Польза и вред тыквы для организма

Крупные оранжевые плоды тыквы у многих еще до сих пор ассоциируются с изготовлением декоративных подсвечников на ночь Хэллоуина. Но хорошие хозяйки знают, что кроме этого баловства тыква – это еще и ценный продукт питания. Тыква приносит для организма человека пользу и вред, это надо знать, включая блюда из столь интересного овоща в семейное питание.

Плод тыквы – это ягода, растущая от обычных до грандиозно больших размеров до 100 кг, попадающая на овощные выставки. Форма ее округлая, разных вариантов, окраска в пределах от желтой до коричневой, всевозможных сочетаний и оттенков. Внутри тыквы – семенная полость, заполненная семечками, пригодными в пищу.

Содержание полезных веществ

В летних и зимних сортах тыквы содержится так много целебных соединений, что она этим побеждает многие овощи. Все содержащиеся в ней вещества, только несущие пользу человеку. Вреда от этого продукта нет никакого.

Тыква славится богатым содержанием:

сахаров;

каротина;

витаминов C, B1, B2, B5, B6, E, PP;

редких витаминов T и К.

Витамин Т регулирует метаболизм, витамин K нужен для нормализации процессов сворачивания крови.

Из химических составных в тыкве содержатся:

жиры;

белки;

углеводы;

целлюлоза;

пектиновые вещества;

множества минералов, включая важные для организма K, Ca,Fe, Mg.

Как и все бахчевые культуры, тыква содержит большое количество натрия, фосфора, серы, в большом объеме тиамин, рибофлавин, пектин. Оранжевый пигмент обеспечивает содержание каротина в таком количестве, что тыква является лидером среди многих продуктов.

Офтальмологи настаивают вводить в питание свежий тыквенный сок людям, имеющим проблемы со зрением.

Польза и вред тыквы

Введение разнообразных тыквенных блюд в ежедневное питание налаживает обмен веществ, укрепляет иммунную систему, освобождает организм от шлаков. Тыквенные блюда всегда включаются в программы для сброса лишнего веса. В любом случае надо помнить о том, что тыква несет организму и пользу, и вред.

Богатство минералов исцеляет от болезней сердца, регулирует сердечный ритм и артериальное давление. Является хорошей профилактикой от ишемии, анемии.

Полезны тыквенные блюда при патологиях печени разной этиологии, при наличии камней в почках. Мякоть тыквы, приготовленная разными способами, оказывает хорошее мочегонное, желчегонное, слабительное действие. Нейтральная среда мякоти тыквы заживляет язвы желудка.

Отвар цветов тыквы заживляет кожные раны с нагноением. Истолченная сырая мякоть представляет собой отличное лекарство от фурункулов, ожогов, сыпи разного происхождения.

Тыкву терапевты и диетологи назначают при диабете, гастрите с ненормируемым кислотообразованием, различных колитах. Восстанавливают тыквенные блюда дисбактериоз кишечника. Микроорганизмы способны выводить холестерин, они очищают стенки сосудов, расширяют их просвет.

Регулярное введение блюд из тыквы в питание восстанавливает силы, регулирует нервную систему, улучшает сон, помогает женскому и мужскому организмам при половых патологиях.

Масло тыквы, приобретаемое в аптеке, является отличной профилактикой против многих болезней – нарушениях состава крови, дисбаланса кишечника, органов ЖКТ.

Однако, у этого, такого полезного продукта, имеются противопоказания:

тыква исключена при низкой кислотности;

когда нарушен кислотно-щелочной баланс;

когда есть склонность к появлению кишечных колик;

блюда из сырой тыквы противопоказаны при высоком сахаре.

Любителям тыквенных семечек! Есть любители пощелкать семена тыквы, но они содержат множество кислот, разрушающих зубную эмаль.

Все тыквенные блюда надо есть в меру, потому что от тыквы организм получает и пользу, и вред.

Тыква полезна всем

Женщинам большую пользу приносит содержащийся в оранжевом плоде витамин E, он поддерживает молодое состояние организма, дает коже упругость и эластичность.

Представительницам прекрасной половины человечества оранжевый пигмент с каротином придает оттенок легкого кожного загара. Из сырой мякоти легко сделать косметическую маску, которая уберет жирный блеск, очистит поры, сократит число угревых образований.

При похудении помогает низкая калорийность, в каких блюдах бы ни был приготовлен этот овощ.

Витамин T помогает перевариванию, а пектины помогают выведению холестерина и шлаков.

Мужчинам пользу приносят сохраняющиеся в блюдах кислоты. Влияние альфа-липоевой, линолевой, фолиевой кислот и полиненасыщенных жиров существенно укрепляют мужское здоровье. В семечках содержится цинк, нужный нормализации функций предстательной железы. В целях профилактики образования простатита мужчинам нужно грызть тыквенные семечки ежедневно, хотя бы по горсти.

В них содержатся цинк, фосфор, они регулируют функции пищеварения, улучшают зрение, укрепляют репродуктивные возможности. Сок свежей тыквы повышает сексуальные силы мужчины, поэтому его надо ежедневно пить по стакану. Витамин F содержится во всех частях тыквы – семечки, сок, мякоть богаты этим витамином. Он улучшает работу сосудов, сердца.

Детям тыква считается незаменимым питанием в любом виде. Педиатры рекомендуют готовить тыквенные блюда детям, у которых есть хронические проблемы с функциями кишечника. Особенно полезна сырая мякоть, ее клетчатка содержит органические кислоты, улучшающие работу всего ЖКТ. Запоры и колиты у деток лечатся свежеотжатым тыквенным соком. Если в сок добавить мед, такой напиток успокоит нервное возбуждение, отрегулирует засыпание и глубокий сон.

Пожилым людям важно, что тыквенные блюда легко усваиваются, не раздражают слизистые оболочки во всех отделах кишечника. Высокий состав калия оказывает мочегонное действие, что для пожилых важно при заболеваниях сердца, сосудов. Высокое содержание железа делает ее незаменимой в диетах при анемии.

Пожилым людям! В пожилом возрасте полезна мякоть тыквы, она улучшает метаболизм, предотвращает скопление газов, действует против воспалений в кишечнике и органах ЖКТ.

Блюда из тыквы

Ее можно есть круглый год, если предварительно запастись замороженным продуктом. Мякоть натирают на мелкой терке, укладывают в фасовочные пакеты, складывают в морозильную камеру. Важно подписывать пакеты, иначе зимой ее можно спутать с замороженной морковью. В замороженном виде тыква используется для приготовления каш, овощных рагу, выпечки пирогов, оладий.

Список полезных блюд из тыквы:

Каша. Варить ее можно с любыми крупами, но особенно хороши каши из кукурузной, пшеничной, ячневой круп. Кашу каждая хозяйка варит по-своему – одни сразу на молоке. Другие – на воде с добавлением растительного масла. Замороженную тыкву можно положить в кастрюлю вместе с крупой. После готовности, перед подачей на стол, в тарелки добавляется по вкусу молоко, мед, ванилин.

Салат. Готовится из сырой тыквы. Замороженную можно предварительно разморозить и отжать из нее образовавшуюся жидкость. Состав: мякоть тыквы – 200 г; очищенные яблоки – 4 шт.; сок из 1 лимона; мед – 2 ч. л.; грецкие орехи – горсть. Все смешивается в блюде, орехи надо измельчить скалкой и посыпать ими готовый салат. Таким же способом готовится салат из свежей тыквы.

Суп-пюре. Состав: мякоть тыквы – 1 кг; луковица небольшого размера – 1 шт.; чеснок – 2 зубчика; куриный бульон – 5 ст.; имбирь, соль – по вкусу; зелень – для украшения. Способ приготовления: свежую тыкву нарезается кубиками и обжаривается в растительном масле. После добавляются измельченные лук и чеснок. Обжаренные овощи заливаются бульоном, добавляются соль и пряности. Варится суп до размягчения всех ингредиентов. Затем суп истолочь в пюре. На стол подается, посыпая зеленью. По желанию в суп добавляются сухарики, сметана.

Оладьи. Состав: мякоть свежей или замороженной тыквы – 250 г; крупное яйцо – 1 шт.; нежирный кефир – 1 стакан; мука – 5 ст. л.; соль и сахар – по вкусу. Способ приготовления: соединить все продукты, замесить тесто, чтобы оно было достаточно густым. Выпекать оладьи, как обычно, обжаривая их с 2-х сторон. На стол подавать с медом, сметаной.

Суфле. Состав: мякоть тыквы – 200 г; мука – 2 ст. л.; яйца – 2 шт.; сахар – 25 г; сливочное масло – небольшой кусочек. Способ приготовления: тыква отваривается 10 мин. Отделяются желтки от белков. Желтки растираются с сахаром. Белки взбиваются до белой пены. Тыква толчется до пюре, в него добавляются желтки и мука. Аккуратно вводятся взбитые белки. Готовая масса выкладывается в смазанные маслом формы, выпекается 0,5 часа при 1900С. На стол подается с джемом, вареньем.

Все рецепты рассчитаны на использование и свежей, и замороженной тыквы.