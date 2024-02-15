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Как правильно стирать подушки и одеяла: шесть секретов хорошей хозяйки

Как правильно стирать подушки и одеяла: шесть секретов хорошей хозяйки

Многие максимально откладывают «грандиозную» стирку

Когда перед хозяйкой встает вопрос о том, чтобы очистить от загрязнений подушки и одеяла, многие, предвкушая целую эпопею, стараются отложить процесс. Однако гигиена – наше все, поэтому крайне важно регулярно избавлять аксессуары для сна от грязи, пота, омертвевших клеток кожи и так далее. Если следовать советам опытных хозяек, «глобальная» стирка превратится в простое и приятное времяпрепровождение: ведь спать на чистых подушках и одеялах, благоухающих любимыми ароматами – настоящее удовольствие. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как правильно стирать одеяла и подушки.

Уменьшить объем подушек


Изначально перед хозяйками встает проблема того, что стирать подушки и одеяла придется очень долго, так как они весьма объемны и занимают много места. Однако с этой проблемой можно легко справиться. Достаточно выпустить из подушек воздух и вместо одной в барабане поместятся две, что вдвое ускорит процесс стирки. Достаточно хорошенько смять подушки перед отправкой их в стиральную машинку.

Строго следуйте инструкции на этикетке


«Делайте все по инструкции» – банальный совет, однако многие часто игнорируют это требование. Обязательно посмотрите на этикетке, какой режим стирки следует использовать, очищая ваши подушки и одеяла. Не стоит думать, что производители просто так указывают рекомендации, это очень важно для того чтобы аксессуары для сна долгое время служили вам верой и правдой.

Режим деликатной стирки


В любом случае, подушки нужно стирать в максимально щадящем режиме. Лучше отдавать предпочтение деликатной стирке. Тогда подушки или одеяло не потеряют свою форму, превратившись в кучу ткани и наполнителя. Обычная стирка на высоких температурах и вовсе может безвозвратно испортить подушки. Обычно температурный режим выбирают не выше 30-40°.

Важно тщательно прополоскать подушки


Подушки и одеяла имеют большой объем, поэтому их достаточно сложно прополаскивать. При этом крайне важно, чтобы все моющие средства и кондиционеры были тщательно смыты. Опытные хозяйки обычно ставят подушки на дополнительное полоскание. При этом отжимать подушку в стиральной машинке нельзя – она должна сохнуть в максимально естественных условиях.

Используйте ароматизаторы


Отличным вариантом во время стирки будет добавить в барабан саше с сухими травами. Такой ароматизатор придаст подушкам и одеялу приятный запах, что благотворно скажется на процессе засыпания и качестве сна в целом. Специальные ароматизаторы для стирки подушек и одеял продаются во многих магазинах.  

Как часто стирать подушки и одеяла


Что касается регулярности стирки подушек и одеял, здесь достаточно четырех-пяти раз в год. Обычно подушки стирают каждые два или три месяца. За это время аксессуары для сна не успевают сильно загрязниться. Такой срок считается оптимальным, потому что при более частой стирке подушки быстро выйдут из строя.

15 февраля 2024, 22:14
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

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