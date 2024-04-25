Повышенная мочевая кислота в крови: причины и лечение

В каждом организме проходят биохимические процессы, обеспечивающие нормальное функционирование внутренних органов и систем. Но иногда они нарушаются, что в результате приводит к различным болезням и состояниям. Одним из них является повышенная концентрация мочевая кислота в крови. Клео.ру предлагает разобраться, почему возникают такие ситуации, как выявить проблему на ранней стадии и что нужно делать в таких случаях.

Причины повышения мочевой кислоты

Мочевая кислота – соли натрия и калия, образующиеся в результате распада пищи, употребляемой человеком. Наиболее богатыми на пуриновые основания считаются продукты с высоким содержанием белка – мясо, субпродукты, рыба, грибы, бобовые и некоторые овощи. При нормальном функционировании эти соединения растворяются и выводятся с мочой и через ЖКТ, не откладываясь в организме.

Уровень мочевой кислоты может варьироваться в зависимости от пола и возраста человека. Средние показатели нормы составляют:

для взрослых мужчин – 210-420 мкмоль/л;

для взрослых женщин – 150-350 мкмоль/л;

для детей (до 14 лет) – 120-320 мкмоль/л.

В пожилом возрасте естественные процессы в организме меняются, и показания нормы возрастают: для мужчин – до 480 мкмоль/л и для женщин – до 430 мкмоль/л.

При нормальной концентрации мочевой кислоты в крови она выводится и не накапливаться. Если же в организме происходят сбои, то может развиваться гиперурикемия. Повышение уровня мочевой кислоты может развиваться по следующим причинам:

Наследственные заболевания . Редкие генетические болезни могут влиять на разложение и выведение мочевой кислоты.

. Редкие генетические болезни могут влиять на разложение и выведение мочевой кислоты. Почечная недостаточность . Мочевая кислота перерабатывается почками и в основном выводится с мочой. При заболеваниях и патологиях органа этот процесс может замедляться, и продукты распада откладываются в организме.

. Мочевая кислота перерабатывается почками и в основном выводится с мочой. При заболеваниях и патологиях органа этот процесс может замедляться, и продукты распада откладываются в организме. Метаболический синдром . В этом состоянии нарушается обмен веществ, в том числе и переработка пуриновых соединений.

. В этом состоянии нарушается обмен веществ, в том числе и переработка пуриновых соединений. Прием определенных лекарств . Некоторые препараты могут влиять на формирование и выведение мочевой кислоты. Например, такое свойство наблюдается у некоторых мочегонных средств.

. Некоторые препараты могут влиять на формирование и выведение мочевой кислоты. Например, такое свойство наблюдается у некоторых мочегонных средств. Гипертония .

. Ацидоз . Нарушение внутреннего баланса кислотности может нарушать выведение продуктов распада. Оно может возникать при резких переменах образа жизни, режима питания или злоупотребления спиртными напитками.

. Нарушение внутреннего баланса кислотности может нарушать выведение продуктов распада. Оно может возникать при резких переменах образа жизни, режима питания или злоупотребления спиртными напитками. Преэклампсия и эклампсия . Осложнения, которые могут возникать на различных этапах беременности.

. Осложнения, которые могут возникать на различных этапах беременности. Гипотиреоз и гиперпаратиреоз. Нарушение работы щитовидной железы тоже может спровоцировать изменения в обмене веществ, что, в свою очередь, сказывается на уровне мочевой кислоты в крови.

Выше указаны самые распространенные причины. Однако этот список не является исчерпывающим. Для определения причины, по которой уровень мочевой кислоты в крови начал повышаться, необходимо обратиться к лечащему врачу и сдать необходимые анализы. Попытки самодиагностики и последующего самолечения могут не дать желаемого результата, а в худшем случае – спровоцируют новые проблемы со здоровьем.





Симптомы повышенной мочевой кислоты

На ранних этапах обнаружить гиперурикемию очень тяжело. Единственным эффективным способом раннего обнаружения проблем является регулярное обследование. Симптомы начинают проявляться, когда концентрация мочевой кислоты в крови достигает высоких значений. Проблема может проявляться такими симптомами:

Отеки, покраснения и боли в суставах – симптомы подагры . Чаще всего это происходит на больших пальцах ног, но могут появляться и в других местах. Например, в области коленей.

. Чаще всего это происходит на больших пальцах ног, но могут появляться и в других местах. Например, в области коленей. Симптомы мочекаменной болез ни. Проявляться в виде болей в районе живота, паха и пояснице. В редких случаях сопровождается кровью в моче, тошнотой и рвотой.

ни. Проявляться в виде болей в районе живота, паха и пояснице. В редких случаях сопровождается кровью в моче, тошнотой и рвотой. Изменения в поведении . Могут возникать приступы агрессии, раздражительности и подавленного состояния. Часто дополняется сильной и длительной усталостью.

. Могут возникать приступы агрессии, раздражительности и подавленного состояния. Часто дополняется сильной и длительной усталостью. Головные боли и мигрени . Возможны головокружения.

. Возможны головокружения. Перепады давления, нарушение сердечного ритма.

В крайне редких случаях повышенный уровень мочевой кислоты может проявляться в появлении сыпи и пятен на коже.

Если такие симптомы появились и сопровождаются увеличением или уменьшением выделения мочи, необходимо незамедлительно обратиться к лечащему врачу. Начинать процесс самолечение не рекомендуется, так как подобная симптоматика присуща и другим опасным заболеваниям. Прием препаратов может сказаться на анализах, и специалисту будет намного сложнее поставить правильный диагноз.





Лечение повышенной мочевой кислоты

После обнаружения симптомов гиперурикемии или подагры на ранней стадии необходимо обратиться к лечащему врачу. Специалист определит, какие анализы необходимо сдать, чтобы по ним определить причину возникновения проблемы и назначить курс лечения.

Как правило, диагностика включает в себя анализ крови и мочи. В запущенных случаях и при появлении уплотнений может потребоваться исследование суставной жидкости и рентген суставов.

Определив причину повышенного уровня мочевой кислоты в крови, лечащий врач назначает лечение. Как правило, оно включает в себя следующие меры:

Коррекция питания и диета . Людям, страдающим подагрой, необходимо исключить из рациона продукты высоким содержанием пурина, а также полностью отказаться от алкоголя хотя бы на время лечения.

. Людям, страдающим подагрой, необходимо исключить из рациона продукты высоким содержанием пурина, а также полностью отказаться от алкоголя хотя бы на время лечения. Колхициновые алкалоиды и анальгетики . Эта группа препаратов помогает снять болевые симптомы и подагрические приступы.

. Эта группа препаратов помогает снять болевые симптомы и подагрические приступы. Нестероидные противовоспалительные средства . Применяются совместно с анальгетиками для уменьшения воспалительных процессов.

. Применяются совместно с анальгетиками для уменьшения воспалительных процессов. Урикодепрессоры . Препараты этой группы уменьшают уровень мочевой кислоты за счет замедления ее синтеза.

. Препараты этой группы уменьшают уровень мочевой кислоты за счет замедления ее синтеза. Антиподагрические лекарственные препараты . Уменьшают выделение мочевой кислоты и ускоряют ее выведение.

. Уменьшают выделение мочевой кислоты и ускоряют ее выведение. Ощелачивающие препараты. Используются для профилактики отложения уратных камней.

Клео.ру напоминает, что процесс лечения и препараты может назначить исключительно врач на основе изучения результатов обследования. Самолечение может не дать желаемого результата, спровоцировать серьезные осложнения и осложнить последующую диагностику.





Профилактика повышенной мочевой кислоты

Самое эффективное лечение – это профилактика. Она включает в себя такие меры:

Ведение правильного образа жизни . Достаточная физическая активность и поддержание нормального веса являются важными аспектами для нормализации обмена веществ. А это, в свою очередь, обеспечит синтез мочевой кислоты в переделах нормы и ее последующее выведение.

. Достаточная физическая активность и поддержание нормального веса являются важными аспектами для нормализации обмена веществ. А это, в свою очередь, обеспечит синтез мочевой кислоты в переделах нормы и ее последующее выведение. Коррекция питания . Людям, имеющим склонность к подагре и артритам, рекомендуется уменьшить количество продуктов с высоким содержанием пуринов. Вместе с этим необходимо поддерживать нормальное потребление воды, чтобы помочь почкам эффективно выводить мочевую кислоту.

. Людям, имеющим склонность к подагре и артритам, рекомендуется уменьшить количество продуктов с высоким содержанием пуринов. Вместе с этим необходимо поддерживать нормальное потребление воды, чтобы помочь почкам эффективно выводить мочевую кислоту. Снижение факторов риска . Подагра может развиваться при злоупотреблении алкоголем и мочегонными препаратами. Спиртные напитки, и в особенности пиво, не рекомендуются людям, склонным к подагре. Диуретики тоже стоит принимать только по назначению врача.

. Подагра может развиваться при злоупотреблении алкоголем и мочегонными препаратами. Спиртные напитки, и в особенности пиво, не рекомендуются людям, склонным к подагре. Диуретики тоже стоит принимать только по назначению врача. Регулярное медицинское обследование. Повышенный уровень мочевой кислоты не дает симптомов на ранней стадии, но его можно выявить, сделав анализ крови. Своевременный визит к лечащему врачу поможет устранить проблему еще до того, как она повлияет на здоровье.





Подведем итог

Повышенная мочевая кислота в крови может создавать много проблем для здоровья и неудобств в повседневной жизни. Лечение этого состояния включает в себя как коррекцию образа жизни, так и медикаментозное воздействие. Важно помнить, что самодиагностика и последующее самолечение может быть опасным для здоровья, этот процесс стоит доверить врачу.