ТОП луших подарков девушке на Новый год 2019

Близится самый волшебный и долгожданный для многих праздник. Следовательно, встает вопрос о том, что можно подарить на Новый год. Особенно прихотливы в плане подарков девушки, поэтому о сюрпризах для них стоит задуматься заранее. Мы подготовили ТОП оригинальных и практичных подарков, которые понравятся каждой девушке.

Сертификат на косметические процедуры

Все девушки любят заботиться о своей красоте и здоровье, так что различные косметические сертификаты станут отличной идеей подарка. Если вы не знаете, какую процедуру лучше выбрать, то закажите в любом салоне красоты подарочную карту на определенную сумму, и пусть девушка сама выберет понравившиеся услуги.

К слову, наиболее востребованными среди девушек являются такие процедуры, как:

массаж;

шоколадное обертывание;

флоатинг;

ботокс для волос;

чистка лица;

автозагар и т. д.

Духи

Это практичный и полезный подарок, который с удовольствием будет использовать каждая девушка. Что уж готовить о духах элитных производителей, таких как Dior, Chanel, Nina Ricci. От них будет в восторге любая дама. Но чтобы подарок действительно понравился своей обладательнице, нужно очень хорошо знать ее предпочтения и выбрать подходящий аромат.

Если вы боитесь не угадать, то опять же можно воспользоваться услугой создания сертификата и дать возможность выбрать аромат самой девушке.

Абонемент в фитнес-центр

Абонемент в тренажерный зал будет поистине хорошим подарком, только если девушка любит спорт и действительно им занимается. Если же получательница скептически относится к здоровому образу жизни, то этот вариант подарка стоит пропустить. Если вы хотите таким подарком изменить мировоззрение девушки и заставить ее полюбить спорт, то, вероятнее всего, из этого ничего не выйдет, и ваш абонемент будет просто пылиться в шкафу.

Фотосессия

Если девушка, которой адресован подарок, не может уйти с любого мероприятия без фото, делает снимок в каждом красивом месте и просто обожает фотографироваться, то фотосессия станет идеальной идеей подарка для нее. Вы также можете поучаствовать в фотосессии, так вы получите не только время, проведенное вместе, и яркие эмоции, но и воспоминания в виде фото.

Об этом сюрпризе можно заранее сообщить девушке, чтобы вы вместе смогли выбрать фотографа и стиль фотосессии.

Ужин в ресторане

Совместный ужин в ресторане – это прекрасная идея романтического подарка. Если вы считаете этот вариант слишком банальным, то можете сводить свою вторую половинку не в обычный ресторан, а в заведение с какой-нибудь «изюминкой». Например, в Москве существует ресторан, в котором времяпровождение осуществляется в полной темноте. К тому же ресторан может быть не основным подарком, а лишь его частью.

Декор для дома

К оригинальным и недорогим подаркам можно отнести вещи для декора дома, ведь все девушки любят создавать вокруг себя уют и теплую домашнюю атмосферу. К таким подаркам можно отнести:

Фоторамки с вашими фотографиями. Это может быть даже фоторамка, сделанная своими руками. Так, подарок будет еще более приятным и дорогим сердцу. Если хочется подарить что-то более необычное, можно приобрести электронную фоторамку, на которой фотографии меняются сами. Свечи. Ничто так не добавляет уюта дому, как декоративные свечи. Они не только являются прекрасным элементом декора, но и предметом ароматерапии, так как большинство декоративных свеч издают очень приятный запах. Постельное белье. Красивый комплект постельного белья будет радовать глаз и станет очень полезным в быту. Уютный плед и пижама. Из таких, казалось бы, обычных вещей, можно сделать очень оригинальный подарок. Вместо обычного пледа можно подарить очень популярный плед с рукавами, а вместо стандартной пижамы можно приобрести пижаму в виде милого зверька.

Это лишь несколько идей, которые помогут вам понять, в каком направлении думать.

Аксессуары к гаджетам

Сложно представить рутинную жизнь современного человека без телефонов, планшетов и т. д., поэтому аксессуары для гаджетов занимают почетное место в нашем списке подарков. Качественные наушники, портативное зарядное устройство и прочие дополнительные нюансы к телефону будут напоминать девушке о вас каждый день.

Подарки в зависимости от вида деятельности

В зависимости от того, чем занимается девушка и какие у нее увлечения, можно назвать десятки идей подарков. Например, если девушка дома делает себе маникюр, можно подарить ей качественный набор гель-лаков или специальную лампу. Если девушка любит читать, то в качестве подарка прекрасно подойдут несколько книг, которые она хочет прочитать в скором времени.

Девушка – художница? Заходите в специализированный магазин и выбирайте там краски, кисти или что-то в этом духе.

Украшения

Возможно, это не самое оригинальное, что можно подарить девушке на Новый год. Но какая девушка откажется от изящных золотых сережек или кольца с дорогим камнем? К тому же этот тип подарков будет служить девушке не один год, и она точно не забудет о нем через несколько месяцев. Но всегда есть исключения. Например, можно встретить девушек, которые не любят украшения и совсем не носят их. В таком случае кольца и серьги будут далеко не самым лучшим подарком.

Небольшое путешествие на двоих

Масштабность путешествия определяется вашими финансовыми возможностями. Но в любом случае девушке будет приятно, если вы поедете куда-нибудь на выходные и проведете новогодние праздники вместе. Это может быть поездка в санаторий загородом или даже целое путешествие в другую страну. Главное, во время поездки уделяйте своей второй половинке как можно больше внимания, тогда ваше совместное времяпровождение оставит ей приятный осадок на весь год.

Билеты на концерт или в театр

Если вы знаете, что в скором времени в ваш город приезжает любимый певец вашей возлюбленной, и она очень хочет попасть на его концерт, то вопрос о том, что подарить девушке на Новый год 2019 отпадает сам собой. Идите покупать билеты и беспроигрышный подарок у вас в руках. Та же история с театром и другими мероприятиями, которые будут интересны вашей девушке.

Именная Голливудская звезда и прочие сувениры

Подарки такого типа обычно не находят себе практического применения и выполняют только декоративную функцию, но от этого они не становятся хуже. Большую популярность в последнее время получили сувенирные Голливудские звезды, которые своим внешним видом повторяют звезды на аллее славы в США. Компании, занимающиеся сувенирной продукцией, могут создать такую звезду с именем вашей любимой. Это будет очень оригинальный и забавный подарок.

Рандомные подарки

Вот еще несколько идей подарков, которые не подходят ни под одну из вышеописанных категорий:

сумка;

ежедневник в кожаной обложке;

дизайнерский шейный платок;

кошелек;

термостакан для горячих напитков;

косметический набор с уходовыми средствами;

именной шоколад;

декоративное мыло.

Конечно же, в вопросе о том, что стоит подарить на Новый год 2019, в первую очередь стоит смотреть на личные предпочтения девушки. Ведь каким бы идеальным ни был подарок для одной представительницы прекрасного пола, другой он может не подойти.