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Как сделать бомбочки для ванны своими руками: 5 простых рецептов

Как сделать бомбочки для ванны своими руками: 5 простых рецептов

Бомбочки для ванны – это не только приятный, но и полезный аксессуар. В этой статье вы найдете 5 простых рецептов бомбочек для ванны, которые вы сможете сделать своими руками.

Принимать ароматную ванну можно не только с пеной или гелем для душа. Этот процесс удастся сделать полезным и интересным с помощью определенных средств. Если хотите узнать, как сделать бомбочки для ванны своими руками, ознакомьтесь с этой статьей. Клео.ру подобрал для вас простые в исполнении рецепты, которые помогут получить ароматное средство, хорошо влияющее на кожу.

5 рецептов бомбочек

Бомбочки для ванны можно не только купить, но и сделать самостоятельно. В этом случае вы получите неоспоримые преимущества: будете уверены в натуральности средства и сможете включить в него составляющие по своему вкусу. Неповторимый аромат и полезный состав обеспечат эфирные масла. Также вы сможете придать бомбочке желаемый цвет. Клео.ру предлагает вместе разобраться с тем, как сделать бомбочки для ванны быстро и просто. Перед тем как приступать к процессу, позаботьтесь о том, чтобы у вас под рукой были необходимые приспособления.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Рецепт 1: бомбочка с эфирным маслом

Средство для ванной получится особенно полезным, если включить в его состав определенный компонент. Преимуществом такой бомбочки является то, что она очень положительно влияет на кожу, питая ее полезными веществами.

Ингредиенты:

  • масло (натуральное эфирное) – 10 капель;
  • лимонная кислота – 2 ст. ложки;
  • сода – 4 ст. ложки;
  • масло (оливковое) – 1 ч. ложка.

Приготовление:

  • Смешайте между собой сухие компоненты.
  • В другой емкости перемешайте две разновидности масел.
  • Соедините все компоненты, выложите в формочку, плотно трамбуя.
  • Отправьте заготовку на 10 минут в холод, после просушите в комнате 24 часа.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Рецепт 2: бомбочка с пеной

Шипучая бомба – одно из самых любимых средств у многих, поскольку она эффектно пенится в ванне. Ее можно довольно легко сделать в домашних условиях. Стоит учесть, что для придания шипучего эффекта потребуется специальный образователь пены. Для изготовления средства будет нужен такой набор ингредиентов:

  • лимонная кислота – 3 ст. ложки;
  • сухие сливки – 1,5 ст. ложек;
  • крахмал – 1 ст. ложка;
  • сода – 6 ст. ложек;
  • масло (оливковое) – 1 ст. ложка;
  • косметическая отдушка – 20 капель;
  • образователь пены твин-80 – 1 ч. ложка.

Приготовление:

  • Всыпьте в емкость соду, поочередно присоедините к ней все компоненты, кроме кислоты. Смешайте массу ложкой, после тщательно перетирайте руками, чтобы не было комочков.
  • Добавьте в смесь кислоту, снова повторите процесс перемешивания.
  • Выложите массу в формочку, сушите в комнате 24 часа.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Рецепт 3: бомбочка без лимонной кислоты

Если вы по какой-либо причине не хотите включать в состав средства лимонную кислоту, можно обойтись без нее. Набор компонентов довольно доступный и наверняка есть в каждом доме. Достичь желаемого результата удастся, применив простой рецепт.

Ингредиенты:

  • крахмал, соль, сухое молоко – по 2 ст. ложки;
  • масло (оливковое) – 1 ст. ложка;
  • сода – 4 ст. ложки.

Приготовление:

  • Смешайте все компоненты, кроме масел, после добавьте их и продолжайте перемешивание.
  • Выложите смесь в форму, сушите 12 часов.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Рецепт 4: бомбочка с морской солью

При принятии ванны многие любят добавлять в нее морскую соль. Средство будет смотреться очень красиво и эффектно, если ввести в его состав блестки. Клео.ру предлагает взять на вооружение следующий простой рецепт.

Ингредиенты:

  • морская соль, лимонная кислота, масло (оливковое) – по 1 ст. ложке;
  • сода – 2 ст. ложки;
  • блестки.

Приготовление:

  • Смешайте соду и кислоту.
  • Присоедините оставшиеся компоненты, размешайте, разложите смесь по формочкам.
  • Сушите заготовку 24 часа.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Рецепт 5: цветочная бомбочка

Средство для ванны может быть не только полезным по составу, но и очень красивым и эстетичным по внешнему виду. Поможет справиться с задачей простой рецепт цветной бомбочки. Для ее изготовления потребуется такой набор ингредиентов:

  • морская соль, лимонная кислота – по 0,5 стакана;
  • сода – 1 стакан;
  • масло (оливковое) – 1 ч. ложка;
  • краситель – 2 капли;
  • масло (натуральное эфирное).

Приготовление:

  • Смешайте между собой соль, соду и кислоту.
  • Капните в смесь две разновидности масел, добавьте краситель, хорошо размешайте. Масса должна быть похожей на напитавшийся влагой песок.
  • Поместите смесь в формочки, сушите 24 часа.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Советы по приготовлению бомбочек

Бомбочки для ванны просты в изготовлении, однако при их создании все же приходится соблюдать некоторые нюансы. Клео.ру рекомендует обратить внимание на следующие моменты:

  • Определитесь с составом. Решите для себя, что для вас на первом месте – польза средства или его эффектность. В первом случае идеальным решением станут заготовки с эфирными маслами, во втором – с добавлением образователя пены или цветных красителей.
  • При перемешивании компонентов уделите внимание однородности массы. Чтобы добиться равномерной консистенции, лучше всего перетирать ингредиенты руками.
  • Бомбочка должна высыхать не менее 12 часов. Лучше всего выбрать для этого процесса темное и достаточно сухое место. В течение 8 часов ее следует обязательно держать в форме, после ее можно достать и оставить досушиться до конца.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, как сделать бомбочки для ванны своими руками. Среди простых рецептов, предложенных Клео.ру, вы сможете подобрать подходящий для вас по составу вариант. Такое средство, сделанное в домашних условиях, станет достойной альтернативной покупным вариантам, а его преимуществом будет натуральность.

18 февраля 2024, 16:56
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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