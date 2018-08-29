Простые поделки из бумаги своими руками для детей 3-4 лет
Поделки для детей 3-4 лет, сделанные из бумаги своими руками, могут быть совершенно разными. Это различные аппликации, сувениры, развивающие игрушки. Дети с помощью родителей способны создавать настоящие произведения искусства.
Оригинальная яблоня
Сделать необычное дерево под силу любому ребенку. Для работы потребуется минимальный список материалов и немного терпения. В результате малыш проведет время с пользой, сможет самостоятельно смастерить яблоню. Такое дерево станет настоящим украшением в комнате, напомнит об интересном мастер-классе.
Материалы для работы:
- ножницы;
- рулон от туалетной бумаги;
- бумага зеленого цвета;
- краски;
- кисть;
- клей.
Последовательность выполнения:
- Рулон от туалетной бумаги будет выступать стволом будущего дерева. В первую очередь его необходимо подготовить. Рулон сверху разрезаем на несколько частей, тем самым формируем ветви дерева.
- На листе рисуем красками маленькие круги, это будут яблоки.
- Лист аккуратно сминаем, приклеиваем сверху на ствол.
- Яблоня готова, можно для нее искать видное место в доме. Если есть желание, можно смастерить несколько деревьев и сделать настоящий яблоневый сад.
Елка из пазла
У каждого ребенка найдутся детали от старого пазла. Их, безусловно, можно выкинуть, а лучше всего дать вещи новую жизнь. Используя фантазию, из ненужных деталей удастся своими руками создать поделку из бумаги для детей 3-4 лет. К работе желательно подключать и малышей. Они будут в восторге от творческого процесса.
Материалы для работы:
- детали пазла;
- краска зеленого, коричневого цвета;
- блестки;
- стразы;
- леска;
- бисер;
- клей.
Последовательность выполнения:
- Детали пазла окрашиваем зеленой краской, посыпаем блестками.
- Склеиваем детали между собой в форме елки.
- Делаем ствол. Для этого окрашиваем детали коричневой краской. Прикрепляем ствол у основания дерева.
- Как только елка будет собрана, приступаем к ее украшению. Для этого используем различные декоративные элементы.
- Делаем петлю из лески, украшаем ее бисером. Прикрепляем леску к готовому изделию.
- Такую поделку можно повесить на елку и наслаждаться проделанной работой.
Забавная мышь на тарелке
Бумажные поделки очень популярны. Особый интерес они вызывают у маленьких детей. Малыши с радостью участвуют в творческом процессе и получают удовольствие от работы. Сделать мышь на тарелке довольно просто. Достаточно подготовить необходимые инструменты и запастись терпением. Такая игрушка займет почетное место в доме, даже станет украшением в комнате.
Материалы для работы:
- бумага;
- фломастеры;
- одноразовая тарелка;
- ножницы;
- клей;
- нитки.
Последовательность выполнения:
- Из бумаги вырезаем круг, разукрашиваем его фломастерами.
- Полученную фигуру заворачиваем в конус и склеиваем.
- Вырезаем из бумаги уши и глаза. Их разукрашиваем другими цветами. Приклеиваем детали к конусу.
- Прикрепляем к мыши нитку. Это будет ее хвост.
- Закрепляем полученное изделие на одноразовой тарелке.
Чемодан с секретом
Поделки из бумаги, сделанные своими руками, вызывают особый интерес у детей 3-4 лет. Малыши с удовольствием вырезают, склеивают, украшают бумажные изделия. Чтобы мастер-класс был интересным, к работе стоит подключаться и родителям.
Материалы для работы:
- спичечные коробки;
- клей;
- фломастеры;
- цветная бумага.
Техника выполнения:
- Для работы необходимо не менее 4 коробков. Лучше всего подготовить их побольше, 10 штук будет вполне достаточно.
- Склеиваем коробки.
- Неподвижную часть обматываем цветной бумагой, аккуратно ее приклеиваем.
- Украшаем полученное изделие на свое усмотрение. Оригинально смотрятся рисунки, выполненные фломастерами. Можно добавить декоративные элементы.
Веселые зайцы
Дети 3-4 лет уже умеют вырезать ножницами. Это значит, что они смогут самостоятельно создать веселых зайцев. Забавные игрушки станут прекрасным украшением дома, напомнят детям об интересном времяпрепровождении.
Материалы для работы:
- цветная бумага;
- ножницы;
- клей;
- линейка;
- фломастеры.
Техника выполнения:
- Рисуем на цветной бумаге контуры полос, аккуратно их вырезаем. Полоски должны быть одинаковой ширины.
- Собираем зайца. Полосу склеиваем кольцом – это будет голова.
- Вырезаем уши, прикрепляем их к голове.
- Чтобы сделать лапы, берем широкие полосы, делаем снизу надрезы. Прикрепляем лапы к туловищу.
- Фломастером пририсовываем глаза.
Дополнить работу можно с помощью травы. Для этого достаточно ее вырезать из бумаги зеленого цвета, и посадить в траву зайца.
Аппликация на тему рыбалки
Чтобы порадовать ребенка красочными персонажами, можно смастерить бумажных рыбок. Для этого не потребуется много времени. Достаточно взять необходимые материалы и заинтересовать малыша. Ребенок с удовольствием всю работу выполнит самостоятельно.
Материалы для работы:
- картон;
- цветная бумага;
- тарелка;
- линейка;
- ножницы;
- карандаш;
- конфетти;
- клей.
Последовательность выполнения:
- Рисуем на бумаге круг. Чтобы фигура получилась ровной, стоит воспользоваться тарелкой. Достаточно поставить ее на лист, обвести карандашом.
- Отмечаем сектор. Он должен составлять примерно 1/6 часть всего круга.
- Отмеченный сектор вырезаем. Это будет туловище рыбы.
- Из бумаги вырезаем сердце, прикрепляем снизу к туловищу. Таким образом получится хвост.
- Рисуем черным фломастером глаза.
- Украшаем рыбу на свое усмотрение. Можно намазать ее клеем, присыпать разноцветными конфетти.
Бумажная лягушка
Мастер-классы для детей 3-4 лет позволяют делать поделки из бумаги своими руками. Игрушка в виде лягушки принесет ребенку огромную радость. С ее помощью можно устраивать театральное представление и собирать всех домочадцев в семейном кругу.
Лягушка заслужила по праву называться самой простой моделью оригами. Всего несколько линий изгиба, и изделие будет готово.
Материалы для работы:
- листы бумаги зеленого и красного оттенка;
- клей;
- фломастеры.
Последовательность выполнения:
- Берем лист зеленого цвета, размещаем его на столе в вертикальном положении.
- Зрительно делим лист на 3 части, делая воображаемые лини изгиба.
- Перегибаем пополам прямоугольник. Он должен располагаться линией сгиба вверх.
- Нижний край загибаем наверх, переворачиваем фигуру. Повторяем действие до тех пор, пока не получится своеобразная гармошка.
- Из красной бумаги вырезаем язык, приклеиваем его к изделию.
- Рисуем черным фломастером глаза.
Цыпленок из мятой бумаги
Сделать поделку не составит труда. Ее смогут смастерить даже маленькие дети, которые еще ни разу не участвовали в творческом процессе. Малыши с радостью примутся мять бумагу. Это интересное и увлекательное для них занятие. Казалось бы, что можно сделать с мятых листов, как их не выбросить. Но рукодельницы придумали способ поинтересней, они использовали бумагу для выполнения игрушек.
Материалы для работы:
- двухсторонняя цветная бумага;
- клей;
- подвижные глаза.
Последовательность выполнения:
- Берем лист бумаги. Поскольку делаем цыпленка, она должна быть желтого цвета. Не стоит выбирать плотные листы, ребенок с ними самостоятельно не сможет работать.
- Мнем бумагу, переворачиваем на другую сторону, и вновь мнем. Сворачиваем бумагу в шар.
- То же самое проделываем и с листами зеленого цвета, но в конце придаем им форму поляны. На нее далее посадим цыпленка.
- Из красной бумаги вырезаем треугольник, приклеиваем его к туловищу.
- К изделию прикрепляем глаза.
- Из ровных листов вырезаем 2 крыла, приклеиваем их по бокам.
Цыпленок готов, можно придумать с его участием занимательную игру.
Бумажные фонарики
Поделки из бумаги, сделанные своими руками, пользуются огромной популярностью. Для детей 3-4 лет разработано много мастер-классов. Родители смогут без труда подобрать занимательный урок и смастерить вместе с малышом оригинальную игрушку.
Бумажные фонарики известны всем еще с детства. Яркие кольца, скрепленные между собой, выступали отличным украшением для дома. Их можно было встретить на новогоднем празднике или детском торжестве. Фонарики не теряют актуальности и на сегодняшний день. Малыши с радостью приступают к работе и делают веселые украшения.
Материалы для работы:
- цветная бумага двух оттенков;
- тонкая лента;
- клей;
- карандаш;
- чашка;
- ножницы.
Последовательность выполнения:
- На цветной бумаге прорисовываем круги. Для этого достаточно на лист поставить чашку, обвести ее карандашом.
- Аккуратно вырезаем круги.
- Складываем полученные фигуры пополам.
- Приступаем к сбору изделия. Круг разворачиваем, мажем клеем с одной стороны. К нему прикрепляем 2 согнутых круга, вновь промазываем клеем. Таким образом делаем гирлянду.
- В центре располагаем ленту, приклеиваем развернутый круг. Далее вновь приклеиваем по 2 согнутые заготовки.
- Расправляем лепестки.
Полезные советы
- Чтобы сделать фонарики, придется запастись терпением. Лучше всего к процессу подключить всю семью. Это позволит закончить работу гораздо быстрее, а в результате получится настоящая новогодняя гирлянда.
- Чтобы во время использования фонари не скатывались, можно на шнурок нанизывать макароны. Это поможет сделать конструкцию прочнее и продлить ей срок службы.
- Поделки из бумаги для детей 3-4 лет могут быть совершенно разными. Выполнить их своими руками не составит труда. Достаточно подготовить необходимые материалы и можно приступать к работе.
Если к творческому процессу подключать всю семью, удастся смастерить гораздо больше оригинальных изделий. В результате получится провести время с пользой, украсить дом интересными поделками и позволить малышу показать свои способности. Ребенок с большим удовольствием примет участие в работе, предложит массу собственных идей по созданию игрушек.
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А какие поделки вы делаете для своих детей? 3
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Мария / 29.08.18 05:34Поделки из бумаги довольно разнообразные. Их с радостью делают как дети, так и взрослые. Главное, для готовых изделий найти место в доме. Они должны быть заметными и радовать глаз всех домочадцев.
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Юлия / 29.08.18 05:33Казалось бы, что можно смастерить из бумаги. Но вариантов достаточно много. Каждая идея особенная и привлекает к себе внимание. Маленькие дети с удовольствием работают с ножницами и приклеивают декорации. В результате получаются работы невероятной красоты
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Татьяна / 29.08.18 05:32Поделки из бумаги делаем с ребенком регулярно. Для творчества не требуется много материалов, а благодаря фантазии получается создавать потрясающие изделия из подручных материалов. Ребенок с радостью участвует в творческом процессе и предлагает оригинальные идеи.