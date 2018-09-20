Поделки из шишек своими руками: пошаговые фото

Делать что-либо своими руками – это всегда очень увлекательно и интересно. С наступлением осени появилось много природных материалов, которые можно использовать для этой цели.

Быстро и красиво можно сделать своими руками поделки из шишек, к тому же это один из самых доступных материалов. Поэтому идите на прогулку в лес, запасайтесь шишками и приступайте к работе.

Животные

Начнем с самых простых поделок, которые смогут сделать даже дети, а именно с фигурок животных и героев мультиков. В большинстве случаев нам понадобится только клей, шишки, пластилин и глазки.

Пауки

Нам понадобится:

крупные шишки;

игрушечные глазки разных размеров, которые можно купить в магазинах с товарами для рукоделия;

клей-пистолет или клей Момент;

пушистые гнущиеся проволоки (продаются в магазинах для творчества).

Изготовление:

За основу каждого паучка возьмем 1 крупную шишку.

На более ровную сторону приклеим глазки. Пушистую проволоку разрезаем на небольшие части. Это будут лапки. При помощи клея прикрепляем их к шишкам. Делаем изгибы на проволоке, чтобы лапки смотрелись более реалистично. Готово!

Сова

Нам понадобится:

шишки разных форм и размеров;

клей-пистолет;

декоративные глазки;

пластилин по желанию.

Изготовление:

Самую крупную и пышную шишку будем использовать в качестве тела, шишка поменьше будет головой. Маленькие продолговатые шишки можно использовать в качестве крыльев. Если удастся найти очень маленькую шишку, подходящую по форме, то из нее можно сделать клюв. Если такой шишки нет, клюв можно сделать из пластилина. Согласно этим рекомендациям, соединяем шишки горячим клеем. Приклеиваем глазки. При желании делаем из пластилина дополнительные детали, такие как бантик.

Гномы

Нам понадобится:

большие шишки;

желуди или каштаны;

клей-пистолет;

пластилин;

фетр по желанию.

Изготовление:

Шишка будет служить телом гнома, а желудь или каштан – головой. Прикрепляем горячим клеем каштан к шишке. К слову, горячий клей лучше клея Момента, так как он не столь токсичен и прекрасно скрепляет все детали. А также работать с горячим клеем гораздо удобнее. Из фетра вырезаем маленький треугольник, сворачиваем его в конус и закрепляем края горчим клеем. Шапочка для гнома готова. А также из фетра можно вырезать маленькую полоску – шарф. Закрепляем горячим клеем на голове гнома шапку и шарф. Делаем из пластилина глазки и ротик. При желании можно слепить руки и ноги.

Ежик

Нам понадобится:

шишки;

пластилин;

декоративные глаза;

клей-пистолет;

рябина, сухие листья еловые ветки по желанию.

Изготовление:

Ежик своими руками будет довольно большой поделкой из шишек по сравнению с остальными, но делается он не менее быстро, а результат будет выглядеть все так же красиво. Из пластилина делаем каркас, на котором будут держаться шишки. Не забываем конец сделать немного заостренным – это будет мордочка. Располагаем шишки пышной частью вверх, так, будто это иголки. Не стоит брать слишком большие шишки, так как в этой работе они будут смотреться громоздко, и поделка будет выглядеть в итоге немного иначе. Прикрепляем на пластилин глазки. Делаем из пластилина черный шарик – это будет нос ежика. При желании шишки можно дополнительно украсить рябиной, сушеными листьями или веточками ели. Закрепить их можно клеевым пистолетом.





Новогодние игрушки

Хоть до Нового года еще далеко, можно заранее позаботиться о подарках и быстро сделать новогодние поделки из шишек своими руками, которые будут выглядеть очень красиво.

Украшения на елку

Нам понадобится:

шишки;

бечевка;

блестки;

клей ПВА;

клей-пистолет.

Изготовление:

Пожалуй, это самое простое украшение из шишек, которое только можно придумать. Итак, берем каждую шишку и хорошо обмазываем ее клеем ПВА. Он нам нужен, чтобы приклеить блестки. Сразу же после того как мы обмазали шишку клеем, обсыпаем ее блестками. Оставляем до полного высыхания клея. Повторяем данную процедуру со всеми шишками. Когда клей высохнет, убираем излишки блесток просто подув на шишку. Теперь надо сделать петельки, чтобы нововгодние игрушки можно было вешать на елку. Для этого разрезаем бечевку на небольшие части и прикрепляем их с двух сторон к шишке при помощи клея пистолета.

Праздничный венок

Нам понадобится:

шишки;

проволока;

газета;

клеевой пистолет;

декоративные украшения;

блестки.

Изготовление:

В первую очередь займемся изготовлением каркаса. Для него нам потребуется довольно толстая проволока, которую нужно сложить в несколько слоев и сделать из нее окружность. Размер выбирайте сами, но не делайте окружность слишком большой. В целом каркас готов, но он довольно тонкий, поэтому приклеивать на него шишки будет крайне неудобно. Справиться с этой проблемой поможет газета, которой нужно плотно обмотать каркас из проволоки до нужной ширины. Теперь обклеиваем каркас со всех сторон шишками. Не нужно жалеть клея, так как конструкция получается довольно большой, и если использовать слишком мало клея, некоторые шишки в скором времени могут отвалиться. Даем волю фантазии! Начинается самый творческий этап изготовления венка, а именно его декорирование. Здесь четких правил, чем и как украшать, можно использовать все, будь то блестки, еловые ветки, маленькие новогодние шарики, мишуру и так далее.

Теперь нужно сделать петельку, за которую венок можно будет повесить на гвоздь. Рекомендуем для этой цели использовать атласные ленты, ведь они не только хорошо смогут удержать нашу работу, но и станут дополнительным украшением.

Декоративная елка

Нам понадобится:

шишки;

плотный картон;

клеевой пистолет;

пластилин;

мишура, маленькая гирлянда или что-то подобное.

Изготовление:

Схема изготовления елки идентична схеме венка: сначала делаем каркас, затем украшаем его. Но в этом случае каркас мы будем делать не из проволоки, а из плотного картона. Вырезаем из картона основу для конуса и сворачиваем ее в указанную фигуру. Скрепляем края конуса при помощи клеевого пистолета. Размещаем по всей площади конуса шишки и хорошо приклеиваем их так близко, чтобы не было просветов картона. Елка готова, теперь ее можно украшать мишурой или маленькой гирляндой, которая работает от батареек.

Из пластилина делаем звезду для украшения верхушки елки. Чтобы звезда смотрелась эффектнее, ее можно обвалять в блестках.

Универсальные идеи

Несколько простых поделок из шишек своими руками, быстро делая которые можно не только хорошо провести время, но и красиво украсить свой дом.

Гирлянда

Нам понадобится:

шишки;

бечевка;

декоративные элементы по желанию.

Изготовление:

В первую очередь определимся с желаемой длиной гирлянды и в зависимости от этого отрежем нужное количество бечевки.

Нанизываем на бечевку шишки или прикрепляем их клеевым пистолетом.

Гирлянду можно оставить даже в таком состоянии, но если вы хотите сделать работу более интересной, между шишками можно расположить небольшие памятные фотографии, маленькие новогодние шары и другие уютные детали. При желании сами шишки можно покрасить акриловой краской или задекорировать блестками либо же завязать у их основания бантики. В общем, вариантов очень много.

Подсвечники

Нам понадобится:

свечи;

шишки;

еловые ветки;

желуди;

прозрачное блюдо.

Изготовление:

Существует множество разных способов, как можно сделать подсвечник из шишек. Рассмотрим один из них, который является довольно простым. Посреди прозрачного блюда ставим свечу. Свечей также может быть несколько, все зависит от размеров блюда. Вокруг свечи начинаем выгладывать композицию из шишек, еловых веточек и прочих декоративных элементов. В ход также можно пустить ленты, звездочки и даже искусственный снег. Большим плюсом этого способа является то, что не нужно ничего скреплять клеем, и вы в любой момент можете изменить композицию без особых усилий. Но делать это крайне не рекомендуется во время горения свечей, так как велика вероятность задеть огонь.

Это далеко не весь перечень поделок из шишек своими руками, которые можно сделать быстро и красиво. Здесь представлены лишь основные идеи, служащие вдохновением для вашего творчества и мотивацией на эксперименты. Удачи в создании красоты!