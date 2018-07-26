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Помидоры по-корейски: самый вкусный рецепт

  • Категория:
    салаты
  • Время приготовления:
    2 часа

Ингредиенты

  • помидоры
  • салатный перец
  • перец чили
  • растительное масло
  • укроп, перушка
  • соль
  • уксус
  • сахар
  • молотый перец
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Регулярное употребление витаминов A, C, E, PP, группы B помогает снизить риск заболеваний сердца и избавиться от токсинов, укрепляет иммунную систему и стабилизирует давление. Все это содержится в помидорах, а из них всегда получаются самые вкусные блюда. А чтобы не тратить много времени на кухне, мы вам представим несколько рецептов овощной закуски по-корейски быстрого приготовления.

Помидоры по-корейски «Пальчики оближешь»

Аппетитная закуска маринуется в банке от 8 часов. Но чтобы она полностью впитала в себя весь букет аромата и вкуса заправки надо подержать ее около суток.

Ингредиенты:

  • томаты — 1 кг;
  • салатный перец — 2 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • чили — 1 стручок;
  • укроп, петрушка — по 1 пучку;
  • растительное масло — 50 мл;
  • 9% уксуса — 2 ст. л.;
  • сахара — 2 ст. л.;
  • каменной соли — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Зелень хорошо промываем, обсушиваем на чистом кухонном полотенце, мелко рубим и перекладываем в глубокую миску.
  2. Болгарский перец очищаем от семечек и зеленых плодоножек, режем крупными кусками и складываем в чашу блендера. Туда же закладываем горький стручок чили с очищенным чесноком. Измельчаем все блендером до состояния пюре.
  3. Полученную смесь соединяем с оставшимися ингредиентами, кроме томатов. Маринад тщательно перемешиваем, пока все компоненты равномерно не распределятся.
  4. Тщательно термически обрабатываем банки. Делаем слоеный “пирог”, чередуя половинки томатов с парой ложек заправки, смазывая овощи.
  5. Ставим закрытый деликатес в перевернутом положении настаиваться в холодильник.

Помидоры по-корейски «Минутка»

Его следует обязательно сохранить для нежданных гостей. Он занимает всего несколько минут времени. Но главное преимущество закуски в том, что она не требует маринования.

Ингредиенты:

  • томаты — 10 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • острый красный перец — 1⁄2 стручка;
  • укропа — 1 пучок;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • молотый перец — по вкусу;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 0,5 ст. л.

Приготовление:

  1. Томаты разделяем на четвертинки, перекладываем в салатницу.
  2. Чистую и высушенную зелень мелко рубим, посыпаем основной ингредиент.
  3. Острый чили режем кольцами, выкладываем на тарелку вместе со специями, сахаром и солью.
  4. Заправляем маслом и давленном в прессе чесноком. Хорошо перемешиваем ложкой.

Помидоры по-корейски в пакете

Этот рецепт помидоров по-корейски быстрого приготовления уникален тем, что продукты не нужно перемешивать лопаткой или аналогичными инструментами. Это позволит им сохранить свою форму. Закуска получается самой вкусной и ароматной.

Ингредиенты:

  • 1 кг помидор;
  • 2 шт. болгарского перца;
  • 7-8 шт. зубчиков чеснока;
  • 1/3 стручка острого “Чили”;
  • по 1 пучку укропа, петрушки, кинзы;
  • 6-7 горошин черного переца;
  • 70 мл растительное масло;
  • 1 ч. л. молотый кориандр;
  • 3 ст. л. винный уксус;
  • по 1 ст. л. сахар, соль.

Приготовление:

  1. Мелко режем вымытую зелень. Перекладываем в тарелку.
  2. Зубчики чеснока шинкуем, соединяем с зеленью. Добавляем пряные специи, масло и уксус и перемешиваем.
  3. Очищенный от семян салатный перец режем кольцами. Разделяем их на две части. Кладем в глубокую емкость к зеленой массе.
  4. Каждый томат разрезаем пополам и также аккуратно выкладываем, чтобы не помять, к остальным ингредиентам.
  5. Добавляем порезанный кольцами чили.
  6. Все аккуратно перекладываем в пищевой пакет, завязываем его вверху, чтобы осталось больше пространства.
  7. Переворачиваем руками до тех пор, пока продукты не перемешаются. Кладем в кастрюлю, оставляем при комнатной температуре на пару часов.

  • А вы готовите помидоры по-корейский?

Закуска домариновывается за сутки.

Помидоры по-корейски с соевым соусом

Наличие соевого соуса позволяет убрать из списка ингредиентов в рецепте помидоров по-корейски быстрого приготовления некоторые компоненты маринада. Но лучше все же соль и уксус оставить, чтобы насладиться самой вкусной овощной закуской в полной мере.

Ингредиенты:

  • 0,5 кг помидоров;
  • 2 шт. перца;
  • 6 зубчиков чеснока;
  • 1⁄2 стручка перца чили;
  • 2 ч. л. соевого соуса;
  • по 1 пучку укропа, петрушки;
  • 4-6 веточек базилика;
  • 80 мл растительного масла;
  • 2 ст. л. 9% уксуса;
  • 4 ст. л. сахарного песка;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Перец очищаем от всего лишнего и режем квадратиками. А чили режем очень мелко.
  2. Укроп с петрушкой моем, сушим и шинкуем.
  3. Все измельчаем в кухонном комбайне.
  4. Вливаем масло, уксус и соевый соус в указанных пропорциях. Взбиваем.
  5. Всыпаем соль, сахар, снова включаем прибор. Используем, пока в массе кашеобразной консистенции не останется ни одной крупинки.
  6. В удобную миску выкладываем нарезанные помидоры, выливаем полученный соус-пюре, осторожно размешиваем и накрываем пищевой пленкой.

Ставим в холодильник, настаиваем полдня. Время от времени перемешиваем, чтобы ускорить процесс маринования.

Помидоры по-корейски без уксуса

Уксус добавляется практически в каждом рецепте быстрого приготовления помидоров по-корейски в самом конце. Но и без него закуска может получиться очень вкусной.

Ингредиенты:

  • 1 кг помидоров;
  • 2 шт. перца;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 0,5 ч. л. кориандра;
  • по 1⁄2 пучка укропа, петрушки;
  • черный перец по вкусу;
  • 1/3 стручка острого перца;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 1,5 ч. л. соли.

Приготовление:

  1. Овощи тщательно промываем.
  2. Зелень рвем.
  3. Очищаем от семян сладкий перц. Затем режем и отправляем в чашу блендера.
  4. Туда же кидаем очищенный чеснок, все специи, красные кольца чили, соль и масло.
  5. Добавляем зелень. Включаем аппарат.
  6. Томаты режем дольками и соединяем с остальными продуктами. Настаиваем 1 час в холодильнике.

Зеленые помидоры по-корейски

Зеленые помидоры по этому рецепту превратятся в самую вкусную закуску по-корейски. Их легко и быстро приготовить, но на маринование требуется не меньше суток.

Ингредиенты:

  • 1 кг томатов;
  • 2 шт. болгарского перца;
  • 1 средняя морковь;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 1 стручок острого перца;
  • 1 ч. л. кориандра;
  • по 1 пучку укропа, петрушки;
  • 100 мл 6% уксуса;
  • 3,5 ст. л. сахарного песка;
  • 2 ст. л. соли.

Приготовление:

  1. Томаты небольшого размера промываем, разрезаем на четвертинки. Оставляем дожидаться приготовления заправки.
  2. Вымытую морковь режем вдоль на четвертинки.
  3. Очищенный от семян перец делим пополам, а затем еще и каждую на несколько частей.
  4. Все овощи, кроме томатов, складываем в одну емкость. Пропускаем через обычную советскую мясорубку с чесноком и острым перцем. Но удобнее все же использовать комбайн.
  5. Отдельно измельчаем зелень, добавляем ее к массе, тщательно перемешиваем.
  6. Высыпаем сахар, соль. Последним вливаем уксус.
  7. Добавляем к зеленым томатам получившийся маринад, хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и ставим в холодильник (а зимой достаточно на балкон) на сутки.

Помидоры по-корейски с огурцами

Несмотря на внушительное количество продуктов, времени на маринование требуется совсем мало. Можно использовать один вид базилика вместо двух.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг томатов;
  • 3 шт. салатного перца;
  • 3 крупных огурца;
  • 1 головка чеснока;
  • зеленый, фиолетовый базилик;
  • по 1 пучку укропа, петрушки, кинзы;
  • 1 стручок красного перца;
  • 100 мл 6% уксуса;
  • 100 мл постного масла;
  • 100 г сахара;
  • 2 ст. л. соли.

Приготовление:

  1. Все овощи тщательно вымываем, даем возможность обсохнуть.
  2. Кинзу обрабатываем, отрезаем черенки. Листья измельчаем, перекладываем в глубокую посуду.
  3. Измельчаем укроп, петрушку, базилик двух видов и отправляем к кинзе.
  4. Очищенный салатный перец режем кусочками. Выкладываем в блендер вместе с чили, измельчаем, но не до консистенции пюре.
  5. Дольки чеснока пропускаем через пресс, добавляем к перечной массе вместе с зеленью.
  6. Отдельно соединяем сахар, соль и масло. Интенсивно взбиваем венчиком, в процессе вливаем уксус.
  7. Соусом заправляем перечную массу, тщательно перемешиваем. Маринад готов.
  8. Помидоры аккуратно разрезаем острым ножом на тонкие дольки, кладем в большую миску.
  9. Огурцы очищаем от кожицы. Режем брусочками и соединяем с томатами.
  10. В пластмассовый судок выкладываем часть маринада.
  11. Туда же засыпаются помидоры с огурцами. Заполняем ими до половины тары.

Оставляем закуску открытой на столе, примерно на 1 час. Затем закручиваем и оставляем дожидаться своего часа в погребе или другом прохладном месте.

Самые вкусные рецепты помидоров по-корейски каждая хозяйка подбирает под себя. И пусть кажущаяся простота быстрого приготовления не смущает. Блюдо понравится и гостям, и домочадцам.

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26.07.2018
Теги: помидоры рецепты помидоры по-корейский

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А как вы готовите помидоры по-корейский? 5  

Оставить комментарий
  • Вероника / 26.07.18 16:31
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    Почти все рецепты что тут есть знаю, кроме зеленых помидоров. Надо бы попробовать, их в этом году так много.
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  • Людмила / 26.07.18 16:31
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    0
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    Готовила по-корейски морковь, кабачки, баклажаны, перцы, а теперь попробую и помидоры. Тем более, морковь сейчас стоит 50-60 рублей за кг, дороже других овощей! Ужас просто! Начала покупать мексиканскую замороженную смесь, чтобы добавлять ее в супы и борщи. А как по-другому?
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  • Кристина / 26.07.18 16:29
    -
    0
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    Как интересно! Переписала себе, буду баловать своих, тем более что времени на приготовление требуется совсем мало.
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  • Юля / 26.07.18 16:28
    -
    0
    +
    Моя семья очень любит острые блюда. Попробовали приготовить по рецепту “Минутка”. Очень вкусно получилось, а главное можно сразу есть.
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  • Марина Томск / 26.07.18 16:27
    -
    0
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    Никогда не слышала про корейскую закуску из помидоров. Готовила только с морковью или кабачками. Обязательно порадую семью новыми блюдами. Спасибо за информацию.
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