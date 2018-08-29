Простые поделки из бумаги своими руками для детей 3-4 лет

Поделки для детей 3-4 лет, сделанные из бумаги своими руками, могут быть совершенно разными. Это различные аппликации, сувениры, развивающие игрушки. Дети с помощью родителей способны создавать настоящие произведения искусства.

Оригинальная яблоня

Сделать необычное дерево под силу любому ребенку. Для работы потребуется минимальный список материалов и немного терпения. В результате малыш проведет время с пользой, сможет самостоятельно смастерить яблоню. Такое дерево станет настоящим украшением в комнате, напомнит об интересном мастер-классе.

Материалы для работы:

ножницы;

рулон от туалетной бумаги;

бумага зеленого цвета;

краски;

кисть;

клей.

Последовательность выполнения:

Рулон от туалетной бумаги будет выступать стволом будущего дерева. В первую очередь его необходимо подготовить. Рулон сверху разрезаем на несколько частей, тем самым формируем ветви дерева. На листе рисуем красками маленькие круги, это будут яблоки. Лист аккуратно сминаем, приклеиваем сверху на ствол. Яблоня готова, можно для нее искать видное место в доме. Если есть желание, можно смастерить несколько деревьев и сделать настоящий яблоневый сад.

​

Елка из пазла

У каждого ребенка найдутся детали от старого пазла. Их, безусловно, можно выкинуть, а лучше всего дать вещи новую жизнь. Используя фантазию, из ненужных деталей удастся своими руками создать поделку из бумаги для детей 3-4 лет. К работе желательно подключать и малышей. Они будут в восторге от творческого процесса.

Материалы для работы:

детали пазла;

краска зеленого, коричневого цвета;

блестки;

стразы;

леска;

бисер;

клей.

Последовательность выполнения:

Детали пазла окрашиваем зеленой краской, посыпаем блестками. Склеиваем детали между собой в форме елки. Делаем ствол. Для этого окрашиваем детали коричневой краской. Прикрепляем ствол у основания дерева. Как только елка будет собрана, приступаем к ее украшению. Для этого используем различные декоративные элементы. Делаем петлю из лески, украшаем ее бисером. Прикрепляем леску к готовому изделию. Такую поделку можно повесить на елку и наслаждаться проделанной работой.

Забавная мышь на тарелке

Бумажные поделки очень популярны. Особый интерес они вызывают у маленьких детей. Малыши с радостью участвуют в творческом процессе и получают удовольствие от работы. Сделать мышь на тарелке довольно просто. Достаточно подготовить необходимые инструменты и запастись терпением. Такая игрушка займет почетное место в доме, даже станет украшением в комнате.

Материалы для работы:

бумага;

фломастеры;

одноразовая тарелка;

ножницы;

клей;

нитки.

Последовательность выполнения:

Из бумаги вырезаем круг, разукрашиваем его фломастерами. Полученную фигуру заворачиваем в конус и склеиваем. Вырезаем из бумаги уши и глаза. Их разукрашиваем другими цветами. Приклеиваем детали к конусу. Прикрепляем к мыши нитку. Это будет ее хвост. Закрепляем полученное изделие на одноразовой тарелке.

Чемодан с секретом

Поделки из бумаги, сделанные своими руками, вызывают особый интерес у детей 3-4 лет. Малыши с удовольствием вырезают, склеивают, украшают бумажные изделия. Чтобы мастер-класс был интересным, к работе стоит подключаться и родителям.

Материалы для работы:

спичечные коробки;

клей;

фломастеры;

цветная бумага.

Техника выполнения:

Для работы необходимо не менее 4 коробков. Лучше всего подготовить их побольше, 10 штук будет вполне достаточно. Склеиваем коробки. Неподвижную часть обматываем цветной бумагой, аккуратно ее приклеиваем. Украшаем полученное изделие на свое усмотрение. Оригинально смотрятся рисунки, выполненные фломастерами. Можно добавить декоративные элементы.

Веселые зайцы

Дети 3-4 лет уже умеют вырезать ножницами. Это значит, что они смогут самостоятельно создать веселых зайцев. Забавные игрушки станут прекрасным украшением дома, напомнят детям об интересном времяпрепровождении.

Материалы для работы:

цветная бумага;

ножницы;

клей;

линейка;

фломастеры.

Техника выполнения:

Рисуем на цветной бумаге контуры полос, аккуратно их вырезаем. Полоски должны быть одинаковой ширины. Собираем зайца. Полосу склеиваем кольцом – это будет голова. Вырезаем уши, прикрепляем их к голове. Чтобы сделать лапы, берем широкие полосы, делаем снизу надрезы. Прикрепляем лапы к туловищу. Фломастером пририсовываем глаза.

Дополнить работу можно с помощью травы. Для этого достаточно ее вырезать из бумаги зеленого цвета, и посадить в траву зайца.

Аппликация на тему рыбалки

Чтобы порадовать ребенка красочными персонажами, можно смастерить бумажных рыбок. Для этого не потребуется много времени. Достаточно взять необходимые материалы и заинтересовать малыша. Ребенок с удовольствием всю работу выполнит самостоятельно.

Материалы для работы:

картон;

цветная бумага;

тарелка;

линейка;

ножницы;

карандаш;

конфетти;

клей.

Последовательность выполнения:

Рисуем на бумаге круг. Чтобы фигура получилась ровной, стоит воспользоваться тарелкой. Достаточно поставить ее на лист, обвести карандашом. Отмечаем сектор. Он должен составлять примерно 1/6 часть всего круга. Отмеченный сектор вырезаем. Это будет туловище рыбы. Из бумаги вырезаем сердце, прикрепляем снизу к туловищу. Таким образом получится хвост. Рисуем черным фломастером глаза. Украшаем рыбу на свое усмотрение. Можно намазать ее клеем, присыпать разноцветными конфетти.

Бумажная лягушка

Мастер-классы для детей 3-4 лет позволяют делать поделки из бумаги своими руками. Игрушка в виде лягушки принесет ребенку огромную радость. С ее помощью можно устраивать театральное представление и собирать всех домочадцев в семейном кругу.

Лягушка заслужила по праву называться самой простой моделью оригами. Всего несколько линий изгиба, и изделие будет готово.

Материалы для работы:

листы бумаги зеленого и красного оттенка;

клей;

фломастеры.

Последовательность выполнения:

Берем лист зеленого цвета, размещаем его на столе в вертикальном положении. Зрительно делим лист на 3 части, делая воображаемые лини изгиба. Перегибаем пополам прямоугольник. Он должен располагаться линией сгиба вверх. Нижний край загибаем наверх, переворачиваем фигуру. Повторяем действие до тех пор, пока не получится своеобразная гармошка. Из красной бумаги вырезаем язык, приклеиваем его к изделию. Рисуем черным фломастером глаза.

Цыпленок из мятой бумаги

Сделать поделку не составит труда. Ее смогут смастерить даже маленькие дети, которые еще ни разу не участвовали в творческом процессе. Малыши с радостью примутся мять бумагу. Это интересное и увлекательное для них занятие. Казалось бы, что можно сделать с мятых листов, как их не выбросить. Но рукодельницы придумали способ поинтересней, они использовали бумагу для выполнения игрушек.

Материалы для работы:

двухсторонняя цветная бумага;

клей;

подвижные глаза.

Последовательность выполнения:

Берем лист бумаги. Поскольку делаем цыпленка, она должна быть желтого цвета. Не стоит выбирать плотные листы, ребенок с ними самостоятельно не сможет работать. Мнем бумагу, переворачиваем на другую сторону, и вновь мнем. Сворачиваем бумагу в шар. То же самое проделываем и с листами зеленого цвета, но в конце придаем им форму поляны. На нее далее посадим цыпленка. Из красной бумаги вырезаем треугольник, приклеиваем его к туловищу. К изделию прикрепляем глаза. Из ровных листов вырезаем 2 крыла, приклеиваем их по бокам.

Цыпленок готов, можно придумать с его участием занимательную игру.

Бумажные фонарики

Поделки из бумаги, сделанные своими руками, пользуются огромной популярностью. Для детей 3-4 лет разработано много мастер-классов. Родители смогут без труда подобрать занимательный урок и смастерить вместе с малышом оригинальную игрушку.

Бумажные фонарики известны всем еще с детства. Яркие кольца, скрепленные между собой, выступали отличным украшением для дома. Их можно было встретить на новогоднем празднике или детском торжестве. Фонарики не теряют актуальности и на сегодняшний день. Малыши с радостью приступают к работе и делают веселые украшения.

Материалы для работы:

цветная бумага двух оттенков;

тонкая лента;

клей;

карандаш;

чашка;

ножницы.

Последовательность выполнения:

На цветной бумаге прорисовываем круги. Для этого достаточно на лист поставить чашку, обвести ее карандашом. Аккуратно вырезаем круги. Складываем полученные фигуры пополам. Приступаем к сбору изделия. Круг разворачиваем, мажем клеем с одной стороны. К нему прикрепляем 2 согнутых круга, вновь промазываем клеем. Таким образом делаем гирлянду. В центре располагаем ленту, приклеиваем развернутый круг. Далее вновь приклеиваем по 2 согнутые заготовки. Расправляем лепестки.

Полезные советы

Чтобы сделать фонарики, придется запастись терпением. Лучше всего к процессу подключить всю семью. Это позволит закончить работу гораздо быстрее, а в результате получится настоящая новогодняя гирлянда. Чтобы во время использования фонари не скатывались, можно на шнурок нанизывать макароны. Это поможет сделать конструкцию прочнее и продлить ей срок службы. Поделки из бумаги для детей 3-4 лет могут быть совершенно разными. Выполнить их своими руками не составит труда. Достаточно подготовить необходимые материалы и можно приступать к работе.

Если к творческому процессу подключать всю семью, удастся смастерить гораздо больше оригинальных изделий. В результате получится провести время с пользой, украсить дом интересными поделками и позволить малышу показать свои способности. Ребенок с большим удовольствием примет участие в работе, предложит массу собственных идей по созданию игрушек.