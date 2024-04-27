Японская диета на 14 дней: минус 10 кг за 2 недели!

В борьбе за стройной фигурой, при желании избавиться от лишних килограммов и сантиметров на талии представительницы прекрасного пола прибегают к самым разным методам. Конечно, при этом не обойтись без ограничения в питании и составлении рациона с подбором определенных продуктов. Одним из самых действенных способов считается японская диета на 14 дней, которая становится очень востребованной в наши дни.
Принцип японской диеты
Метод данной диеты заслужил самые восторженные отзывы, некоторым женщинам удалось скинуть минус 10 кг. Достоинства диеты – не только эффективность и достижение похудения спустя две недели, но и длительное удержание результата, простота рецептов, состоящих из несложных и доступных продуктов. Клео.ру предлагает вместе разобраться с достоинствами этого метода. Основной упор делается на том, чтобы строго соблюдать меню и умеренность порций. Диета на 14 дней предполагает, что вы потеряете от минус 4 до 10 кг за этот срок, но для этого вам нужно запастись терпением и выносливостью. Также ваша талия и бедра уменьшатся в объеме от 2 до 7 см, а результат будет сохраняться 2-3 года.
Основные принципы японской диеты заключаются в следующем:
- Включение в рацион низкокалорийных продуктов, при выборе которых основной упор делается на белковые. При этом количество углеводов ограничивается до минимума.
- Четкое следование программе.
- Полное исключение из меню сахара и соли.
- Прием пищи 3 раза на протяжении дня, исключение перекусов. Ужин должен быть не более чем за 2-3 часа до сна.
- Продукты следует употреблять в отварном виде или приготовленными на пару.
- Полный запрет употребления алкогольных напитков и выпечки.
- На протяжении дня разрешается пить чистую негазированную воду, это можно делать каждый час по стакану. В течение суток нужно выпивать не менее 2 л воды, ограничений по поводу верхней планки нет.
- В качестве источника белка при данном способе питания подойдут куриное филе, яйца, говядина, сыр, рыба. Хлеб употребляют в виде сухариков.
- Диету не рекомендуют продолжать более 14 дней, что обусловлено строгим ограничением относительно состава продуктов. На протяжении года к такому методу можно обращаться 2-3 раза.
- После окончания диеты выходить из нее следует постепенно. Сахар и сладости не употребляют на протяжении двух недель после нее. Также первые несколько дней следует ограничить кислые и острые продукты, возбуждающие аппетит. Каждый день в рацион добавляют только по одному продукту. Порции следует оставлять маленькими, в противном случае это спровоцирует набор веса. Высококалорийную пищу стоит употреблять до обеда.
Плюсы и минусы японской диеты
При правильном соблюдении японской диеты вы сможете гарантированно достичь похудения за 2 недели. Неоспоримые преимущества, которыми наделен данный метод, заключаются в следующем:
- четкое следование правилам гарантирует потерю веса;
- избавление от лишней жидкости, скопившейся в организме;
- эффект после диеты сохраняется продолжительное время;
- доступные продукты и простота их приготовления;
- точно расписанное меню.
При всех плюсах метода все же стоит тщательно проанализировать, готовы ли вы к такой диете, прежде чем начать ее применять. Специалисты считают, что она все же не относится к категории правильного и здорового питания и несет определенные риски. Так, в результате следования такому меню возможны следующие негативные проявления:
- Есть вероятность замедления метаболизма.
- Существуют риски, что могут обостриться хронические заболевания.
- Переход на подобный режим питания может спровоцировать стресс для организма.
- Однообразный рацион может вызвать чувство подавленности, влиять на настроение. Также могут наблюдаться такие проявления как апатия, повышенная утомляемость, головокружение, раздражительность.
- В результате употребления кофе натощак повышается нагрузка на сердце.
- Из-за того, что систематически возникает чувство голода, уменьшается концентрация внимания.
- Если вы неправильно выходите из диеты, велика вероятности, что килограммы вернутся.
Меню японской диеты на 14 дней
Получить стройную фигуру в результате 14-дневной диеты помогут определенные секреты, которые заключаются в подборе продуктов. Диете нужно четко следовать и не изменять установленный рацион. Клео.ру предлагает вашему вниманию такой вариант 14-дневного меню. Салаты в меню заправляют оливковым или растительным нерафинированным маслом.
- 1 день. На завтрак предлагается выпить чашку зеленого чая или кофе. Обед состоит из двух отварных яиц, стакана помидорного сока, нашинкованной капусты.
- 2 день начинается с чашки кофе, которое разрешается дополнить ломтиком черствого хлеба. На обед предлагается 100 г рыбы (на пару или отваренной), сочетающейся с капустным салатом. Ужин состоит из 100 г говядины (на пару или отваренной) и кефира (1 стакана).
- 3 день. Завтрак такой же, как и в предыдущий день. На обед разрешаются обжаренные на нерафинированном масле баклажаны. Овощи допускается употреблять в любом количестве. Ужин состоит их двух отварных яиц, 100 г говядины (на пару или отваренной), капусты, приправленной нерафинированным маслом.
- 4 день начинается с кофе без сахара. Обед включает сырое яйцо (или половинку яблока), твердый сыр в количестве 20 г, салат из морковки. День предлагается завершить ужином из фруктов, которых должно быть 200 г.
- 5 день. На завтрак предлагается съесть морковный салат. Обед состоит из рыбы (на пару или отваренной) (500 г) и стакана помидорного сока. Ужин такой же, как и в предыдущий день.
- 6 день начинается с чашки чая или кофе на выбор. Обед предлагается разнообразить грудкой (на пару или отваренной) (500 г) в сочетании с морковно-капустным салатом. Ужин состоит из двух отварных яиц и салата из морковки.
- 7 день. Утром нужно выпить чашку зеленого чая. Обед состоит из говядины (на пару или отваренной) (100 г) и фруктов (двух груш или яблок на выбор). На ужин может выбрать любой вариант из предложенных ранее, кроме меню третьего дня.
- 8 день традиционно начинается с чашки зеленого чая или кофе. Обеденный рацион составляет салат, в который входит измельченная грудка (на пару или отваренная), морковь и капуста. В качестве заправки используется нерафинированное масло. На ужин употребляют два отварных яйца и морковку.
- 9 день. В качестве завтрака предлагается морковный салат. Обед состоит из 200 г рыбы (на пару или отваренной) и стакана помидорного сока. На ужин можно употребить 200 г фруктов любой разновидности.
- 10 день начинают с чашки чая или кофе. Обед состоит из трех морковок небольшого размера, одного отварного яйца, твердого сыра (50 г). Ужин такой же, как и в предыдущий день.
- 11 день. Завтрак как во второй день. На обед предлагаются обжаренные на нерафинированном масле кабачки. Ужин включает 2 отварных яйца и 200 г говядины (на пару или отваренной), а также капустный салат.
- 12 день. Завтрак такой же, как и в предыдущий день. Обед состоит из 200 г рыбы (на пару или отваренной) и капустного салата. Завершить день предлагается ужином из 100 г говядины (на пару или отваренной) и стакана кефира.
- 13 день. Завтрак – чашка чая или кофе. Обед состоит из двух отварных яиц, стакана помидорного сока, отварной капусты. На ужин предлагается 200 г рыбы (на пару или отваренной).
- 14 день. Завтрак такой же, как и в предыдущий день. В обед употребляют 200 г рыбы (на пару или отваренной) с капустным салатом. На ужин 200 г говядины (на пару или отваренной) сочетают со стаканом кефира.
Подведем итог
Теперь вы составили представление о японской диете на 14 дней и сможете принять взвешенное решение, стоит ли ее применять. Проанализируйте ее плюсы и минусы, свое состояние здоровья. Помните, что придется проявить выдержку, лишь в этом случае вы сможете достичь желаемого результата.