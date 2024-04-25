Рыбий жир: польза и вред для организма

Сбалансированный рацион подразумевает включение в него разных компонентов, приносящих пользу организму. Их не всегда удается в полной мере получить из продуктов. Так, к примеру, очень важным является получение омега-3 в достаточном количестве. Полинасыщенные жирные кислоты содержатся в рыбьем жире, польза и вред которого – определяющие факторы при его включении в рацион. Именно поэтому изучение его характеристик очень важный вопрос, который обязательно нужно изучить перед применением. В этой статье Клео.ру поможет вам разобраться со всеми моментами.

Польза рыбьего жира

Для того, чтобы начать принимать добавку, существует множество причин. Продукт, который добывают из мышц и печени определенных разновидностей рыб, содержит рекордное количество полезных веществ. В их состав рыбьего жира входят омега-3, омега-6, витамины А и D, йод, фосфор, кальций, магний. Этот животный жир очень полезен для здоровья, что выражается в следующем влиянии на организм:

Рыбий жир способствует нормализации триглицеридов, снижает уровень холестерина, помогает понизить артериальное давление.

Оказывает положительное влияние на людей, страдающих психическими расстройствами. Это обусловлено тем, что омега-3 способствует нормализации работы головного мозга. Продукт очень полезен для пожилых людей, поскольку способствует улучшению памяти.

Рыбий жир полезен для людей, страдающих от лишнего веса. При этом стоит учесть, что он увеличивает эффект при похудении не сам по себе, а в комбинации с диетой и физической активностью.

Рыбий жир эффективен при заболеваниях глаз, которые часто наблюдаются у пожилых людей.

Продукт усиливает иммунитет, поэтому его рекомендуется применять при инфекционных заболеваниях и воспалительных процессах. Рыбий жир способствует уменьшению суставных болей при артрите.

Омега-3 помогает в борьбе с кожными заболеваниями, такими как дерматит, псориаз. Рыбий жир в целом способствует улучшению состояния кожи, помогает устранить ее покраснения, шелушение.

Продукт рекомендуют употреблять беременных женщинам, поскольку он положительно сказывается на развитии плода, а также снижает риск развития аллергии.

Рыбий жир рекомендуют вводить в рацион детей, особенно если у них наблюдается гиперактивность. Также он способствует увеличению концентрации внимания у ребенка, что особенно важно при учебном процессе.

Продукт помогает справиться с заболеваниями печени, уменьшает количество жировых отложений в этом органе.

Наличие кальция, омега-3 и витамин D повышает плотность костей, поэтому продукт особенно рекомендован людям, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом.





Вред и противопоказания рыбьего жира

Несмотря на многочисленные полезные свойства продукта, существуют определенные противопоказания для его применения. Так, его с осторожностью следует употреблять людям, страдающим диабетом. Это обусловлено тем, что рыбий жир имеет свойство повышать уровень сахара в крови. К другим вредным воздействиям на организм относятся следующие проявления:

Снижение свертываемости крови, в результате чего может возникнуть кровоточивость десен. Эта же причина способствует тому, что увеличивает риск инсульта. Исходя из этого, рыбий жир противопоказан людям, у которых свертываемость крови понижена.

Продукт следует с осторожностью применять людям с пониженным артериальным давлением. Он показан гипертоникам, но у гипотоников может ухудшить состояние.

Чрезмерное потребление продукта может спровоцировать такие расстройства кишечника как метеоризм и диарею. Также он может вызвать изжогу или тошноту.

Если возникнет избыток витамина А в организме, то могут наблюдаться головокружения, суставные боли, проблемы с печенью.

У некоторых людей чрезмерное потребление продукта вызывает нервные расстройства: тревожность или бессонницу.





Как выбрать и принимать рыбий жир

Если в вашем рационе питания подразумевается прием в пищу рыбу жирных разновидностей не менее двух раз в неделю, то вы получаете полезные вещества естественным путем, и употреблять добавки вам не нужно. Если же такой возможности нет, то можно приобрести аптечный продукт и компенсировать им недостаток этих веществ. Чтобы понять, как принимать рыбий жир и как выбрать его, Клео.ру советует обратить внимание на следующие моменты:

Существует две разновидности продукта – рыбий и рыбный жир. Первый добывается из рыбной печени рыб, а второй – из мышц. Это нужно учитывать, выбирая добавку, поскольку в первом варианте содержится больше витаминов А и D, а во втором преобладает омега-3.

Рекомендованная доза приема продукта составляет 500–1000 мг в день. Она может быть увеличена в ситуациях, когда вы испытываете стресс. Однако стоит учесть, что увеличение дозировки производится после консультирования врача и под его контролем.





Подведем итог

Теперь вы знаете о пользе и вреде рыбьего жира и сможете учитывать эти моменты, если задумываетесь о том, чтобы включить добавку в свой рацион. Обязательно проанализируйте состояние вашего здоровья, и вы сможете принять правильное и взвешенное решение.