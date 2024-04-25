Повышенная мочевая кислота в крови: причины и лечение

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Булгур: универсальный гарнир на любой вкусБулгур: универсальный гарнир на любой вкус Психолог дала дельные советы по избавлению от страхаПсихолог дала дельные советы по избавлению от страха Муцениеце разоблачили: что не так с новым "женихом" экс-супруги ПрилучногоМуцениеце разоблачили: что не так с новым "женихом" экс-супруги Прилучного СМИ сообщили об ухудшении состояния 70-летней Успенской: что произошлоСМИ сообщили об ухудшении состояния 70-летней Успенской: что произошло

Лента новостей

Среда 24 апреля

01:03Тест на знание цитат из советских фильмов: только киноманы смогут ответить правильно 00:31Повышенная мочевая кислота в крови: причины и лечение 23:09Джигурда увидел мистику в смерти блогерши Лены Миро 22:20"Столкнулась с проблемами": Елена Летучая перенесла серьезную операцию 21:48"Как с этим бороться?": Ярмольник вышел на связь после сообщений о госпитализации 21:2438-летняя Бузова ушла из соцсетей и оказалась на больничной койке: фото 19:50Михайлов отреагировал на едкое высказывание Пугачевой: На воре и шапка горит 19:04"Мой взрывной характер": Михайлов сделал важное заявление о гастролях за границей 17:53Ярмольника и его жену срочно доставили в больницу - СМИ 16:57Находящуюся в СИЗО Блиновскую ошеломило решение ее мужа отправиться в зону СВО 16:20Дэвид Бекхэм подал в суд на Марка Уолберга из-за денег 14:51В Москве покончил с собой экс-хоккеист свердловского "Спартака" 14:23Разревелся при всех: вакханалия на концерте показала истинное лицо SHAMAN 13:31Вскрылись гнусные подробности воссоединения Харламова и Ковальчук: нужна только выгода 11:30Хилькевич пришлось "бросить" старшего ребенка: "Доченька, я не могу" 10:47Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения об отказе актеру в УДО 10:00Скончалась Лена Миро: чем была известна скандальная блогерша 09:36Басков назвал Лолиту "черной вдовой" 09:13Киркоров страшно опозорился на сцене: "Этот ужас не забуду никогда" 08:36Внук Пугачевой решил обойти бабушку: Алла обзавидуется 05:44Пособие по безработице в 2024: полная инструкция по оформлению 04:016 лайфхаков, которые нужно знать всем худеющим: врач раскрыл все карты 01:1838-летняя звезда ремейка "А зори здесь тихие" снялась обнаженной на мальдивском курорте 23:15Безвизовые страны для россиян в 2024 году 23:07Как Диане Гурцкая удается выглядеть свежо и молодо в 45: певица дала ответ 22:12В Сеть просочилось фото больного Алена Делона: уже не похож на себя 21:41Модные мужские стрижки 2024 года: обзор актуальных трендов и советы по выбору прически 20:52Левшин назвал виновного в нынешнем положении Пугачевой: Вляпалась в историю 20:09Кто сегодня является главной фигуристкой в России: мнение Татьяны Тарасовой 19:25Объявлено о "фееричном" возвращении борющейся с алкоголизмом МакSим на сцену 18:55"Умирал без капризов": почему Васильева отказалась идти на прощание с Ширвиндтом 17:29Шура едва не зарыдал из-за вопроса об отцовстве 16:54Кинокритик Шнейдеров не увидел ничего страшного в том, Кологривый устроил дебош 16:15Ирина Шейк показала снимок непубличной сестры в день ее рождения 14:44Женатый Дибров откровенно рассказал об интиме с Бузовой: "Когда смотрю на ее заднюю часть" 13:55Больше не скрывает: Ляйсан Утяшева открыто рассказала о беременности 12:01Несли охапки цветов к алтарю с фото: как расстроенные россияне простились с Волочковой 11:19Возлюбленная Харламова станет партнершей Кологривого в фильме "Любовь зла" 10:43Милош Бикович рассказал, как относится к зарубежным адаптациям "Холопа" 09:59"Голой не выходит": что известно о возвращении оскандалившейся Лолиты на ТВ 09:26Муцениеце призналась Прилучному в чувствах трогательным стихотворением: "Ты помнишь?" 08:36Безнадежность в глазах: вернувшаяся к мужу Кудрявцева ужаснула поклонников состоянием 04:17Боня поделилась пикантными кадрами в полупрозрачном топе: одна деталь возмутила всех 01:10"Розовое" полнолуние: эксперт рассказал, кому следует приготовиться к испытаниям 22:31Авербух отказался давать напутствия Валиевой, получившей работу на ТВ: Это все ерунда 22:12Будь в тренде на пляже: модные купальники и аксессуары 2024 21:5563-летняя Кормухина вынуждена работать на стройке: "Нырок в сторону" от шоу-бизнеса 21:17Варнава обзавелась квартирой за границей: стала соседкой иноагента 19:43"Это ее цель": Галкин объяснил скандальные заявления Пугачевой 18:49Бледанс скрывает следы болезни на фоне слухов о слепоте
1370
800
true

Повышенная мочевая кислота в крови: причины и лечение

Повышенная мочевая кислота в крови: причины и лечение

Узнайте все о повышенном уровне мочевой кислоты в крови: причины, симптомы, методы диагностики, лечение и профилактику.

В каждом организме проходят биохимические процессы, обеспечивающие нормальное функционирование внутренних органов и систем. Но иногда они нарушаются, что в результате приводит к различным болезням и состояниям. Одним из них является повышенная концентрация мочевая кислота в крови. Клео.ру предлагает разобраться, почему возникают такие ситуации, как выявить проблему на ранней стадии и что нужно делать в таких случаях.

Причины повышения мочевой кислоты

Мочевая кислота – соли натрия и калия, образующиеся в результате распада пищи, употребляемой человеком. Наиболее богатыми на пуриновые основания считаются продукты с высоким содержанием белка – мясо, субпродукты, рыба, грибы, бобовые и некоторые овощи. При нормальном функционировании эти соединения растворяются и выводятся с мочой и через ЖКТ, не откладываясь в организме.

Уровень мочевой кислоты может варьироваться в зависимости от пола и возраста человека. Средние показатели нормы составляют:

  • для взрослых мужчин – 210-420 мкмоль/л;
  • для взрослых женщин – 150-350 мкмоль/л;
  • для детей (до 14 лет) – 120-320 мкмоль/л.

В пожилом возрасте естественные процессы в организме меняются, и показания нормы возрастают: для мужчин – до 480 мкмоль/л и для женщин – до 430 мкмоль/л.

При нормальной концентрации мочевой кислоты в крови она выводится и не накапливаться. Если же в организме происходят сбои, то может развиваться гиперурикемия. Повышение уровня мочевой кислоты может развиваться по следующим причинам:

  • Наследственные заболевания. Редкие генетические болезни могут влиять на разложение и выведение мочевой кислоты.  
  • Почечная недостаточность. Мочевая кислота перерабатывается почками и в основном выводится с мочой. При заболеваниях и патологиях органа этот процесс может замедляться, и продукты распада откладываются в организме.
  • Метаболический синдром. В этом состоянии нарушается обмен веществ, в том числе и переработка пуриновых соединений.
  • Прием определенных лекарств. Некоторые препараты могут влиять на формирование и выведение мочевой кислоты. Например, такое свойство наблюдается у некоторых мочегонных средств.
  • Гипертония.
  • Ацидоз. Нарушение внутреннего баланса кислотности может нарушать выведение продуктов распада. Оно может возникать при резких переменах образа жизни, режима питания или злоупотребления спиртными напитками.
  • Преэклампсия и эклампсия. Осложнения, которые могут возникать на различных этапах беременности.
  • Гипотиреоз и гиперпаратиреоз. Нарушение работы щитовидной железы тоже может спровоцировать изменения в обмене веществ, что, в свою очередь, сказывается на уровне мочевой кислоты в крови.

Выше указаны самые распространенные причины. Однако этот список не является исчерпывающим. Для определения причины, по которой уровень мочевой кислоты в крови начал повышаться, необходимо обратиться к лечащему врачу и сдать необходимые анализы. Попытки самодиагностики и последующего самолечения могут не дать желаемого результата, а в худшем случае – спровоцируют новые проблемы со здоровьем.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Симптомы повышенной мочевой кислоты

На ранних этапах обнаружить гиперурикемию очень тяжело. Единственным эффективным способом раннего обнаружения проблем является регулярное обследование. Симптомы начинают проявляться, когда концентрация мочевой кислоты в крови достигает высоких значений. Проблема может проявляться такими симптомами:

  • Отеки, покраснения и боли в суставах – симптомы подагры. Чаще всего это происходит на больших пальцах ног, но могут появляться и в других местах. Например, в области коленей.
  • Симптомы мочекаменной болезни. Проявляться в виде болей в районе живота, паха и пояснице. В редких случаях сопровождается кровью в моче, тошнотой и рвотой.
  • Изменения в поведении. Могут возникать приступы агрессии, раздражительности и подавленного состояния. Часто дополняется сильной и длительной усталостью.
  • Головные боли и мигрени. Возможны головокружения.
  • Перепады давления, нарушение сердечного ритма.

В крайне редких случаях повышенный уровень мочевой кислоты может проявляться в появлении сыпи и пятен на коже.

Если такие симптомы появились и сопровождаются увеличением или уменьшением выделения мочи, необходимо незамедлительно обратиться к лечащему врачу. Начинать процесс самолечение не рекомендуется, так как подобная симптоматика присуща и другим опасным заболеваниям. Прием препаратов может сказаться на анализах, и специалисту будет намного сложнее поставить правильный диагноз.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Лечение повышенной мочевой кислоты

После обнаружения симптомов гиперурикемии или подагры на ранней стадии необходимо обратиться к лечащему врачу. Специалист определит, какие анализы необходимо сдать, чтобы по ним определить причину возникновения проблемы и назначить курс лечения.

Как правило, диагностика включает в себя анализ крови и мочи. В запущенных случаях и при появлении уплотнений может потребоваться исследование суставной жидкости и рентген суставов.

Определив причину повышенного уровня мочевой кислоты в крови, лечащий врач назначает лечение. Как правило, оно включает в себя следующие меры:

  • Коррекция питания и диета. Людям, страдающим подагрой, необходимо исключить из рациона продукты высоким содержанием пурина, а также полностью отказаться от алкоголя хотя бы на время лечения.
  • Колхициновые алкалоиды и анальгетики. Эта группа препаратов помогает снять болевые симптомы и подагрические приступы.
  • Нестероидные противовоспалительные средства. Применяются совместно с анальгетиками для уменьшения воспалительных процессов.
  • Урикодепрессоры. Препараты этой группы уменьшают уровень мочевой кислоты за счет замедления ее синтеза.
  • Антиподагрические лекарственные препараты. Уменьшают выделение мочевой кислоты и ускоряют ее выведение.
  • Ощелачивающие препараты. Используются для профилактики отложения уратных камней.

Клео.ру напоминает, что процесс лечения и препараты может назначить исключительно врач на основе изучения результатов обследования. Самолечение может не дать желаемого результата, спровоцировать серьезные осложнения и осложнить последующую диагностику.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Профилактика повышенной мочевой кислоты

Самое эффективное лечение – это профилактика. Она включает в себя такие меры:

  • Ведение правильного образа жизни. Достаточная физическая активность и поддержание нормального веса являются важными аспектами для нормализации обмена веществ. А это, в свою очередь, обеспечит синтез мочевой кислоты в переделах нормы и ее последующее выведение.
  • Коррекция питания. Людям, имеющим склонность к подагре и артритам, рекомендуется уменьшить количество продуктов с высоким содержанием пуринов. Вместе с этим необходимо поддерживать нормальное потребление воды, чтобы помочь почкам эффективно выводить мочевую кислоту.
  • Снижение факторов риска. Подагра может развиваться при злоупотреблении алкоголем и мочегонными препаратами. Спиртные напитки, и в особенности пиво, не рекомендуются людям, склонным к подагре. Диуретики тоже стоит принимать только по назначению врача.
  • Регулярное медицинское обследование. Повышенный уровень мочевой кислоты не дает симптомов на ранней стадии, но его можно выявить, сделав анализ крови. Своевременный визит к лечащему врачу поможет устранить проблему еще до того, как она повлияет на здоровье.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Повышенная мочевая кислота в крови может создавать много проблем для здоровья и неудобств в повседневной жизни. Лечение этого состояния включает в себя как коррекцию образа жизни, так и медикаментозное воздействие. Важно помнить, что самодиагностика и последующее самолечение может быть опасным для здоровья, этот процесс стоит доверить врачу.

25 апреля 2024, 00:31
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Алёна Матвеева

Шишки на пальцах ног: причины, симптомы и методы лечения

Шишки на пальцах ног: причины, симптомы и методы лечения
Узнайте о причинах появления шишек на пальцах ног, их симптомах, методах лечения, а также о мерах профилактики, которые помогут вам избежать этой проблемы.

Полынь горькая: лечебные свойства и противопоказания

Полынь горькая: лечебные свойства и противопоказания
Узнайте о целебных свойствах полыни горькой, ее применении в народной медицине, противопоказаниях и правилах использования этого уникального растения.

Куркума: польза и вред для здоровья человека

Куркума: польза и вред для здоровья человека
Узнайте о пользе куркумы для здоровья, ее целебных свойствах, противопоказаниях и правилах применения.

Благоприятные дни для операций в июне 2024 года

Благоприятные дни для операций в июне 2024 года
Когда лучше делать хирургическую операцию по лунному календарю в июне 2024 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.

Лунный календарь здоровья на июнь 2024 года

Лунный календарь здоровья на июнь 2024 года
Благоприятные для здоровья дни в июне 2024 года по лунному календарю: влияние фаз Луны.

Можно ли забеременеть во время месячных: мифы и реальность

Можно ли забеременеть во время месячных: мифы и реальность
В этой статье мы развеем мифы о возможности забеременеть во время месячных и расскажем, когда наступает наиболее фертильный период.

Выбор читателей

06/04Сбт"Принесет горе и страдания": страшные предсказания индийского пророка начали сбываться 06/04СбтВолочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой 05/04ПтнСафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов 06/04СбтПути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду 05/04ПтнПропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш" 06/04СбтРазведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он?