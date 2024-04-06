Как почистить электрический чайник от накипи: популярные народные средства и бытовая химия

Бытовые приборы значительно упрощают жизнь и делают ее комфортнее. Однако все они нуждаются в уходе, который нужно проводить своевременно, чтобы прибор прослужил вам дольше. Если вы хотите узнать, как почистить электрический чайник от накипи, стоит изучить популярные способы, которые можно с легкостью осуществить в домашних условиях. Клео.ру предлагает вместе подробно рассмотреть каждый из них.

Способы удаления накипи в домашних условиях

Прежде всего, необходимо разобраться, что же представляет собой накипь. Она образуется в результате нагревания воды и оседает на стенках чайника. Ее появление говорит о том, что в составе жидкости содержатся такие необходимые для человеческого организма вещества как магний, кальций, железо. Однако, хотя накипь и свидетельствует о надлежащем качестве воды, но обязательно требует удаления. Если этого не сделать, то на стенках чайника будет образовываться ржавчина, а также создается среда, благоприятная для развития патогенной микрофлоры. Чистка чайника поможет предотвратить такие нежелательные последствия. Процесс можно осуществлять как народные домашними, так и магазинными средствами.





Народные средства

Уход за чайником можно с легкостью осуществлять в домашних условиях, используя для этого обычные средства, которые найдутся в арсенале любой хозяйки. Клео.ру предлагает рассмотреть самые популярные из таких методов:

Лимон – натуральный продукт, который универсален и подойдет для посуды из любых материалов. Возьмите два цитрусовых и порежьте их на кружки. Поместите нарезку в чайник, влейте воду и закипятите. После дождитесь остывания жидкости и слейте ее. Если на стенках еще осталась накипь, ее можно удалить кусочком лимона.

Лимонная кислота, которой потребуется 1 чайная ложка. Всыпьте средство в чайник и влейте воду, закипятите и оставьте на 1,5 часа. После слейте жидкость, посмотрите на результат, при необходимости повторите процедуру. На завершающем этапе залейте чайник чистой водой, прокипятите, слейте жидкость и еще раз ополосните прибор.

Уксус (9%) используют в количестве 5 столовых ложек, которые вливают в чайник, полностью заполненный водой. После этого жидкость кипятят один раз и по прошествии 15 минут повторно. После этого прибор нужно очень хорошо промыть и прокипятить с чистой водой 3-4 раза.

Пищевая сода – простое и доступное средство, которого понадобится 1 столовая ложка. Ее кипятят вместе с водой, после чего выливают, а остатки накипи удаляют мягкой губкой.





Специальные чистящие средства

Для достижения максимального эффекта можно использовать не только домашние средства, но и бытовую химию. Клео.ру отмечает такие популярные средства для удаления накипи:

HG – безвреден и экономичен, в процессе использования не оставляет разводов, а также не содержит запаха;

Bagi Кумкумит – содержит лимонную кислоту в своем составе. Средство имеет экономный расход, приятный запах, способно справиться не только с накипью, но и с ржавчиной;

Luxus Professional – сделан на основе растительных компонентов и абсолютно безопасен в применении;

Золушка «Антинакипин» – бюджетное средство, которое гарантирует быстрый результат.





Плюсы и минусы каждого способа

Теперь вы знаете о популярных средствах для чистки чайника и сможете выбрать для себя подходящий вариант. Однако перед этим все же нужно изучить плюсы и минусы этих методов:

Преимуществом лимона является его натуральность и универсальность. Однако использование цитрусовых для этой цели – не очень бюджетное средство.

Лимонная кислота – недорогое средство, которого хватит надолго. Однако нужно уделять внимание тому, чтобы внутренняя поверхность чайника тщательно ополаскивалась после ее использования. Это требует повторного кипячения с чистой водой.

Столовый уксус – доступное средство, которое найдется в каждом доме. Однако оно достаточно агрессивно и обладает резким запахом, который становится особенно выраженным во время кипячения. Также после процедуры чистки чайника понадобится его кипячение с чистой водой 3-4 раза, чтобы окончательно избавиться от следов уксуса.

Сода безопасна и безвредна для человека. Среди минусов этого средства можно отметить абразивность, но она настолько незначительна, что не повреждают поверхность.

Бытовая химия обеспечивает быстрый эффект. Производители заботятся о том, чтобы такие средства были безопасны в применении. Недостатком зачастую является то, что они не всегда оказываются под рукой и более высоки по стоимости, чем домашние средства.





Профилактика появления накипи

Своевременный уход за чайником – залог его долгой службы. С этой целью можно не дожидаться появления, а предотвратить ее, прибегнув к определенным профилактическим мерам. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с популярными способами:

Кипятите воду только один раз, воздержитесь от повторного процесса.

Всегда сливайте жидкость, не оставляйте ее в приборе в горячем виде.

После использования ополаскивайте прибор под проточной водой, а после вытирайте насухо.

Применяйте для кипячения качественную воду: бутилированную или фильтрованную.

Лимонная кислота может использоваться не только для чистки чайника, но и для профилактики. Для этого 1 чайную ложку средства всыпают в теплую кипяченую воду и оставляют чайник на 5 часов. После этого жидкость сливают, а чайник заливают чистой водой и кипятят, после ополаскивают.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как почистить электрический чайник от накипи. В зависимости от индивидуальных предпочтений вы можете воспользоваться народными средствами или выбрать бытовую химию. Что предпочесть, решать именно вам, основываясь на плюсах и минусах каждого метода.