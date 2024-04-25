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Рыбий жир: польза и вред для организма

Рыбий жир: польза и вред для организма

Узнайте всю правду о рыбьем жире: его составе, полезных свойствах, противопоказаниях и правилах приема.

Сбалансированный рацион подразумевает включение в него разных компонентов, приносящих пользу организму. Их не всегда удается в полной мере получить из продуктов. Так, к примеру, очень важным является получение омега-3 в достаточном количестве. Полинасыщенные жирные кислоты содержатся в рыбьем жире, польза и вред которого – определяющие факторы при его включении в рацион. Именно поэтому изучение его характеристик очень важный вопрос, который обязательно нужно изучить перед применением. В этой статье Клео.ру поможет вам разобраться со всеми моментами.

Польза рыбьего жира

Для того, чтобы начать принимать добавку, существует множество причин. Продукт, который добывают из мышц и печени определенных разновидностей рыб, содержит рекордное количество полезных веществ. В их состав рыбьего жира входят омега-3, омега-6, витамины А и D, йод, фосфор, кальций, магний. Этот животный жир очень полезен для здоровья, что выражается в следующем влиянии на организм:

  • Рыбий жир способствует нормализации триглицеридов, снижает уровень холестерина, помогает понизить артериальное давление.
  • Оказывает положительное влияние на людей, страдающих психическими расстройствами. Это обусловлено тем, что омега-3 способствует нормализации работы головного мозга. Продукт очень полезен для пожилых людей, поскольку способствует улучшению памяти.
  • Рыбий жир полезен для людей, страдающих от лишнего веса. При этом стоит учесть, что он увеличивает эффект при похудении не сам по себе, а в комбинации с диетой и физической активностью.
  • Рыбий жир эффективен при заболеваниях глаз, которые часто наблюдаются у пожилых людей.
  • Продукт усиливает иммунитет, поэтому его рекомендуется применять при инфекционных заболеваниях и воспалительных процессах. Рыбий жир способствует уменьшению суставных болей при артрите.
  • Омега-3 помогает в борьбе с кожными заболеваниями, такими как дерматит, псориаз. Рыбий жир в целом способствует улучшению состояния кожи, помогает устранить ее покраснения, шелушение.
  • Продукт рекомендуют употреблять беременных женщинам, поскольку он положительно сказывается на развитии плода, а также снижает риск развития аллергии.
  • Рыбий жир рекомендуют вводить в рацион детей, особенно если у них наблюдается гиперактивность. Также он способствует увеличению концентрации внимания у ребенка, что особенно важно при учебном процессе.
  • Продукт помогает справиться с заболеваниями печени, уменьшает количество жировых отложений в этом органе.
  • Наличие кальция, омега-3 и витамин D повышает плотность костей, поэтому продукт особенно рекомендован людям, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

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Вред и противопоказания рыбьего жира

Несмотря на многочисленные полезные свойства продукта, существуют определенные противопоказания для его применения. Так, его с осторожностью следует употреблять людям, страдающим диабетом. Это обусловлено тем, что рыбий жир имеет свойство повышать уровень сахара в крови. К другим вредным воздействиям на организм относятся следующие проявления:

  • Снижение свертываемости крови, в результате чего может возникнуть кровоточивость десен. Эта же причина способствует тому, что увеличивает риск инсульта. Исходя из этого, рыбий жир противопоказан людям, у которых свертываемость крови понижена.
  • Продукт следует с осторожностью применять людям с пониженным артериальным давлением. Он показан гипертоникам, но у гипотоников может ухудшить состояние.
  • Чрезмерное потребление продукта может спровоцировать такие расстройства кишечника как метеоризм и диарею. Также он может вызвать изжогу или тошноту.
  • Если возникнет избыток витамина А в организме, то могут наблюдаться головокружения, суставные боли, проблемы с печенью.
  • У некоторых людей чрезмерное потребление продукта вызывает нервные расстройства: тревожность или бессонницу.

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Как выбрать и принимать рыбий жир

Если в вашем рационе питания подразумевается прием в пищу рыбу жирных разновидностей не менее двух раз в неделю, то вы получаете полезные вещества естественным путем, и употреблять добавки вам не нужно. Если же такой возможности нет, то можно приобрести аптечный продукт и компенсировать им недостаток этих веществ. Чтобы понять, как принимать рыбий жир и как выбрать его, Клео.ру советует обратить внимание на следующие моменты:

  • Существует две разновидности продукта – рыбий и рыбный жир. Первый добывается из рыбной печени рыб, а второй – из мышц. Это нужно учитывать, выбирая добавку, поскольку в первом варианте содержится больше витаминов А и D, а во втором преобладает омега-3.
  • Рекомендованная доза приема продукта составляет 500–1000 мг в день. Она может быть увеличена в ситуациях, когда вы испытываете стресс. Однако стоит учесть, что увеличение дозировки производится после консультирования врача и под его контролем.

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Подведем итог

Теперь вы знаете о пользе и вреде рыбьего жира и сможете учитывать эти моменты, если задумываетесь о том, чтобы включить добавку в свой рацион. Обязательно проанализируйте состояние вашего здоровья, и вы сможете принять правильное и взвешенное решение.

25 апреля 2024, 18:01
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Алёна Матвеева

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