Помидоры по-корейски: самый вкусный рецепт

Регулярное употребление витаминов A, C, E, PP, группы B помогает снизить риск заболеваний сердца и избавиться от токсинов, укрепляет иммунную систему и стабилизирует давление. Все это содержится в помидорах, а из них всегда получаются самые вкусные блюда. А чтобы не тратить много времени на кухне, мы вам представим несколько рецептов овощной закуски по-корейски быстрого приготовления.

Помидоры по-корейски «Пальчики оближешь»

Аппетитная закуска маринуется в банке от 8 часов. Но чтобы она полностью впитала в себя весь букет аромата и вкуса заправки надо подержать ее около суток.

Ингредиенты:

томаты — 1 кг;

салатный перец — 2 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

чили — 1 стручок;

укроп, петрушка — по 1 пучку;

растительное масло — 50 мл;

9% уксуса — 2 ст. л.;

сахара — 2 ст. л.;

каменной соли — 1 ст. л.

Приготовление:

Зелень хорошо промываем, обсушиваем на чистом кухонном полотенце, мелко рубим и перекладываем в глубокую миску. Болгарский перец очищаем от семечек и зеленых плодоножек, режем крупными кусками и складываем в чашу блендера. Туда же закладываем горький стручок чили с очищенным чесноком. Измельчаем все блендером до состояния пюре. Полученную смесь соединяем с оставшимися ингредиентами, кроме томатов. Маринад тщательно перемешиваем, пока все компоненты равномерно не распределятся. Тщательно термически обрабатываем банки. Делаем слоеный “пирог”, чередуя половинки томатов с парой ложек заправки, смазывая овощи. Ставим закрытый деликатес в перевернутом положении настаиваться в холодильник.

Помидоры по-корейски «Минутка»

Его следует обязательно сохранить для нежданных гостей. Он занимает всего несколько минут времени. Но главное преимущество закуски в том, что она не требует маринования.

Ингредиенты:

томаты — 10 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

острый красный перец — 1⁄2 стручка;

укропа — 1 пучок;

растительное масло — 3 ст. л.;

молотый перец — по вкусу;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 0,5 ст. л.

Приготовление:

Томаты разделяем на четвертинки, перекладываем в салатницу. Чистую и высушенную зелень мелко рубим, посыпаем основной ингредиент. Острый чили режем кольцами, выкладываем на тарелку вместе со специями, сахаром и солью. Заправляем маслом и давленном в прессе чесноком. Хорошо перемешиваем ложкой.

Помидоры по-корейски в пакете

Этот рецепт помидоров по-корейски быстрого приготовления уникален тем, что продукты не нужно перемешивать лопаткой или аналогичными инструментами. Это позволит им сохранить свою форму. Закуска получается самой вкусной и ароматной.

Ингредиенты:

1 кг помидор;

2 шт. болгарского перца;

7-8 шт. зубчиков чеснока;

1/3 стручка острого “Чили”;

по 1 пучку укропа, петрушки, кинзы;

6-7 горошин черного переца;

70 мл растительное масло;

1 ч. л. молотый кориандр;

3 ст. л. винный уксус;

по 1 ст. л. сахар, соль.

Приготовление:

Мелко режем вымытую зелень. Перекладываем в тарелку. Зубчики чеснока шинкуем, соединяем с зеленью. Добавляем пряные специи, масло и уксус и перемешиваем. Очищенный от семян салатный перец режем кольцами. Разделяем их на две части. Кладем в глубокую емкость к зеленой массе. Каждый томат разрезаем пополам и также аккуратно выкладываем, чтобы не помять, к остальным ингредиентам. Добавляем порезанный кольцами чили. Все аккуратно перекладываем в пищевой пакет, завязываем его вверху, чтобы осталось больше пространства. Переворачиваем руками до тех пор, пока продукты не перемешаются. Кладем в кастрюлю, оставляем при комнатной температуре на пару часов.

Закуска домариновывается за сутки.

Помидоры по-корейски с соевым соусом

Наличие соевого соуса позволяет убрать из списка ингредиентов в рецепте помидоров по-корейски быстрого приготовления некоторые компоненты маринада. Но лучше все же соль и уксус оставить, чтобы насладиться самой вкусной овощной закуской в полной мере.

Ингредиенты:

0,5 кг помидоров;

2 шт. перца;

6 зубчиков чеснока;

1⁄2 стручка перца чили;

2 ч. л. соевого соуса;

по 1 пучку укропа, петрушки;

4-6 веточек базилика;

80 мл растительного масла;

2 ст. л. 9% уксуса;

4 ст. л. сахарного песка;

соль по вкусу.

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Приготовление:

Перец очищаем от всего лишнего и режем квадратиками. А чили режем очень мелко. Укроп с петрушкой моем, сушим и шинкуем. Все измельчаем в кухонном комбайне. Вливаем масло, уксус и соевый соус в указанных пропорциях. Взбиваем. Всыпаем соль, сахар, снова включаем прибор. Используем, пока в массе кашеобразной консистенции не останется ни одной крупинки. В удобную миску выкладываем нарезанные помидоры, выливаем полученный соус-пюре, осторожно размешиваем и накрываем пищевой пленкой.

Ставим в холодильник, настаиваем полдня. Время от времени перемешиваем, чтобы ускорить процесс маринования.

Помидоры по-корейски без уксуса

Уксус добавляется практически в каждом рецепте быстрого приготовления помидоров по-корейски в самом конце. Но и без него закуска может получиться очень вкусной.

Ингредиенты:

1 кг помидоров;

2 шт. перца;

3 зубчика чеснока;

0,5 ч. л. кориандра;

по 1⁄2 пучка укропа, петрушки;

черный перец по вкусу;

1/3 стручка острого перца;

3 ст. л. растительного масла;

1,5 ч. л. соли.

Приготовление:

Овощи тщательно промываем. Зелень рвем. Очищаем от семян сладкий перц. Затем режем и отправляем в чашу блендера. Туда же кидаем очищенный чеснок, все специи, красные кольца чили, соль и масло. Добавляем зелень. Включаем аппарат. Томаты режем дольками и соединяем с остальными продуктами. Настаиваем 1 час в холодильнике.

Зеленые помидоры по-корейски

Зеленые помидоры по этому рецепту превратятся в самую вкусную закуску по-корейски. Их легко и быстро приготовить, но на маринование требуется не меньше суток.

Ингредиенты:

1 кг томатов;

2 шт. болгарского перца;

1 средняя морковь;

4 зубчика чеснока;

1 стручок острого перца;

1 ч. л. кориандра;

по 1 пучку укропа, петрушки;

100 мл 6% уксуса;

3,5 ст. л. сахарного песка;

2 ст. л. соли.

Приготовление:

Томаты небольшого размера промываем, разрезаем на четвертинки. Оставляем дожидаться приготовления заправки. Вымытую морковь режем вдоль на четвертинки. Очищенный от семян перец делим пополам, а затем еще и каждую на несколько частей. Все овощи, кроме томатов, складываем в одну емкость. Пропускаем через обычную советскую мясорубку с чесноком и острым перцем. Но удобнее все же использовать комбайн. Отдельно измельчаем зелень, добавляем ее к массе, тщательно перемешиваем. Высыпаем сахар, соль. Последним вливаем уксус. Добавляем к зеленым томатам получившийся маринад, хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и ставим в холодильник (а зимой достаточно на балкон) на сутки.

Помидоры по-корейски с огурцами

Несмотря на внушительное количество продуктов, времени на маринование требуется совсем мало. Можно использовать один вид базилика вместо двух.

Ингредиенты:

1,5 кг томатов;

3 шт. салатного перца;

3 крупных огурца;

1 головка чеснока;

зеленый, фиолетовый базилик;

по 1 пучку укропа, петрушки, кинзы;

1 стручок красного перца;

100 мл 6% уксуса;

100 мл постного масла;

100 г сахара;

2 ст. л. соли.

Приготовление:

Все овощи тщательно вымываем, даем возможность обсохнуть. Кинзу обрабатываем, отрезаем черенки. Листья измельчаем, перекладываем в глубокую посуду. Измельчаем укроп, петрушку, базилик двух видов и отправляем к кинзе. Очищенный салатный перец режем кусочками. Выкладываем в блендер вместе с чили, измельчаем, но не до консистенции пюре. Дольки чеснока пропускаем через пресс, добавляем к перечной массе вместе с зеленью. Отдельно соединяем сахар, соль и масло. Интенсивно взбиваем венчиком, в процессе вливаем уксус. Соусом заправляем перечную массу, тщательно перемешиваем. Маринад готов. Помидоры аккуратно разрезаем острым ножом на тонкие дольки, кладем в большую миску. Огурцы очищаем от кожицы. Режем брусочками и соединяем с томатами. В пластмассовый судок выкладываем часть маринада. Туда же засыпаются помидоры с огурцами. Заполняем ими до половины тары.

Оставляем закуску открытой на столе, примерно на 1 час. Затем закручиваем и оставляем дожидаться своего часа в погребе или другом прохладном месте.

Самые вкусные рецепты помидоров по-корейски каждая хозяйка подбирает под себя. И пусть кажущаяся простота быстрого приготовления не смущает. Блюдо понравится и гостям, и домочадцам.