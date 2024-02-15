Как правильно стирать подушки и одеяла: шесть секретов хорошей хозяйки

Когда перед хозяйкой встает вопрос о том, чтобы очистить от загрязнений подушки и одеяла, многие, предвкушая целую эпопею, стараются отложить процесс. Однако гигиена – наше все, поэтому крайне важно регулярно избавлять аксессуары для сна от грязи, пота, омертвевших клеток кожи и так далее. Если следовать советам опытных хозяек, «глобальная» стирка превратится в простое и приятное времяпрепровождение: ведь спать на чистых подушках и одеялах, благоухающих любимыми ароматами – настоящее удовольствие. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как правильно стирать одеяла и подушки.





Уменьшить объем подушек

Строго следуйте инструкции на этикетке

Режим деликатной стирки

Важно тщательно прополоскать подушки

Используйте ароматизаторы

Как часто стирать подушки и одеяла

Изначально перед хозяйками встает проблема того, что стирать подушки и одеяла придется очень долго, так как они весьма объемны и занимают много места. Однако с этой проблемой можно легко справиться. Достаточно выпустить из подушек воздух и вместо одной в барабане поместятся две, что вдвое ускорит процесс стирки. Достаточно хорошенько смять подушки перед отправкой их в стиральную машинку.«Делайте все по инструкции» – банальный совет, однако многие часто игнорируют это требование. Обязательно посмотрите на этикетке, какой режим стирки следует использовать, очищая ваши подушки и одеяла. Не стоит думать, что производители просто так указывают рекомендации, это очень важно для того чтобы аксессуары для сна долгое время служили вам верой и правдой.В любом случае, подушки нужно стирать в максимально щадящем режиме. Лучше отдавать предпочтение деликатной стирке. Тогда подушки или одеяло не потеряют свою форму, превратившись в кучу ткани и наполнителя. Обычная стирка на высоких температурах и вовсе может безвозвратно испортить подушки. Обычно температурный режим выбирают не выше 30-40°.Подушки и одеяла имеют большой объем, поэтому их достаточно сложно прополаскивать. При этом крайне важно, чтобы все моющие средства и кондиционеры были тщательно смыты. Опытные хозяйки обычно ставят подушки на дополнительное полоскание. При этом отжимать подушку в стиральной машинке нельзя – она должна сохнуть в максимально естественных условиях.Отличным вариантом во время стирки будет добавить в барабан саше с сухими травами. Такой ароматизатор придаст подушкам и одеялу приятный запах, что благотворно скажется на процессе засыпания и качестве сна в целом. Специальные ароматизаторы для стирки подушек и одеял продаются во многих магазинах.Что касается регулярности стирки подушек и одеял, здесь достаточно четырех-пяти раз в год. Обычно подушки стирают каждые два или три месяца. За это время аксессуары для сна не успевают сильно загрязниться. Такой срок считается оптимальным, потому что при более частой стирке подушки быстро выйдут из строя.