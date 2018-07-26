Помидоры по-корейски: самый вкусный рецепт
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Категория:
салаты
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Время приготовления:
2 часа
Ингредиенты
- помидоры
- салатный перец
- перец чили
- растительное масло
- укроп, перушка
- соль
- уксус
- сахар
- молотый перец
Регулярное употребление витаминов A, C, E, PP, группы B помогает снизить риск заболеваний сердца и избавиться от токсинов, укрепляет иммунную систему и стабилизирует давление. Все это содержится в помидорах, а из них всегда получаются самые вкусные блюда. А чтобы не тратить много времени на кухне, мы вам представим несколько рецептов овощной закуски по-корейски быстрого приготовления.
Помидоры по-корейски «Пальчики оближешь»
Аппетитная закуска маринуется в банке от 8 часов. Но чтобы она полностью впитала в себя весь букет аромата и вкуса заправки надо подержать ее около суток.
Ингредиенты:
- томаты — 1 кг;
- салатный перец — 2 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- чили — 1 стручок;
- укроп, петрушка — по 1 пучку;
- растительное масло — 50 мл;
- 9% уксуса — 2 ст. л.;
- сахара — 2 ст. л.;
- каменной соли — 1 ст. л.
Приготовление:
- Зелень хорошо промываем, обсушиваем на чистом кухонном полотенце, мелко рубим и перекладываем в глубокую миску.
- Болгарский перец очищаем от семечек и зеленых плодоножек, режем крупными кусками и складываем в чашу блендера. Туда же закладываем горький стручок чили с очищенным чесноком. Измельчаем все блендером до состояния пюре.
- Полученную смесь соединяем с оставшимися ингредиентами, кроме томатов. Маринад тщательно перемешиваем, пока все компоненты равномерно не распределятся.
- Тщательно термически обрабатываем банки. Делаем слоеный “пирог”, чередуя половинки томатов с парой ложек заправки, смазывая овощи.
- Ставим закрытый деликатес в перевернутом положении настаиваться в холодильник.
Помидоры по-корейски «Минутка»
Его следует обязательно сохранить для нежданных гостей. Он занимает всего несколько минут времени. Но главное преимущество закуски в том, что она не требует маринования.
Ингредиенты:
- томаты — 10 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- острый красный перец — 1⁄2 стручка;
- укропа — 1 пучок;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- молотый перец — по вкусу;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 0,5 ст. л.
Приготовление:
- Томаты разделяем на четвертинки, перекладываем в салатницу.
- Чистую и высушенную зелень мелко рубим, посыпаем основной ингредиент.
- Острый чили режем кольцами, выкладываем на тарелку вместе со специями, сахаром и солью.
- Заправляем маслом и давленном в прессе чесноком. Хорошо перемешиваем ложкой.
Помидоры по-корейски в пакете
Этот рецепт помидоров по-корейски быстрого приготовления уникален тем, что продукты не нужно перемешивать лопаткой или аналогичными инструментами. Это позволит им сохранить свою форму. Закуска получается самой вкусной и ароматной.
Ингредиенты:
- 1 кг помидор;
- 2 шт. болгарского перца;
- 7-8 шт. зубчиков чеснока;
- 1/3 стручка острого “Чили”;
- по 1 пучку укропа, петрушки, кинзы;
- 6-7 горошин черного переца;
- 70 мл растительное масло;
- 1 ч. л. молотый кориандр;
- 3 ст. л. винный уксус;
- по 1 ст. л. сахар, соль.
Приготовление:
- Мелко режем вымытую зелень. Перекладываем в тарелку.
- Зубчики чеснока шинкуем, соединяем с зеленью. Добавляем пряные специи, масло и уксус и перемешиваем.
- Очищенный от семян салатный перец режем кольцами. Разделяем их на две части. Кладем в глубокую емкость к зеленой массе.
- Каждый томат разрезаем пополам и также аккуратно выкладываем, чтобы не помять, к остальным ингредиентам.
- Добавляем порезанный кольцами чили.
- Все аккуратно перекладываем в пищевой пакет, завязываем его вверху, чтобы осталось больше пространства.
- Переворачиваем руками до тех пор, пока продукты не перемешаются. Кладем в кастрюлю, оставляем при комнатной температуре на пару часов.
Закуска домариновывается за сутки.
Помидоры по-корейски с соевым соусом
Наличие соевого соуса позволяет убрать из списка ингредиентов в рецепте помидоров по-корейски быстрого приготовления некоторые компоненты маринада. Но лучше все же соль и уксус оставить, чтобы насладиться самой вкусной овощной закуской в полной мере.
Ингредиенты:
- 0,5 кг помидоров;
- 2 шт. перца;
- 6 зубчиков чеснока;
- 1⁄2 стручка перца чили;
- 2 ч. л. соевого соуса;
- по 1 пучку укропа, петрушки;
- 4-6 веточек базилика;
- 80 мл растительного масла;
- 2 ст. л. 9% уксуса;
- 4 ст. л. сахарного песка;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Перец очищаем от всего лишнего и режем квадратиками. А чили режем очень мелко.
- Укроп с петрушкой моем, сушим и шинкуем.
- Все измельчаем в кухонном комбайне.
- Вливаем масло, уксус и соевый соус в указанных пропорциях. Взбиваем.
- Всыпаем соль, сахар, снова включаем прибор. Используем, пока в массе кашеобразной консистенции не останется ни одной крупинки.
- В удобную миску выкладываем нарезанные помидоры, выливаем полученный соус-пюре, осторожно размешиваем и накрываем пищевой пленкой.
Ставим в холодильник, настаиваем полдня. Время от времени перемешиваем, чтобы ускорить процесс маринования.
Помидоры по-корейски без уксуса
Уксус добавляется практически в каждом рецепте быстрого приготовления помидоров по-корейски в самом конце. Но и без него закуска может получиться очень вкусной.
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров;
- 2 шт. перца;
- 3 зубчика чеснока;
- 0,5 ч. л. кориандра;
- по 1⁄2 пучка укропа, петрушки;
- черный перец по вкусу;
- 1/3 стручка острого перца;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 1,5 ч. л. соли.
Приготовление:
- Овощи тщательно промываем.
- Зелень рвем.
- Очищаем от семян сладкий перц. Затем режем и отправляем в чашу блендера.
- Туда же кидаем очищенный чеснок, все специи, красные кольца чили, соль и масло.
- Добавляем зелень. Включаем аппарат.
- Томаты режем дольками и соединяем с остальными продуктами. Настаиваем 1 час в холодильнике.
Зеленые помидоры по-корейски
Зеленые помидоры по этому рецепту превратятся в самую вкусную закуску по-корейски. Их легко и быстро приготовить, но на маринование требуется не меньше суток.
Ингредиенты:
- 1 кг томатов;
- 2 шт. болгарского перца;
- 1 средняя морковь;
- 4 зубчика чеснока;
- 1 стручок острого перца;
- 1 ч. л. кориандра;
- по 1 пучку укропа, петрушки;
- 100 мл 6% уксуса;
- 3,5 ст. л. сахарного песка;
- 2 ст. л. соли.
Приготовление:
- Томаты небольшого размера промываем, разрезаем на четвертинки. Оставляем дожидаться приготовления заправки.
- Вымытую морковь режем вдоль на четвертинки.
- Очищенный от семян перец делим пополам, а затем еще и каждую на несколько частей.
- Все овощи, кроме томатов, складываем в одну емкость. Пропускаем через обычную советскую мясорубку с чесноком и острым перцем. Но удобнее все же использовать комбайн.
- Отдельно измельчаем зелень, добавляем ее к массе, тщательно перемешиваем.
- Высыпаем сахар, соль. Последним вливаем уксус.
- Добавляем к зеленым томатам получившийся маринад, хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и ставим в холодильник (а зимой достаточно на балкон) на сутки.
Помидоры по-корейски с огурцами
Несмотря на внушительное количество продуктов, времени на маринование требуется совсем мало. Можно использовать один вид базилика вместо двух.
Ингредиенты:
- 1,5 кг томатов;
- 3 шт. салатного перца;
- 3 крупных огурца;
- 1 головка чеснока;
- зеленый, фиолетовый базилик;
- по 1 пучку укропа, петрушки, кинзы;
- 1 стручок красного перца;
- 100 мл 6% уксуса;
- 100 мл постного масла;
- 100 г сахара;
- 2 ст. л. соли.
Приготовление:
- Все овощи тщательно вымываем, даем возможность обсохнуть.
- Кинзу обрабатываем, отрезаем черенки. Листья измельчаем, перекладываем в глубокую посуду.
- Измельчаем укроп, петрушку, базилик двух видов и отправляем к кинзе.
- Очищенный салатный перец режем кусочками. Выкладываем в блендер вместе с чили, измельчаем, но не до консистенции пюре.
- Дольки чеснока пропускаем через пресс, добавляем к перечной массе вместе с зеленью.
- Отдельно соединяем сахар, соль и масло. Интенсивно взбиваем венчиком, в процессе вливаем уксус.
- Соусом заправляем перечную массу, тщательно перемешиваем. Маринад готов.
- Помидоры аккуратно разрезаем острым ножом на тонкие дольки, кладем в большую миску.
- Огурцы очищаем от кожицы. Режем брусочками и соединяем с томатами.
- В пластмассовый судок выкладываем часть маринада.
- Туда же засыпаются помидоры с огурцами. Заполняем ими до половины тары.
Оставляем закуску открытой на столе, примерно на 1 час. Затем закручиваем и оставляем дожидаться своего часа в погребе или другом прохладном месте.
Самые вкусные рецепты помидоров по-корейски каждая хозяйка подбирает под себя. И пусть кажущаяся простота быстрого приготовления не смущает. Блюдо понравится и гостям, и домочадцам.
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А как вы готовите помидоры по-корейский? 5
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Вероника / 26.07.18 16:31Почти все рецепты что тут есть знаю, кроме зеленых помидоров. Надо бы попробовать, их в этом году так много.
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Людмила / 26.07.18 16:31Готовила по-корейски морковь, кабачки, баклажаны, перцы, а теперь попробую и помидоры. Тем более, морковь сейчас стоит 50-60 рублей за кг, дороже других овощей! Ужас просто! Начала покупать мексиканскую замороженную смесь, чтобы добавлять ее в супы и борщи. А как по-другому?
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Кристина / 26.07.18 16:29Как интересно! Переписала себе, буду баловать своих, тем более что времени на приготовление требуется совсем мало.
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Юля / 26.07.18 16:28Моя семья очень любит острые блюда. Попробовали приготовить по рецепту “Минутка”. Очень вкусно получилось, а главное можно сразу есть.
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Марина Томск / 26.07.18 16:27Никогда не слышала про корейскую закуску из помидоров. Готовила только с морковью или кабачками. Обязательно порадую семью новыми блюдами. Спасибо за информацию.