Год Огненной Лошади: какие цвета должны преобладать в интерьере при встрече 2026 года

Совсем скоро наступит 2026 год по китайскому календарю – год Огненной Лошади. Кто-то встретит его в ресторане или у друзей, а кто-то – дома, в привычном и любимом пространстве. Согласно восточной традиции, именно обстановка в доме в момент перехода года имеет значение: она задает энергию начала периода. Поэтому цвета и материалы в интерьере – не вопрос вкуса, а вопрос правильного настроя.

Какие цвета и материалы считаются благоприятными





В китайском календаре Огненная Лошадь связана с активностью, движением, ростом и жизненной энергией. В интерьере это отражается через теплую цветовую гамму и "живые" материалы.

Основными считаются оттенки красного – от насыщенного алого до более спокойных вариантов вроде терракоты, кирпичного и бордо. В китайской культуре красный традиционно ассоциируется с удачей, благополучием и защитой, поэтому именно он становится ключевым цветом года.

Поддерживают огненную стихию оранжевые, коралловые и теплые коричневые оттенки, а также золото и бронза. Эти цвета усиливают энергию Огня и делают пространство более собранным. В качестве базы хорошо работают теплый беж, кремовый и молочный – они уравновешивают активную палитру и не перегружают интерьер.

Материалы тоже имеют значение. Натуральное дерево, текстиль из хлопка, льна и шерсти, керамика и кожа считаются благоприятными, так как относятся к "живым" элементам и хорошо взаимодействуют с огненной стихией. Металлы лучше выбирать в теплом исполнении – матовое золото, латунь, бронза.

Какие цвета стоит избегать

Согласно китайскому календарю, в год Огненной Лошади нежелательно делать ставку на холодные и подавляющие оттенки. В первую очередь это синий, голубой и все холодные вариации серого – они относятся к стихии Воды, которая конфликтует с Огнем.

Также не рекомендуется использовать в качестве доминирующих цветов черный и стерильно-белый. Черный символически "гасит" энергию, а холодный белый создает ощущение пустоты и дистанции. Речь не о полном отказе, а о том, чтобы эти цвета не задавали тон всему пространству.

Как добавить нужные цвета в интерьер



Менять интерьер полностью ради нового года, конечно, не нужно. В китайской традиции важны акценты и намерение, а не масштаб изменений.



Проще всего начать с праздничного стола: скатерть или дорожка красного или терракотового цвета сразу зададут нужный настрой. Дополнить их можно салфетками с золотистой нитью или посудой теплых оттенков.

В жилой зоне достаточно добавить текстиль – декоративные подушки, пледы, чехлы для стульев в огненной палитре. Хорошо работают шторы или тюль с мягким золотым отливом, особенно при вечернем освещении.

Декор тоже играет роль: керамические вазы, подсвечники, свечи в красных и янтарных оттенках, предметы из дерева или с ручной фактурой. Освещение лучше сделать теплым и рассеянным – оно усиливает огненную энергию и создает ощущение уюта.