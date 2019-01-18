Какого числа буддийский Новый год (Сагаалган) в 2019 году

Проводы зимы и наступление долгожданной весны знаменуется торжественным празднованием буддийского Нового года – Сагаалган. Отмечается он в основном тюрскими, монгольскими и коренными народами Севера. Многие его называют Белый месяц или Цаган Сар.

В России его отмечают в Коми, Бурятии, Тыве, Алтайском крае, Калмыкии. Сагаалган в 2019 году начнется с 5 февраля и продлится больше месяца. Дата является переменной и зависящей от лунного календаря. Торжества в честь Сагаалгана проводятся в соответствии со всеми древнейшими традициями, дошедшими до нашего времени.

Когда Сагаалган (Цаган Сар) в 2019 году

Начало Нового года и его празднование, учитывая буддийские традиции, приходится на конец января. Длится торжество до середины марта. Для вычисления точной даты используется древняя астрологическая таблица.

Обычно его наступление – первое весеннее новолуние. Поэтому когда будет Сагаалган в 2019 году, и в последующие даты будут меняться.

Зачастую, из-за индивидуальности астрологических исчислений в различных странах, дата может существенно отличатся и выпадать на разные числа календаря. Обычно в самом начале празднования определяется дата торжества на следующий год и всенародно объявляется. Вместе с этим публикуются и прогнозы астрологов.

История и традиции

Празднование считается одним из самых древних и несет в себе религиозные значения. Сагаалган в 2019 году – символ обновления души человеческой и природы. Надежда, радость и добро, которые ожидаются в следующем году, встречаются с чистейшими и открытыми помыслами.

Раньше, праздник Белый месяц был посвящен урожаю в новом году. Часто его называли торжеством молочных продуктов. Отмечать его начинали осенью, когда прекращали доиться животные и заготовленные молочные продукты были спущены в погреба. Из них же готовились главные блюда на праздничные столы.

Время шло и постепенно дата была передвинута на конец зимы. Отмечать празднование в начале года повелел внук всем известного Чингисхана, хан из династии Хубилай, эта традиция прожила до 14 века. Более обобщенное значение и изменение названия произошло в то время, когда Монголия стала изгонять народ в Китае. Цаган Сар стал символизировать святость и чистоту души природной и человеческой, приносящей в каждый дом счастье и благополучие обновленного года.

С середины 17 века Цаган Сар становится популярным именно в буддийской вере и постепенно наполняется обрядами и ритуалами этой религии. К началу 19 века он сохраняет в себе традиции и обряды, но уже не имеет значения начала года.

Хотя калмыки, населявшие волжские берега и их нынешние потомки – жители территории Синьцзяна, до сих пор отмечают его как Новый год. Древняя традиция праздновать в течение всего лунного месяца осталась только у нескольких народностей. Сегодня торжественными считаются всего первые 5-6 дней.

В России «белый месяц» получил официальное празднование только в 50 годах прошлого века, до этого был запрещен. Начиная с 2004 года, день торжества был объявлен выходным в некоторых районах РФ.

Особо пышные церемонии проходят в Забайкальском крае, Бурятии и Хакасии и на территориях с проживанием потомков монголов. В 2019 году, когда будет Сагаалган в Бурятии обещают особенно торжественные празднования.

Подготовка к буддийскому Новому году

Сагаалган – традиционный праздник, который подразумевает культовые и народные подготовки и гуляния. Народные обычаи включают в себя 15 обрядов, посвященных чудесным превращениям Будды.

Подготовка к празднованию буддийского Нового года начинается за месяц: заканчивается подготовка сены на зиму, приводится в порядок дом и двор, шьются новые праздничные наряды, изготавливаются новые украшения. Причем старые вещи необходимо сжечь.

В течение 15 дней из дацан раздается чтение молитв и священных писаний. Главный обряд – огненное очищение проводится на 29 лунные сутки. В жилищах стены украшаются ликами буддийских божеств, непременно с зажиганием лампад. Считается, что в это время огонь имеет особую силу очищения и избавления от всего старого, плохого и ненужного.

В праздничной трапезе во время Цаган Сар так же скрыта магия и ритуал. Буддисты верят в то, что пища особо влияет на здоровье и процветание семьи, что она помогает добиться хороших урожаев. Поэтому столы накрываются в эти дни самыми изысканными блюдами, которые в обычный день не каждый может позволить себе. Уделяется внимание посуде, блюда помещаются в самую дорогую, которая имеется в доме.

Трапеза

На праздничных столах праздника Цаган Сар главным угощением считаются молочные продукты и мясные блюда:

буузы – напоминает пельмени или манты, приготовленные на пару;

шарбин – беляши, приготовленные из пресного теста;

баранина в бульоне;

кровяная колбаса.

В подготовке праздничного угощения учувствуют все члены семьи. Так как праздник называется «Белым месяцем», положено его встречать в белых одеждах. Так и стол покрывается только новой белой скатертью, посуда выставляется светлых тонов. Главным яством считаются блюда на основе молока, творога, сыра и сметаны. Они выставляются в первую очередь в праздник буддийского Нового года.

В качестве национального напитка подносится аарсы. Алкоголь запрещен при встрече буддийского Нового года.

Празднование

Самый большой по значимости обряд проводится за два дня до основного празднования – «Дугжууба». Он дает обретение мира и благополучия, во время него человек очищается от всего плохого, что может помешать ему в новом году.

Прибранные после уборки вещи, мусор и старый хлам выносится в поле и раскладывается на девять примерно равных кучек, находящихся вдоль одной линии. После чтения молитвы ламы мусор сжигается. В это время люди обтирают свое тело тестом, тем самым избавляются от разных хворей.

Принято считать, что небесная богиня Палден Лхамо обходит свои владения в новогоднюю ночь, поэтому важно не покидать свое жилье. В эту же ночь проводится еще два обряда:

поклонение хранителю огня;

поклонение домашним божествам.

Новогоднее утро, пришедшего года принято встречать хуралом. Первое приветствие и поздравление с Сагаалганом, берет на себя глава семьи, выйдя из дома ранним утром он должен попросить здоровья и благополучия для всей семьи. После проведения этих ритуалов начинаются торжества. В дом приглашаются гости, накрываются столы и дарятся подарки.