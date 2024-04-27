Лечебные свойства шалфея: полезные свойства и способы использования

Ни для кого не секрет, что определенные разновидности трав применяют в медицинских целях. Одной из них является шалфей, лечебные свойства которого известны с давних времен. Стоит отметить, что в народной медицине используется именно лекарственный шалфей. Другие разновидности этого растения больше подойдут для кулинарных целей. Ценность растения обусловлена тем, что в нем содержится значительное количество эфирных масел, доля которых в процентном соотношении составляет около 2,5%. Кроме того, состав травы характеризуется наличием множества витаминов, флавонидов, минеральных солей. Клео.ру предлагает вместе разобраться в тонкостях применения этого полезного растения.
Лечебные свойства шалфея
Шалфей лекарственный широко используется в народной медицине в различных целях. Если вы задумались о том, чтобы включить это уникальное растение в свою домашнюю аптечку, будет не лишним узнать о его лечебных свойствах. Среди таковых Клео.ру выделяет следующие:
- Антимикробное действие. Это свойство травы особенно оценят те, кто предпочитает воздержаться от приема синтетических антибиотиков, и выбирают в качестве альтернативы натуральные средства. Однако есть и определенный нюанс, на который советуют обращать внимание врачи. Если у вас повышена температура, воздержитесь от применения шалфея, поскольку он обладает свойством снижать потоотделение.
- Антибактериальные свойства растения придут на выручку в случаях, когда нужно очистить поры лица, избавиться от угревой сыпи, нормализовать работу сальных желез и потоотделения.
- Положительно влияет на ЖКТ и стимулирует его работу. Для этого достаточно принять несколько ложек настоя перед едой. Однако врачи советуют быть осторожными и воздержаться от длительного приема. Чтобы быть уверенными в том, что вы принимаете шалфей правильно, лучше обратиться за консультацией к доктору.
- Способствует улучшению памяти, повышению концентрации внимания.
- Обладает расслабляющим и успокаивающим действием. Такое свойство растения будет особенно актуально для людей, страдающих от нервного напряжения или испытывающих проблемы со сном.
- Эффективен в комплексном лечении при борьбе с бесплодием. Это обусловлено наличием в составе шалфея фитоэстрогенов, которые по своему составу приближены к женским половым гормонам.
- Обладает болеутоляющим действием, применяется для снятия зубной боли, лечения ангины, воспаления десен.
- Бактерицидные свойства растения помогают при лечении гнойников, экзем, ран.
Способы использования
Шалфей лекарственный применяют при различных заболеваниях, именно от цели его назначения и будет зависеть дозировка и способ использования. Последний представлен следующими вариантами:
- Для того, чтобы простимулировать работу ЖКТ, настой принимают по 1-2 столовой ложки перед едой. При этом долгосрочный прием средства нежелателен.
- При угревой сыпи и очищении пор лица растение применяется в косметологии в виде настоя, который рекомендуется добавлять в крем по 2-3 капли ежедневно.
- Для улучшения сна будет достаточно положить несколько веточек шалфея возле кровати. Аромат растения поможет расслабиться и будет способствовать крепкому здоровому сну.
- При комплексном лечении бесплодия настой шалфея принимают по одной чайной ложке на полчаса до приема пищи два раза в день. Средство необходимо начать принимать в первый день после окончания месячных на протяжении 12 дней. При необходимости провести повторный курс это делают спустя два месяца.
- Для лечения ран листья шалфея прикладывают к пораженному месту.
- При лечении воспаления десен, горла настой используют в теплом виде для полоскания несколько раз на день.
Обязательно стоит проанализировать состояние своего здоровья и учитывать противопоказания для приема шалфея лекарственного:
- беременность и период лактации;
- появление аллергии;
- воспаление почек в острой или хронической форме;
- заболевания щитовидной железы;
- эпилепсия.
Рецепты с шалфеем
В зависимости от цели применения шалфея лекарственного используют определенные рецепты. Клео.ру предлагает обратить внимание на такие популярные варианты:
- Базовым является следующий рецепт приготовления настоя. Траву в количестве 10 г или 2 столовые ложки заливают одним стаканом (200 мл) кипятка, прогревают на водяной бане 15 минут. После этого его нужно охладить при комнатной температуре как минимум 45 минут и процедить. Оставшееся сырье можно отжать. После настой доводят до количества 200 мл, доливая кипяченую воду. Средство готово и его можно применять по назначению в требуемой дозировке.
- Для получения болеутоляющего средства, применяемого при полоскании десен или горла используют более простой рецепт. Сухие листья шалфея нужно залить кипятком и настаивать один час, после процедить и использовать по назначению.
Подведем итог
После того, как вы узнали информацию о лечебных свойствах шалфея, вам нужно проанализировать состояние своего здоровья, чтобы понять, можно ли вам использовать данное средство. При отсутствии противопоказаний можно включить шалфей в свою аптечку, чтобы уникальное растение помогало вам в борьбе с определенными заболеваниями.