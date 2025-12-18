Ковер года: что ляжет под ноги в 2026-м

Долгое время преобладали холодные минималистичные интерьеры с голым паркетом, но теперь дизайн стремится к большему уюту. В 2026 году ковры становятся ярким акцентом комнаты и способом самовыражения, сочетая практичность с модным стилем. Правильно подобранный ковёр способен преобразить пространство, добавить ему тепла и характера.

В тренде: натуральность и фактура





Одна из главных тенденций 2026 года – ковры из натуральных материалов и сложной фактуры. Популярны плетеные ковры из джута и сизаля, которые теперь стелют на весь пол вместо паркета, создавая нейтральный фон интерьера. Их нередко дополняют сверху небольшими винтажными дорожками или шкурами для эффектной многослойности. Также актуальны "тактильные" ковры: рельефные переплетения, петлевой ворс, разноуровневый тафтинг. Такие модели привносят в пространство глубину и уют даже в нейтральной гамме.

Цвета: от спокойных тонов до ярких акцентов





В моде природная нейтральная палитра – овсяный, грибной, песочный, каменно-серый, а также классические серый и холодный беж. Чтобы однотонный ковер не выглядел скучно, выбирайте варианты со сложной текстурой или с контрастной акцентной нитью в узоре. При этом после длительного господства минимализма возвращаются сочные краски и выразительные узоры: глубокие синие, изумрудные, желтые или рубиновые ковры мгновенно оживляют обстановку. Яркие модели эффектнее смотрятся в небольших помещениях – например, в библиотеке или детской, где они станут смелым акцентом.

Принты и формы: геометрия, арт и природа





Рисунки на коврах в 2026 году становятся смелее. Геометрические узоры, абстрактные орнаменты и даже анималистичные мотивы превращают напольное покрытие в арт-объект. Скажем, в гостиной эффектно смотрится ковер с крупным графичным принтом или оптическим 3D-узором – такой элемент сразу притягивает взгляд и задает настроение всему интерьеру. Форма ковра тоже отходит от стандартного прямоугольника: в тренде круглые модели и асимметричные ковры, навеянные природными очертаниями. Такие мягкие, органичные силуэты поддерживают общий курс на естественность в дизайне.

Индивидуальный подход

В 2026 году уходит в прошлое принцип "один ковер на весь дом" – теперь для каждой комнаты подбирают свое решение. Например, для гостиной лучше выбрать износостойкий ковер с невысоким ворсом, а для спальни – мягкий ковролин на весь пол для максимального уюта. Новейшие технологии позволяют вырезать ковролин точно по контурам помещения – такой кастомный ковер выглядит абсолютно интегрированным в интерьер.

Что вышло из моды: антитренды

Антитрендами 2025–2026 считаются ковры, которые выглядят устаревшими или безвкусными:

Безликие ковры из 2000-х (бежево-желтые с абстрактными завитками).

Чересчур яркие, кричащие принты, выбивающиеся из стиля комнаты.

Классические восточные ковры в ультрасовременном интерьере (неуместны без поддержки окружения).

Длинноворсовые "шэгги" в зонах с высокой проходимостью (быстро теряют вид).

Ковер как единственный яркий акцент без связи с остальным декором.





Модные ковры 2026 радуют разнообразием: в тренде натуральные материалы, сложные фактуры, смелые цвета и персонализированный дизайн.