! Желаю нам всем в Новом году оставить зоны дискомфорта и с удобством занять свободную комфортную зону!"

"Как известно, смех продлевает жизнь. Желаю, чтобы в предстоящем году у нас было много причин для веселья, потому что вы знаете, что означает смех без причины. С Новым годом!"





Прикольные тосты для семьи

Члены семьи – наши самых близкие люди, и многие из нас предпочтут встретить праздник именно в такой компании. В этом случае особенно уместными станут тосты на Новый год 2026, которые помогут выразить вашу любовь родным и дать им понять, насколько они важны в вашей жизни.

"Во многих домах елка стоит до самого марта, и это не из-за лени, а по причине того, что нам не хочется расставаться с праздником, а хочется задержать его как можно дольше. Так пусть же в следующем году елка будет комнатным растением, а праздник будет наступать ежедневно!"

"Пусть наш семейный очаг неизменно сохраняет тепло, как одеяло зимой, а проблемы возникают у нас столь же редко, как выпадает снег в южных краях!"

"Пусть наш путь напоминает праздничную гирлянду – хоть и запутанную местами, но неизменно яркую, светящуюся и красивую!"





Тосты для коллег и корпоративов

Перед тем, как отправиться встречать праздник в уютной домашней обстановке, во многих рабочих коллективах принято проводить корпоративные мероприятия. В 2026 году на них тоже не обойдется без новогодних тостов. Конечно же, лучше продумать их заранее, чтобы поздравить коллег не банально и произносить пожелания без заминок:

"Дорогие сотрудники! Пусть Новый год принесет всем нам не просто здоровья, а неуемную энергию для воплощения наших самых амбициозных планов и идей! Пусть рабочие моменты будут наполнены радостными открытиями, и каждый из нас придет к своей мечте, получив поддержку коллег на этом пути!"

"Коллеги – это люди, которые всегда остаются на связи, даже если с ней случаются перебои. Желаю, чтобы мы не утрачивали связь, даже если закончится абонплата!"

"Пусть нам удается добиваться всего и сразу, иметь всегда полные счета и испытывать при этом минимум стресса!"

"Пусть у каждого из нас получится поймать удачу за хвост и крепко удерживать ее вплоть до следующего Нового года!"





Чего лучше избегать в новогодних тостах

Чтобы ваш тост получился ярким и запоминающимся, важно избегать определенных моментов при его произношении. Далее Клео.ру предлагает рассмотреть такие нюансы:

фразы-клише, звучащие банально за счет отсутствия конкретики, наподобие "счастья, здоровья, удачи";

упоминание негативных событий, обещания преодолеть какие-либо проблемы;

фокус на себе – избегайте "я" во фразах, пусть пожелания звучат так, чтобы их частью мог почувствовать себя любой присутствующий;

длинные монологи – помните о том, что хороший тост – это тот, который занимает по времени не более двух минут.





Итог

Прикольные тосты на Новый год 2026 помогут сделать атмосферу праздника по-настоящему яркой и веселой, а компания за торжественным столом будет себя чувствовать непринужденно и комфортно. Продумайте, какие пожелания бы хотели бы произнести присутствующим членам семьи и гостям, друзьям и коллегам по работе.