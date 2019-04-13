Картофель Ред Скарлет - описание сорта

Популярным сортом картофеля «Ред Скарлет» продолжает интересоваться все большее количество огородников. Многие находят именно в нем необходимые преимущества перед другими сортами. Предлагаем достаточно подробное описание сорта «Ред Скарлет» с фото, а также отзывы тех, кто уже выращивал его и желает поделиться опытом.

Описание и характеристика

Самый популярный сорт картофеля голландских селекционеров характеризуется следующими основными характеристиками:

теплолюбив, но не выносит жары и засухи. Предпочтительны регионы центральной части и юга нашей России.

высокие требования к влажности не только почвы, но и воздуха. В период отсутствия дождей требуется ежедневный полив, предупреждающий снижение урожайности.

обладает хорошей лежкостью и транспортабельностью;

имеет красивый товарный вид;

вкусовые качества отличные;

в вареном виде обладает пониженной рассыпчатостью;

Обусловлена эта особенность сорта низким содержанием крахмала всего 10 – 16 %.

Куст картофеля данного сорта:

быстро формируется зеленая крона наземной части;

стебли невысокие;

Склонны быстро укладываться на землю, но на урожайность это не влияет.

толщина стеблей средняя и выше;

цветет красно-фиолетовыми цветками;

листья среднего размера, гладкие, темно-зеленые, слегка волнистые по краям.

Кожура клубней сорта «Ред Скарлет»:

тонкая;

насыщенного розового цвета, близкого к красному;

поверхность гладкая на ощупь;

глазки редкие, не глубокие.

Описание клубней укладывается в следующие основные характеристики:

форма овальная удлиненная. Правильный размер клубней картофеля «Ред Скарлет», судя по описанию сорта, может нарушаться лишь в случае большого веса, если один клубень весит около 150 грамм.

вес клубней от 80 *С до 120 *С;

количество клубней на одном кусте колеблется в пределах от 15 до 20 шт.;

разброс размеров каждого клубня в одном кусте минимален. Особенностью сорта является одновременное формирование всех клубней, что и обуславливает их одинаковый размер.

мякоть клубней имеет желтоватый оттенок.

Вкусовые качества

Судя по описанию сорта картофеля «Ред Скарлет», а также по имеющимся отзывам, вкусовые качества клубней остаются неизменно удовлетворительными несмотря на длительное хранение.

В данном сорте привлекает то, что клубни картофеля отлично держат форму, как при отваривании, так и при жарке. Однако, для приготовления пюре, где важны рассыпчатые качества картофеля, лучше выбирать другой сорт.

Многие отмечают несколько водянистый вкус картофеля, других же, наоборот, это ее качество привлекает. Тем, кому нравится вкусовые качества сорта «Рет Скарлет», с удовольствием констатируют, что она не сухая и ее можно употреблять даже без масла.

Картофель данного сорта содержит комплекс основных витаминов: А, группы В, Н, и РР.

По вкусовым качествам картофель набирает 7 баллов из 9 возможных.

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Плюсы и минусы сорта «Ред Скарлет»

Выбор картофеля для выращивания производится из определенного баланса плюсов и минусов, присущих каждому сорту, ознакомимся с ним более подробно.

К преимуществам сорта «Ред Скарлет» можно отнести:

отменный товарный вид;

плотную мякоть;

высокую лежкость (при условии соблюдения всех правил храниения);

продолжительный период покоя (клубни не прорастают) до 6 месяцев;

достаточно высокую устойчивость к вирусным заболевания;

устойчивость к нематоде;

посадку без ростков;

возможность быстрой чистки (благодаря неглубоким глазкам);

неизменность вкуса в результате хранения.

Минусы сорта картофеля «Ред Скарлет»:

капризен к выбору климата;

не выносит понижения температуры даже кратковременного;

чувствителен к нападению вредителей;

не позволяет деления целых клубней на посадочные части (снижается урожайность);

необходимость предоставлять под посадку солнечные места;

требует внесения подкормок;

требователен к качественному воздухообмену при хранении.

Урожайность и сроки созревания

На урожайность сорта картофеля «Ред Скарлет», впрочем, как и на урожайность других сортов, оказывают существенное влияние два основных фактора:

условия выращивания;

правильность и своевременность проведения всех агротехнических мероприятий.

При выполнении этих условий сорт отличается очень высокой урожайностью, характеризующейся основными показателями:

количество клубней с одного куста – до 25 шт.;

с 1 квадратного метра можно собрать до 19 кг;

с 1 гектара: 45 т полностью вызревших клубней и до 250 центнеров молодого картофеля.

Картофель «Ред Скарлет», согласно описанию сорта и отзывам, имеет ранние сроки созревания и относится к раннеспелым сортам. Первую копку молодого картофеля можно производить уже через 45 дней после посадки.

Сбор урожая производится через 70 – 80 дней.

Когда сажать картофель «Ред Скарлет»

Так как картофель данного сорта быстро созревает, то не стоит рисковать (учитывая теплолюбивость сорта) и спешить с высадкой.

В зависимости от региона сроки посадки картофеля данного сорта колеблются от начала мая до первых чисел июня. Даже при поздних сроках высадки, урожай можно получить уже в августе.

Сразу после уборки урожая предыдущего года необходимо подготовить почву для следующей посадки, для чего:

участок перекапывают;

вносят необходимые удобрения;

сажают бобовые.

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Сажают картофель сорта «Ред Скарлет», судя по описанию сорта и отзывам, только после тщательной подготовки посадочного материала.

Если планируется посадка картофеля с ростками, то их длина должна быть не меньше 2 – 5 см. Диаметр посадочных клубней не должен превышать 5 см, большие клубни разрезают пополам. Срез обязательно следует подсушить перед высадкой, поэтому эту процедуру следует проводить за неделю до высадки.

Для проращивания картофель рассыпают в один слой в хорошо освещенном помещении при температуре воздуха 15 *С.

Для более быстрого «пробуждения» ростков, а также при желании использовать для посадки клубни без ростков, их прогревают до 40 *С.

Выращивают картофель «Ред Скарлет» и семенным способом для получения качественных клубней для посадки в последующие сезоны. Окрепшую рассаду картофеля раннего сорта, судя по описанию и отзывам, сажают в начале или середине мая.

Посадка и выращивание сорта картофеля «Ред Скарлет»

К посадке следует подготовить не только посадочный материал, но и само место посадки. Важным моментом при этом является достаточность прогрева участка посадки. Основные работы, которые следует провести с участком под посадку:

очистка от сорняков и другого мусора;

внесение химикатов от вредителей, особенно проволочника и медведки;

внесение в лунки азотных удобрений и золы.

Картофель сорта «Ред Скарлет» высаживается в гребни, высотой до 12 см, такая особенность посадки обеспечивает его высокую урожайность.

Через две недели после посадки картофеля «Ред Скарлет», судя по описанию сорта и отзывам огородников, уже можно наблюдать появление первых всходов. А это значит, что совсем скоро можно будет выкапывать картошку на хранение.

Пошаговая инструкция посадки с фото:

Участок перекапывают и формируют грядки с гребнями, высотой 12 см. Расстояние между грядками не должно быть меньше 70 см. Высадка производится по схеме 70 х 35 см. Клубни картофеля для посадки раскладывают в заранее подготовленные лунки с углублением до 8 см. Укладывают по одному клубню, располагая его ростком вверх. Заделка клубней землей не должна превышать 5 см.

Смотрите пошаговые фото.

Уход за сортом картофеля

К основным агротехническим приемам традиционно относятся:

полив;

прополка от сорняков;

окучивание;

внесение удобрений;

опрыскивание от вредителей.

Полив следует провести не менее 3 х раз за сезон, ориентируясь на сроки вегетации:

после появления сильных стеблей, но до цветения;

во время цветения;

после цветения.

При отсутствии дождей количество поливов картофеля сорта ред скарлет, судя по описанию сорта и отзывам, можно увеличить на один – два. Такая забота скажется положительным образом на вкусовых качествах клубней.

После появления всех проросших стебельков, необходимо провести рыхление почвы, как в самом кусте, так и в междурядьях, совмещая эту работу с уничтожением сорняков.

Как правило, проводится две прополки, обе совмещаются с окучиванием. Если в первую прополку проводится небольшое окучивание, то во время второй высота гребней должна доходить до 20 см.

Удобрения вносят уже через месяц после высадки клубней, всего же проводят не менее 3 подкормок. Подкармливают сорт азотно-калийным комплексом удобрений по схеме:

через месяц после посадки;

во время цветения;

через неделю после цветения.

Для подкормки можно воспользоваться готовым комплексом, а можно составить и самостоятельно, взяв для обработки 1 квадратного метра: 2 ч. л мочевины, 2 ч. л сульфата калия, 4 ч. суперфосфата.

С появлением колорадских жуков, дожидаются, когда они отложат желтые яйца и производят опрыскивание подходящим инсектицидом. Необходимо, как минимум, два опрыскивания от этого вредителя.

Если посадка небольшая, то можно обойтись и без опрыскивания, собрав пораженные яйцами листья. Все собранные листья необходимо не просто выбросить, а сжечь.

Отзывы о сорте «Ред Скарлет»

Судя по имеющейся базе отзывов на картофель сорта «Ред Скарлет», они самые противоречивые. Обусловлено это еще и тем, что причинами недовольства огородников тем или иным «изъяном» сорта картофеля, судя по описанию, вполне может являться и несоблюдение всех правил и рекомендаций.

Степан, г. Серпухов:

"Посадил «Ред Скарлет» в начале июня, на свой страх и риск, теперь жалею, что доля «экспериментального» сорта была совсем небольшой. На удивление, этот «теплолюбивец» дал просто рекордный урожай. Может это и случайность, ведь для Московской области сорт считается «рискованным»".

Нина, Ростов-на-Дону:

"Вырастила на даче неплохой урожай, можно сказать, даже хороший, но зимой особых условий для хранения не было, клубни не то, чтобы проросли, стали подгнивать. Получался при приготовлении большой отход. Плохо разваривается, ну я знала об этом, но семена мне достались бесплатно, поэтому посадила, на следующий год сажать точно не буду".

Валентина, Краснодарский край:

"Просто в восторге, вырастила урожай без особых проблем, что интересно, даже не подкармливала, только осенью азотные удобрения внесла. Смотрю стебли отлично развиваются, правда быстро опали на землю, но не гнили. Если честно, некогда было подкармливать, думаю, что вырастет, то и вырастет. Посадила в конце мая, а в начале июля уже во всю продавала молодой картофель. Да еще столько восторгов от покупателей было, клубни – то красивые, ровные, все одинаковые, как калиброванные".

Рита, г. Лиски, Воронежской области:

"Картофель «Ред Скарлет» не поливала ни разу, подкормку делала один раз, может погодные условия были благоприятными, но урожай меня просто поразил. Когда выкапывали на грядках просто красота лежала, а не картофель. Ровненькие, гладенькие, одинакового размера. Вкус тот, что, как раз мне и нужен не люблю сухую картошку".

Болезни и вредители картофеля

Борьба с вредителями для картофеля сорта «Ред Скарлет» сводится, как и для любого другого сорта, к борьбе с двумя основными вредителями: колорадским жуком и медведкой.

Как с ними бороться знает каждый огородник:

от колорадского жука любой эффективный инсектицид;

от медведки лучше использовать народные методы и средства: мыльный раствор в ходы и полив концентрированным настоем (в течении 5 дней) луковой шелухи.

Из болезней сорт подвержен фитофторе и парше, борьбы с ними осуществляется специальными препаратами с подробной инструкцией по применению (фото).

В заключение отметим, что огородники охотно приобретают посадочный материал этого сорта картофеля «Ред Скарлет», как клубни, так и семена. Причины такой популярности не только во внешнем виде и вкусе, что безусловно, подкупает, но еще и в достаточной неприхотливости сорта.