Польза и вред тыквенных семечек

Удивительные вещи сегодня можно узнавать о самых известных овощах. Растущая на всех огородах и дачах тыква, как оказалось, несет пользу человеку не только своей мякотью. Народная медицина знает полезные свойства цветов, стеблей. Особого внимания заслуживают тыквенные семечки, несущие организму и пользу, и вред.

Сегодня семена тыквы доступны всем, их жарят и грызут с удовольствием все люди. Впрочем, не все задумываются о том, что одновременно с получением удовольствия от поедания вкусных семечек, можно пролечить множество заболеваний.

Полезный состав семян тыквы

Природа дарит человеку множество секретов здоровья, одним из таких секретов являются семена тыквы. Человек создает симбиоз с окружающим миром, для его поддержания требуется получать из кладовых природы множество компонентов, поддерживающих нормальные функции организма.

В этом отношении семена тыквы представляют особый интерес, ведь в них содержатся:

пектины;

​ разноплановые аминокислоты с отличным действием на организм;

жирные насыщенные и ненасыщенные кислоты, их множество, ми все они содержатся в крохотном зернышке;

фитостерольные соединения;

множество разнообразных витаминов;

соли минерального происхождения;

клетчатка.

Уникальность семян тыквы – в богатом минеральном составе. Более полусотни микро- и макроэлементов включает небольшое зернышко, одних – в высоком процентном содержании, других – в достаточном человеку минимуме.

Но все они нужны здоровью человека, для улучшения мышечного тонуса, укрепления сердца, профилактики костных и суставных болезней. На это же направлен и комплекс аминокислот, некоторые из которых можно встретить только в семечках тыквы.

Они наиболее полезны спортсменам, стремящимся нарастить мышечную массу, и женщинам, часто страдающим бессонницей. Аминокислоты регулируют нормальное течение биологических процессов, синтез гормонов, иммунную сопротивляемость воздействию внешних факторов.

Полезные свойства

Диетологи утверждают, что важное медицинское значение больше имеют семена тыквы. Причем наибольшую пользу приносят свежие, неподжаренные семечки. В их обжарке теряются много полезных веществ.

Сырые семена имеют свойства:

лечить запоры;

бороться с депрессивными состояниями разных причин;

уменьшать боли в суставах;

быстро заживлять раны разного происхождения;

снимать воспаления разной этиологии;

замедлять увядание организма в целом;

нормализовать метаболизм;

активизировать функции всех отделов кишечника.

Укрепляя иммунитет, сырые семечки помогают человеку стать активнее, приводят в норму АД. Они имеют небольшое мочегонное и слабительное действие. Издавна сырыми зернышками семян бабушки выводили внукам некоторые виды глистов – острицы, аскариды.

Современные исследования показывают, что с переработкой сырых семян в организме нейтрализуются и выводятся различные токсины, улучшается формула и цвет крови, крепнут и быстрее растут волосы.

Показания к применению

Можно просто грызть семечки для удовольствия, а можно проконсультироваться с диетологом, и принимать семена по суточной норме, чтобы держать в балансе необходимые полезные вещества.

Врачи советуют есть семена людям с конкретными патологиями:

аденома простаты;

авитаминоз;

остеопороз;

нервные расстройства;

изжога;

диабет;

гастрит хронической формы;

с гипертонией;

с дисфункциями кишечника;

с почечными патологиями;

с заболеваниями печени.

В питание вводятся только правильно высушенные семена, взятые из полностью созревших плодов. Семечки надо отделить от сердцевинных волокон, на которых они растут, выложить на бумагу слоем в 1-2 см. Сушить зерна следует вдали от солнечных лучей, но в хорошо проветриваемом помещении. Периодически перемешивать для равномерного высушивания.

Хранить сушеные семена полагается в льняном мешочке, в темно, прохладном месте.

Срок хранения – до следующего урожая. Если заготавливаются очищенные зерна, их можно хранить в контейнере, в свежей зоне холодильника, срок – не больше месяца. Так заготавливаются семена на курс лечения, чтобы каждый день не тратить время на очистку зерен от шелухи.

Осторожно надо есть семечки людям с:

высокой кислотой желудочного секрета или ненормируемым кислотообразованием;

обострением любых патологий ЖКТ;

ожирением.

Тыквенная мякоть и все блюда, приготовленные из нее, являются низкокалорийными продуктами. Тогда как семена содержат большое количество калорий, из-за чего диетологи не рекомендуют их употреблять людям с высокой массой тела, а использовать рецепты для похудения.

При любых проблемах сырые или жареные тыквенные семечки в день можно есть по 100 г. Если превышать ежесуточную норму, обостряются язвы, накапливаются соли. Когда грызешь скорлупу зубами, повреждается верхний, самый тонкий и уязвимый, слой зубной эмали, что впоследствии приводит к образованию кариеса.

Показаны тыквенные семечки людям, ежедневно тратящим много энергии:

детям, подросткам;

спортсменам;

беременным, так как им калории требуются для построения нового организма;

пожилым людям, для восстановления жизненных сил.

Интересно, что тыквенные семечки помогают тем, кто укачивается в транспортных средствах – самолетах, машинах. Здесь срабатывает психологический аспект: нужно пальцами разламывать семечки, при напряжении мелкой моторики происходит переключение внимания.

Как лечиться семенами тыквы

Тыквенные семена включены во многих рецептах, которые предлагают народные целители. Они подбирают нужный рецепт по болезни пациента. Здесь есть важный момент: семена используются свежими, не обрабатывая их температурой.

При сердечных и сосудистых патологиях

Организму несет опасность холестерин, поступающий из многих продуктов питания, особенно при несбалансированном рационе. Семена не дают создаваться холестериновым бляшкам, очищают стенки сосудов. Этому способствует фитостерол, блокирующий проникновение холестерола в стенки тонкого кишечника.

Сочетание в семенах аминокислот, клетчатки насыщенных и ненасыщенных кислот понижает возможность формирования тромбов, регулирует сердечный ритм.

Готовится специальный отвар: 3 ст. л. зерен надо залить 0,3 л воды, проварить 5 минут на медленном огне. Пить на ночь ¼ стакана.

При патологиях мочеполовой сферы

В очищенных зернах семени тыквы содержится большое количество цинка, это важный элемент в лечении простаты у мужчин. Здесь используется вытяжка и масло тыквенного семени. От болей в уретре помогает настойка семян.

Готовится настойка так: 150 г сырых подсушенных зерен пропустить через кофемолку, влить ½ л водки, герметично закрутить, поставить в темноте на 6-7 дней. Готовую настойку пить раз в день по 2 ч. л., разводя их стаканом воды. Настойку все время хранить в темноте. Курс – неделя, затем перерыв – 2 недели, и повторить курс приема настойки.

При патологиях пищеварительной системы

Семечки имеют выраженное слабительное действие, при котором происходит очищение всех отделов кишечника от шлаковых залежей. Зерна тыквы спасают от задержки стула, предотвращают скопление газов.

Колики в кишечнике зачастую свидетельствуют о гельминтном поражении органов ЖКТ. Для лечения глистной инвазии готовится глистогонный порошок из сырых семечек: 100 г зерен мелко истолочь. Съедать утром натощак 2 ст. л., запивать ½ стакана подогретого молока. Спустя час надо принять любое слабительное лекарство. Курс – 5 дней. Глисты имеют цикличность роста.

Если через месяц паразиты опять начинают беспокоить человека, надо повторить курс лечения. Повторяется лечебный курс и для профилактики.

При слабом иммунитете

Цинк, содержащийся в семенах, убивает разных бактерий и вирусов, чем укрепляет иммунитет. Здесь поможет просто каждый день есть по 100 г зерен, чтобы пополнить организм дневной нормой цинка.

При пониженном эмоциональном фоне

100 г зерен – дневная норма, она содержит столько аминокислоты триптофан, что ежедневно требуется в меньшем количестве. Триптофан переходит в серотонин – гормон удовольствия, который и создает позитивный настрой.

Людям, склонным к депрессиям, надо каждый день есть по 100 г тыквенных зерен.

Помощь здоровью женщин

Приносят неоценимую пользу зерна тыквы представительницам женского пола. Большой состав микро- и макроэлементов, витаминов позволяет женщине длительные годы сохранять свежий, цветущий вид. Постоянное использование семечек улучшает структуру волос, ногтей, препятствует образованию ранних складочек, поддерживает кожный тургор, обновляет эпидермальные клетки.

Зерна – отличная профилактика бесплодия, роста полипов. Небольшое число зерен можно сгрызать и беременным. Они уменьшают проявления токсикоза, снимают изжогу. К тому же, семечки – хорошая профилактика анемии и запоров, часто мучащих беременных.

Женщин чаще, чем мужчин поражает остеопороз, пик заболеваний приходится на 45-летний возраст. Полезные вещества, содержащиеся в зернах, приостанавливают развитие патологических новообразований. Часто женщины болеют малокровием, здесь семечки тыквы – незаменимые поставщики Fe. Дневная норма железа восполняется 100 г семечек, если их съедать ежедневно, чтобы железо успевало сохраняться и накапливаться.

Тыквенные семечки несут женскому организму пользу и вред. Вопрос для женщин – как принимать и сколько, поможет решить диетолог или фитотерапевт.

Помощь мужскому здоровью

Семечки тыквы несут несомненную пользу и мужскому здоровью. Особенно ценна их помощь при простатите, но сколько нужно мужчине съесть семян для получения пользы организму?

Все те же 100 г – норма на день является единой для всех, кроме детей.

Составные компоненты семян активизируют синтез гормонов, повышают потенцию. Спортсменам помогают наращивать массу мышц, повышают физическую выносливость.