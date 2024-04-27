Прощай, неприятный запах! Простые способы избавиться от запаха из обуви

Неприятный запах из обуви может стать настоящим испытанием и для самого владельца, и для окружающих людей. Но не стоит отчаиваться. Любую проблему можно решить, если подходить к вопросу основательно. Клео.ру предлагает узнать, как избавиться от запаха из обуви в домашних условиях и специальными средствами.

Причины запаха в обуви

Прежде, чем приступить к методам борьбы с неприятным запахом, необходимо сначала установить причину их появления. В противном случае проблема будет появляться снова и снова. Запах из обуви могут провоцировать различные факторы, и самые распространенные из них следующие:

Некачественная обувь . Некоторые виды материалов плохо пропускают воздух. На «проветриваемость» влияет и способ кроя. В результате в складках и на поверхности скапливается влага, создавая благоприятные условия для развития бактерий. Когда их концентрация достигает высокого уровня, появляется неприятный запах.

. Некоторые виды материалов плохо пропускают воздух. На «проветриваемость» влияет и способ кроя. В результате в складках и на поверхности скапливается влага, создавая благоприятные условия для развития бактерий. Когда их концентрация достигает высокого уровня, появляется неприятный запах. Неправильно подобранный размер . Слишком тесная обувь тоже приводит к такому же результату. Из-за тесноты пот хуже испаряется, создавая влажную благоприятную среду для вредных микроорганизмов.

. Слишком тесная обувь тоже приводит к такому же результату. Из-за тесноты пот хуже испаряется, создавая влажную благоприятную среду для вредных микроорганизмов. Проблемы гигиенического характера . Частой причиной неприятного запаха становятся заболевания ног у владельца обуви, редкая смена носков и другие личные проблемы.

. Частой причиной неприятного запаха становятся заболевания ног у владельца обуви, редкая смена носков и другие личные проблемы. Неправильное хранение и использование обуви . При редкой смене стелек или отсутствии сушки после использования могут развиваться колонии болезнетворных организмов, включая плесневые грибки. Они не только выделяют сильный неприятный запах, но и несут угрозу для здоровья.

. При редкой смене стелек или отсутствии сушки после использования могут развиваться колонии болезнетворных организмов, включая плесневые грибки. Они не только выделяют сильный неприятный запах, но и несут угрозу для здоровья. Повышенное потоотделение ног. При длительной носки без смены или при активных занятиях спортом обувь быстрее пропитывается влагой. Теплая среда без попадания солнечного света будет очень благоприятной для размножения микроорганизмов.

После устранения главных причин неприятный запах из обуви скоро исчезнет. Но в некоторых случаях это может не произойти так быстро, как хотелось бы. Если последствия до сих пор напоминают о себе, то можно пустить в ход домашние и специализированные средства для борьбы с неприятным обувным запахом.





Домашние средства для избавления от запаха в обуви

Народные средства позволяют избавиться от неприятных ароматов относительно доступно и дешево. Они присутствуют практических в каждом хозяйстве, так как используются и для других целей. К тому же, такие средства безопасные для здоровья, но для достижения максимальной эффективности необходимо учитывать некоторые особенности. Клео.ру предлагает разобраться, чем можно воспользоваться в домашних условиях для решения поставленной задачи.

Чайный пакетик

Чай считается одним из лучших средств для устранения неприятного запаха. Сухие листья отлично впитывают влагу и нейтрализуют посторонние ароматы. По этой причине чай не рекомендуется хранить в местах с повышенной влажностью или рядом со специями.

Чайные пакетики могут послужить хорошую службу даже после использования по основному назначению. Достаточно положить по паре штук в каждый ботинок, и уже через несколько часов неприятный запах станет не таким заметным.

Активированный уголь

Данное вещество считается одним из лучших и безопасных сорбентов. Он часто присутствует в домашних аптечках на случай пищевых расстройств и отравлений. Впитывающие свойства угля работают не только в организме, но и других условиях.

Чтобы избавиться от запаха, следует растолочь несколько таблеток, засыпать их в обувь и оставить в таком состоянии на ночь. Утром внутренности ботинок необходимо тщательно почистить щеткой и пропылесосить, чтобы убрать остатки угольной пыли.

Борная кислота тоже подходит для этих целей. Ее можно использовать отдельно или вместе с активированным углем для большей эффективности.

Перекись водорода

Это средство тоже часто можно встретить в домашней аптечке. В отличие от активированного угля, перекись обладает антисептическим действием. С ее помощью можно эффективно уничтожать бактерии и грибки – основные причины появления неприятного запаха.

Чтобы избавиться от проблемы, необходимо смочить ватный диск или кусок ткани в перекиси и тщательно протереть внутреннюю часть обуви. Для повышения эффективности стоит отдельно продезинфицировать стельки – вынуть их из ботинок и хорошенько смочить перекисью.





Пищевая сода

Один из самых популярных кулинарных ингредиентов, присутствующий на каждой кухне. Но знаменит он и в качестве эффективного, доступного и безопасного чистящего средства. Сода часто используется для устранения накипи и старых пятен. Также она поможет убрать лишнюю влагу из обуви и избавиться от вредоносных микроорганизмов, которые и являются источником неприятного запаха.

Чтобы почистить туфли или ботинки, следует засыпать соду внутрь и оставить в таком состоянии на ночь. Эффективность будет выше, если предварительно смешать ее с толченым активированным углем. Утром следует высыпать содовую смесь, а остатки убрать пылесосом.

Если нет желания возиться с уборкой, то соду, уголь и другие смеси можно насыпать в хлопковые носки. Такие мешочки не позволяют действующему веществу высыпаться, но впитывающие и дезинфицирующие свойства сохраняются.

Уксус

Еще одним доступным веществом для устранения неприятного запаха является обычный столовый уксус. Чтобы повысить эффективность, его часто смешивают с раствором аммиака. Эту смесь наносят на вату или тряпку, а затем протирают обувь изнутри. Следует помнить, что оба ингредиента имеют специфический запах, поэтому обработку следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Клео.ру напоминает, что уксус имеет повышенную кислотность, поэтому нужно использовать его очень осторожно. Попав на внешнюю часть обуви, он может обесцветить эти участки.

Силикагелевые шарики

Это вещество используется специально для устранения влаги и запахов. Силикагелевые шарики часто можно обнаружить в небольших пакетиках в новой обуви, а также под крышкой некоторых пузырьков с лекарствами. Владельцы домашних животных тоже могут быть знакомы с этим веществом – из него делают некоторые виды наполнителей для кошачьего туалета.

Несколько столовых ложек этих кристаллов нужно засыпать в хлопковые носки, разложить их в туфли или ботинки и оставить на ночь.





Специальные продукты и средства от запаха в обуви

Современные технологии не стоят на месте, регулярно производя удобные средства и приспособления для человека. Проблема неприятного запаха их обуви не является редкой, поэтому производители разработали ряд средств для ее решения.

Спреи . Удобное и доступное средство. Флакона на 100-150 мл хватает на пару месяцев среднего использования. Распылив средство внутрь обуви, можно освежить запах и уничтожить микробов, если в состав входят антисептики.

. Удобное и доступное средство. Флакона на 100-150 мл хватает на пару месяцев среднего использования. Распылив средство внутрь обуви, можно освежить запах и уничтожить микробов, если в состав входят антисептики. Фрешеры . Основной задачей таких средств является ароматизация. Фрешеры представляют собой «освежитель воздуха» для обуви, но, как правило, не устраняют главные причины.

. Основной задачей таких средств является ароматизация. Фрешеры представляют собой «освежитель воздуха» для обуви, но, как правило, не устраняют главные причины. Пластины и таблетки . Аналог спреев, но более длительного действия. Подходят для обработки обуви на ночь.

. Аналог спреев, но более длительного действия. Подходят для обработки обуви на ночь. Водопоглощающие подушечки и капсулы. Как правило, имеют в своем составе силикагель, эффективно впитывающий лишнюю влагу. Хорошо подходит для профилактики.





Советы по уходу за обувью

Чтобы не приходилось решать проблемы, лучше позаботиться о них заранее. Своевременная профилактика запаха из обуви поможет не попадать в неприятные ситуации для себя и окружающих. Эксперты дают такие советы по уходу за ногами и обувью:

Старайтесь не носить одну и ту же обувь каждый день. Дайте ботинкам, кроссовкам и туфлям время, чтобы высохнуть изнутри.

Храните обувь в прохладном месте. Холод препятствует размножению бактерий.

При длительном хранении используйте силикагелевые мешочки. Они впитают лишнюю влагу.

После прогулок в сырую погоду обязательно просушите обувь.

Замените хлопковые носки на трекинговые или спортивные. Они меньше удерживают влагу, а также обеспечивают стопам особый комфорт.

Чаще меняйте и обрабатывайте стельки.

Для спортивной обуви используйте спреи-дезодоранты с антисептиками.





Подведем итог

Неприятные ароматы, исходящие от ботинок, туфлей или кроссовок, создают сильный дискомфорт как для самих владельцев, так и для окружающих людей. Причиной этому являются бактерии, развивающиеся в теплой и влажной среде. Избавиться от запаха из обуви можно как специальными современными средствами, так и старыми проверенными методами. При этом важно устранить не только последствия, но и саму причину.