Чтобы рассада выросла крепкой и здоровой, необходимо сажать ее в удачно выбранный день. Благоприятные дни для посадки рассады в 2019 году по лунному календарю можно изучить по таблице.

Влияние Луны на посадки

В календаре определяют четыре фазы: Новолуние, Растущая Луна, Полнолуние и Убывающая Луна. Практически каждая из них будет воздействовать по-своему:

Новолуние будет длиться всего один день. В эти дни рекомендуется не трогать рассаду. Полнолуние будет на протяжении трех дней и не более. Сажать в эти дни ничего не рекомендуется. Хотя это время считается прекрасным для избавления от вредителей, а также благоприятно и для избавления от сорняков на грядке, борьбы с заболеванием растений. Убывающая Луна длится всего 11-12 дней. В этот момент не следует проводить любые манипуляции, которые затрагивают именно корневую часть растения. Лучше всего заниматься обрезкой, подкормкой, а также поливом рассады. Растущая Луна - это благоприятный период для посева садовых культур. В это самое время активен рост растения. Его можно пересадить.

Таки образом, лучше будет воспользоваться таблицей д​ля определения точности с благоприятными днями для посадки рассады в 2019 году. И только за счет этого можно получить прекрасный урожай. Предварительно определив благоприятный период для посева, можно подарить будущей культуре долгую жизнь и наслаждаться плодами длительное время.

Когда и какую нужно сажать рассаду в 2019 году

Быстро поспевающие сорта семян некоторых растений начинают сажать уже во второй половине марта. Для поздних сортов перцев и баклажанов лучше сеять в конце февраля. Единственное, что придется учитывать, чтобы высаживание рассады, не приходилось в момент заморозка.

Сеять семена нужно только во время Растущей Луны. К тому же срок посева каждый раз меняется. К примеру, для ранних сортов прекрасным считается период, рассчитываемый с середины марта. Уже с 15 числа растение будет прекрасно расти. Но и поздние сорта, как уже говорилось, следует высаживать после 15 февраля.

Следует отметить, что в каждом регионе свои погодные условия, которые влияют на рост растения. К примеру, на территории Краснодарского края следует сажать куда раньше, так как летний сезон в этих краях начинается раньше.

Перед тем, как начинать свои посадочные работы, следует предварительно учесть все сроки. Для высадки перца ранняя пересадка в открытый грунт считается не характерной. Чем дольше растение будет расти, тем крепче станет оно после пересадки. Больше всего это касается северных регионов нашей страны.

Дома в зимний период, как правило, прохладно, особенно возле окна, где в большинстве случаях держат ее все дачники. Солнечных дней в зимнее время почти не бывает. Поэтому развитие культуры происходит довольно медленно. Особенно это характерно для Сибири, поэтому подбирать для посадки рассады в 2019 году нужно учитывать погодные условия района, а потом только благоприятные дни по лунному календарю.

Для идеального роста и развития росткам потребуется температура, достигающая от 20 до 30 градусов. Но и обязательным считаются солнечные лучи, но зимой ни того, и ни другого просто не найти. Отчего времени на рост недостаточно. Именно поэтому дачники в Сибири стараются высевать свои семена уже во второй половине января или в первой половине февраля. По лунному календарю на Урале семена засевают именно в марте, подбирая благоприятные дни для посадки рассады в 2019 году.

Если у дачника есть хорошая теплица, тогда можно высаживать перец уже в начале апреля. Залогом крепкой рассады и лучшего урожая считается своевременная посадка культуры, конечно, при этом стоит соблюдать все технические условия и любые другие агротехнические мероприятия и правила.

В связи с этим, более опытные дачники предварительно определяют посевные дни согласно лунному календарю и погодным условиям. Они же прекрасно понимают, в какие именно дни следует осуществлять работу по уходу с рассадой. К примеру, когда избавиться от вредителей, вести борьбу с заболеваниями растений, пропалывать или удобрять.

Обрезать, подкармливать, поливать лучше всего на Убывающую Луну. На Растущую Луну обычно осуществляют процесс рыхления, обрезки, посадки. Это касается лишь высокорастущих растений. С наступлением Новолуния в огороде нельзя будет предпринимать что-либо.

Вопрос, связанный с правильностью посадки семян, волнует практически каждого дачника. Так давайте же подробно разберемся во всем этом.

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Семена перца для начала следует выращивать не только в горшках по отдельности, но и в общих ящичках. Прекрасным средством считается выращивание рассады перца подальше от томатов. Перец необходимо посадить раньше времени, так как он болезненно относится к пересадке. Очень долго свыкается с новыми условиями. На какое-то время рост может просто прекратиться. Для посадки перца необходимо следовать всем правилам. Это же относится и к другим культурам.

Если вы собрались сажать рассаду в июне в соответствии с благоприятными днями для посадки в 2019 году по лунному календарю, то необходимо учитывать погодные условия региона проживания.

Кому-то кажется, что нет ничего лучше торфяных стаканчиков. Но большинство дачников постоянно придерживаются иного мнения. К тому же они считают, что сквозь стенки горшков плохо проходит влага и в результате земля просто засыхает. Если начинать поливать чаще, то растет корневая часть растения.

Таким образом, корни будут проникать сквозь стенки горшка и в результате застревать там. При пересадке растения в открытый грунт, горшочки рекомендуется убирать, эта процедура часто повреждает корни культуры.

Кто-то считает, что именно в торфяных горшках семена могут погибнуть, так как они там просто перегнивают. Стены горшка не позволяют развиваться корням. Именно поэтому прекрасным решением будет посадка семян в полиэтиленовых цилиндрах или в одноразовых стаканчиках. Для этого частенько используют пакетики из-под кефира, молока и цилиндры, сделанные из пластика. Не стоит забывать, что в нижней части также придется сделать отверстие, чтобы лишняя вода могла стекать.

Определив по лунному календарю 2019 года самые благоприятные дни для посадки в мае, можно приступить к севу в теплицу.

Таблица по месяцам

Лунный Календарь садовника в 2019 году рекомендует распределить все необходимые дачные работы следующим образом:

В январе благоприятными следует считать такие дни: 1, 10, 15, 16, 19, 20, 29. В это время можно начать заниматься подготовкой семян помидоров, сладкого перца, петунии и бегонии; С наступлением 1, 6, 7, 8, 12, 13, 17 февраля требуют подумать о посадке семян перца, баклажана, позднего сорта томатов; В период 7, 14, 16, 19, 21 марта заканчивается посадка семян под рассаду. В это время начинают сеять белокочанную, цветную капусту. Высаживать рекомендуется в довольно больших контейнерах; Апрель (7, 8, 9, 10, 11, 16, 18) считается периодом для посадки картофеля, топинамбура, бобовых культур. Следует заниматься поливкой и ухаживанием за растущим растением; В мае, а именно 7, 8, 10, 14, 15, 18, 28 числа обычно начинаются более активное содействие. Следует начинать копать почву, и сажать основные садовые культуры, зелень, многолетние сорта цветов, лук, редис; В июне благоприятными днями считаются 4, 5, 6, 12, 13. Но учитываются лишь благоприятные погодные условия и полное отсутствие жарких дней, так как корневая часть при высадке не сможет закрепиться в грунте. Также следует подкармливать удобрением все недавно посаженные семена. С наступлением июля, а именно 3, 11, 17, 30 числа, следует закончить с высадкой рассады позднего урожая патиссонов, помидоров, баклажанов, бахчевых культур.

Самые неблагоприятные дни в 2019 году для посадки

Последний летний месяц и начало осеннего периода считается временем по уходу и выращиванию культур. Пора собирать урожай.

Неблагоприятное время

Таким образом, следуя всем советам бывалых садовников, следует воздерживаться от земляных работ в неблагоприятные дни.

Благоприятные дни для посадки рассады в 2019 году можно посмотреть по лунному календарю, там же указаны нейтральное и неблагоприятное время. Обычно эти дни приходятся в Полнолуние и Новолуние.

Следует учесть следующие даты, которые не благоприятны для полноценного роста культуры:

в январе – это 6, 21 числа;

в феврале – это 5, 19 числа;

в марте – 6, 21 числа;

в апрель – 5, 19 числа;

в мае – 5, 19 числа;

в июне – 3, 17 числа;

в июле – 2, 17 числа;

в августе – 1, 15, 30 числа;

в сентябре – 14, 28 числа;

в октябре – 14, 28 числа;

в ноябре – 12, 26 числа;

в декабре – 12, 26 числа.

В неблагоприятные дни следует забыть о земляных работах, лучше заниматься облагораживанием всего участка, разбивкой грядок насаждений, а также уборкой всей территории. В эти дни следует проводить уборку на дачном участке и благоустроить его.

Высаженная рассада закрепятся, а также все посеянные семена взойдут, если твердо следовать точным правилам согласно Лунному Календарю. Поэтому дачникам рекомендуется следовать помесячному этапу огородника, который составляется лучшими специалистами с полным учетом основных фаз. Для посадки рассады цветов, имеются определенные благоприятные дни в 2019 году, в соответствии с лунным календарем.

Советы от огородников

Согласно советам дачников, любую рассаду следует сажать только с учетом календаря. Для разных регионов Лунный календарь составляется в определенном формате. Посуду перед посадкой следует продезинфицировать, это избавит от возможных заболеваний и вредителей. Семена следует сажать не глубже 1.5 см. Следует поливать вместе с минеральными напитками. Вьючные растения никогда не следует сажать вместе с другими, они мешают друг другу развиваться. Вьючному растению требуется больше удобрения и минеральных веществ, чтобы прирост урожая стал большим.

Важно для посадки рассады соблюдать благоприятные дни в 2019 году, в соответствии с лунным календарем.