Не выбрасывайте старую шубу! Идеи для апсайклинга, которые вас удивят

Как известно, любые предметы гардероба не вечны и со временем изнашиваются. Это касается не только джинсов и свитеров, но и некогда роскошной меховой верхней одежды. Зачастую у многих просто не поднимается рука их выбрасывать. Можем вас порадовать – это делать совсем не обязательно! Хотите узнать, что можно сделать из старой шубы? Тогда изучите эту статью и ознакомьтесь с оригинальными идеями, которые для вас подобрал Клео.ру.

Идеи для апсайклинга шубы

Современные модельеры часто используют такое понятие как «апсайклинг шубы». Это означает, что в старую вещь можно вдохнуть новую жизнь, переделав ее на новый лад. Что вы решите сделать из меховой одежды – выбор за вами. Во многом это зависит от степени изношенности шубы. Если повреждены лишь небольшие ее участки, вполне можно создать новый стильный предмет гардероба. При сильной степени повреждения тоже можно найти применение – изготовить оригинальные аксессуары для дополнения образа или для создания домашнего уюта. Клео.ру постарался подобрать для вас нужные и креативные решения.

Одежда

Вторая жизнь вещей – это один из лучших вариантов, которые достигаются путем простой переделки. Отрезав ту или иную часть шубы, можно запросто получить новый предмет гардероба. Давайте вместе с Клео.ру разберемся, что же можно сделать из меховой одежды:

Жилет. Очень распространенная проблема, с которой сталкиваются обладательницы шуб, – это когда рукава затерлись, из-за чего изделие приобретает непрезентабельный вид. Этот недостаток очень легко исправить. Нужно просто отпороть рукава, и у вас получится стильный меховой жилет. Его можно носить поверх свитеров толстой вязки или легких кожаных либо болоньевых курток. Даже если шуба повредилась в других местах, жилет все равно можно сделать. Для этого вам потребуется основа из плотного материала. На нее нашивают полоски меха, расположенные на равномерном расстоянии друг от друга.





Головные уборы. Обычную вязаную шапку можно украсить эффектным меховым помпоном. Если у вас есть вязаная шапка-ушанка, пришейте два помпона внизу ушек, и изделие приобретет роскошные нотки.





Наушники – стильный молодежный аксессуар. Нужно подобрать два куска меха подходящего размера и аккуратно сшить их стежками с внутренней стороны.





Угги. Если у вас есть хорошая качественная обувь, можно придать ей стильный вид, сделав меховую опушку.





Меховая накидка станет идеальным дополнением вечернего образа. Для ее создания потребуется большой неповрежденный участок шубы, из которого вырезают прямоугольник.





Гетры. Это очень простой вариант того, как можно использовать рукава шубы. Такие гетры очень эффектно дополнят зимние ботинки и создадут имитацию высоких сапог.





Варежки – аксессуар, который потребует определенных усилий при его создании своими руками, но результат того стоит. Сначала нанесите лекала на картон, а после с их помощью вырежьте заготовки из меха и сшейте, придавая им нужную форму. Особенно гармонично будут смотреться варежки, созданные из светлого меха.





Шарф – для его создания понадобится полоска ворса, подходящая по размеру. Особенно эффектно будет смотреться шарф из норки.





Аксессуары

Меховые аксессуары смотрятся невероятно стильно и особенно актуальны в зимний сезон. Они станут гармоничным дополнением и ярким акцентом вашего образа. Предлагаем взять на вооружение такие идеи, которые для вас подготовил Клео.ру:

Сумка или рюкзак – аксессуар, который стопроцентно выделит его обладательницу из толпы. Для его создания понадобится основа из ткани, на которую будут нашиваться куски меха. Можно сделать модель полностью из ворса или с декоративными меховыми вставками. Ручки делают из кожаных полосок, подобранных в тон изделию. Также из участка меха небольшого размера можно сделать стильную косметичку.





Чехол для телефона или планшета, обложка для блокн ота будут выглядеть особенно оригинально.

будут выглядеть особенно оригинально. Меховые резинки для волос можно сделать очень просто. Для этого необходимо растянуть обычную резинку и пришить к ней меховую полоску.





Бижутерия, создание которой будет зависеть исключительно от вашей креативности. Кусочками меха можно украсить серьги, браслет, ожерелье.





Декор

Старая шуба подойдет не только для создания новых предметов гардероба, но и уютных вещей для дома. Предлагаем ознакомиться с оригинальными идеями, которые подобрал для вас Клео.ру:

Меховая подушка. Для ее создания потребуется кусок ворса подходящего размера в виде прямоугольника. Нужно просто соединить концы и прошить их. Лучше это делать с изнаночной стороны. Если у вас есть швейная машинка, можете воспользоваться ею, при ее отсутствии можно сделать стежки руками.





Мех можно использовать как обивку для пуфиков или сидений на стульях либо табуретках. Для автомобилистов будет актуальна меховая накидка, которую можно набросить на сиденья и быстро согреться от холода в прохладную погоду.

Теплый плед или одеяло. Возможность его создания будет зависеть от количества материала, который у вас имеется. Зачастую для этого требуется не одна, а сразу несколько шуб, но результат того стоит. В идеале можно создать накидку, полностью покрывающую кровать.





Коврик. Идеально будет, если у вас есть две или более шуб разных оттенков, с которыми можно экспериментировать. Из них нужно вырезать квадраты одинакового размера, которые сшивают между собой, образуя оригинальный рисунок.





Подведем итог

Теперь вы знаете, что можно сделать из старой шубы. Надеемся, что вы по достоинству оцените апсайклинг – простой, но творческий способ переделки старых вещей своими руками, результатом которого становятся невероятно стильные и уютные вещи.