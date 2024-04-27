Японская диета на 14 дней: минус 10 кг за 2 недели!

В борьбе за стройной фигурой, при желании избавиться от лишних килограммов и сантиметров на талии представительницы прекрасного пола прибегают к самым разным методам. Конечно, при этом не обойтись без ограничения в питании и составлении рациона с подбором определенных продуктов. Одним из самых действенных способов считается японская диета на 14 дней, которая становится очень востребованной в наши дни.

Принцип японской диеты

Метод данной диеты заслужил самые восторженные отзывы, некоторым женщинам удалось скинуть минус 10 кг. Достоинства диеты – не только эффективность и достижение похудения спустя две недели, но и длительное удержание результата, простота рецептов, состоящих из несложных и доступных продуктов. Клео.ру предлагает вместе разобраться с достоинствами этого метода. Основной упор делается на том, чтобы строго соблюдать меню и умеренность порций. Диета на 14 дней предполагает, что вы потеряете от минус 4 до 10 кг за этот срок, но для этого вам нужно запастись терпением и выносливостью. Также ваша талия и бедра уменьшатся в объеме от 2 до 7 см, а результат будет сохраняться 2-3 года.

Основные принципы японской диеты заключаются в следующем:

Включение в рацион низкокалорийных продуктов, при выборе которых основной упор делается на белковые. При этом количество углеводов ограничивается до минимума.

Четкое следование программе.

Полное исключение из меню сахара и соли.

Прием пищи 3 раза на протяжении дня, исключение перекусов. Ужин должен быть не более чем за 2-3 часа до сна.

Продукты следует употреблять в отварном виде или приготовленными на пару.

Полный запрет употребления алкогольных напитков и выпечки.

На протяжении дня разрешается пить чистую негазированную воду, это можно делать каждый час по стакану. В течение суток нужно выпивать не менее 2 л воды, ограничений по поводу верхней планки нет.

В качестве источника белка при данном способе питания подойдут куриное филе, яйца, говядина, сыр, рыба. Хлеб употребляют в виде сухариков.

Диету не рекомендуют продолжать более 14 дней, что обусловлено строгим ограничением относительно состава продуктов. На протяжении года к такому методу можно обращаться 2-3 раза.

После окончания диеты выходить из нее следует постепенно. Сахар и сладости не употребляют на протяжении двух недель после нее. Также первые несколько дней следует ограничить кислые и острые продукты, возбуждающие аппетит. Каждый день в рацион добавляют только по одному продукту. Порции следует оставлять маленькими, в противном случае это спровоцирует набор веса. Высококалорийную пищу стоит употреблять до обеда.





Плюсы и минусы японской диеты

При правильном соблюдении японской диеты вы сможете гарантированно достичь похудения за 2 недели. Неоспоримые преимущества, которыми наделен данный метод, заключаются в следующем:

четкое следование правилам гарантирует потерю веса;

избавление от лишней жидкости, скопившейся в организме;

эффект после диеты сохраняется продолжительное время;

доступные продукты и простота их приготовления;

точно расписанное меню.





При всех плюсах метода все же стоит тщательно проанализировать, готовы ли вы к такой диете, прежде чем начать ее применять. Специалисты считают, что она все же не относится к категории правильного и здорового питания и несет определенные риски. Так, в результате следования такому меню возможны следующие негативные проявления:

Есть вероятность замедления метаболизма.

Существуют риски, что могут обостриться хронические заболевания.

Переход на подобный режим питания может спровоцировать стресс для организма.

Однообразный рацион может вызвать чувство подавленности, влиять на настроение. Также могут наблюдаться такие проявления как апатия, повышенная утомляемость, головокружение, раздражительность.

В результате употребления кофе натощак повышается нагрузка на сердце.

Из-за того, что систематически возникает чувство голода, уменьшается концентрация внимания.

Если вы неправильно выходите из диеты, велика вероятности, что килограммы вернутся.





Меню японской диеты на 14 дней

Получить стройную фигуру в результате 14-дневной диеты помогут определенные секреты, которые заключаются в подборе продуктов. Диете нужно четко следовать и не изменять установленный рацион. Клео.ру предлагает вашему вниманию такой вариант 14-дневного меню. Салаты в меню заправляют оливковым или растительным нерафинированным маслом.

1 день . На завтрак предлагается выпить чашку зеленого чая или кофе. Обед состоит из двух отварных яиц, стакана помидорного сока, нашинкованной капусты.

. На завтрак предлагается выпить чашку зеленого чая или кофе. Обед состоит из двух отварных яиц, стакана помидорного сока, нашинкованной капусты. 2 день начинается с чашки кофе, которое разрешается дополнить ломтиком черствого хлеба. На обед предлагается 100 г рыбы (на пару или отваренной), сочетающейся с капустным салатом. Ужин состоит из 100 г говядины (на пару или отваренной) и кефира (1 стакана).

начинается с чашки кофе, которое разрешается дополнить ломтиком черствого хлеба. На обед предлагается 100 г рыбы (на пару или отваренной), сочетающейся с капустным салатом. Ужин состоит из 100 г говядины (на пару или отваренной) и кефира (1 стакана). 3 день . Завтрак такой же, как и в предыдущий день. На обед разрешаются обжаренные на нерафинированном масле баклажаны. Овощи допускается употреблять в любом количестве. Ужин состоит их двух отварных яиц, 100 г говядины (на пару или отваренной), капусты, приправленной нерафинированным маслом.

. Завтрак такой же, как и в предыдущий день. На обед разрешаются обжаренные на нерафинированном масле баклажаны. Овощи допускается употреблять в любом количестве. Ужин состоит их двух отварных яиц, 100 г говядины (на пару или отваренной), капусты, приправленной нерафинированным маслом. 4 день начинается с кофе без сахара. Обед включает сырое яйцо (или половинку яблока), твердый сыр в количестве 20 г, салат из морковки. День предлагается завершить ужином из фруктов, которых должно быть 200 г.

начинается с кофе без сахара. Обед включает сырое яйцо (или половинку яблока), твердый сыр в количестве 20 г, салат из морковки. День предлагается завершить ужином из фруктов, которых должно быть 200 г. 5 день . На завтрак предлагается съесть морковный салат. Обед состоит из рыбы (на пару или отваренной) (500 г) и стакана помидорного сока. Ужин такой же, как и в предыдущий день.

. На завтрак предлагается съесть морковный салат. Обед состоит из рыбы (на пару или отваренной) (500 г) и стакана помидорного сока. Ужин такой же, как и в предыдущий день. 6 день начинается с чашки чая или кофе на выбор. Обед предлагается разнообразить грудкой (на пару или отваренной) (500 г) в сочетании с морковно-капустным салатом. Ужин состоит из двух отварных яиц и салата из морковки.

начинается с чашки чая или кофе на выбор. Обед предлагается разнообразить грудкой (на пару или отваренной) (500 г) в сочетании с морковно-капустным салатом. Ужин состоит из двух отварных яиц и салата из морковки. 7 день . Утром нужно выпить чашку зеленого чая. Обед состоит из говядины (на пару или отваренной) (100 г) и фруктов (двух груш или яблок на выбор). На ужин может выбрать любой вариант из предложенных ранее, кроме меню третьего дня.

. Утром нужно выпить чашку зеленого чая. Обед состоит из говядины (на пару или отваренной) (100 г) и фруктов (двух груш или яблок на выбор). На ужин может выбрать любой вариант из предложенных ранее, кроме меню третьего дня. 8 день традиционно начинается с чашки зеленого чая или кофе. Обеденный рацион составляет салат, в который входит измельченная грудка (на пару или отваренная), морковь и капуста. В качестве заправки используется нерафинированное масло. На ужин употребляют два отварных яйца и морковку.

традиционно начинается с чашки зеленого чая или кофе. Обеденный рацион составляет салат, в который входит измельченная грудка (на пару или отваренная), морковь и капуста. В качестве заправки используется нерафинированное масло. На ужин употребляют два отварных яйца и морковку. 9 день . В качестве завтрака предлагается морковный салат. Обед состоит из 200 г рыбы (на пару или отваренной) и стакана помидорного сока. На ужин можно употребить 200 г фруктов любой разновидности.

. В качестве завтрака предлагается морковный салат. Обед состоит из 200 г рыбы (на пару или отваренной) и стакана помидорного сока. На ужин можно употребить 200 г фруктов любой разновидности. 10 день начинают с чашки чая или кофе. Обед состоит из трех морковок небольшого размера, одного отварного яйца, твердого сыра (50 г). Ужин такой же, как и в предыдущий день.

начинают с чашки чая или кофе. Обед состоит из трех морковок небольшого размера, одного отварного яйца, твердого сыра (50 г). Ужин такой же, как и в предыдущий день. 11 день . Завтрак как во второй день. На обед предлагаются обжаренные на нерафинированном масле кабачки. Ужин включает 2 отварных яйца и 200 г говядины (на пару или отваренной), а также капустный салат.

. Завтрак как во второй день. На обед предлагаются обжаренные на нерафинированном масле кабачки. Ужин включает 2 отварных яйца и 200 г говядины (на пару или отваренной), а также капустный салат. 12 день . Завтрак такой же, как и в предыдущий день. Обед состоит из 200 г рыбы (на пару или отваренной) и капустного салата. Завершить день предлагается ужином из 100 г говядины (на пару или отваренной) и стакана кефира.

. Завтрак такой же, как и в предыдущий день. Обед состоит из 200 г рыбы (на пару или отваренной) и капустного салата. Завершить день предлагается ужином из 100 г говядины (на пару или отваренной) и стакана кефира. 13 день . Завтрак – чашка чая или кофе. Обед состоит из двух отварных яиц, стакана помидорного сока, отварной капусты. На ужин предлагается 200 г рыбы (на пару или отваренной).

. Завтрак – чашка чая или кофе. Обед состоит из двух отварных яиц, стакана помидорного сока, отварной капусты. На ужин предлагается 200 г рыбы (на пару или отваренной). 14 день. Завтрак такой же, как и в предыдущий день. В обед употребляют 200 г рыбы (на пару или отваренной) с капустным салатом. На ужин 200 г говядины (на пару или отваренной) сочетают со стаканом кефира.





Подведем итог

Теперь вы составили представление о японской диете на 14 дней и сможете принять взвешенное решение, стоит ли ее применять. Проанализируйте ее плюсы и минусы, свое состояние здоровья. Помните, что придется проявить выдержку, лишь в этом случае вы сможете достичь желаемого результата.