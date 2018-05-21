Когда лучше всего сажать огурцы на рассаду в 2018 году

Главное в посадке огурцов — сделать это вовремя. Одни земледельцы для определения наилучшего времени для посадки ориентируются на погоду, другие сажают по лунному календарю. Узнаем, когда лучше сажать огурцы на рассаду в 2018 году в Подмосковье с учетом и погоды, и фаз Луны.

Определение по погоде

Рассмотрим, когда сажать огурцы на рассаду весной в 2018 году в Подмосковье по погоде. Погода — один из самых популярных среди фермеров способа определения благоприятных дней. В целом этот период зависит от температуры в регионе. Например, в средней полосе сеянцы переносят в открытый грунт в последних числах мая или в начале июня.

В южных же регионах благоприятный период высадки может приходиться на начало мая. Что касается теплицы, то высадку можно совершать на две или даже три недели раньше. Таким образом, чтобы определить наиболее благоприятный срок, необходимо учитывать средние показания температуры по региону в прошлые годы.

Когда и при какой температуре сажать огурцы на рассаду в 2018 году в Подмосковье? Это период, в который температура не будет опускаться ниже 5 градусов Цельсия. Такой период считается наиболее благоприятным.

Особенность огурцов состоит в том, что они очень теплолюбивы, а потом высаживать их в открытый грунт в апреле опытные фермеры настоятельно не рекомендуют — есть риск возвращения заморозков, а потом мероприятие это будет рискованным. Лучше дождаться, когда температура стабильно не будет опускаться ниже +5С°, а только потом высаживать. Более низкие же температуры опасны как для рассады, высаженной в открытый грунт, так и для всходов, которые появляются из посеянных семян.

Таким образом, необходимо дождаться, пока земля прогреется. В Подмосковье огурцы в открытый грунт начинают высаживать не ранее 20 мая — обычно земля к этому периоду уже достаточно прогревается, но и не позднее 10 июня.

Тем не менее, если вы хотите совершить высадку немного раньше, то рекомендуется сделать над грядками пленочное укрытие.

Если же вы счастливый владелец отапливаемой теплицы, то вам повезло, и посадку вы можете начать значительно раньше других земледельцев: засевать семена можно начать еще в середине февраля, переносить саженцы в теплицу можно уже в конце марта.

Помните, что прежде, чем сеять огурцы в открытый грунт, необходимо отсчитать количество дней до пересадки кустов на грядки. Оптимальным считается возраст рассады, который составляет к этому моменту 20–25 дней — это гарантирует ранний урожай.

Сроки созревания зависят от технической зрелости. Так, у ранних сортов плоды начинают созревать через 40-50 суток, у среднеранних — через 51-65, у поздних — 66–75 дней после посева.

При определении благоприятного периода учитывайте прогнозы синоптиков, а также обращайте внимание на температуру ночью — пересаживайте рассаду только тогда, когда риск ночных заморозков исключен.

Лунный календарь

Определять благоприятные дни для посадки можно и по Лунному календарю — это еще один популярный способ определения наилучшего периода. Лунный календарь основан на фазах луны исходя из которых определяют наиболее удачные дни для проведения сельскохозяйственных работ. Считается, что на растущей луне лучше сажать культуры, плоды которых располагаются над землей, а если луна убывающая, то сажают культуры, плоды которых расположены под землей.

Таким образом, определяют и когда лучше сажать огурцы на рассаду в 2018 году в Подмосковье: сеять семена лучше на растущей, а пересаживать саженцы — на убывающей луне.

Рассмотрим конкретные числа, которые называет Лунный календарь.

Благоприятное время для посадки в марте: 10, 14, 19, 24, 25, 26-е числа марта. В апреле календарь советует выбирать: 17, 18, 22, 27, 29-е числа. В мае рекомендуемые дни: 18, 19, 24, 25, 26-го. В июне самые благоприятные дни для посева: 10, 16, 17, 19, 23-е.

Эти числа считаются наиболее благоприятными для любых сельскохозяйственных работ. По этому календарю вам будет проще выбрать день для высадки огурцов. Однако помните, что данные календаря ежегодно корректируются.

Но какими бы благоприятными ни были дни по Лунному календарю, всегда учитывайте погоду. Если календарь показывает, что день удачный, но при этом ночью стоят заморозки, то лучше перенести работу на более теплые дни.

Неблагоприятные дни для посадки

Согласно Лунному календарю дни бывают не только благоприятными, но и неблагоприятными для сельскохозяйственных работ. Считается, что эти дни самые неудачные для возделывания семян. Так, календарь 2018 называет следующие дни:

В марте неудачными днями считаются 8, 10, 13, 15, 18-го.

В апреле календарь среди неблагоприятных называет 4, 5, 6, 14, 17, 19-е.

В мае стоит воздержаться от посева в следующие дни: 2, 4, 11, 12, 17, 26, 27-е.

В июне календарь как неудачные выделает дни: 4, 8, 9, 12, 13-го.

Высадка на убывающей луне может привести к тому, что урожай будет скудным, а сами плоды не будут отличаться крупными размерами.

Мы рассмотрели, когда рекомендуется сажать огурцы на рассаду в 2018 году в Подмосковье. Но успех зависит не только от удачных дней, а также от правильной посадки ухода за огурцами.

Посадка и уход

Хороший урожай зависит и от посева семян. Так, перед высадкой в грунт рекомендуется обеззаразить посадочный материал, для чего можно использовать марганцовку: 2 грамма разводят в небольшом количестве воды, в раствор опускают семена и оставляют их на 10 минут. После этого семена вытаскивают и просушивают.

Выращивают огурцы на рассаду по определенным правилам. Грунт для этого должен быть питательным и легким. Рекомендуется покупать для огурцов готовые смеси с необходимыми для роста овощей веществами. Обратите внимание, что выбирать надо специальную почву для рассадки огурцов. При покупке смотрите, чтобы на упаковке была надпись — грунт для огурцов.

Как только рассада подрастает, ее пересаживают на постоянное место. Важно, чтобы земля к этому времени хорошо прогрелась, иначе саженцы могут погибнуть. Если же ночью бывают легкие заморозки, рекомендуется укрывать грядки на ночь теплой тканью, чтобы уберечь их от замерзания.

Что касается ухода за рассадой, то под этим подразумевается целый ряд работ. Прежде всего это полив, поскольку огурцы любят воду, а также регулярная подкормка минеральными и органическими удобрениями, рыхление почвы, удаление сорняков. Кусты следует регулярно осматривать, чтобы вовремя обнаружить, если появятся какие-то либо насекомые, которые портят урожай, или выявить заболевания.

Что касается подкормки, то тут тоже есть свои правила. Первую производят после того, как появятся первые сформированные листочки. Во второй раз подкормку осуществляют тогда, когда появляются соцветий. А вот когда начинают формироваться завязи, то тогда делают третью подкормку. Последнюю делают для того, чтобы продлить плодоношения и повысить урожайность.

Следите за тем, чтобы рассада была хорошо освещена, особенно в пасмурные дни — это обезопасит ее от вытягивания.

Грядки держите чистыми, регулярно производите рыхление — раз в неделю. В период плодоношения поливайте особенно усиленно, но листья не стоит сильно мочить — старайтесь поливать только землю.