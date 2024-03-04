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Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть обувь в домашних условиях

Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть обувь в домашних условиях

Не торопитесь выбрасывать обувь, которая вам жмет! В этой статье вы найдете 5 простых и эффективных способов растянуть обувь в домашних условиях.

Любая модница стремится включить стильную и красивую обувь в свой гардероб. Однако иногда случается так, что после покупки той или иной модели оказывается, что она не совсем по размеру и жмет при ходьбе. Даже в этих случаях не стоит отчаиваться раньше времени. Прежде всего, стоит разобраться с тем, как растянуть обувь в домашних условиях, и попробовать применить эти методы на практике. В большинстве случаев меры оказываются довольно действенными, и вы сможете с удовольствием носить красивые туфли, ботинки или другие модели.

Почему обувь может жать

Выбор правильной обуви, удобной для вашей стопы, играет ключевую роль для обеспечения комфортной ходьбы. Однако иногда бывает так, что новая обувь жмет, хотя казалась довольно удобной при первоначальной примерке. Это может происходить по следующим причинам:

  • Неправильный размер – обувь может оказаться несколько меньшего размера, чем вам нужно. Такое может случиться, даже если при примерке вы решили, что модель идеально села по вашей ноге. Стоит отметить, что в этом случае растяжение обуви возможно, если она отличается от вашего где-то на полразмера, но не более.
  • Неудобная посадка. Даже если размер подходящий, некоторые модели обуви могут иметь неудобную форму или конструкцию, которая не подходит для вашей ноги. Примером такого явления может быть случай, когда стопа имеет высокий подъем, а конкретная модель обуви создавалась без учета этой особенности. 
  • Некачественные материалы – грубая кожа или жесткая подошва могут вызывать трение и давление на стопу.
  • Проблемы с ногами. Например, наличие мозолей, вросших ногтей или других проблем со стопой могут сделать любую обувь неприятной в носке.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

5 способов растянуть обувь

Если вы хотите узнать, как растянуть обувь простыми и доступными средствами, ознакомьтесь со способами, которые для вас подобрал Клео.ру. Их можно легко осуществить в домашних условиях и добиться быстрого результата. Вы сможете растянуть обувную модель на размер, подходящий именно вам, и в рекордные сроки отправиться на прогулку. Далее следует подборка пяти самых распространенных и доступных способов для растяжения обуви.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

С помощью специальных средств

Если новая обувь жмет вам, и вы хотите справиться с этой проблемой, можно приобрести специальные аэрозольные средства. Например, для натуральной кожи можно использовать растяжитель Tarrago Shoe Stretch. При использовании его или какого-либо другого спрея важно учитывать следующие моменты:

  • Состав зачастую наносится на внутреннюю поверхность обуви, при этом проблемные места смачивают особенно обильно. Исключением являются модели с меховым утеплителем. В этом случае средство разрешается нанести на внешнюю поверхность обуви.
  • После нанесения спрея обувь нужно надеть и носить до высыхания средства. Процесс занимает около получаса. Если ваша стопа испытывает очень болезненные ощущения, разрешается воспользоваться альтернативным методом. Это применение специальных колодок для растяжения, которые оснащены пластиковыми деталями, предназначенными для растяжения в особо проблемных участках.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

С помощью спирта

Спиртовой раствор – довольно действенно средство для растяжения обуви. Приготовьте состав, смешав воду со спиртом в пропорции 1 к 2. После заполните жидкостью пульверизатор и распылите средство по внутренней поверхности изделий. После этого наденьте обувь на толстые носки и ходите так несколько часов. Стоит учитывать важный момент: спирт является агрессивным веществом, поэтому предварительно нужно проверить, как он будет воздействовать на изделия. Для этого можно выбрать незаметный участок на обуви, нанести на него спирт и проверить стойкость окраски.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

С помощью мокрой газеты

Способ растяжения обуви, в котором применяется обычная газета, известен как армейский. Этот метод имеет определенные нюансы. Если просто вложить мокрую бумагу внутрь изделий, велика вероятность, что вы распределите наполнитель неравномерно, в результате обувь деформируется и потеряет форму. Чтобы этого не случилось, лучше внести в способ некоторые коррективы:

  • Намочите водой хлопчатобумажные носки, отожмите их и наденьте на ноги. После наденьте обувные изделия, походите в них некоторое время, пока они сначала не намокнут и после немного не подсохнут. Изделия примут форму по вашей стопе.
  • Снимите обувь и поместите внутрь нее газеты. После нужно дождаться, пока изделия полностью высохнут. Они должны будут принять форму вашей стопы, удобную для вас.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

С помощью фена

Один из самых простых и эффективных способов – растяжение обуви феном. Наденьте на ноги толстые и теплые носки, а на них – туфли или ботинки. После этого начните прогревать обувь феном. Материал будет растягиваться под воздействием горячего воздуха. Основное условие заключается в том, чтобы не переусердствовать и не передержать обувь. В противном случае это может негативно отразиться на эстетичном виде материала.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

С помощью морозильной камеры

Увеличить обувь на размер как в ширину, так и в длину, получится с помощью льда. Чтобы воспользоваться этим способом, придерживайтесь следующих действий:

  • Протрите внутреннюю поверхность обуви одеколоном, после вложите внутрь несколько полиэтиленовых пакетов, помещенных друг в друга.
  • Налейте в пакеты воду на полвысоты, и отправьте обувные изделия в морозильную камеру. Выдерживайте их там 12-34 часа.
  • Достаньте обувь, дождитесь, пока вода растает, вытащите пакеты. Подождите, пока обувь нагреется, походите в ней некоторое время, чтобы она хорошо села по вашей стопе.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Советы по растяжке обуви

Чтобы метод по растяжению обуви были особенно действенными, стоит учитывать некоторые нюансы. Так, Клео.ру советует обратить внимание на следующие моменты при использовании аэрозольных средств:

  • Стоит учитывать материал обуви. Так, натуральная мягкая кожа растянется быстрее, а грубоватая и толстая потребует больше усилий. Для этого можно нанести средство как снаружи, так и внутри. Лакированные модели растягивать нежелательно, поскольку велика вероятность надрывов лакового слоя.
  • Когда вы надеваете обувь для разнашивания, не стоит это делать на толстый носок. Дело в том, что ткань может впитать в себя аэрозольное средство, что повлияет на процесс.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, как растянуть обувь в домашних условиях, выбрав для этого тот или иной метод. Проанализируйте, какой способ подойдет именно вам, и приступайте к процессу. Затратив незначительные усилия и средства, уже в скором времени вы сможете наслаждаться прогулкой в новой красивой обуви.

4 марта 2024, 17:26
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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