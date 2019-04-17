Томат Санька - урожайность и характеристика сорта

Горячая пора у огородников началась с выбора сортов томатов и других овощей. Помогут определиться с непростой задачей отзывы с фото урожайности сорта «Санька». Кроме отзывов ознакомимся и с основными характеристиками данного сорта, который является достаточно популярным среди огородников.

Описание томата «Санька»

В начале знакомства с данным сортом следует отметить его все возрастающую популярность среди овощеводов, как частных хозяйств, так и фермерских. Основными причинами такой популярности являются следующие его привлекательные показатели:

сорт раннеспелый;

растение неприхотливо в уходе;

транспортабельный;

имеет презентабельный товарный вид;

размер небольшой.

Куст томата «Санька» можно кратко описать, как:

детерминантный (низкорослый). При выращивании в открытом грунте, судя по отзывам, томат «Санька» достигает высоты 60 – 70 см, и обеспечивает высокую урожайность, как видно на фот​о. В теплице же при удачном уходе высота значительно больше и может доходить до 110 см.

листва очень густая и крепкая, не подвержена поражению болезнями;

размер листьев средний, цвет – темно-зеленый;

при выращивании без пасынкования имеет достаточно раскидистый вид;

рост прекращается после появления 6 – 7 цветочных кистей;

минимальный срок вегетации.

Плоды сорта «Санька»:

размер плодов, определяется их весом, доходящим до 100 г;

имеют круглую красивую форму;

в районе плодоножки спелый плод полностью окрашен и не имеет зеленых и желтых прожилок;

поверхность гладкая с плотной, слегка ребристой на ощупь, кожурой;

плоды мясистые;

на одной кисти вызревает 6 – 8 плодов томатов;

вкус обычный с кислинкой.

Чем еще томат «Санька» привлекает огородников:

хорошо растет и развивается, как в открытом грунте, так и в теплице, а также и просто под пленочным укрытием;

семена обладают хорошей всхожестью;

возможностью иметь свои семена, благодаря тому, что «Санька» не является гибридом;

возможностью избежать пасынкования и подвязки.

Характеристики сорта

К основным характеристикам томата сорта «Санька», как и его желтого подвида, относится:

быстрота получение урожая. От момента всходов рассады до получения спелых плодов проходит всего 80 - 90 дней. При этом возможность культивирования практически во всех регионах страны. Включая и зоны рискованного земледелия для такой овощной культуры, как томат.

устойчивость к холоду. Также устойчив сорт томата «Санька», как и его подвид с желтыми плодами, к резким перепадам температур в непродолжительные периоды летнего сезона. Что особенно существенно в регионах с частыми похолоданиями и повышением влажности. Судя по отзывам урожайность при таких перепадах температур у данного сорта не падает.

неприхотливость к свету;

устойчивость к болезням и вредителям;

достаточно высокая урожайность. С 1-2 м можно собрать до 15 кг томатов, с куста в среднем – 4 кг;

томаты поспевают достаточно дружно, что также является преимущественной характеристикой сорта.

Положительные и отрицательные стороны сорта

Надо отметить, что у данного сорта томатов столько положительных характеристик, привлекающих овощеводов, да и просто домашних хозяек, что отрицательных на этом фоне практически и нет.

Томаты данного сорта отлично подходят, как для приготовления салатов, так и для использования в домашних заготовках. По причине небольшого размера плодов и наличия плотной кожицы, томаты отлично подходят для заготовки в целом виде (фото).

К отрицательным сторонам, правда с большой «натяжкой», можно отнести несколько «простоватый» вкусовой букет плодов томатов сорта «Санька». Также многих не устраивает, судя по отзывам, слишком явная «кислинка» во вкусе. Однако, все эти «недостатки» носят субъективный характер.

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Как посадить помидоры «Санька»

У огородников есть две возможности посадки томатов сорта «Санька»:

готовой рассадой;

выращенной собственноручно.

И у того и у другого варианта есть свои преимущества, а также оба они, судя по отзывам, обеспечивают высокую урожайность (фото). Основное отличие первого от второго – меньшие хлопоты.

Однако, при желании вырастить свою рассаду, сначала подготавливаем место для посадки:

подготовить контейнеры и насыпать в них грунт. Приготовить почву можно самостоятельно: в равных частях взять торф, дерн и песок. Вторым вариантом будут такие ингредиенты, как торф, перегной и опилки, взятые в пропорции 3:1:1

полить субстрат удобрениями. На 10 л воды – по 25 г суперфосфата и сульфата калия, 10 г карбамида.

сделать небольшие углубления по 1, 5 – 2 см на расстоянии сантиметра друг от друга;

установить контейнер на место с температурой + 23 *С + 24 *С.

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Пока семена не «проклюнутся», наличие света необязательно.

Судя по отзывам, начинать посадку семян на рассаду томатов «Санька» необходимо в начале апреля, в случае, если предполагается ее высадка в грунт. При высадке в теплицу семена высаживают на две недели раньше, чтобы урожайность была достаточно высокой.

Подготовив контейнеры, как видно на фото, приступают к посадке семян:

проверяют влажность субстрата, при необходимости слегка увлажняют;

замачивают семена в слабом растворе марганцовки на 15 минут. Если семена покупные, то эту процедуру можно опустить;

промывают семена в чистой воде;

удаляют всплывшие семена;

раскладывают семена по подготовленным лункам;

заделывают почвой;

поливают;

закрывают пленкой с отверстиями для улучшения воздухообмена.

Подготовка рассады

После появления первых всходов томатов «Санька» приступаем к уходу за рассадой, чтобы к моменту схода заморозков она была максимально развитой и окрепшей, что положительно скажется на характеристике урожайности.

Условия ухода:

пленку снимают;

контейнер устанавливают на светлое место с той же температурой, доходящей до 25 *С;

обеспечивают дополнительное искусственное освещение;

контролируют влажность почвы. Она должна быть не мокрой, а лишь слегка влажной.

после полива осторожно небольшим подручным предметом рыхлят почву в прикорневой зоне.

Примерно через три недели после появления первых всходов, в фазе вегетации – появление третьего настоящего листа, проводят пикировку:

рассаживают рассаду по отдельным стаканчикам. Предварительно подготовив стаканчики и грунт;

ростки при пикировке заделывают до семядольных листиков;

температура все еще остается прежней, снижают ее через 2 недели после пикировки до 20 – 22 *С;

также через 2 недели производят первую подкормку раствором птичьего помета в пропорции 1:20.

В таком режиме подготавливают рассаду томатов «Санька» до возраста 60 дней, когда ее уже необходимо высаживать на постоянное место развития в открытый грунт или теплицу (см. фото)​​.

Соблюдение рекомендованных сроков посадки, судя по отзывам, напрямую сказывается на урожайности, как самого сорта «Санька», так и его подвида «Санька золотой».

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Как правильно ухаживать

Посадка

Перед высадкой рассады 60 дневного возраста проверяют наличие 6 – 7 настоящих листков и одной кисти.

Также перед предполагаемым сроком высадки рассаду закаливают, вынося в дневное время суток и в солнечную погоду на открытый воздух.

Высаживают рассаду в заранее подготовленную почву:

очистить от сорняков;

равномерно по всему участку разложить перепревший навоз;

перекопать на штык лопаты.

После высадки рассады, как самого сорта, так и его гибрида f1, судя по отзывам, начинается период проведения агротехнических мероприятий. Своевременное и качественное проведение этих работ обеспечит полноценное развитие и плодоношение растения, получения высокой урожайности.

Рыхление

Для сорта томатов «Санька» вполне достаточно самых простого ухода, заключающегося в своевременном поливе, рыхлении, и подкормке.

Рыхление должно быть неглубоким, производиться по мере образования прикорневой корки. После полива рыхление обязательно проводить на следующие сутки, когда почва слегка подсохнет.

Рыхление можно совмещать с прополкой сорняка.

Полив

Полив томатов «Санька» должен быть умеренным. Чтобы сократить количество поливов и сохранить необходимую влажность почвы, применяют такой агротехнический прием, как мульчирование.

Предостережения при поливе, что нельзя допускать:

полив холодной водой;

попадания воды на листья и плоды;

застоя воды в прикорневой зоне.

Подкармливание

В течение всего сезона плодоношения томата сорта «Санька» ему требуется 3-4 подкормки разведенным коровяком или перепревшим навозом.

Можно подкармливать и готовыми химическими удобрениями, однако, при желании получить исключительно полезную экологически чистую продукцию, от химии лучше отказаться.

Пасынкуется или нет

Решать пасынковать или нет придется самому возделывающему данную культуру, для данного сорта томатов она является необязательной.

Однако, многие огородники жалуются, что побеги с плодами сразу ложатся на землю, что само по-себе, именно для этого сорта и не страшно. Устойчивое к болезням растение и плотная кожура плодов – надежная защита от проблем нахождения урожая прямо на земле.

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Формирование куста

Те огородники, которые все же, примут решение о пасынковании и формировании куста томата «Санька» могут ограничиться:

обрывом лишь нижних боковых побегов;

обрывом побегов меньше 5 см.

При этом, во избежание прекращения образования новых завязей, центральный побег обламывать нельзя.

При формировании куста проводят и подвязку особенно длинных плетей куста томатов, нагруженных плодами, как видно на фото. На характеристики урожайности данная работа не влияет. Даже при учете того, что подвязка побегов для сорта томата «Санька» не является обязательной, многие ее выполняют, судя по отзывам, из чисто эстетических соображений.

Болезни и вредители

Не смотря на устойчивость томата сорта «Санька» к заболеваниям, полной и абсолютной гарантии их избежать, нет. При недостаточно грамотном и старательном уходе, даже при том минимуме, что требуется растению, он может быть подвержен болезням:

фитофторозу;

алтернариозу;

черной ножке;

грибковым заболеваниям.

Из вредителей растение могут посетить традиционные враги томатов:

бабочка – белокрылка;

колорадский жу к;

к; медведка;

ростовая муха;

тля.

Сбор и хранение томата «Санька»

Точный срок сбора урожая томатов «Санька» зависит от срока посадки семян на рассаду. Каждый огородник может прибавить к своему практическому сроку высадки семян 80 дней и получит начало или середину периода сбора урожая.

Плоды томата «Санька», судя по отзывам, очень хорошо хранятся, а также обладают хорошей степенью технического дозревания. Собирать томаты можно кистями, мы уже упоминали, что поспевают они достаточно дружно, что является одной из характеристик урожайности сорта, и красиво смотрятся на кисти.

Также плоды собирают еще двумя способами: с плодоножкой и без нее. Вид сбора урожая зависит от дальнейшего его предназначения.

Отзывы

Серафима, 43 года, Тульская область:

"Огородник со стажем, хочу поделиться своим опытом выращивания томата «Санька», он достаточно внушительный – три года. Ни проблем, ни хлопот особых с ним не испытала, одно удовольствие. Пару раз прорыхлила и от сорняков прополола, пару раз внесла удобрения и все! Дожди шли с нужным периодом, как по заказу, солнца было много, урожай меня поразил. Точно не считала количество, но было много. Соседи фотографировали мои посадки, так красиво свисали кисти с подвязанных побегов (это единственная заморочка, которую я сама себе навязала)".

Степан, 50 лет, г. Лиски, Воронежской обл.:

"А я хочу похвастаться открытием, касающимся сорта томатов «Санька», правда не своим. Мне сосед подсказал идею, сначала удивился, что пасынкую, потом поделился секретом. Оказывается, если не пасынковать, то можно собрать два урожая. Второй правда поменьше значительно и плоды маленькие, но все же! Кто не верит, попробуйте".

Рита, 41 год, Московская область:

"Ой, читаю восторги и не могу понять их. Ну да, сорт как мне его и описывали подруги, неприхотлив, ко всему устойчив, но плети опали, а на мой вкус совершенно «пустоват», да еще кислый".

Сорт томатов «Санька», судя по отзывам и характеристикам, урожайный и вкусный.