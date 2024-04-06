Как почистить электрический чайник от накипи: популярные народные средства и бытовая химия

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Женский ментор Вероника Максимова рассказала о важности развития сексуального интеллектаЖенский ментор Вероника Максимова рассказала о важности развития сексуального интеллекта Пасынок Олега Газманова сменил фамилию после введения санкций против артистаПасынок Олега Газманова сменил фамилию после введения санкций против артиста Эмин Агаларов отреагировал на домыслы о теракте в "Крокус Сити Холле"Эмин Агаларов отреагировал на домыслы о теракте в "Крокус Сити Холле" Александр Толмацкий раскритиковал Петросяна за позднее отцовство Александр Толмацкий раскритиковал Петросяна за позднее отцовство

Лента новостей

Понедельник 8 апреля

04:15Что мешает найти вторую половинку? Топ-5 причин неудач в личной жизни 01:01Как приготовить гоголь-моголь: классический рецепт домашнего десерта 21:46Почему Стоянов "послал" Михалкова? 20:00Гороскоп для женщины Рыбы на июнь 2024 года 18:09Поплавская высмеяла пение Успенской: Особо чувствительным не рекомендую слушать 15:23Вскрылась причина ухода Казановой от Матвиенко 12:04Сябитова задолжала налоговой крупную сумму: подробности 09:05Сайты знакомств: преодолеваем стереотипы и находим настоящую любовь 09:02Гороскоп на июнь 2024 года для женщины Водолей 06:24Питомцы знаменитостей: в чем разгуливают четвероногие друзья главных модников столицы 03:29Все ли средства одинаково хороши в борьбе за густоту волос? Мнение специалиста 00:07Запеченная курица с двойной паприкой: ужин без хлопот 22:47Гороскоп для женщины Козерог на июнь 2024 года 21:16Пути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду 18:12Разведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он? 16:27Можно ли забеременеть во время месячных: мифы и реальность 15:21Волочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой 12:10Заметила не сразу: экс-жена Мамаева получила серьезную травму на съемках шоу в Китае 09:36Гороскоп для женщины Стрелец на июнь 2024 года 09:10За кадром "Давай поженимся!": какие на самом деле отношения у Гузеевой и Сябитовой? 04:32"Принесет горе и страдания": страшные предсказания индийского пророка начали сбываться 01:05Роза Сябитова заговорила об изменах: "Должно быть много" 00:47Как почистить электрический чайник от накипи: популярные народные средства и бытовая химия 22:11Что сеять в апреле: полный гид по рассаде 21:43Сафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов 21:13Друг рассказал о состоянии Расторгуева, концерт которого был внезапно отменен 20:38Бузова купается в щедрых подношениях ухажеров: но что ей важно на самом деле? 19:55Гороскоп для женщины Скорпиона на июнь 2024 года 19:46Драпеко призвала оставить Пугачеву в прошлом 18:45Концерт "Любэ" отменился за несколько часов до начала: что произошло 17:41Сябитова о разводе Асмус и Харламова: У Кристиночки характер - мама не горюй! 16:44Никита Ефремов объяснил, почему боится стать отцом 15:49Лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева срочно доставили в больницу - СМИ 15:31Гороскоп для женщины Весы на июнь 2024 года 14:52Сын Софьи Эрнст доложил отцу о ее выходках: "Там мама с каким-то дядей" 14:14Актер Нилов рассказал, как жена изменила его жизнь 13:41Лариса Гузеева улетела от мужа с другим мужчиной: "Целовать ножку будешь" 11:43Лолита отказалась от финансовой помощи Аниты Цой после "голой" вечеринки 11:06Дочь Анны Седоковой про 31-летнего отчима Яниса Тимма: "Не воспринимала как отца" 10:10Музыкант Стас Намин рассказал о планах посетить Пугачеву 09:27Пропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш" 08:36Стоимость особняка Стаса Михайлова ужаснула россиян: переплюнул даже Пугачеву 04:50Обвиненная в фотошопе Собчак ужаснула поклонников внешним видом 01:4747-летняя Шакира закрутила роман с молодым актером: друзья переживают за певицу 23:15Гороскоп для женщины Девы на июнь 2024 года 22:02Мой краш! Бузова готова пойти на свидание с 25-летней звездой сериала "Слово пацана" 21:11Сябитова выдала тайну о съемках шоу "Давай поженимся!" 20:50Журналисты слили в Сеть фото Дайнеко с дочерью, которую она тщательно скрывала 20:2978-летний Петросян впервые снялся в кино! Смотрим трейлер дебютного для артиста фильма 19:59Лидия Федосеева-Шукшина призывает дочерей к примирению в споре о наследии отца
1370
800
true

Как почистить электрический чайник от накипи: популярные народные средства и бытовая химия

Как почистить электрический чайник от накипи: популярные народные средства и бытовая химия

Узнайте, как быстро и эффективно удалить накипь из электрического чайника с помощью домашних средств и специальных чистящих составов.

Бытовые приборы значительно упрощают жизнь и делают ее комфортнее. Однако все они нуждаются в уходе, который нужно проводить своевременно, чтобы прибор прослужил вам дольше. Если вы хотите узнать, как почистить электрический чайник от накипи, стоит изучить популярные способы, которые можно с легкостью осуществить в домашних условиях. Клео.ру предлагает вместе подробно рассмотреть каждый из них.

Способы удаления накипи в домашних условиях

Прежде всего, необходимо разобраться, что же представляет собой накипь. Она образуется в результате нагревания воды и оседает на стенках чайника. Ее появление говорит о том, что в составе жидкости содержатся такие необходимые для человеческого организма вещества как магний, кальций, железо. Однако, хотя накипь и свидетельствует о надлежащем качестве воды, но обязательно требует удаления. Если этого не сделать, то на стенках чайника будет образовываться ржавчина, а также создается среда, благоприятная для развития патогенной микрофлоры. Чистка чайника поможет предотвратить такие нежелательные последствия. Процесс можно осуществлять как народные домашними, так и магазинными средствами.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Народные средства

Уход за чайником можно с легкостью осуществлять в домашних условиях, используя для этого обычные средства, которые найдутся в арсенале любой хозяйки. Клео.ру предлагает рассмотреть самые популярные из таких методов:

  • Лимон – натуральный продукт, который универсален и подойдет для посуды из любых материалов. Возьмите два цитрусовых и порежьте их на кружки. Поместите нарезку в чайник, влейте воду и закипятите. После дождитесь остывания жидкости и слейте ее. Если на стенках еще осталась накипь, ее можно удалить кусочком лимона.
  • Лимонная кислота, которой потребуется 1 чайная ложка. Всыпьте средство в чайник и влейте воду, закипятите и оставьте на 1,5 часа. После слейте жидкость, посмотрите на результат, при необходимости повторите процедуру. На завершающем этапе залейте чайник чистой водой, прокипятите, слейте жидкость и еще раз ополосните прибор.
  • Уксус (9%) используют в количестве 5 столовых ложек, которые вливают в чайник, полностью заполненный водой. После этого жидкость кипятят один раз и по прошествии 15 минут повторно. После этого прибор нужно очень хорошо промыть и прокипятить с чистой водой 3-4 раза.
  • Пищевая сода – простое и доступное средство, которого понадобится 1 столовая ложка. Ее кипятят вместе с водой, после чего выливают, а остатки накипи удаляют мягкой губкой.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Специальные чистящие средства

Для достижения максимального эффекта можно использовать не только домашние средства, но и бытовую химию. Клео.ру отмечает такие популярные средства для удаления накипи:

  • HG – безвреден и экономичен, в процессе использования не оставляет разводов, а также не содержит запаха;
  • Bagi Кумкумит – содержит лимонную кислоту в своем составе. Средство имеет экономный расход, приятный запах, способно справиться не только с накипью, но и с ржавчиной;
  • Luxus Professional – сделан на основе растительных компонентов и абсолютно безопасен в применении;
  • Золушка «Антинакипин» – бюджетное средство, которое гарантирует быстрый результат.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Плюсы и минусы каждого способа

Теперь вы знаете о популярных средствах для чистки чайника и сможете выбрать для себя подходящий вариант. Однако перед этим все же нужно изучить плюсы и минусы этих методов:

  • Преимуществом лимона является его натуральность и универсальность. Однако использование цитрусовых для этой цели – не очень бюджетное средство.
  • Лимонная кислота – недорогое средство, которого хватит надолго. Однако нужно уделять внимание тому, чтобы внутренняя поверхность чайника тщательно ополаскивалась после ее использования. Это требует повторного кипячения с чистой водой.
  • Столовый уксус – доступное средство, которое найдется в каждом доме. Однако оно достаточно агрессивно и обладает резким запахом, который становится особенно выраженным во время кипячения. Также после процедуры чистки чайника понадобится его кипячение с чистой водой 3-4 раза, чтобы окончательно избавиться от следов уксуса.
  • Сода безопасна и безвредна для человека. Среди минусов этого средства можно отметить абразивность, но она настолько незначительна, что не повреждают поверхность.
  • Бытовая химия обеспечивает быстрый эффект. Производители заботятся о том, чтобы такие средства были безопасны в применении. Недостатком зачастую является то, что они не всегда оказываются под рукой и более высоки по стоимости, чем домашние средства.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Профилактика появления накипи

Своевременный уход за чайником – залог его долгой службы. С этой целью можно не дожидаться появления, а предотвратить ее, прибегнув к определенным профилактическим мерам. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с популярными способами:

  • Кипятите воду только один раз, воздержитесь от повторного процесса.
  • Всегда сливайте жидкость, не оставляйте ее в приборе в горячем виде.
  • После использования ополаскивайте прибор под проточной водой, а после вытирайте насухо.
  • Применяйте для кипячения качественную воду: бутилированную или фильтрованную.

Лимонная кислота может использоваться не только для чистки чайника, но и для профилактики. Для этого 1 чайную ложку средства всыпают в теплую кипяченую воду и оставляют чайник на 5 часов. После этого жидкость сливают, а чайник заливают чистой водой и кипятят, после ополаскивают.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, как почистить электрический чайник от накипи. В зависимости от индивидуальных предпочтений вы можете воспользоваться народными средствами или выбрать бытовую химию. Что предпочесть, решать именно вам, основываясь на плюсах и минусах каждого метода.

6 апреля 2024, 00:47
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть ее в домашних условиях

Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть ее в домашних условиях
Не торопитесь выбрасывать обувь, которая вам жмет! В этой статье вы найдете 5 простых и эффективных способов растянуть обувь в домашних условиях.

Как сделать бомбочки для ванны своими руками: 5 простых рецептов

Как сделать бомбочки для ванны своими руками: 5 простых рецептов
Бомбочки для ванны – это не только приятный, но и полезный аксессуар. В этой статье вы найдете 5 простых рецептов бомбочек для ванны, которые вы сможете сделать своими руками.

Как правильно стирать подушки и одеяла: шесть секретов хорошей хозяйки

Как правильно стирать подушки и одеяла: шесть секретов хорошей хозяйки
Многие максимально откладывают «грандиозную» стирку

Не выбрасывайте старую шубу! Идеи для апсайклинга, которые вас удивят

Не выбрасывайте старую шубу! Идеи для апсайклинга, которые вас удивят
Не знаете, что делать со старой шубой? Не спешите ее выбрасывать! В этой статье мы поделимся интересными идеями, как дать вторую жизнь меху и создать своими руками стильные и практичные вещи.

Календарь посадок на 2024 год для садоводов

Календарь посадок на 2024 год для садоводов
Вы садовод или огородник и мечтаете о богатом урожае? В этой статье вы найдете полноценный календарь посадок на 2024 год с таблицами и благоприятными днями.

Конец света в 2024 году: миф или реальность?

Конец света в 2024 году: миф или реальность?
2024 год уже наступил, а вместе с ним и очередная волна предсказаний о конце света. Но стоит ли им верить? В этой статье мы рассмотрим 5 причин, почему не стоит поддаваться панике и готовиться к апокалипсису.

Выбор читателей

29/03ПтнПродюсер Дворцов считает, что Орбакайте может получить статус иноагента 31/03Вск"Взбрыки Пугалкиной": Соседов из принципа не стал слушать новую песню Пугачевой 29/03ПтнМакаревич* назвал выражение скорби в соцсетях пошлым занятием 29/03ПтнСтавший отцом Гоген Солнцев сообщил о реакции бывшей жены на рождение внука 28/03ЧтвОпоздание Бурунова на концерт "Пикника" в "Крокусе" стало для него спасением 29/03ПтнВ Турции снимут адаптацию фильма "Холоп" с "Серканом Болатом"