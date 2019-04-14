Как сделать слайм из шампуня?
Сегодня слайм является самой популярной игрушкой у детей всех возрастов, даже есть целое направление – слаймеры. Тянущаяся игрушка может быть разных цветов и даже ароматов. Создать такую игрушку может каждый ребенок, только для них лучше выбрать более безопасный рецепт, например, узнать, как сделать слайм из шампуня своими руками.
Из шампуня и клея ПВА
Из шампуня и клея ПВА можно сделать слайм без особого труда. Здесь не нужны какие-либо лабораторные условия, достаточно подготовить такие основные компоненты, как шампунь, хороший клей и тетраборат натрия.
Также понадобится прозрачный канцелярский клей, многие слаймеры советуют использовать фирмы Erich Krause и крем для рук.
Рецепт:
- В подходящую емкость выливаем целый пузырек клея ПВА, который придаст лизуну эластичность и пластичность, а также прозрачный клей.
- Вливаем 1-1,5 ст. шампуня и немного крема, который выступит в роли размягчителя, хорошо все перемешиваем.
- Теперь по капле вводим тетраборат, это противомикробный препарат, его можно купить в любой аптеке, и нужен он, чтобы лизун загустел.
- Тщательно начинаем все размешивать, пока состав не станет густым и вязким.
- Далее нужно размять слайм руками, потянуть ее в разные стороны, а если на него надавить пальцами, то можно услышать приятный хруст.
- Слайм получится белого цвета, поэтому при желании можно добавить в состав любого цвета краситель и даже эфирные масла для аромата.
Возвращаем лизуна в емкость, накрываем и через 2 дня игрушка будет полностью готова.
При изготовлении слайма лучше работать в медицинских или хозяйственных перчатках, ведь в этом рецепте все-таки используется химикат, который плохо скажется на состоянии кожного покрова рук.
Интересно! Как растянуть обувь на размер больше
Слайм из шампуня без клея
Сделать слайм из шампуня можно без клея и других химикатов, достаточно взять воду и крахмал.
Рецепт:
- В миску вливаем примерно 100-120 мл шампуня, он должен быть густым, иметь приятный цвет и запах.
- Сделать лизуна более ярким и блестящим можно с помощью обычных пищевых красителей и мелких блесток, которые добавляем в шампунь и перемешиваем.
- Теперь подсыпаем 280-300 г кукурузного крахмала или муки, но тоже кукурузной, перемешиваем.
- После добавления крахмала слайм уже станет густым, если такая структура лизуна устраивает, то больше ничего не добавляем, если есть желание сделать его более склизким, переходим к следующему этапу.
- Берем воду и вводим жидкость постепенно, примерно по 15 мл, чем больше воды, тем слайм будет становиться более жидким.
- Слайм готов, осталось только размять его хорошо руками.
Хранить лизуна нужно в герметично закрытом контейнере, а на следующий день добавить пару капель воды, чтобы “оживить” игрушку.
Слайм из шампуня и соли
Есть еще один способ, как сделать безопасную игрушку для детей. Рецепт также предусматривает использование шампуня, но слайм будет из соли. Лизун получается очень мягким, правда, у такого слайма есть свои недостатки, о которых обязательно расскажем.
Рецепт:
- В миску вливаем 3-4 ч. ложки густого шампуня и теперь по щепотке подсыпаем соль, если засыпать много, но лизун будет испорчен.
- Шампунь с солью размешиваем, соленые гранулы будут впитывать влагу и масса начнет густеть.
- Затем лизуна нужно поставить в холод на 15 минут.
- Теперь о недостатках, лизун хоть получается густым, но очень липким, поэтому без добавок других компонентов здесь не обойтись. Можно добавить жидкое мыло, клей ПВА или тетраборат, но, а если вы носить линзы, то раствор для их хранения. Все это придаст лизуну эластичность, и он не будет прилипать к рукам.
Из шампуня и зубной пасты
Основа слайма – это клей ПВА и буру, но если таких компонентов под рукой не оказалось, то можно узнать, как сделать игрушку из шампуня и зубной пасты.
Рецепт:
- В небольшую миску вливаем густой по консистенции шампунь, примерно 30 мл. Если шампунь прозрачный, то добавляем немного красителя.
- Теперь выдавливаем зубную пасту, лучше взять белую или зеленоватую, но можно провести эксперимент с полосатым средством гигиены. Количество зубной пасты должно составлять ¼ от объема шампуня, то есть примерно 1 ч. ложка. Кстати многие слаймеры рекомендуют использовать пасту марки Colgate, по их мнению, она подходит для рецепта лучше всего.
- Далее смешиваем все компоненты до получения однородного цвета и текстуры, а затем разминаем его руками.
- Если слайм получился слишком жидким, то добавляем зубной пасты, если твердым, то шампунь, но, а если слишком вязким, то подвергаем его заморозке. Не забываем хранить игрушку в закрытом контейнере, иначе слайм просто высохнет. Такой рецепт подходит для тех, кто интересуется тем, как сделать слайм из шампуня без тетрабората.
Забавный лизун из шампуня и сахара
При помощи простых подручных средств можно сделать забавного лизуна. Здесь не нужно никакого клея и химикатов, а для слайма нужно подготовить такие компоненты, как шампунь и сахар.
Рецепт:
- Берем шампунь, который имеется в доме, но многие советуют использовать Панти Про. Вливаем в миску 5 ст. ложек.
- В шампунь высыпаем 2 ч. ложки сахарного песка и тщательно все размешиваем.
- Накрываем емкость с пока еще непотным составом внутри и ставим в холод на целых два дня.
- После достаем, разминаем и получаем забавный, как стеклышко слайм.
- Но здесь, как и в рецепте с солью есть свой недостаток, он быстро тает в руках и хранить его нужно только в холодильнике.
Из шампуня и пены для бритья
Из шампуня и пены для бритья также можно сделать слайм, он получится большим, нежным, тягучим и воздушным. Такую игрушку не нужно хранить в холоде, но нужно беречь от воды, так как в состав входит мыльный ингредиент.
Рецепт:
- Берем 1 ст. ложку шампуня и вливаем его в миску.
- Флакон с пеной для бритья обязательно встряхиваем, чтобы слайм получился воздушным и объемным, выдавливаем к шампуню примерно стакан.
- Вводим любой красить и ½ ч. ложки соли, размешиваем в течение 5 минут, чтобы гранулы соли полностью растворились.
- Если лизун так и не загустел, то подсыпаем еще соль и мешаем несколько минут.
- Уплотнившуюся массу достаем из миски и продолжаем вымешивать руками в течение 15 минут.
- Чтобы сделать слайм блестящим и глянцевым, то нужно добавить силикатный клей, тетраборат и любое масло, косметическое или растительное.
Из шампуня и геля для душа
Такое косметические средства, как гель для душа и шампунь в сочетании с загустителями превращается тянущуюся пушистую игрушку. Компонентов для слайма потребуется совсем немного, поэтому повода бежать в магазин за лишним флаконом, нет. Но желательно, чтобы шампунь и гель были прозрачными.
Рецепт:
- В миску вливаем 2-3 ст. ложек шампуня и столько же геля.
- В том же количестве, что и косметические средства выдавливаем канцелярский клей, и все компоненты хорошо между собой перемешиваем. При желании добавляем любой краситель.
- Теперь подсыпаем щепотку соды, щелочь будет выступать в роли загустителя, перемешиваем.
- По каплям добавляем средство для носа "Нафтизин", которое заменит тетраборат и размешиваем до получения тягучей консистенции.
- Затем разминаем слайм руками, вначале он будет прилипать, но потом станет пластичным и перестанет приставать к пальцам рук.
- Если шампунь заменить маской-пленкой, то слайм получится упругим, так же можно сделать сливочный слайм, если вместо соды взять загуститель для сливок.
Советы
Чтобы слайм получился правильной консистенции и не прилипал к рукам, нужно придерживаться рецепта и взять на заметку следующие советы:
- Если в состав рецепта входит клей ПВА, но нужно покупать свежий, но не тот, у которого срок годности уже на исходе. Это очень важно, ведь из плохого клея слайм сделать не получится.
- Если для слайма используется прозрачный канцелярский клей, то по рекомендации слаймеров лучше взять клей марки Erich Krause, но можно и другой фирмы, если он хорошего качества.
- Для лизуна из зубной пасты подходит обычная белая паста. Можно попробовать для любопытства сделать слайм из цветной или гелевой, но вряд ли получиться достичь нужно результата.
- Есть рецепты, в которых используется сода вместо тетрабората, но такой компонент полностью заменить не получится, лучше добавить и щелочь, и буру.
- После того, как все компоненты соединятся между собой, слайм нужно хорошо размять руками, не стоит переживать, если вначале он будет прилипать к рукам, после он обязательно станет нужной текстуры.
- Чтобы сделать особенную игрушку, в рецепт можно добавить бусины, блестки, мелко порезанную фольгу и другие наполнители.
Сделать слайм из шампуня не так сложно, можно экспериментировать с добавками и красителями, главное, не менять состав рецепта.
Читайте также
А какой слайм делаете вы? 3
-
Юлия / 14.04.19 03:56Я тоже соглашусь с тем, что без загустителя ничего не получится. И то, что качество клея играет важную роль, с этим тоже не поспоришь. Если клей будет плохим, то тетраборат не даст реакции и клей просто свернутся в комочки.
-
Анна / 14.04.19 03:55У меня тоже такое увлечение, очень интересно. Правда вот не понимаю, как можно сделать слайм из шампуня и соли или сахара, он не просто будет липнуть к пальцам, он будет весь на руках. Так что я не советую, а для малышей лучше сделать слайм по предложенному рецепту с добавлением соды и капель для глаз.
-
Жанна / 14.04.19 03:54Моей дочке 13 лет и в свободное время делает слаймы, вся комната заставлена баночками с разными добавками. Правда, с ее увлечением, в доме быстро стал заканчиваться, то шампунь, то гель для душа, то зубная паста. Но ей очень нравится, у них там целое сообщество, по выходным встречаются, проводят мастер - классы. Дочка говорит, что самое главное, подобрать хороший клей, она перепробовала много марок, нашла, но не называет, секрет.