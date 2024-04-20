Булгур: универсальный гарнир на любой вкус

Всевозможные крупы составляют основу повседневного рациона. Одной из самых полезных из них считается булгур. Неудивительно, что он пользуется большой популярностью, и многие дополняют им мясные или рыбные блюда. Если вы относитесь к числу поклонников этой крупы, то наверняка хотите знать, как вкусно приготовить булгур на гарнир. Его можно как сварить, так и запарить без варки. В этой статье Клео.ру предлагает ознакомиться с популярными способами готовки.

Что такое булгур

Булгур – это продукт, получаемый из зерен пшеницы, которые подвергаются обработке кипятком, последующему высушиванию и дроблению. Полученные в результате гранулы булгура быстро готовятся. Они широко используются в блюдах ближневосточной, средиземноморской и азиатской кухонь, но также применяется и при готовке европейских блюд. Его можно использовать для приготовления салатов, плова, каши и других блюд. Самый простой способ – сделать из крупы вкусный и полезный гарнир, который гармонично сочетается с мясом и рыбой.





Польза булгура

Булгур богат клетчаткой, белками, сложными углеводами и другими питательными веществами, что делает его популярным ингредиентом в здоровом питании. Он способствует улучшению работы ЖКТ, положительно воздействует на сердце и сосуды. Крупу часто включают в диетический рацион люди, желающие похудеть. Булгур – отличный вариант низкокалорийного блюда. В 100 г крупы содержится лишь 83 ккал. Этот показатель существенно ниже по сравнению с другими крупами.

Кроме того, польза булгура обусловлена содержанием в его составе множества витаминов (группы В, РР) и минералов (фосфора, калия, магния, железа, цинка).





Способы приготовления булгура на гарнир

Для того, чтобы получить вкусный гарнир, можно воспользоваться рецептом, который вам понравится. Для того, чтобы крупа максимально сохранила свои полезные свойства, Клео.ру рекомендует обратиться к таким способам готовки:

Отваривание. Вскипятить воду в кастрюле, всыпать в нее булгур, посолить. На й стакан крупы понадобиться 2 стакана воды. Дождаться повторного кипения, прикрыть посуду крышкой, огонь сделать минимальным. Варить крупу 10-20 минут, до тех пор, пока в нее не впитается большая часть жидкости. Дать настояться булгуру под крышкой 5 минут, после перемешать, по желанию заправить сливочным или растительным маслом.

Запаривание. Можно обойтись без варки крупы и попросту запарить ее. Пропорции соблюдаются такие же, как и при варке: 2 стакана воды на 1 стакан крупы. Считается, что такой способ очень полезный и идеально подойдет для приготовления диетического гарнира. Для этого нужно взять подходящую посуду, всыпать в нее крупу, залить кипятком или горячим бульоном. Емкость прикрыть крышкой и выдерживать так булгур 30-40 минут. Время на запаривание можно сократить, если обернуть посуду плотной тканью, не пропускающей воздух.

Также перед отвариванием крупу можно предварительно обжарить на сухой сковородке или на тонком слое растительного масла. Благодаря этому крупа приобретет более яркий вкус и приятный золотистый цвет.





Придать гарниру пикантный насыщенный привкус удастся, если дополнить его разными добавками. Клео.ру советует обратить внимание на такие варианты сочетаний:

Рецепт в итальянском стиле подразумевает добавление в горячую приготовленную крупу ложки соуса песто. Также можно посыпать булгур тертым пармезаном.

Идеальной станет комбинация с обжаренными грибами или овощами: луком, болгарским перцем, морковью, чесноком.

Крупе можно придать томатный привкус с помощью добавления перетертых в пюре помидор, соуса или томатной пасты.

Освежающий вкус булгуру придаст рубленая зелень, которой его посыпают перед подачей.

Гарнир в восточном стиле удастся получить благодаря добавлению зиры и кориандра.

Любители острых блюд оценят вариант булгура, заправленного дижонской горчицей, смешанной с винным уксусом.

Яркий пикантный вкус придадут лимонный сок и тертый имбирь. Стоит учесть, что эти добавки нужно использовать умеренно.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как вкусно приготовить булгур на гарнир. Надеемся, что вы найдете для себя подходящий способ из вариантов, предложенных Клео.ру, и обогатите свой рацион полезной крупой. Обязательно попробуйте такой гарнир, и мясные или рыбные блюда с помощью его добавления приобретут новые нотки.