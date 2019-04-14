Сегодня слайм является самой популярной игрушкой у детей всех возрастов, даже есть целое направление – слаймеры. Тянущаяся игрушка может быть разных цветов и даже ароматов. Создать такую игрушку может каждый ребенок, только для них лучше выбрать более безопасный рецепт, например, узнать, как сделать слайм из шампуня своими руками.

Из шампуня и клея ПВА

Из шампуня и клея ПВА можно сделать слайм без особого труда. Здесь не нужны какие-либо лабораторные условия, достаточно подготовить такие основные компоненты, как шампунь, хороший клей и тетраборат натрия.

Также понадобится прозрачный канцелярский клей, многие слаймеры советуют использовать фирмы Erich Krause и крем для рук.

Рецепт:

В подходящую емкость выливаем целый пузырек клея ПВА, который придаст лизуну эластичность и пластичность, а также прозрачный клей.

Вливаем 1-1,5 ст. шампуня и немного крема, который выступит в роли размягчителя, хорошо все перемешиваем.

Теперь по капле вводим тетраборат, это противомикробный препарат, его можно купить в любой аптеке, и нужен он, чтобы лизун загустел.

Тщательно начинаем все размешивать, пока состав не станет густым и вязким.

Далее нужно размять слайм руками, потянуть ее в разные стороны, а если на него надавить пальцами, то можно услышать приятный хруст.

Слайм получится белого цвета, поэтому при желании можно добавить в состав любого цвета краситель и даже эфирные масла для аромата.

Возвращаем лизуна в емкость, накрываем и через 2 дня игрушка будет полностью готова.

При изготовлении слайма лучше работать в медицинских или хозяйственных перчатках, ведь в этом рецепте все-таки используется химикат, который плохо скажется на состоянии кожного покрова рук.

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Слайм из шампуня без клея

Сделать слайм из шампуня можно без клея и других химикатов, достаточно взять воду и крахмал.

Рецепт:

В миску вливаем примерно 100-120 мл шампуня, он должен быть густым, иметь приятный цвет и запах.

Сделать лизуна более ярким и блестящим можно с помощью обычных пищевых красителей и мелких блесток, которые добавляем в шампунь и перемешиваем.

Теперь подсыпаем 280-300 г кукурузного крахмала или муки, но тоже кукурузной, перемешиваем.

После добавления крахмала слайм уже станет густым, если такая структура лизуна устраивает, то больше ничего не добавляем, если есть желание сделать его более склизким, переходим к следующему этапу.

Берем воду и вводим жидкость постепенно, примерно по 15 мл, чем больше воды, тем слайм будет становиться более жидким.

Слайм готов, осталось только размять его хорошо руками.

Хранить лизуна нужно в герметично закрытом контейнере, а на следующий день добавить пару капель воды, чтобы “оживить” игрушку.

Слайм из шампуня и соли

Есть еще один способ, как сделать безопасную игрушку для детей. Рецепт также предусматривает использование шампуня, но слайм будет из соли. Лизун получается очень мягким, правда, у такого слайма есть свои недостатки, о которых обязательно расскажем.

Рецепт:

В миску вливаем 3-4 ч. ложки густого шампуня и теперь по щепотке подсыпаем соль, если засыпать много, но лизун будет испорчен.

Шампунь с солью размешиваем, соленые гранулы будут впитывать влагу и масса начнет густеть.

Затем лизуна нужно поставить в холод на 15 минут.

Теперь о недостатках, лизун хоть получается густым, но очень липким, поэтому без добавок других компонентов здесь не обойтись. Можно добавить жидкое мыло, клей ПВА или тетраборат, но, а если вы носить линзы, то раствор для их хранения. Все это придаст лизуну эластичность, и он не будет прилипать к рукам.

Из шампуня и зубной пасты

Основа слайма – это клей ПВА и буру, но если таких компонентов под рукой не оказалось, то можно узнать, как сделать игрушку из шампуня и зубной пасты.

Рецепт:

В небольшую миску вливаем густой по консистенции шампунь, примерно 30 мл. Если шампунь прозрачный, то добавляем немного красителя. Теперь выдавливаем зубную пасту, лучше взять белую или зеленоватую, но можно провести эксперимент с полосатым средством гигиены. Количество зубной пасты должно составлять ¼ от объема шампуня, то есть примерно 1 ч. ложка. Кстати многие слаймеры рекомендуют использовать пасту марки Colgate, по их мнению, она подходит для рецепта лучше всего. Далее смешиваем все компоненты до получения однородного цвета и текстуры, а затем разминаем его руками. Если слайм получился слишком жидким, то добавляем зубной пасты, если твердым, то шампунь, но, а если слишком вязким, то подвергаем его заморозке. Не забываем хранить игрушку в закрытом контейнере, иначе слайм просто высохнет. Такой рецепт подходит для тех, кто интересуется тем, как сделать слайм из шампуня без тетрабората.

Забавный лизун из шампуня и сахара

При помощи простых подручных средств можно сделать забавного лизуна. Здесь не нужно никакого клея и химикатов, а для слайма нужно подготовить такие компоненты, как шампунь и сахар.

Рецепт:

Берем шампунь, который имеется в доме, но многие советуют использовать Панти Про. Вливаем в миску 5 ст. ложек.

В шампунь высыпаем 2 ч. ложки сахарного песка и тщательно все размешиваем.

Накрываем емкость с пока еще непотным составом внутри и ставим в холод на целых два дня.

После достаем, разминаем и получаем забавный, как стеклышко слайм.

Но здесь, как и в рецепте с солью есть свой недостаток, он быстро тает в руках и хранить его нужно только в холодильнике.

Из шампуня и пены для бритья

Из шампуня и пены для бритья также можно сделать слайм, он получится большим, нежным, тягучим и воздушным. Такую игрушку не нужно хранить в холоде, но нужно беречь от воды, так как в состав входит мыльный ингредиент.

Рецепт:

Берем 1 ст. ложку шампуня и вливаем его в миску. Флакон с пеной для бритья обязательно встряхиваем, чтобы слайм получился воздушным и объемным, выдавливаем к шампуню примерно стакан. Вводим любой красить и ½ ч. ложки соли, размешиваем в течение 5 минут, чтобы гранулы соли полностью растворились. Если лизун так и не загустел, то подсыпаем еще соль и мешаем несколько минут. Уплотнившуюся массу достаем из миски и продолжаем вымешивать руками в течение 15 минут. Чтобы сделать слайм блестящим и глянцевым, то нужно добавить силикатный клей, тетраборат и любое масло, косметическое или растительное.

Из шампуня и геля для душа

Такое косметические средства, как гель для душа и шампунь в сочетании с загустителями превращается тянущуюся пушистую игрушку. Компонентов для слайма потребуется совсем немного, поэтому повода бежать в магазин за лишним флаконом, нет. Но желательно, чтобы шампунь и гель были прозрачными.

Рецепт:

В миску вливаем 2-3 ст. ложек шампуня и столько же геля.

В том же количестве, что и косметические средства выдавливаем канцелярский клей, и все компоненты хорошо между собой перемешиваем. При желании добавляем любой краситель.

Теперь подсыпаем щепотку соды, щелочь будет выступать в роли загустителя, перемешиваем.

По каплям добавляем средство для носа "Нафтизин", которое заменит тетраборат и размешиваем до получения тягучей консистенции.

Затем разминаем слайм руками, вначале он будет прилипать, но потом станет пластичным и перестанет приставать к пальцам рук.

Если шампунь заменить маской-пленкой, то слайм получится упругим, так же можно сделать сливочный слайм, если вместо соды взять загуститель для сливок.

Советы

Чтобы слайм получился правильной консистенции и не прилипал к рукам, нужно придерживаться рецепта и взять на заметку следующие советы:

Если в состав рецепта входит клей ПВА, но нужно покупать свежий, но не тот, у которого срок годности уже на исходе. Это очень важно, ведь из плохого клея слайм сделать не получится. Если для слайма используется прозрачный канцелярский клей, то по рекомендации слаймеров лучше взять клей марки Erich Krause, но можно и другой фирмы, если он хорошего качества. Для лизуна из зубной пасты подходит обычная белая паста. Можно попробовать для любопытства сделать слайм из цветной или гелевой, но вряд ли получиться достичь нужно результата. Есть рецепты, в которых используется сода вместо тетрабората, но такой компонент полностью заменить не получится, лучше добавить и щелочь, и буру. После того, как все компоненты соединятся между собой, слайм нужно хорошо размять руками, не стоит переживать, если вначале он будет прилипать к рукам, после он обязательно станет нужной текстуры. Чтобы сделать особенную игрушку, в рецепт можно добавить бусины, блестки, мелко порезанную фольгу и другие наполнители.

Сделать слайм из шампуня не так сложно, можно экспериментировать с добавками и красителями, главное, не менять состав рецепта.