Крещенский сочельник: традиции и приметы

Январь богат на праздничные и выходные, и, наверное, это в наибольшей степени насыщенный календарный месяц. Мирские и религиозные праздники идут практически беспрерывно и подряд.

Крещенский сочельник состоит из ряда аспектов: традиции и обрядов, заговоров, примет, гаданий. История происхождения праздника и все вышеперечисленные аспекты заслуживает особого внимания со стороны интересующегося человека, ведь такое яркое разнообразие исконно старорусских поверий вряд ли оставит кого-либо равнодушным. Но начнем с самого начала.

Почему праздник назван именно так

Прежде скажем, что само название появилось непросто так, а благодаря главному кушанью в этот праздник – сочиве. Сочиво – постная еда, исконно подающаяся вечером в сочельник. В Крещенский сочельник запрещено употреблять пищу и пить что-то, кроме этого блюда вплоть до освящения воды, если не противоречат медицинские показания.

В таком случае не употребляют в пищу изысканные блюда, заменяя их на нежирную, постную и скоромную еду. После того как пост будет закончен, допускаются блюда растительного происхождения с водой или соком.

Ужин в сочельник скромен, но состоит не меньше, чем из 9-12 блюд, также на столе присутствует освященная вода, без нее ужин начинать нельзя, ведь прежде, чем приступить к еде, каждый член семьи делает глоток.

Крещенский сочельник проходит 18 января, это день ограничений и покаяния перед Крещением, являющимся пышным и торжественным празднеством. В этот праздник идут последние колядования и святочные гадания, утверждают, что результаты в это время самые точные. Освящают воду – говорят, что она дарует здоровье, благословение и очищение, физические и внутренние силы.

Отправляются к природным водоемам, внимательно и скрупулезно вычищают дом, выносят рождественские украшения. Раньше собирали снег – полагали, что он обладает целительной силой и справляется с любыми болезнями.

Его использовали для умывания по утрам, для бань (считалось, что это идет человеку на благо), для выбеливания холстов, бросали горсть в колодец – чтобы служил верно, вот и получалось, что сохраняли и использовали топленый снег до следующего сочельника. Если заканчивалась, позволительно было добавлять принесенную со службы воду в обычную. Тогда все свойства святой воды распространятся и на нее.

Традиции и обряды, соблюдаемые в Крещенский сочельник

Как и у любого праздника, в Канун Богоявления (по-другому называют Голодная кутья или Крещенская коляда) имеется ряд обычаев, складывавшихся веками и трепетно соблюдавшихся верующими христианами.

Далеко не каждая традиция сохранила первозданный вид, ведь время не стоит на месте и некоторые изменения проходят так постепенно, что этого и не замечаешь, но сама сущность осталась прежней – стать ближе к Богу.

Основных традиций несколько:

Однодневный пост следовало соблюдать до того, как загорится первая звезда на небе. На праздничный стол ставили блины, овсяный кисель, узвар, сочиво и кутья вне зависимости от остальных блюд. Блины олицетворяют обильный урожай хлеба. Кутья - блюдо из сваренной крупы с добавлением меда, изюма, орехов и мака. Чаще, это рис, но изначально использовались цельные зерна пшеницы. Узвар - отвар из трав, ягод или винных добавок. Над отверстиями в доме рисовали мелом кресты, так как считалось, что так дом будет под защитой и злые духи не смогут проникнуть внутрь. Также дом принято было освящать принесенной со службы водой, используя сухие колосья пшеницы или просто высушенные травы. Важно было окропить крестом каждый угол, дверь и окно в доме. Часто дом и примыкающие постройки (например, хлев) окуривали ладаном для аналогичных целей. Купание в иордани - распространенная и полезная для здоровья традиция. Люди верят, что это смывает с человека грехи и мирскую грязь, делает душу чище, хоть священнослужители и утверждают, что простить человеку грехи может только сам Господь Бог, данную традицию считают допустимой, так как закаливание полезно. Это торжество считается семейным, потому отмечают в кругу близких людей и непременно в доме старшего поколения. Самыми важными ритуалами в Канун Богоявления принято считать чтение молитв, походы в церковь, получение чудотворной воды и окунание в иордани. Желающие 3 раза заходят в прорубь, дабы закалить веру и здоровье. Конечно, погружаться в застывающую от мороза воду не заставляют. Для поддержания традиции хватит омыть лицо крещеной водой, как вариант, можно взять ее себе домой.

Крещение Господне — важное событие в христианстве, поэтому служители церкви просят подойти к этому серьезно и подготовиться заранее в отведенное для этого время — в крещенский сочельник.

"Раз в крещенский вечерок девушки гадали..."

Канун Богоявления также известен разнообразием гаданий, которыми часто пользовались и пользуются девушки и юноши, чтобы узнать о судьбе больше. Девицы и молодые парни гадали и гадают на суженых: имя, откуда приедет и будет ли в наступившем году встреча и свадьба; есть гадания также на судьбу и на погоду.

Не всегда результат такого развлечения положительный: можно неожиданно нагадать трудности или смерть. Тем не менее, воспринимать это слишком серьезно не стоит.

Гадания считались сделкой со злым духом, поэтому следовало соблюдать особый обряд: перед гаданием снять нательные кресты и пояса, развязывали узлы и распускали волосы. После, чтобы очиститься от греха, нужно было непременно нырять в прорубь, облиться или умыться святой водой.

Так какие же гадания бывают? Перечислим несколько из них:

На имя суженого или суженой. Чтобы погадать на будущую пару выходят из дому и спрашивают у первого встречного противоположного пола имя. Это и будет имя пары в дальнейшем. Гадание на суженого узнать, кем будет супруг через вещий сон. Для этого девушки перед сном расчесывают и кладут под подушку расческу или карты, едят вечером все соленое и не пьют напитков. Гадание на замужество. Чтобы узнать, кто из собравшихся девиц первой пойдет под венец, девушки использовали короткие нитки, которые поджигали и затем наблюдали, у кого быстрее сгорит – та и выйдет замуж первая. Если же огонь не принялся или злосчастная нитка горела недолго – замуж выйти не удастся. Второй способ также прост в исполнении. Кладут ленточку и кусочек хлеба и с закрытыми глазами тянут первое, что попадется. Хлеб – к свадьбе. Третий вариант отличается от двух предыдущих: к кольцу привязывали нить или волос и опускали на дно стакана с водой. Поднимая, слушали, сколько раз о стенку стукнется. Считалось, что так можно узнать, во сколько лет пойдешь замуж. Гадание по теням. Чистую бумагу сминают, кладут на плоскую несгораемую поверхность и подносят огонь. Когда бумага догорит, с помощью свечи оттеняют на любую другую поверхность и пробуют рассмотреть и угадать, что ожидает в будущем. Гадание на воске. В блюдце наливается молоко и ставится у порога, после чего в него вливают расплавленный воск. Звезда - к успеху в карьере или учебе, цветок – к замужеству, крест – к болезням, животное – к дальним дорогам и переездам. Гадание с кошкой. Загадывают желание и зовут домашнего любимца. Переступит порог комнаты левой лапой – сбудется, правой – нет. Гадание с зеркалом. Простое и одновременно с этим страшное – гадание с зеркалом. Ставят свечи по обе стороны и вглядываются в отражение. Важно, чтобы в комнате никого кроме гадающей не было, за исключением кота или кошки.

Приметы

За века сложилось много совершенно разных примет – люди год за годом чутко подмечали особенности природы и погоды, представление их о грядущем потихоньку складывалось. Даже в современном мире нет человека, который был бы незнаком хотя бы с одной приметой. В основном они предсказывают погоду или урожайность, но случаются и исключения.

Верить или нет – сложный вопрос, конечно, но решить его должен каждый для себя самостоятельно – быть может, опыт предков следует и перенять?

Итак, рассмотрим приметы, имеющие прямое отношение к сочельнику:

Если в Крещенский праздник за окном метет, то следует ждать метель в Масленицу. Если снег гнет ветки, будет большой урожай, а пчелы станут хорошо роиться. Мало снега на деревьях – плохо будут расти грибы и ягоды. Если в крещенский вечер звезды очень яркие, то будет приплод скота. Если в Крещенский сочельник выпадало много снега – будет хороший урожай пшеницы. Снег выпал поутру – урожай гречки будет хорошим. Метель на Крещенский сочельник означает обилие меда. Если ярко светит солнце, но мороз не отступает, значит, ожидается очень сухое лето.

И это далеко не весь список, который можно было бы привести в тему о приметах на крещенский сочельник, сулящий счастье или несчастье, предостерегающих и готовящих к трудностям.

Приметы необязательно исполняются, это не непогрешимая истина, только наблюдения за миром вокруг и попытка сделать важные выводы.

Для человека всегда важно было знать все наперед - это позволяло, как минимум не бояться и облегчить себе жизнь.

Ни в коем случае нельзя рассматривать Крещенский сочельник как простой праздник в отрывном календаре. Для верующих – это одно из главных событий в христианском календаре, для человека, несклонного к вере в сверхъестественное - неотъемлемая, впечатляюще многогранная часть истории, со своими традициями, ритуалами и обычаями, позволяющая хоть на немного заглянуть за занавес, отделяющий современное общество оттого, далекого, знакомого только с рассказов, прошлого.

Нередко, девушки и сейчас занимаются гаданиями в святочную ночь, считая, что так можно узнать о будущем муже, хотя на самом деле и не верят ни в нечистую силу, ни в то, что ночь действительно особенная.

Каждый год, сотни людей ныряют в прорубь, приносят домой освященную воду, стоят на литургии, держат однодневный пост – ведь меняется только мир вокруг. В сущности, человек остался все тот же – с желанием стать ближе к Богу, очиститься от грехов, стать лучше и сильнее, исцелиться от болезней. Человек хочет жить в гармонии с собой и окружающими, быть счастливым. И это действительно достойно восхищения.