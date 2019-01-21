Интересные подарки на 23 февраля своими руками

Если вы хотите усилить эмоциональное впечатлениеу мужчин от подаренного вами подарка, то оформите его оригинально. Своей смекалкой и креативом вы поразите вашего избранника в самое сердце. Он непременно оценит не только купленный подарок, но и то время, которые вы потратили, чтобы доставить ему искреннюю радость. Изготовить подарки своими руками на 23 февраля совсем несложно, как своим любимым, так и коллегам по работе, тем более, что процесс изготовления будет сопровождаться пошаговым описанием с фото и видео.

От этого творческого процесса вы получите не меньше удовольствия, чем тот, для кого вы так стараетесь. Самим процессом изготовления, а также эффектом от получения такого креативного подарка, вы обеспечите себя большим количеством, так не хватающих нам, положительных эмоций.

В данной подборке мы представляем только самые интересные идеи и подробное описание их реализации.

Коньяк в торте

Торт на самом деле, конечно же, не настоящий, а стилизованный и собранный из настоящих шоколадных сладостей и элементов декора. Такая эффектная подача бутылки коньяка дорого стоит, и есть смысл заняться рукоделием.

Потребуется:

бутылка коньяка;

пенопластовый круг, диаметром 15 см и высотой, равной высоте используемых вами шоколадных конфет;

гофрированная бумага насыщенного шоколадного цвета;

атласная лента в тон бумаге;

узкая золотистая тесьма;

горячий клей;

шоколадные монетки;

любые другие элементы декора.

Изготовление:

В пенопластовом круглом бруске, с одной его стороны, вырезаем углубление по форме низа бутылки коньяка, приложив предварительно донышко к поверхности пенопласта и обведя его карандашом.

Продолжая изготовление подарков на 23 февраля своими руками, вырезаем из гофрированной бумаги два круга, диаметром большим, чем сам круглый пенопластовый брусок, приклеиваем к низу и верху пенопластовой заготовки, подгибаем и приклеиваем края.

В месте, где есть выемка для бутылки делаем надрезы, промазываем клеем и заворачиваем их вовнутрь.

Дно выемки также прокладываем гофрированной бумагой, закрепляя ее клеем.

Полоской гофрированной бумаги, шириной равной высоте бруска, обклеиваем торец нашей заготовки, быстро нанося горячий клей в небольшом количестве на верхнюю и нижнюю окружности.

По всему торцу приклеиваем продолговатые шоколадные конфеты, по центру получившейся конструкции приклеиваем атласную ленту, а по ее центру клеим тонкую золотистую тесьму, все концы аккуратно обрабатываем и закрепляем клеем.

Бутылку коньяка приклеиваем к дну выемки, всю свободную поверхность заполняем дополнительными элементами декора, например, это могут быть шоколадные трюфели в лепестках разноцветной гофрированной бумаги, посаженные на зубочистку.

Шоколадные медальки приклеиваем спереди всей композиции, приклеиваем золотые бусины к элементам декора, подарок на 23 февраля, выполненный своими руками по данному мастер – классу, готов.

Танк из носок

Не секрет, что самым распространенным подарком для мужчин на 23 февраля являются носки, преподнести их можно в очень интересном оригинальном виде, выполнив этот вариант презентации своими руками, в детском саду на конкурсе ему также найдется достойное место.

Потребуется:

носки серые – 2 пары;

носки черные 2 пары;

канцелярские резинки;

ручка, как дополнительный подарок;

атласная лента.

Изготовление:

Реализуем при изготовлении подарков на 23 февраля новые свежие идеи, чтобы порадовать своих близких. Из каждого носка серого цвета скручиваем колеса для танка, сложив предварительно носок пополам вдоль длины. Скрученный носок закрепляем канцелярской резинкой. Черные носки используем, как гусеницы, для чего «колеса» укладываем на один черный носок, сложенный пополам по длине. Сверху всю конструкцию закрываем еще одним носком, соединяем носки, вставляя их друг в друга. Придаем конструкции аккуратную форму, все выступающие части носка заправляем вовнутрь. Из двух оставшихся черных носков сооружаем дуло и башню, для чего в один из носков закручиваем приготовленную ручку – дополнительны подарок, закрепляем все концы канцелярскими резинками. Кладем дуло поперек второго черного носка, оставшуюся часть подгибаем, формируя башню, заворачиваем второй носок. Устанавливаем башню на гусеницы, закрепляем резинкой, перевязываем всю конструкцию атласной лентой, завязываем бант, приклеиваем звездочки, вырезанные из цветной бумаги.

Руль от машины – мечты

Если у вашего избранника нет такой машины, то вполне можно подарить ему руль от нее, как начало осуществления мечты, тем более, что это очень вкусный подарок.

Потребуется:

картон гофрированный;

черная излента;

логотип «Форд» или другой, можно скачать в интернете;

конфеты шоколадные, круглые;

горячий клей.

Изготовление:

Из картона вырезаем три заготовки в форме руля диаметром 36 см, ширина руля – 4 см, по заранее заготовленному шаблону, склеиваем их вместе, чтобы руль получился достаточно объемным. Обматываем весь руль черной изолентой, чтобы получилось очень аккуратно, в центр руля приклеиваем приготовленный логотип машины. Подготавливаем конфеты, для чего подклеиваем все «хвостики» на саму конфету круглой формы, все подготовленные таким образом конфеты приклеиваем на руль. Этот шутливый необычный подарок на 23 февраля, выполненный своими руками, может стать прекрасным дополнением к любому другому подарку, либо преподнесен в самодостаточном варианте.

Букет для мужчины из любимых продуктов

Для приготовления такого подарка своими руками потребуется достаточно большое количество продуктов, зато ими можно будет лакомиться вашему мужчине довольно долго, вспоминая ваш креативный подарок.

Потребуется:

палочки для шашлыка – упаковка;

колбаса узкая;

длинные копченые колбаски;

сосиски;

стручки красного перца,

пару головок чеснока;

плавленые сырки;

сырные косички;

черри;

петрушка;

оливки;

водка;

упаковочная бумага;

пищевая пленка;

скотч.

Изготовление:

Подготавливаем все продукты, нанизывая их на палочки для шашлыка. Если на продуктах нет упаковочной пленки, обматываем их пищевой пленкой и закрепляем у основания палочки скотчем. К бутылке водки и колбасе привязываем по нескольку палочек, продолжаем дальнейшее изготовление своими руками оригинального подарка, на 23 февраля. Раскладываем все подготовленные «цветочки» в красивую композицию на бумаге, заворачиваем, как букет цветов и преподносим любимому мужчине.

Шоколадка в виде пагона

Потребуется:

шоколад вдохновение;

синяя гофрированная бумага;

картон;

скотч двусторонний;

красная узкая тесьма;

две золотые звездочки;

золотая пуговица.

Изготовление:

Из картона вырезаем заготовку размером 16 х 7, 7 см, срезаем уголки, обворачиваем пагон в гофрированную заготовку, размером 11 х 18, 5 см, используем для закрепления двусторонний скотч.

Вырезаем из бумаги несколько прямоугольников размером 5 х 7 см, заворачиваем в них шоколадки, приклеив для закрепления скотч на середину каждой шоколадки.

Приклеиваем на лицевой стороне получившегося пагона две полоски скотча, снимаем защитный слой и приклеиваем все шоколадки, укладывая их плотно друг к другу.

Сверху на пагон приклеиваем еще небольшой кусочек скотча, приклеиваем посередине конструкции красную ленту, закрепляя ее концы на обратной стороне двусторонним скотчем.

Закрываем обратную сторону пагона креп бумагой, вырезав ее по форме пагона.

Приклеиваем звездочки, которые можно приобрести в военторге, прикольный и вкусный подарок на 23 февраля, выполненный своими руками, готов, можно зажигать креативом свою вторую половинку.

Морскому волку

Если ваш мужчина связан или был связан с морской службой, то этот подарок для него.

Понадобится:

пенополистирол размером 35 х 16 см – 2 куска;

пенополистирол размером 16 х 10 см – 1 кусок;

сетка или жесткая ткань размером 1 х 1, 5 см;

офрированная бумага синяя и серебристая;

шнур – 6 м;

тесьма шириной 1 см и 4 см по 5 м;

шпажки, клей;

ножницы;

двусторонний скотч;

конфеты разной формы: круглые квадратные, монетки;

подарочная бутылка.

Согласно описанию мастер – класса, на полистироле делаем разметку под бутылку, длина и ширина корабля зависят от ее габаритов:

ширина отверстия в полистироле равна ширине бутылки;

ширина самого корабля должна быть в два раза больше ширины отверстия для бутылки;

длина отверстия должна быть такой, чтобы бутылка помещалась в наклонном виде;

длина корабля должна быть в два раза больше длины отверстия для бутылки.

Корма:

ширина равна ширине основной части;

длина – около 10 см.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

Вырезав отверстие в заготовке из пенополистерола, декорируем его серебристой бумагой.

Вырезаем ножом нижнюю часть корабля, ставим на него верхнюю, обклеиваем гофрированной синей бумагой. Вырезаем из бумаги отделочные накладки на верх и низ корабля, приклеиваем по местам.

Края отверстия оформляем шнуром, по всему периметру корабля приклеиваем серебристую ленту.

Обклеиваем бумагой корму и приклеиваем ее на корабль, как видно на фото.

Приступаем к украшению корабля, на каждую конфету надо сначала наклеить двусторонний скотч, на него бумажный квадратик по форме основания конфеты, на который будем наносить клей.

Из ткани вырезаем три куска для парусов, два прямоугольных и один треугольный, пришиваем к ним по краям и центру тесьму. Аккуратно заделываем все швы, проглаживаем паруса, в нескольких местах на прямоугольных парусах делаем складки. На треугольном парусе заглаживаем продольную складку.

Распределяем паруса, надетые на шпажки, по местам, вставляем бутылку по месту, сундук с сокровищами располагаем между мачтами. На вершины мачт приклеиваем небольшие флажки.

Кубок чемпиона во всем

Побеждать мужчины любят, поэтому подарим им кубок, как символ будущих многочисленных побед.

Подготовить:

картон;

пенопластовая заготовка повышенной плотности;

лента золотая;

бусины золотые;

шнур декоративный;

бутылка из - под шампанского;

конфеты круглой и квадратной формы;

нож канцелярский;

проволока флористическая;

горячий клей;

бумага гофрированная золотистая.

Изготовление:

В заготовке с размерами: диаметр – 8 см, высота – 5 см, вырезаем отверстие для горлышка бутылки, используем канцелярский нож.

Вставляем бутылку в отверстие, закрепляем клеем, пенопласт со всех сторон срезаем под углом, зачищаем поверхность наждачной бумагой, продолжаем изготовление подарка папе или мужу на 23 февраля своими руками.

Оборачиваем бутылку с основанием в золотистую гофрированную бумагу, склеиваем края, разглаживаем бумагу на бутылке до равномерного ее распределения.

Подворачиваем края, приклеиваем, сверху приклеиваем накладки из такой же бумаги.

Подготавливаем конфеты, для чего все хвостики приклеиваем к основе, добиваясь круглой формы, обклеиваем конфетами кубок.

Квадратные конфеты заворачиваем в гофрированную бумагу и приклеиваем к основанию.

Декорируем низ кубка декоративным шнуром и бусами, приклеивая их вплотную друг к другу.

Заворачиваем проволоку в гофрированную бумагу, закрепляем, приклеиваем декоративный шнур.

Формируем из проволоки со шнуром ручки для кубка, вставляем их в общую конструкцию, приклеиваем бусины.

Также шнуром и бусинами декорируем верх кубка.

Украшаем наш кубок медалью на золотой ленте, подарок готов.

Пивная пушка

Потребуется:

банка пива;

картон;

гофрированная бумага зеленого цвета;

цветная бумага цвета камуфляж;

тесьма;

ножницы;

клей;

ленты;

веревка.

Изготовление:

Из картона вырезаем два одинаковых круга – колеса пушки, декорируем их гофрированной бумагой, закрепляем клеем. Сверху приклеиваем круг из цветной бумаги. Их тетрадных обложек, изготавливаем втулку, либо используем имеющуюся, отрезаем два небольшой отрезка и приклеиваем к колесам. Обе детали втулок оборачиваем цветной зеленой бумагой, приклеиваем к колесам. Вставляем еще одну втулку меньшего диаметра, задекорированную гофрированной бумагой в широкие втулки, приклеиваем, получили передвижной постамент для пушки. Для маленьких колес используем крышки от банок для бусин, склеиваем между собой и сами банки, оборачиваем их лентой, закрепляем, по бокам приклеиваем колеса. Декорируем изготовленные детали накладками из цветной бумаги камуфляж, лентами и тесьмой. Из тетрадных обложек изготавливаем пушку, диаметром, чуть большим диаметра пивной банки, декорируем гофрированной бумагой, лентами и тесьмой, приклеиваем красную звезду с двух сторон. Приклеиваем большие и маленькие колеса по местам, вставляем банку с пивом, подарок, выполненный своими руками на 23 февраля хочется подарить прямо сейчас, чтобы как можно раньше ощутить оживленное праздничное веселье.

Все предоставленные в этой подборке мастер классы по изготовлению подарков на 23 февраля, описаны достаточно подробно. Изготовить все поделки можно легко и просто, а в результате получить креативный шуточный подарок, который поднимет настроение и зарядит положительной энергией надолго.