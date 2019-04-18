Картофель Гала - описание сорта

Есть среди картофеля такой вид, который совершенно неприхотлив в уходе и хорошо растет в любом регионе. Сорт картофеля «Гала» по праву заслужил любовь многих огородников за высокие показатели урожайности и стойкости ко многим болезням. Подробнее узнать о нем можно из описания, которое дополнено фото и отзывами реальных овощеводов.

Описание и характеристика сорта "Гала"

Картофель сорта «Гала», фото и описание которого подробно рассмотрим, имеет хорошие отзывы от огородников. А все потому, что это ранний сорт, который позволяет собрать внушительный урожай уже через 75 дней. Этим огородники обязаны немецким селекционерам, которые смогли вывести универсальный сорт любимого овоща.

«Гала» устойчив к болезням, которые характерны для картофеля, растет в любом регионе и дает при этом стабильно высокий урожай. С одного возможно получить до 25 корнеплодов, конечно, при должном уходе.

Основная информация о картофеле сорта «Гала», особо ценная для овощеводов:

высокая урожайность;

нетребовательность в уходе;

нейтральность к температурным скачкам;

длительная сохранность урожая;

высокие сортовые качества.

Растения стоит прямо и достигает средней высоты, по отношению к другим разновидностям. Обычно имеет белые цветки и темно-зеленые небольшие листочки, слегка волнистые по краям.

Они оберегают растение в жаркую погоду от потери драгоценной влаги. Корнеплоды имеют средние размеры, массой около 120 г. Это обеспечивает достаточное число отростков для посадки и избежать загнивания клубней до момента появления всходов.

Вкусовые качества

Картофель «Гала» по отзывам обладает высокими вкусовыми качествами. Описание сорта, фото которого так распространены в сети, показывают, что его рекомендуют использовать даже в детском питании. Это стало возможно благодаря низкому уровню крахмала (до 14%).

Еще одним ценным веществом в картофеле является каротин, который обладает сильными антиоксидантными свойствами.

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Плюсы и минусы сорта

Выбирают картофеля сорта «Гала» для посадки на своем участке те дачники и огородники, которые ценят свое время и силы. По отзывам и описанию можно вывести следующие преимущества этой разновидности главного корнеплода страны:

для него не важны сроки посадки – урожай успеет созреть в любом случае;

сорт «Гала» начинает рано давать урожай, тогда как остальные виды только начинают цвести;

урожай картофеля долго не портиться при хранении.

Эффективность хранения повышается, если за 1-2 недели до выкапывания клубней удалить всю ботву с куста. Помимо этого, как говорилось ранее, картофель сорта «Гала» дает высокий урожай.

Несмотря на такие обилие преимуществ, есть и отрицательные качества у этого сорта. Основной минус в том, что «Гала» очень восприимчив к ризоктониозу, который поражает и уничтожает куст у самого основания. Но современные технологии позволяют надежно защитить картофель от этого грибка.

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Урожайность и сроки созревания

В описании к сорту картофеля «Гала» говориться, что первый урожай можно получить уже через 70-80 дней с момента попадания посадочного материала в грунт. Многочисленные отзывы огородников подтверждают ранние сроки созревания – посадив «Галу» в мае, в июле можно отведать молодую картошечку.

При этом с одного куста нередко удается получить до 25 клубней, масса которых достигает 120 г.

Когда сажать картофель "Гала"

Сложно назвать одну точную дату посадки раннего картофель «Гала», поскольку весна в каждом регионе наступает по-разному.

Оптимальная температура прогрева земли на глубине 10 см, обозначенная в описании сорта, составляет +10°С. В холодный грунт лучше не пускать посадочный материал, так как в этом случае всходов можно вообще не дождаться. Клубни начнут гнить, что основательно испортит почву в этом участке огорода.

Посадка и выращивание сорта картофеля

Правильная посадка картофеля «Гала» гарантирует половину успеха в сборе богатого урожая. Готовая инструкция поможет не наделать ошибок в этой ответственной работе даже начинающему дачнику.

Пошаговая инструкция посадки

Первое, что необходимо сделать для получения хорошего урожая картофеля - выбрать правильный посадочный материал. Для этого лучше обратиться к проверенным селекционерам, представляющим сорт на специальных ярмарках, либо купить клубни на сельскохозяйственном рынке. Не стоит отбирать картофель помельче, оставшийся с прошлого года, так как это может привести к вырождению сорта. Клубни картофеля «Гала» для посадки лучше выбирать среднего размера, весом около 80 грамм.

Важно, чтобы на картофелине было достаточно глазков, которые и обеспечат хорошее разрастание корневой системы и появления достаточного количества новых клубней. Мелкие экземпляры не могут гарантировать такого результата, а слишком крупные с большой вероятностью начнут загнивать.

Лучше заранее заняться проращиванием клубней, чтобы получить первые всходы уже через несколько дней после посадки. Такой картофель и цвести начнет раньше, и урожай появится быстрее. Опытные огородники для этих целей выкладывают будущий посадочный материал в деревянные ящики, по 2-3 ряда, пересыпая каждый влажным опилками.

Для эффективности всходов можно заранее прогреть клубни для посадки на солнце, выложив их на ровную и сухую поверхность.

Следующий шаг в получении хорошего урожая картофеля «Гала» - выбор правильного места для посадки. Этот сорт комфортно себя чувствует в суглинистых, хорошо увлажненных почвах, со средней кислотностью. Не стоит увлекаться органическими подкормками. Подготовкой к сезону необходимо заняться заранее.

Уже осенью нужно внести под перекопку:

аммиачную селитру или мочевину;

30% калийной соли;

двойной суперфосфат, в указанных в инструкции пропорциях.

Одной из самых распространенных ошибок в посадке картофеля является то, что участок земли не меняется из года в год. На самом деле, это в корне не верно, так как специалисты рекомендуют переходить на другие грядки каждый сезон.

Два-три года почву лучше засеивать овсом или горчицей, чтобы она как следует отдохнула. Полученный урожай можно не убирать, а перекопать растения вместе с грунтом.

Подготовка к посадке участка земли – еще один важный шаг к получению хорошего урожая картофеля. Перед работой в новом сезоне необходимо удобрить почву. Сорт «Гала» отлично реагирует даже на повышенные дозы подкормки, поэтому не стоит бояться переборщить с препаратами.

Из удобрений можно использовать следующие вещества в одну лунку:

Древесную золу (5 ст. л.) Костяную муку (0,5 ст.) Мочевину (1 ст. л.) Суперфосфаты (1 ст. л.) Калий сернокислый (1 ч. л.) Перепревший навоз (700г).

Такой способ подкормки называется ямочным, и при нем все необходимые клубням вещества попадают строго по назначению.

Подготовив место для посадки, можно заняться и самими клубнями. Главное, выкладывать посадочный материал осторожно, чтобы не повредить ростки. Высаживать картофель в удобренный лунки нужно на расстоянии 70 см друг от друга, присыпая сверху землей на 10 см.

Уже совсем скоро над поверхностью почвы начнут показываться первые, дружные всходы. Именно тогда стоит прорыхлить землю вокруг кустиков и удалить сорняки, чтобы уменьшить испарения и сохранить влагу. Помимо этого, опытные дачники советуют обработать каждое растение золой, чтобы защитить его от колорадского жука.

Отзывы о сорте "Гала"

Лучшее описание сорта картофеля «Гала» могут дать реальные отзывы опытных огородников, собранные на просторах интернета. Многие хвалят вкусовые качества корнеплода, а для других важно длительное хранение, с которым «Гала» вполне справляется.

Константин Дмитриевич, Московская область:

"Уже несколько лет высаживаю только картофель «Гала». Основное его преимущество – неприхотливость. Я – человек в возрасте, поэтому не могу уделять много внимания посадкам. Закладываю клубни в заранее подготовленную яму, поливаю дважды в неделю и окучиваю по мере необходимости. В конце сезона с одного растения могу собрать до 2 кг картошки".

Вера Николаевна, Тверь:

"Сорт «Гала» рекомендую всем подругам и соседям по участку. Довольна им полностью, так как он не требует постоянного внимания с моей стороны, а урожай всегда дает отличный. Еще очень важно, что клубни практически не болеют грибком, как с другими видами картофеля. Но я все равно опрыскиваю и обрабатываю кусты в качестве профилактики".

Татьяна, Саратовская область:

"Выбираю этот сорт, потому что люблю молодой картофель. Когда на соседнем огороде только появляются цветочки, мы уже вовсю кушаем вкусные блюда. Рекомендую «Галу», как основной сорт, так как он не прихотлив в уходе и дает прекрасный урожай – по 2-4 кг с куста".

Уход

Картофель сорта «Гала», описание и фото которого рассматривается в этом материале, не нуждается в особых манипуляциях во время роста. Правда, ему требуется постоянно обеспечение нормального уровня влажности под кустом.

Не менее важно своевременно вносить подкормку, причем делать это в прорыхленную почву. Можно пользоваться:

куриным пометом, разведенным водой 1/10;

мочевиной 1 ст. л. на 10 л воды, по 0,5 л раствора под куст;

аммиачной селитрой 20 г на 10 л жидкости.

После обработки следует хорошо пролить картофель чистой водой, чтобы удобрение попало глубже в почву.

Болезни и вредители картофеля

Среди особых плюсов картофеля сорта «Гала» можно выделить продолжительность хранения и устойчивость ко многим заболеваниям. Но даже этот вид может поражаться:

Ризоктониозом, который проявляется у основания стебля. Вирусом скручивания листа. Фитофторозом клубней или ботвы.

Как видно из описания и отзывов, не так много опасностей поджидает огородников, выбирающих сорт «Гала» для своих участков. Благодаря этому фактору, картофель имеет высокую товарность, ведь при уборке урожая только в 6% случаев могут попасться некондиционные корнеплоды.

По своим характеристикам картофель «Гала» превосходит большинство других популярных сортов. Благодаря раннему созреванию, хорошему урожаю и простоте ухода, его ежегодно выбирают все больше дачников и молодых огородников.