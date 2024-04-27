Лечебные свойства шалфея: полезные свойства и способы использования

Ни для кого не секрет, что определенные разновидности трав применяют в медицинских целях. Одной из них является шалфей, лечебные свойства которого известны с давних времен. Стоит отметить, что в народной медицине используется именно лекарственный шалфей. Другие разновидности этого растения больше подойдут для кулинарных целей. Ценность растения обусловлена тем, что в нем содержится значительное количество эфирных масел, доля которых в процентном соотношении составляет около 2,5%. Кроме того, состав травы характеризуется наличием множества витаминов, флавонидов, минеральных солей. Клео.ру предлагает вместе разобраться в тонкостях применения этого полезного растения.

Лечебные свойства шалфея

Шалфей лекарственный широко используется в народной медицине в различных целях. Если вы задумались о том, чтобы включить это уникальное растение в свою домашнюю аптечку, будет не лишним узнать о его лечебных свойствах. Среди таковых Клео.ру выделяет следующие:

Антимикробное действие. Это свойство травы особенно оценят те, кто предпочитает воздержаться от приема синтетических антибиотиков, и выбирают в качестве альтернативы натуральные средства. Однако есть и определенный нюанс, на который советуют обращать внимание врачи. Если у вас повышена температура, воздержитесь от применения шалфея, поскольку он обладает свойством снижать потоотделение.

Антибактериальные свойства растения придут на выручку в случаях, когда нужно очистить поры лица, избавиться от угревой сыпи, нормализовать работу сальных желез и потоотделения.

Положительно влияет на ЖКТ и стимулирует его работу. Для этого достаточно принять несколько ложек настоя перед едой. Однако врачи советуют быть осторожными и воздержаться от длительного приема. Чтобы быть уверенными в том, что вы принимаете шалфей правильно, лучше обратиться за консультацией к доктору.

Способствует улучшению памяти, повышению концентрации внимания.

Обладает расслабляющим и успокаивающим действием. Такое свойство растения будет особенно актуально для людей, страдающих от нервного напряжения или испытывающих проблемы со сном.

Эффективен в комплексном лечении при борьбе с бесплодием. Это обусловлено наличием в составе шалфея фитоэстрогенов, которые по своему составу приближены к женским половым гормонам.

Обладает болеутоляющим действием, применяется для снятия зубной боли, лечения ангины, воспаления десен.

Бактерицидные свойства растения помогают при лечении гнойников, экзем, ран.





Способы использования

Шалфей лекарственный применяют при различных заболеваниях, именно от цели его назначения и будет зависеть дозировка и способ использования. Последний представлен следующими вариантами:

Для того, чтобы простимулировать работу ЖКТ, настой принимают по 1-2 столовой ложки перед едой. При этом долгосрочный прием средства нежелателен.

При угревой сыпи и очищении пор лица растение применяется в косметологии в виде настоя, который рекомендуется добавлять в крем по 2-3 капли ежедневно.

Для улучшения сна будет достаточно положить несколько веточек шалфея возле кровати. Аромат растения поможет расслабиться и будет способствовать крепкому здоровому сну.

При комплексном лечении бесплодия настой шалфея принимают по одной чайной ложке на полчаса до приема пищи два раза в день. Средство необходимо начать принимать в первый день после окончания месячных на протяжении 12 дней. При необходимости провести повторный курс это делают спустя два месяца.

Для лечения ран листья шалфея прикладывают к пораженному месту.

При лечении воспаления десен, горла настой используют в теплом виде для полоскания несколько раз на день.

Обязательно стоит проанализировать состояние своего здоровья и учитывать противопоказания для приема шалфея лекарственного:

беременность и период лактации;

появление аллергии;

воспаление почек в острой или хронической форме;

заболевания щитовидной железы;

эпилепсия.





Рецепты с шалфеем

В зависимости от цели применения шалфея лекарственного используют определенные рецепты. Клео.ру предлагает обратить внимание на такие популярные варианты:

Базовым является следующий рецепт приготовления настоя. Траву в количестве 10 г или 2 столовые ложки заливают одним стаканом (200 мл) кипятка, прогревают на водяной бане 15 минут. После этого его нужно охладить при комнатной температуре как минимум 45 минут и процедить. Оставшееся сырье можно отжать. После настой доводят до количества 200 мл, доливая кипяченую воду. Средство готово и его можно применять по назначению в требуемой дозировке.

Для получения болеутоляющего средства, применяемого при полоскании десен или горла используют более простой рецепт. Сухие листья шалфея нужно залить кипятком и настаивать один час, после процедить и использовать по назначению.





Подведем итог

После того, как вы узнали информацию о лечебных свойствах шалфея, вам нужно проанализировать состояние своего здоровья, чтобы понять, можно ли вам использовать данное средство. При отсутствии противопоказаний можно включить шалфей в свою аптечку, чтобы уникальное растение помогало вам в борьбе с определенными заболеваниями.