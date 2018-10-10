Когда празднуют Хэллоуин в 2018 году

Многих интересует вопрос, когда будут отмечать Хэллоуин в 2018 году в России. Хотя некоторые люди считают, что ему не место в календаре, но для большинства, это лишний повод погулять и посмеяться. В нашей стране, как и во всем мире, праздник пройдет 31 октября.

История возникновения

Много веков назад обширную территорию Европы населяли древние кельты, они считали, что год делится на 2 части. Теплое время называлось светлым, а зимнее – темным. Для них с 1 ноября Бог Солнца находится в плену Самайна, который является хозяином тьмы.

В эту ночь исчезает грань между материальным миром и сверхъестественными силами, происходит активизация злых духов и всякой нечисти.

Чтобы защитить себя и свои дома, кельты собирались возле костра, вместе со жрецами-друидами, приносили жертвы языческим богам, покрывали себя страшными, звериными шкурами, дабы испугать призраков. Заканчивался темный период ночью, с 30 апреля на 1 мая, называется она Вальпургиева, после нее считалось, что добро возвращается на землю.

Когда в Европе возникло христианство, языческие праздники стали постепенно вытесняться православными. Поэтому на смену Самайна, пришел Хэллоуин – День Всех Святых. В XX веке он потерял свое мистическое значение, дети просто переодевались в домовых и чертей, чтобы напугать прохожих и выпросить сладости.

Сейчас

Узнав, какого числа празднуют Хэллоуин, многие люди начинают готовить для себя карнавальный костюм и придумывают идеи для декорирования дома. В России к нему относятся гораздо проще, так как до сих пор он является диковинкой. Например, основная традиция гулянья, это ходить по квартирам и говорить, «сладость или гадость», у нас не прижилась.

Однако многие устраивают предметные вечеринки и преображаются в мультипликационных героев, например, Бэтмена или Женщины-кошки. Чтобы быть в тренде, актуально одеть костюм ведьмы с метлой или привидения.

Во многих компаниях даже сложилась традиция складываться на кошмарные презенты, в этот день сотрудники могут получить в подарок, красиво, упакованный, оторванный палец или выколотый глаз.

Православная церковь отрицательно относится к празднованию Хэллоуина, который имеет языческое происхождение. Кстати, он был запрещен, еще во времена Российской Империи. Что интересно, в этом вопросе едины все конфессии, как католики, так и мусульмане.

Как декорировать дом

Получив информацию, когда проходит Хэллоуин в 2018 году в России, последователи этого праздника начинают подготовку не только своего внешнего вида, но и квартиры. Очень важно создать в ней жуткую атмосферу, обязательный атрибут гулянья, тыква. Для этого из овоща вытаскивают внутренности, не повредив оболочку, и вырезают разные рожицы. Внутрь, обычно ставят свечу, и получается такой оригинальный светильник.

Сейчас в интернет-магазине, можно купить много интересных украшений, например, искусственную паутину с пластиковыми тарантулами и привидениями на ней, или музыкальный скелет.

Чем угощать

Еда может быть любой, главное, придать ей зловещий вид, например, обыкновенные, фаршированные яйца, а сверху каждого положить половинку маслины, которая будет имитировать тело паука, а из второй вырезать лапки. Простые сосиски в тесте, можно превратить в Египетские мумии, интересно выглядят кексы-монстры из макарон и сыра.

Конечно, здесь главное, не перестараться, все-таки блюда должны быть аппетитными.

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суеверия

Так как праздник изначально был языческим, поэтому его сопровождает множество предзнаменований. Вот самые распространенные приметы, касающиеся именно ночи с 31 октября на 1 ноября:

Чтобы отпугнуть от себя упырей и вурдалаков, надо надеть одежду наизнанку. Около дома необходимо оставить ветку орехового дерева и тыкву со свечой, считается, что упыри боятся запаха этих предметов. Если в квартире обнаружили паука или летучую мышь, это значит, что в нем живет дух, умершего родственника, который следит за ними и предупреждает, о грядущей опасности. Оставлять в помещении на Хэллоуин черную кошку, считается плохой приметой. Дурной знак, если на крыше сидит сова, надо быстро согнать ее, иначе в доме будет покойник. Если во время праздника постоянно гаснут свечи, значит, рядом много злых духов. А вот если летучая мышь кружит вокруг дома, то надо радоваться, значит, в следующем году будет хороший урожай.

Во многих странах Европы принято 31 октября, в полночь звонить в колокола, отпугивая, таким образом, нечистую силу.

Чтобы на целый год защитить свое жилище от вторжения бесов, накануне Хэллоуина перед закатом солнца, надо трижды обойти дом в карнавальном костюме и с зажженной свечой.

Конечно, на самом деле Хэллоуин ничего страшного в себе не несет, это просто прекрасный повод лишний раз встретиться со своими друзьями и скрасить осенние будни.