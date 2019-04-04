Весенняя обрезка деревьев для начинающих в картинках

Получить хороший урожай фруктов и ягод можно только, если правильно произвести обрезку плодовых деревьев. Лучше проводить эту процедуру весной, пока еще не началось набухание почек. Подробная инструкция и видео для начинающих облегчит этот процесс.

Обрезка плодовых деревьев весной пошагово

Планомерная обрезка не только придает дереву, ухоженный вид, но и улучшают вкусовые свойства фруктов, ускоряет их срок созревания, увеличивает их количество.

При обрезке деревьев весной первым делом прореживают крону, удаляют лишние ветки, которые мешают проникновению лучей солнца. Более подробно этот процесс можно увидеть в картинках пошагово.

При весенней обрезке удаляют те ветки, которые сильно загущают дерево, а также слишком длинные, потому что к ним тяжело добираться при сборе плодов, к тому же они могут поломаться. Особенно обрезка весной важна для молодых, плодовых деревьев, если ее не сделать, то ветки начнут разрастаться, тем самым, перемещая центр тяжести дерева, что приведет к искривлению ствола.

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На схеме для начинающих видно, как можно исправить недочеты предыдущей процедуры.

Осуществляя обрезку деревьев необходимо соблюдать следующие правила:

Ствол дерева никогда не трогают. Молодые ветки нужно отрезать не больше, чем на 1/3 от всей длины. Ветка, которая растет из центра, должна располагаться на 30-40 см выше, чем остальные. Необходимо стремиться к тому, чтобы на одном уровне все ветки были одинаковые. Внутренние ветки обрезают на одном уровне с наружной почкой. Все срезы должны быть гладкими, поэтому перед процедурой, остро наточить нож. Срез необходимо обработать дезинфицирующим средством или масляной краской, дабы избежать заболевания дерева. После удаления ветки над почкой, недопустимо, чтобы оставался сучок.

Начинающим садоводам обрезку деревьев весной лучше осуществлять сучкорезом, а изображения в картинках пошагово станут хорошим подспорьем.

Формирование кроны

Этот процесс производят на протяжении первых 7 лет роста дерева, для увеличения эффекта, формирование кроны совмещают с постоянным поливом, подкормкой и борьбой с вредителями. Осуществляя формирование кроны регулярно, получим следующие преимущества:

увеличится урожайность;

плоды станут сочнее и ароматнее;

дерево омолодится;

отличная профилактика заболеваний дерева.

Различают несколько видов формирования кроны, какие именно можно увидеть в таблице, а видео для начинающих бо​лее подробно осветит этот процесс.

Вид Цели Сроки проведения Формирующая Создание освещенной и мощной кроны, за которой удобно ухаживать. Придание декоративности. Первые 3-4 года Омолаживающая Восстановление кроны старых деревьев, регенерация веток и стимулирование закладки почек. После 2-3 лет роста раз в 3-4 года. Обрезка для снижения роста Повышение освещенности и продуктивности. Первые 2-4 года. Санитарная Проводят для запущенных крон, которые длительное время оставались без ухода. Осуществляют каждый год по необходимости.

Если соблюдать все правила, то получим крепкое и здоровое дерево с прочным скелетом.

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Обрезка взрослых плодовых деревьев

Чтобы сохранить полученный результат, после формирования кроны необходимо обрезать уже зрелые деревья постоянно. Эта операция является омолаживающей, она позволяет вернуть старым деревьям вторую молодость. Производить процедуру можно лишь при наличии здорового ствола и крепких скелетных ветвей.

Рассмотрим последовательность действий:

Первым делом убирают засохшие и сломанные ветки, затем надо обрезать те, которые растут внутрь кроны. Также удаляем больные и голые прутья, они уже не дадут плодов. Затем можно убрать некоторые скелетные ветки, но только если они неправильно растут и мешают развиваться новым побегам. Теперь нужно немного укоротить крону, для этого обрезаем все ветки выше 3-3,5 метров. А также удаляем сучки, которые расположились над молодыми побегами. Если на взрослом дереве много волчков, значит, в прошлом обрезка была сделана неправильно, и от них надо избавиться. Однако, штук 10 нужно оставить, только те, которые растут вверх и наружу под углом.

Более подробно процесс обрезки взрослых деревьев можно увидеть на видео для начинающих. ​​Если дереву исполнилось 10 лет и больше, надо осуществлять регулирующую подрезку, это позволит появляться новым побегам и не допустит сильного загущения.

Схемы обрезки груши, вишни, яблони и других деревьев

Обрезка деревьев весной - гарант того, что летом будет красивый и цветущий сад, для начинающих предоставлена схема всей процедуры в картинках пошагово. А более подробно увидеть это можно на видео.

Для этого удаляют следующие:

ветки, растущие под острым углом;

побеги, устремленные внутрь;

пустые ветки, не приносящие урожай.

Опытные садоводы советуют соблюдать определенные правила:

Затевать процесс надо сразу после спада сильных морозов, таким образом, к началу движения соков, раны уже заживут. Подрезают ветки над глазками, растущими внутрь кроны. Ветки, которые как-бы являются продолжением ствола, должны иметь длину больше остальных. Если дерево сильно слабое, то выполняют короткую обрезку над вторым или третьим глазком. Если дерево растет сильно, то выполняют среднюю обрезку, удаляют побеги над пятым глазком. Если дерево сильно вытянулось, то осуществляют длинную подрезку, обрезая ветки над восьмым глазком.

Для начинающих специально подготовлено видео, где процесс обрезки показан в деталях.

Рассмотрим общие принципы обрезки яблони, начинаем от корня, что хорошо видно в картинках пошагово:

удаляем молодую поросль от ствола;

обрезаем ветки, которые смотрят вниз;

отрезаем ветки, растущие очень близко друг от друга;

убираем побеги, которые смотрят вниз;

ликвидируем ветки, повернутые к стволу;

обрезаем ветки, которые перекрестились между собой;

укорачиваем макушку дерева.

На картинках, весь процесс обрезки деревьев весной изображен пошагово, особенно эта схема пригодится начинающим садоводам.

При обрезке вишни или черешни присутствуют некоторые нюансы:

у еще юного саженца удаляем все слабые побеги;

оставляем только 5-7 крепких веток, смотрящих в разные стороны, при этом промежуток между ними должно составлять около 10 см;

центральный побег, чтобы был при этом, длиннее других на 20 см.

Осуществлять процесс обрезки вишни можно только весной.

Схема обрезки груши проходит, следующим образом:

если после зимних морозов на дереве появились волчки, то есть пустые ветки, которые не принесут плодов, то их надо удалить или укоротить;

необходимо провести умеренную обрезку, чтобы не ослабить дерево;

ветки, которым год и больше необходимо слегка укоротить, от этого они станут сильнее.

На картинках пошагово весь процесс изображен более понятно.

Какой инструмент использовать

Чтобы полноценно обработать все деревья в саду, понадобятся следующие инструменты:

сучкорез;

секатор;

кусторез;

ножовка;

ножницы.

Они должны удовлетворять, следующим требованиям:

лезвие должно быть острое, благодаря этому срез будет гладким;

инструмент должен иметь зауженные концы, чтобы можно было добраться до самых труднодоступных мест;

легкий, но прочный инструмент облегчит работу;

рукоятка должна быть сделана из не скользкого материала, желательно яркого цвета, чтобы можно было легко найти в траве.

Благодаря такому инструменту обработка деревьев пройдет легко и качественно.

Преимущества и недостатки обрезки весной

Обрезка молодых деревьев весной, которую можно увидеть на видео, особенно для начинающих садоводов, имеет ряд преимуществ:

Раны на дереве успеют зажить до начала движения соков. Уже в наступающем году можно получить большой урожай плодов. Плоды станут больше в размерах и приобретут более насыщенный вкус. Хорошая циркуляция воздуха предотвратит появление многих заболеваний. Поможет увеличить срок жизни дерева и не позволит ему стареть. Придает дереву более эстетичный вид.

Если выполнять процедуру вовремя и правильно, то недостатков она иметь не будет.

Советы от опытных садоводов

Соблюдая рекомендации специалистов, процедура пройдет необременительно и качественно:

Секатор надо держать узкой частью к ветке. Когда пройдет год после высадки саженца, необходимо обрезать ветки на 7 см, а ствол на 20 см. Обрезать ветки надо прямо у основания ствола, чтобы не было пеньков. При удалении массивной и тяжелой ветки надо ее подпилить снизу, а потом сверху, чтобы не повредить кору, если вдруг ветка начнет падать. Если дерево подмерзло, то его обрезку лучше отложить на следующую весну.

Следуя этим несложным правилам, летом можно будет собрать богатый урожай сочных и аппетитных плодов.