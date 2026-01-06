Когда убирать новогоднюю елку и украшения: 5 советов

Наряженное дерево делает комнату чуточку уютнее и праздничнее. Однако выходные скоро подойдут к концу, и возникает вопрос, когда же убирать новогоднюю елку?

Праздники заканчиваются, но настроение расставаться с елкой есть далеко не у всех. Кажется, она уже стала частью интерьера, и убирать все сразу иногда просто жалко. На самом деле, строгих правил тут нет – есть лишь эстетика, настроение и немного здравого смысла.

Опытные дизайнеры считают, что важно не когда именно вы уберете елку, а как плавно интерьер перейдет из праздничного режима в обычный, но все еще уютный.

1. Оптимальное время: с 7 по 14 января

Традиционно елку убирают после Старого Нового года – примерно с 7 по 14 января. К этому времени праздники завершаются, и пространство хочется немного "разгрузить".

Если искусственная елка все еще радует и не мешает – можно оставить ее до конца месяца. Главное – следить, чтобы декор не выглядел усталым: подсветка должна работать, хвоя не осыпаться, а игрушки – не пылиться.

Живую елку, наоборот, лучше убрать раньше, пока она не начала терять форму и не заполнила дом запахом сухой хвои.

2. Декор, который стоит убрать

Сразу после праздников интерьер перегружен: слишком много блестящих деталей, гирлянд и визуального шума. Чтобы вернуть дому легкость, дизайнеры советуют первыми убрать:

  • мишуру, дождик, снежинки – все, что создает ощущение праздника, но не подходит к повседневной обстановке;

  • яркие игрушки и фигурки (особенно в красно-золотой гамме) – они визуально "застревают" в декабре;

  • новогодние свечи и ароматы – запах хвои, корицы и мандаринов лучше заменить на что-то нейтральное или свежие цветы.

3. Украшения, которые можно оставить

Не весь декор обязан уходить вместе с елкой. Есть элементы, которые отлично работают и после праздников:

  • гирлянды теплого света. Без елки они превращаются в мягкий вечерний источник света. Можно повесить их вдоль окна, зеркала или на полку;

  • свечи и подсвечники. Если убрать тематические, оставьте однотонные – белые, кремовые, песочные;

  • пледы и текстиль. Меховые подушки, шерстяные накидки и уютные одеяла не выглядят "новогодне", но создают комфорт в зимние вечера;

  • природные элементы. Шишки, сухие ветки, эвкалипт в вазах – это зимняя классика, которая гармонично смотрится до февраля.

Такие детали помогают сохранить ощущение уюта без ощущения, что праздник "затянулся".

4. Как сделать плавный переход

Когда основная часть декора уже убрана, стоит добавить пару новых акцентов, чтобы интерьер не выглядел пустым.

Подойдут:

  • свежие цветы – тюльпаны или мимоза мгновенно обновляют атмосферу;

  • легкий текстиль – заменить красные и бордовые подушки на серые, бежевые или оливковые;

  • новый аромат дома – свежие ноты цитруса, хлопка или зелени.

Так пространство постепенно "переключается" с праздничного на повседневный ритм.

5. Главное правило – ориентироваться на ощущение

Если елка все еще радует – не спешите. Но если при взгляде на нее уже хочется пространства и воздуха – пора убирать.
Интерьер должен поддерживать настроение, а не держать вас в "прошлом месяце".

Так что правильное время – это не календарь, а момент, когда дом снова начинает дышать легко.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

