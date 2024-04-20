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Булгур: универсальный гарнир на любой вкус

Булгур: универсальный гарнир на любой вкус

Ищете идеи для вкусного и полезного гарнира? Узнайте, как легко и быстро приготовить булгур на гарнир, используя простые и доступные ингредиенты.

Всевозможные крупы составляют основу повседневного рациона. Одной из самых полезных из них считается булгур. Неудивительно, что он пользуется большой популярностью, и многие дополняют им мясные или рыбные блюда. Если вы относитесь к числу поклонников этой крупы, то наверняка хотите знать, как вкусно приготовить булгур на гарнир. Его можно как сварить, так и запарить без варки. В этой статье Клео.ру предлагает ознакомиться с популярными способами готовки.

Что такое булгур

Булгур – это продукт, получаемый из зерен пшеницы, которые подвергаются обработке кипятком, последующему высушиванию и дроблению. Полученные в результате гранулы булгура быстро готовятся. Они широко используются в блюдах ближневосточной, средиземноморской и азиатской кухонь, но также применяется и при готовке европейских блюд. Его можно использовать для приготовления салатов, плова, каши и других блюд. Самый простой способ – сделать из крупы вкусный и полезный гарнир, который гармонично сочетается с мясом и рыбой.

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Польза булгура

Булгур богат клетчаткой, белками, сложными углеводами и другими питательными веществами, что делает его популярным ингредиентом в здоровом питании. Он способствует улучшению работы ЖКТ, положительно воздействует на сердце и сосуды. Крупу часто включают в диетический рацион люди, желающие похудеть. Булгур – отличный вариант низкокалорийного блюда. В 100 г крупы содержится лишь 83 ккал. Этот показатель существенно ниже по сравнению с другими крупами.

Кроме того, польза булгура обусловлена содержанием в его составе множества витаминов (группы В, РР) и минералов (фосфора, калия, магния, железа, цинка).

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Способы приготовления булгура на гарнир

Для того, чтобы получить вкусный гарнир, можно воспользоваться рецептом, который вам понравится. Для того, чтобы крупа максимально сохранила свои полезные свойства, Клео.ру рекомендует обратиться к таким способам готовки:

  • Отваривание. Вскипятить воду в кастрюле, всыпать в нее булгур, посолить. На й стакан крупы понадобиться 2 стакана воды. Дождаться повторного кипения, прикрыть посуду крышкой, огонь сделать минимальным. Варить крупу 10-20 минут, до тех пор, пока в нее не впитается большая часть жидкости. Дать настояться булгуру под крышкой 5 минут, после перемешать, по желанию заправить сливочным или растительным маслом.
  • Запаривание. Можно обойтись без варки крупы и попросту запарить ее. Пропорции соблюдаются такие же, как и при варке: 2 стакана воды на 1 стакан крупы. Считается, что такой способ очень полезный и идеально подойдет для приготовления диетического гарнира. Для этого нужно взять подходящую посуду, всыпать в нее крупу, залить кипятком или горячим бульоном. Емкость прикрыть крышкой и выдерживать так булгур 30-40 минут. Время на запаривание можно сократить, если обернуть посуду плотной тканью, не пропускающей воздух.
  • Также перед отвариванием крупу можно предварительно обжарить на сухой сковородке или на тонком слое растительного масла. Благодаря этому крупа приобретет более яркий вкус и приятный золотистый цвет.

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Придать гарниру пикантный насыщенный привкус удастся, если дополнить его разными добавками. Клео.ру советует обратить внимание на такие варианты сочетаний:

  • Рецепт в итальянском стиле подразумевает добавление в горячую приготовленную крупу ложки соуса песто. Также можно посыпать булгур тертым пармезаном.
  • Идеальной станет комбинация с обжаренными грибами или овощами: луком, болгарским перцем, морковью, чесноком.
  • Крупе можно придать томатный привкус с помощью добавления перетертых в пюре помидор, соуса или томатной пасты.
  • Освежающий вкус булгуру придаст рубленая зелень, которой его посыпают перед подачей.
  • Гарнир в восточном стиле удастся получить благодаря добавлению зиры и кориандра.
  • Любители острых блюд оценят вариант булгура, заправленного дижонской горчицей, смешанной с винным уксусом.
  • Яркий пикантный вкус придадут лимонный сок и тертый имбирь. Стоит учесть, что эти добавки нужно использовать умеренно.

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Подведем итог

Теперь вы знаете, как вкусно приготовить булгур на гарнир. Надеемся, что вы найдете для себя подходящий способ из вариантов, предложенных Клео.ру, и обогатите свой рацион полезной крупой. Обязательно попробуйте такой гарнир, и мясные или рыбные блюда с помощью его добавления приобретут новые нотки.

20 апреля 2024, 17:07
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Татьяна Веселова

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