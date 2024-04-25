Секреты идеального первого свидания: как очаровать партнера

Первое свидание – событие, которое вызывает особое волнение. Это неудивительно, ведь именно во время общения на этой встрече складывается первоначальное впечатление от человека, что может непосредственно повлиять на развитие отношений. От этого будет зависеть, перерастет ли в последующем симпатия в любовную связь, или после этой встречи не будет дальнейшего развития событий. Если вы хотите узнать, как вести себя на первом свидании, чтобы оно прошло максимально удачно, ознакомьтесь с этой статьей. В ней Клео.ру приводит советы психологов, которые рекомендуют обратить внимание на определенные моменты.

Подготовка к свиданию

Советы для первого свидания начинаются с подготовки к этому событию. Если вы продумаете важные моменты, то будете чувствовать себя более уверенно и комфортно. Это отразится на вашем поведении во время встречи самым положительным образом.

Продумайте образ. Как известно, мужчины любят глазами, и именно поэтому важно произвести на него впечатление своим внешним видом. Также учтите, где именно будет проходить ваша первая встреча, и подбирайте предметы гардероба в соответствии с этим. Если вы планируете провести время в кафе, то будут уместны высокие каблуки. Если же собираетесь прогуляться в парке, стоит предусмотреть более удобную обувь. Подготовку к свиданию можно начинать уже накануне вечером. Примите расслабляющую ванну с пеной, уделите внимание уходу за лицом, нанеся на него маску, хорошо выспитесь. Такие усилия, хоть и невидимы другому человеку, но прежде всего, важны для вас. Такие ритуалы создадут хорошее настроение и помогут поднять самооценку.

Выделите достаточно времени на свидание. В современном мире, когда у многих людей очень плотный график и быстрый темп жизни, зачастую это отражается на всех сферах. Однако, при планировании встречи подумайте о том, чтобы у вас было несколько свободных часов. Это позволит вам не спешить и сосредоточиться на свидании, погрузившись в его атмосферу. Также это необходимо, чтобы проявить должное уважение к другому человеку.

Настройтесь на позитивное общение. Наверняка, каждому из нас знакомы ситуации, когда человек проявляет недовольство всем, что его окружает: погодой, едой в ресторане. Согласитесь, что это оставляет не самое приятное впечатление. Попробуйте перед свиданием создать для себя максимально положительный настрой.

Изучите маршрут, чтобы прибыть на свидание без опоздания. Времена, когда считалось, что девушке принято приходить на свидание позже, давно прошли. Сейчас приходить вовремя и проявлять пунктуальность – хороший тон, которого следует придерживаться.





Поведение на свидании

Оставит ли знакомство на первом свидании положительное впечатление у вашего партнера, будет напрямую зависеть от вашего поведения. Чтобы встреча прошла максимально успешно, воспользуйтесь рекомендациями психологов, которые предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Ведите себя естественно и оставайтесь собой. Откажитесь от общепринятых стереотипов о том, что женщина обязательно должна быть загадочной. Проявляя эту тактику, многие начинают выглядеть неестественно и даже нелепо, что не играет вам на руку и является провальным планом. Искренность и открытая улыбка – то, что поможет создать доверительную атмосферу. Помните, что первое свидание нужно, прежде всего, для того, чтобы лучше узнать другого человека и составить о нем впечатление. Именно это поможет вам составить его психологический портрет и понять, хотите ли вы продолжения отношений.

Перед встречей переведите телефон на беззвучный режим, а также старайтесь минимально отвечать на звонки и делать это только в случае крайней необходимости. Это обязательное условие, чтобы соблюдать этикет на свидании и проявлять уважение к другому человеку.

Во время свидания проявляйте вежливость как к своему партнеру, так и к другим людям, к примеру, персоналу в ресторане.

Во время диалога будьте внимательны к своему партнеру, сосредоточьтесь на том, что он рассказывает, и проявляйте искренний интерес к беседе. Не перебивайте его и дайте высказывать свои мысли до конца. Помните, что умение слушать – качество, которое очень ценится в собеседнике.

Не возлагайте слишком большие ожидания на встречу и помните, что это – всего лишь первое свидание, помогающее составить представление о человеке. Наблюдайте за его поведением, и во время свидания ориентируйтесь по обстановке.





Возможные темы на первом свидании

Выбор тем для разговора – важный момент для преодоления волнения и для того, чтобы создать на свидании комфортную непринужденную атмосферу. Клео.ру советует придерживаться следующих рекомендаций:

Не будьте слишком настырной, чтобы первое свидание не выглядело как допрос. Избегайте очень личных тем, поскольку собеседник может чувствовать себя из-за этого неловко.

Лучше всего – общаться на темы, которые раскрывают личность собеседника, но при этом являются достаточно нейтральными. Уместными будут рассказы о хобби и увлечениях, домашних питомцах, вкусовых предпочтениях, путешествиях, занятиях спортом.

Воздержитесь от того, чтобы осыпать мужчину комплиментами. Хотя это и нравится представителям сильной половины человечества, но на первом свидании может вызвать недоумение и выглядеть, как последний шанс выйти замуж.

Темы, неуместные на первом свидании – рассказы о финансовых проблемах, об отношениях с бывшими парнями, о подругах. Такие разговоры навряд ли способствуют созданию легкой позитивной атмосферы.

При выборе тем уделяйте больше внимания будущему, чем прошлому. К примеру, это может быть рассказ, как вы планируете провести ближайшие выходные или летний отпуск.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как вести себя на первом свидании. Уделите внимание подготовке к этому событию, а во время встречи сосредоточьтесь на том, чтобы почерпнуть максимум информации о личности собеседника, выбирая при этом деликатные темы и не нарушая его личных границ. Это залог успеха и того, что в последующем встреча повторится и может перерасти в более серьезные отношения.