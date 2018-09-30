Поделки на Новый год 2019 своими руками

Поделки на Новый год 2019, сделанные своими руками могут стать гордостью на выставке в школе или детском саду, где важна не столько победа, сколько участие. Не менее интересно символ года Желтая Свинья будет смотреться в качестве украшения на елке или праздничном столе.

В зависимости от наличия материалов и инструментов для изготовления кабана своими руками можно выбрать подходящие варианты. Одни поделки потребуют больше времени, а другие можно сделать за несколько часов до начала мероприятия.

Новогодняя поделка из шишек “Свинья”

Если осталось совсем мало времени, поделки на Новый год 2019 в виде символа года свиньи легко сделать из шишек. А для украшения использовать краску гуашь или акрил, который ложится на деревянные изделия на порядок лучше.

Традиционно животное делают розовым, но если хочется принести на выставку или повесить на елку настоящий символ года, всегда можно использовать желтую краску.

Потребуется:

шишка;

белая и розовая или желтая краска;

кисти, которыми удобно работать;

цветной пластилин.

Пошаговое изготовление:

Покрываем шишку в один слой белой краской, а затем розовой или желтой. Дожидаемся, пока оба слоя полностью высохнут и приступаем к следующей части создания свиньи.

Делаем из пластилина темно-розового или темно-коричневого цвета пятачок с двумя ноздрями и закрепляем на широкой части.Из такого же оттенка лепим уши. Их легко закрепить на пластинах раскрывшейся шишки.

Из кружочков белого и черного пластилина лепим глаза. Закрепляем на поделке.

Катаем розовый или коричневый цвет в колобки и лепим из него ноги с копытами. Располагаем их на основании шишки.

Сделать таких красивых животных несложно. Нужно лишь внимательно изучать пошаговые фото и повторить все действия. Простые инструкции без сложных схем станут лучшими помощниками в изготовлении поделки на Новый год в виде свиньи.

Как сшить очаровательных поросят из фетра

Работать с таким материалом проще всего, поэтому его любят все увлеченные рукоделием люди. Стоимость фетра очень низкая, и он продается небольшими кусочками в магазинах.

Потребуется:

фетр светлого и темного оттенков розового;

черная краска акрил или обычный маркер;

ленты розового, сиреневого цвета шириной до 0,5 мм;

маленькие пайетки или крупный бисер — 2 шт.;

нитки в тон выбранной ткани;

крупные пайетки — 4 шт.;

ножницы и клеевой пистолет.

Пошаговое изготовление:

Скачиваем шаблон или срисовываем его самостоятельно, приложив лист А4 к экрану монитора. Вырезаем.

Прикладываем к фетру и вырезаем основы для поделки на Новый год 2019. Чтобы изделие в виде символа года свиньи получилось ярким и красочным, важно правильно сочетать оттенки ткани.

Обшиваем полученные овалы обметочным швом, используя белые нитки. Сшивать их при этом не нужно.

Приклеиваем к туловищу голову, уши, пятачок и глаза, аккуратно выдавливая клей из пистолета.

Ко второй детали туловища прикрепляем клеем ленту длиной 20 см, сложенную в виде петли. На ее кончиках закрепляем крупные бусины. Затем отмеряем еще 2 полоски ленты и закрепляем так, чтобы все 4 полученных ноги хрюши были на одном уровне. Украшаем их также бусинами, завязывая кончики ленты в узелки.

Прорисовываем черным глаза и ноздри на пятачке, выдавливая акрил точечно. Если используется вариант краски из банки, можно воспользоваться кистью нулевкой или единицей, или даже цыганской иглой.

Формируем из сиреневой ленты маленький бант и приклеиваем у основания головы свиньи.

Готовую поделку можно подарить в качестве сувенира друзьям, родным или представить в качестве украшения на выставке. А если сделать несколько таких хрюш, их всегда можно повесить на дверной ручке, на елке или где понравится.

Также всегда можно использовать другие схемы и шаблоны, из которых легко изготовить более трудоемкие в изготовлении игрушки и украшения.

Поделки из слоеного теста в виде символа года свиньи

Не обязательно покупать красивых животных в магазине. Единожды освоив технику изготовления поделок из теста по фото или видео, можно в дальнейшем украшать дом необычными праздничными сувенирами.

Покрытые акриловой краской изделия будут выглядеть привлекательно и обязательно займут призовые места на любой выставке.

Потребуется:

мука, морская соль, вода в соотношении 1:1:1;

десертный нож, зубочистки и лопатки для лепки;

губка для мытья посуды;

акриловые краски и тонкая веревка.

Пошаговое изготовление:

Замешиваем соленое тесто и скатываем в колобок. Затем раскатываем кусок в пласт диаметром в 4 см, а из небольшого шарика делаем пятачок. Сразу прокалываем в нем дырки, формируя ноздри.

Из небольших кусочков теста формируем треугольники, сжимаем пальцами и делаем лопаткой или ножом выемку. Закрепляем уши на голове свиньи и прорисовываем зубочисткой линии. Так поделка станет более красивой и будет выглядеть натуральнее.

Закрепляем над пятачком глаза хрюши. Вырезаем из теста сердце и прицепляем под носом свинки. Слегка прижимаем подушечками пальцев.

Прорабатываем карандашом или специальным инструментом края головы, создавая рельефную кромку.

Скатываем из теста тонкие ручки, формируем зубочисткой пальцы или копытца.

Закрепляем их на сердце, слегка прижимая. Также делаем ножки для свинки.

Делаем сквозные дырки для нитки-каната в верхней части головы и в нижней.

Оставляем изделие подсыхать при комнатной температуре или в духовке при минимальном разогреве в 80-100 градусов.

Промакиваем свинку губкой, пропитанной акриловой краской. Затем промываем под холодной водой, оставляя цвет в выемках. Когда контурирование завершено, можно приступать к обработке другими яркими красками.

Рисуем хрюше розовые уши и пятачок, сердце выделяем красным, а голову белым или желтым. Черным выделяем контуры глаз и при желании делаем надписи.

Когда акрил покроет поделку плотной пленкой, продеваем канаты в верхние дырочки, чтобы ее можно было подвесить в удобном месте. Закрепляем ноги, чтобы они свисали и фиксируем узелками.

Готовый сувенир можно подарить директору школы, где проводилась выставка или воспитателю, если она проходила в детском саду. А научившись лепке из теста, можно создавать уникальные, неповторимые изделия, радуя родных и близких необычными подарками на Новый 2019 год.

Оригами символа года Желтая Свинья

Следуя схемам, разработанным в Японии, легко сделать уникальные поделки из бумаги. Для этого можно использовать обычный лист А4, обрезав его под нужную форму. Символ года Желтая Свинья делается быстро и просто и может стать украшением при сервировке стола или отличной елочной игрушкой.

В стране Восходящего Солнца искусству оригами обучаются как дети, так и взрослые. Проявлять усердие и терпимость при изготовлении легких и сложных поделок считается наивысшим достижением и одним из способов воспитания. Поэтому можно привлечь к изготовлению сувениров из бумаги детей, чтобы заняться более трудоемкими вариантами поделок.

Свинки в ЭКО-стиле своими руками

Создать интересные и красивые поделки можно не только из новых, но и из старых материалов. В ход могут пойти носки, вещи или остатки тканей. Проявив фантазию и используя шаблоны, можно сделать сложные или простые поделки в виде символа года.

Потребуется:

однотонный и цветной носки — по 1 шт.;

пуговицы маленькие, средние одного размера — по 2 шт.;

вата или другие аналогичные материалы — для набивки;

нитки, иголки, ножницы и белый мел.

Пошаговое изготовление:

Наполняем носок ватой до пятки, плотно набивая ее внутрь, чтобы готовая фигурка свиньи держала форму. Незаполненную часть обрезаем. Проходимся ниткой по основанию сметочными стежками и стягиваем края в шар. Тщательно обметываем, чтобы наполнитель не выбивался наружу. Этот край станет задней частью поросенка, а на место шва позже будет закреплен хвост. Натягиваем носок резинкой на переднюю часть туловища, а свисающие излишки подгибаем и аккуратно сшиваем. Туловище готово. Берем второй носок, срезаем с него резинку и разрезаем пополам. Выворачиваем полученные полоски наизнанку так, чтобы лицевая сторона ткани прилегала к лицевой. Рисуем мелком полуовальную форму ушей. Вырезаем по намеченному шаблону. Аккуратно сшиваем мелкими стежками. Выворачиваем наружу. Если резинка неплотная, чтобы уши держали форму, можно набить их наполнителем или вставить кусок картона. Затем пришиваем их к туловищу. Пришиваем на место ноздрей и глаз пуговицы. Остатки ткани сшиваем, оформляя в хвост и закрепляем на задней части туловища.

Чтобы форма ушей и хвоста лучше держали форму, можно использовать не только наполнитель и картон, но и проволоку. В таком случае эти части тела игрушки будут гнуться и оформляться в любую форму.



Поделки своими руками можно сделать вместе с детьми, превратив подготовку к праздникам в веселый досуг. И даже если первые попытки ребенка будут неудачными, то в дальнейшем при регулярной практике его навыки станут лучше. Главное, относится ко всему с позитивом и терпением.