Когда начинаются летние каникулы в школе 2024 году

Окончание учебного года является одним из самых ожидаемых моментов для каждого школьника. Но ожидают его не только дети, но и их родители, ведь теперь им нужно решать, чем занять ребенка. Зная, когда начинаются летние каникулы в школе 2024 года, будет проще составлять планы не период отдыха.

Какие существуют системы обучения

В российских школах в настоящее время может использоваться одна из двух систем обучения – по четвертям и по триместрам.

Традиционная система четвертей известна большинству россиян, так как они и сами обучались по ней. Согласно этому принципу, учебный год делится на 4 неравных временны отрезка. Из-за того, что третья четверть длится значительно дольше остальных, нагрузка будет неравномерной. Это создает проблемы и для учащихся, и для учителей.

Модульная (триместровая) система разделена на равные промежутки (модули), объединенные попарно в триместры. После каждого модуля для школьников предусмотрен небольшие каникулы. Школы с таким графиком обучения встречаются нечасто даже в Москве и СПб.





Календарь летних каникул 2024

Несмотря на разницу в графиках обучения, летние каникулы начинаются во всех школах одинаково:

Первоклассники в 2024 году отправляются отдыхать 26 мая. В это же время начинаются каникулы у учащихся выпускных классов – девятых и одиннадцатых.

Ученики 2-8, а также 10 классов закончат учебный год 1 июня. Их каникулы продлятся до 31 августа.

Клео.ру напоминает, что календарь школьных каникул составляют сами учебные заведения на основе рекомендации Министерства просвещения России. Оно же рекомендует даты для проведения последних звонков для учащихся выпускных классов. В 2024 году для последнего звонка отводится 24-25 мая, а для выпускного – 28-29 июня.

Когда появится новый календарь каникул на 2024-2025 годы

Рекомендации на федеральном уровне составляет Минпросвещения в июле-августе. На их основании каждое учебное заведение составляет собственные графики, учитывая различные особенности конкретных регионов России.

Даты школьных каникул на 2024-2025 годы должны появиться на сайтах школ ориентировочно в августе, до начала учебного процесса.





Чем занять ребенка на каникулах

Для многих школьников лето является самым ожидаемым временем года, ассоциирующимся с отдыхом. А вот для родителей появляются новые проблемы и вызовы. Чтобы не оставлять ребенка одного, его часто отправляют к старшим родственникам – бабушкам и дедушкам, помогать по хозяйству и отдыхать на свежем воздухе.

Однако современный мир предлагает множество условий для развития школьника и в привычных домашних условиях:

Образовательные курсы . Ребенок сможет углубить свои познания в интересующей его сфере и получить ценные навыки, которые пригодятся в самостоятельной жизни.

. Ребенок сможет углубить свои познания в интересующей его сфере и получить ценные навыки, которые пригодятся в самостоятельной жизни. Спортивные секции . Лето – отличное время для занятий спортом на свежем воздухе. Выбирайте направления, которые больше всего нравятся школьнику.

. Лето – отличное время для занятий спортом на свежем воздухе. Выбирайте направления, которые больше всего нравятся школьнику. Творческие занятия . Рисование, лепка, музыка, танцы – все это поможет развить таланты и определить склонности ребенка.

. Рисование, лепка, музыка, танцы – все это поможет развить таланты и определить склонности ребенка. Путешествия . Ими могут быть и знакомые всем детские лагеря, и даже зарубежные поездки под надзором доверенных лиц.

. Ими могут быть и знакомые всем детские лагеря, и даже зарубежные поездки под надзором доверенных лиц. Волонтерские проекты. Участие в таких мероприятиях поможет школьнику развить социальные навыки, понять процессы, происходящие в обществе, стать более самостоятельным и ответственным.





Подведем итог

Лето – один из самых радостных периодов для школьников, но напряженных для их родителей. Зная, когда начинаются летние каникулы в школе 2024 года, можно заранее составить подробный план действий и занятий для ребенка до начала нового учебного процесса.