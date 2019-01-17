Какого числа Родительские субботы в 2019 году у православных

Православная вера и народные традиции наших предков возлагают на нас, как их преемников, обязанности по продолжению и сохранению обычаев и заветов. Родительскими субботами являются дни, когда мы вспоминаем наших усопших, не в суете, а посвящаем поминальным мероприятиям целые дни. В данном материале мы дадим краткую информацию о религиозном смысле Родительских суббот у православных, о том, какого числа они установлены по календарю.

Кроме того, ознакомимся с тем, какие Родительские субботы необходимо соблюдать, что мы должны делать в эти дни, согласно вековым традициям и установленным церковью обязанностям.

Традиции Родительских суббот

Правильное отношение к родительским дням у православных, основано на понимании их смысла, для начала узнаем какого числа они проводятся в 2019 году, а затем ознакомимся, что нам об этом разъясняет православная церковь. И так, Родительские суббот пройдут 23 марта, 30 марта и 6 апреля 2019 года.

Важный постулат заключается в том, что умерших в православной вере не существует, это доказал людям сам Христос, который воскрес после распятия, тем самым победив смерть навсегда для всех людей. Умершие наши близкие лишь переходят в мир иной, лучший, где их души должны успокоиться и обрести блаженство.

Однако, чтобы это блаженство наступило, необходимо покаяние за дела и поступки в земной жизни, но умершим не дано быть услышанным богом, это удел живых. Поэтому если мы любим своих предков, обязаны позаботиться об их вечном блаженстве и попросить у Господа прощения за их вольные или невольные греховные поступки и помыслы.

Родительскими поминальные субботы называются потому, что считается, что родители уходят из жизни первыми, а дети остаются и молятся о них. Существует несколько других объяснений происхождения названия поминальных дней, но в православии, эту принято считать основной.

Среди семи установленных ежегодно Родительских суббот у православных, две называются Вселенскими, это:

Мясопустная, дата которой не является фиксированной, а связана с Великим постом тем, что он наступает ровно через неделю после нее;

Троицкая, дата которой устанавливается накануне праздника Пятидесятницы.

В эти Родительские субботы верующие должны поминать не только своих близких, но и всех ушедших из этой жизни православных людей.

В остальные пять Родительских суббот верующие поминают только своих близких, связанных с ними семейными родовыми узами в нескольких поколениях.

На все семь дней Родительских суббот с древних времен в храмах проводились панихиды, по-гречески – всенощные, являющиеся заупокойными богослужениями. Посещая храмы на Родительские субботы, верующие совершают благое богоугодное дело, служа одновременно и своим родным и самому Господу, тем, что помогают ему услышать души умерших.

С древних времен одной из многочисленных традиций, выработанных поколениями, было приношение в храм поминальной еды и установлении ее на «на канун», в специально отведенном месте возле распятья.

В храмах после богослужения накрывался общий для всех прихожан поминальный стол, накрытый, принесенными верующими, продуктами.

В современном мире традиция эта сохранилась, но в несколько измененном виде, столы не накрываются, а продукты, принесенные в храм на Родительскую субботу, узнав какого числа она проводиться в 2019 году, частично раздаются нуждающимся, а частично идут на стол служителей храма и добровольных бескорыстных помощников.

В родительский день каждый верующий должен непременно посетить именно храм, чтобы участвовать в заупокойном богослужении, поставить свечку за упокой, прочесть молитвы с упоминанием имен усопших.

Раньше в храмах имелись семейные помянники, где указывались имена всех усопших каждой семьи в нескольких поколениях и на Родительские субботы верующие должны были назвать их имена в своих молитвах за упокой:

молитва об усопшем христианине;

молитва детей об усопших родителях и др.

Благочестивым делом на Родительскую субботу, узнав какого она числа в 2019 году у православных, кроме посещения храма, было традиционное посещение могил родителей или близких родственников, а также семейная тризна, поминальный ужин в семье.

Однако, главным, все же считается посещение храма, именно там бог мог услышать молитвы о спасении душ умерших. Необходимо прийти в храм с утра и подать записку с именами усопших, чтобы их упомянули во время заупокойной.

К традициям относится и отказ в день Родительской субботы от всех увеселений, и даже работа может выполняться только самая важная и необходимая, верующий должен быть сосредоточен на поминальных мероприятиях.

Родительские субботы в 2019 году – дни поминовения усопших

Были времена в истории православной церкви, когда заупокойных мероприятий не проводилось, все считались живыми, однако скорбь народная по погибшим на полях сражений, а также естественная скорбь по близким приобрела черты народных традиций, которые нашли свое отражение и в церковных нововведениях.

Ежегодные официальные Родительские субботы, которые пришли к нам еще с древних времен 2 марта, 23 марта, 30 марта, 6 апреля.

2 марта суббота

Мясопустная, проводится, за 8 дней до начала Великого поста;

Открывает Масленицу, когда нельзя употреблять мясо, отсюда и название – Мясопустная, но есть у этой Родительской субботы, какого она числа в 2019 году мы описали, и второе название – Масленичной, также сложившееся из народных традиций.

Эта суббота относится к Вселенским, когда все верующие при поминании своих умерших родных должны молиться и за всех усопших христиан.

Три Родительские субботы, установленные на период Великого поста:

23 марта, на 2 ой седмице Великого поста;

30 марта, на 3 ей седмице Великого поста;

6 апреля, на 4 ой седмице Великого поста.

Установление специальных дат поминальных дней на время Великого поста связано с тем, что заупокойные панихиды во время поста запрещены, и 3-ий, 9-ый, 40 ой поминальные дни, а также частные годовщины по умершим, если они выпадают на дни поста, можно проводить только в эти установленные даты.

В 2019 году одна из этих Родительских суббот является предпраздничным днем праздника Благовещения, поэтому в этом году панихиды в храмах проводиться не будут.

7 мая, суббота

Радоница, проводится, через неделю после Светлой Пасхи. Этот поминальный день напоминает праздник, верующие приносят на кладбище своим родным куличи, яйца, цветы, радоваться в этот день даже положено, так как он по многовековой традиции считается Пасхой для умерших.

Живые родственники должны радоваться тому, что их умершие родные перешли в иной лучший мир, покинув тяготы земной жизни.

15 июня, суббота

Троицкая Родительская суббота, является Вселенской - эта вторая Вселенская родительская суббота также, как и первая предваряет собой пост, называемый апостольским и проводится за неделю до него. Эта Родительская суббота является самой почитаемой и массовой предваряет праздник Святой Троицы, считающийся днем рождения церкви. Другое название, Пятидесятница, эта Родительская суббота получила потому, что проводится через 50 дней после Пасхи.

В этот день верующие должны поминать в своих молитвах не только умерших родных, но и всех усопших христиан, в церковь следует приходить вечером, чтобы подать записку с именами усопших родных, для упоминания в парастасе – главной заупокойной панихиде.

2 ноября

Дмитриевская родительская суббота. Родительская суббота, которая была связана с павшим в боях воинам на Куликовом поле, предшествовала празднику в честь Дмитрия Солунского, впоследствии стала называться Димитриевской на церковно - славянском языке, Дмитриевская или Дмитровская ее название в миру, выше мы указали, какого числа в 2019 году она состоится.

В эту субботу молятся не только о своих родственниках, но и обо всех усопших православных.

К этим официальным Родительским субботам, ежегодно добавляются еще такие, проведение которых также сложилось благодаря установившимся традициям:

9 Мая – день памяти защитников отечества, павших в боях Великой Отечественной войны;

– день памяти защитников отечества, павших в боях Великой Отечественной войны; 13 июня – Семик, поминальный день, сложившийся по традиции;

– Семик, поминальный день, сложившийся по традиции; 11 сентября – день памяти православных воинов;

– день памяти православных воинов; 12 октября – Покровская Родительская суббота, поминальный день, сложившийся по народной традиции, какого числа она состоится в 2019 году, мы уже знаем.

К неофициальным дням памяти относятся и поминальные дни 3-его, 9-ого, 40-ого дня, а также годовщина смерти.

Таким образом, календарь Родительских суббот получается значительно расширенным и представляет собой на 2019 год по месяцам:

Март: 2, суббота; 23, суббота; 30, суббота. Апрель: 6, суббота, но в этом году не проводится в храмах. Май: 7, вторник; 9, четверг. Июнь: 13, четверг; 15, суббота. Сентябрь: 11, среда. Октябрь: 12, суббота. Ноябрь: 2, суббота.

Вселенская мясопустная суббота в 2019 году

Установлена за 8 дней до начала Великого поста, предшествует веселой Маслянице, которая является последней неделей подготовительного периода, установленного перед Великим постом.

Мясопустной называется потому, что в этот поминальный день нельзя употреблять мясо.

Очень интересна история становления мясопустной Родительской субботы, для поминовения именно суббота была выбрана неслучайно, в христианстве считается днем тишины, когда тело Христа после распятия лежало в покое перед воскрешением.

Кроме того, поминальные заупокойные предписано совершать в день завершения седмичного цикла, каковым на самом деле является суббота, а началом недели в христианстве является не понедельник, а воскресенье.

По многовековой традиции верующим на Мясопустную неделю предписано:

прийти вечером в храм, где будет совершаться парастас – главная поминальная панихида;

рано утром вновь прийти в храм и принести записку с именами умерших родственников, для упоминания их в поминальной литургии, а также продукты для поминального стола (который накрывался в старину, а в наши дни продукты, оставленные в храме, распределяются его служителями);

участвовать в утренней заупокойной Божественной литургии и общей панихиде об усопших;

испечь блины, часть их отнести на могилки умерших родственников, а часть раздать бедным людям и детям. В наши дни просто раздают печенье и конфеты, с просьбой помолиться об усопших, чем большее количество людей помолится за усопшего, тем лучше и спокойней будет его душе.

у себя дома накрыть поминальный стол, с обязательным присутствием на нем поминальной кутьи, которая отличается от рождественской тем, что в ней отсутствуют орехи, а из сухофруктов разрешен только изюм. Кутья готовится из пшеницы или риса, которые ассоциируются в религии с умершими людьми, как зерно, которое умерло, прорастает и колосится, символизируя воскрешение и победу над смертью. Так и душа умершего человека попадает в мир иной, ей там спокойно и сладко, поэтому в поминальную кутью добавляют еще и мед.

На поминальном столе обязательно должен стоять стакан для усопшего, накрытый хлебом.

Родительские субботы в Великий пост 2019 года

Чтобы не лишать души умерших поминальной поддержки близких, церковью были установлены три поминальных дня, в которые проходят поминальные литургии, этими днями являются вторая, третья и четвертая субботы из семи недель поста.

Утром в храмах проходят заупокойные богослужения, а затем поминальные литургии, в которых упоминаются все усопшие христиане.

Рано утром верующие должны принести записки, в которых крупно и четко указываются имена усопших родственников, написанные в родительном падеже, как бы отвечая на вопрос, «кого поминать?».

Следует иметь в виду, что писать в записках можно только имена тех усопших, которые были крещенными при жизни, т. е. принятыми в лоно церкви.

Запрещается вписывать имена тех усопших, которые «наложили на себя руки», а также имена убийц и насильников.

Также необходимо знать, что при посещении храма на Родительскую субботу поминальные свечи не ставят к лику святых, их устанавливают возле распятья на специальном столике – «канун», его можно сразу опознать по квадратной форме.

В поминальные дни запрещается отвлекаться на другие дела, кроме мероприятий, связанных с поминками. Нельзя веселиться, устраивать торжества в эти дни, а также употреблять алкоголь, слишком скорбить и печалиться также, согласно церковным предписаниям, нельзя.

Радоница в 2019 году 7 мая

Радоница проводится на 9-ый день после Пасхи, верующие с утра должны прийти в храмы на заупокойные служения, принести записки с именами усопших родных, но только тех, кто является ее членами, т. е. крещенными, принести куличи, сладости и другие продукты.

Очень многие по незнанию нарушают предписания церкви, посещая могилки усопших на Пасху, даже не догадываясь, что это запрещено категорически, посещение кладбища возможно только на девятый день после нее.

После посещения храма верующие посещают могилки своих усопших родных, приносят туда куличи, крашеные яйца и сладости, но на могилку класть ничего из продуктов нельзя, она должна содержаться в чистоте. Лучше раздать принесенные продукты просящим милостыню, чтобы они помолились за ваших родных, а не оставлять их на могилке, где собаки и другие животные будут ими питаться, оставляя нечистоты и беспорядок.

На Радоницу традиционно предписано поминать усопших без грусти, а с радостью, что их души нашли покой в другой извечной жизни.

В данном материале мы указали, какого числа состоится в 2019 году покровская Родительская суббота и подводя итог, можно сказать, что мы ознакомились с основной информацией по данной теме, еще раз подчеркнем, что молитва об усопших родственниках, это не только ваша обязанность, как верующего человека, но также служение богу.Тем самым вы показываете, что достойны его милости и прощения за грехи, к тому же подаете хороший пример детям, почитать родителей и всех родных как при жизни, так и после смерти важно.