Тыква: правила выращивания и ухода

Тыква – самый крупный овощ на огородном участке. Поэтому достаточно несколько кустов этой культуры, чтобы снабдить всю семью полезными питательными веществами на целую зиму. Рецепты блюд из тыквы можно встретить как в старинных кулинарных книгах, так и в современных.

Плод успешно используется в диетическом и детском питании. Издавна тыква применялась в народной медицине. Огородники любят это растение за его красоту и неприхотливость.

Подготовка почвы

Начинать подготовку почвы надо с осени сразу после сбора овощей. Грунт вскопать на глубину полного штыка лопаты, добавляя удобрения по мере перекапывания. Почва для тыквы должна быть легкая, хорошо пропускающая воздух. В тяжелом грунте корни не получают достаточное количество кислорода, что отражается на росте и развитии растения.

Кроме основного длинного корня, тыква имеет большое количество мелких корешков, которые расположены на небольшой глубине.

Поэтому именно сверху почва должна быть хорошо удобрена. Только на такой земле могут получиться крупные плоды. Излишнюю кислотность грунта надо компенсировать добавлением в него золы или извести. Грядка для посадки тыквы нуждается в достаточном освещении в течение всего дня и должна быть защищена от ветра.

Подготовка семян

Посадочный материал лучше формировать из семян, полежавших несколько лет. Перед посадкой семена надо отсортировать, выбрав только самые крупные. Дезинфицировать их можно двумя способами: прогреть некоторое время под солнечными лучами или обработать марганцовым раствором. Потом семена надо замочить на несколько часов в воде, подержать в стимуляторе роста и сохранять в тепле на мокрой ткани до проклевывания.

Это значительно ускорит процесс прорастание в грунте. Семена необходимо закалить, периодически занося их на несколько часов в помещение с более низкой температурой.

Выращивание рассады

Подготовленные и проклюнувшиеся семена надо поместить в специальные стаканчики с почвой на глубину не более трех сантиметров. Потом сеянцы можно будет аккуратно переваливать в грунт без повреждения земляного кома, так как тыква не выносит пересадки. Стаканчики с рассадой, накрытые пленкой, должны находиться в теплом и темном месте в течение недели.

После появления семядольных листьев плёнку надо снять и обеспечить рассаде хорошее освещение. При недостатке света она будет вытягиваться и падать.

Посадка тыквы

Хорошо подходит место для посадки, где ранее росли:

Не следует располагать её после родственных культур:

огурцов;

патиссонов;

кабачков.

В достаточно подготовленную землю семена можно сажать на ровную поверхность грядки, соблюдая расстояние в полметра.

Такая удаленность необходима для простора и свободного ветвления тыквы. При рассадном способе выращивания сеянцы надо высаживать в открытый грунт только в период, когда уже по утрам не бывает легких заморозков. Рассада, имеющая три настоящих листа, помещается в лунки, политые теплой водой.

Уход за тыквой

Тыкву надо регулярно поливать и рыхлить землю до тех пор, пока листья не закроют все ее пространство. Спустя десять дней после пересадки рассаду можно подкармливать удобрениями. Засушливое время тыква успешно переносит, а излишний полив может вызвать гниение растения и развитие грибковых болезней. Когда плод созревает, поливать тыкву надо меньше, иначе вкус ее будет водянистый.

После завязывания нескольких плодов делается прищипка главного стебля и побегов, после чего все питание пойдет на развитие имеющейся завязи. Также предотвращается разрастание тыквы на соседние участки.

Уборка и хранение

Определить спелость тыквы можно по сухой плодоножке и твердой коре. Тыкву убирают всю одновременно в сентябре, а недозревшие плоды достигают своей спелости в процессе хранения. С тыквы, подлежащей долгому хранению, плодоножку удалять не надо.

Перед закладкой плодов на хранение их надо подсушить на солнце. Тыква может храниться до полугода в темном, прохладном и проветриваемом месте.

Есть несколько проблемных моментов:

Семена не прорастают. Случается при посадке в грунт. Всходы не появляются либо потому, что они заскучали в земле, попросту сгнили. Либо они ленятся из-за низкой температуры. Поэтому важно сеять семена в прогретую почву. Или применить трюк. При посеве на дно лунки положить плотную ткань, а на нее семена. И так закопать. Семена проросли, но ростки слабые. Дать им волшебный пинок в виде раствора аммиачной селитры или птичьего помета. Если несколько сезонов подряд вылезает немощь, вознести семена на пьедестал, сделав при посадке холмики из картофельной ботвы и компоста. После посадки рассады корни загнили. Тыква плохо переносит пересадку. Поэтому ее надо сажать либо сразу в почву, либо в торфяные горшочки, которые растворятся. Вероятно, было слишком рано для внесения азотных удобрений. Росткам было холодно, они не смогли получить питание, и вместе это стали загнивать. Оптимальная температура земли для подкормки 12-13°С . Если происходит гниение корней рассады, значит не надо выдергивать слабые ростки, попутно повреждая соседей. Аккуратно обрезать стебелек и все. Мало завязей и снова гниль. Значит, не происходит опыление. Часто виновата сырая дождливая погода. Когда станет сухо, нужно провести искусственное опыление. Отсутствие завязей. Вообще. Слишком много удобрений. Избыток питания - хорошо для роста, плохо для размножения. Побеги длинные, листья большие, но плодов нет. В следующий раз посадить тыкву на участке, который удобряли пару лет назад. Избыток завязей. Вдобавок неправильной формы. Не дозрев, засыхают. Прищипывание в помощь. Как уже говорилось, урожай надо формировать. После цветения оставить 1-2 плети со стольким же количеством завязей. Плоды медленно зреют. Вероятно, мало солнца. Удалить мешающие листья. Вероятно, мало питательных веществ. Присыпать завязь землей. Тогда она пустит больше корней. Плоды отламываются и подгнивают. Гниение преследует тыкву на протяжении всего развития. Чтобы уберечь плоды, их тоже нужно вознести на пьедестал — подложить дощечку. Висячие подвесить в сеточке на опорный столбик.

Выращивание тыквы — процесс трудоемкий и деликатный. Что не составит труда, так это сбор урожая. Определить, что тыква созрела, можно по затвердевшей кожуре, насыщенному цвету, твердой плодоножке и сухой плети. Срезать вместе с плодоножкой, дать позагорать на солнце 2 недели, и можно хранить всю зиму.

Праздник на блюде.

Тыква — источник всевозможных радостей. Вначале с интересом проходит процесс выращивания. Например, можно поставить цель вырастить гиганта, посоревноваться с жителями немецкого города Людвигсбурга. Там на ежегодном фестивале тыкв в рамках конкурса «У кого больше» видели тыквы весом в 600 кг.

Осенью вырезать на спелых плодах кривые ухмылки глумливых страшил, и весело отпраздновать древнеирландский Самайн или американский Хэллоуин. Или попугать соседей, расставив в огороде жуткие фонарики, и устроить праздник жатвы. А на костре поджаривать ломтики тыквы, как делали индейцы майя.

Зима будет иметь сладкий тыквенный вкус и аромат домашней кухни, ведь из мякоти можно приготовить пирог, суп, пюре, желе, печенье, варенье, выжать сок. Даже приготовить шампанское на Новый год. У тыквы съедобны не только семечки, но даже цветы.

Прекрасное завершение сезона для трудолюбивого огородника — сидя в «карете Золушки», попивать тыквенный сок в своем квартале под песни «Smashing Pumpkins».