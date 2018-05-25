Готовим самые вкусные роллы дома - лучшие рецепты

Европейцы, знающие толк в еде и в кулинарной практике, все чаще отдают предпочтение блюдам Востока. Но роллам (главному блюду Японии), удалось завоевать наибольшую популярность у гурманов. Не у каждого человека есть возможность попробовать лакомство в ресторане. Почему бы не сделать роллы дома?

Чтоб приготовить роллы в домашних условиях, хозяйкам необходимо ознакомиться с основными пошаговыми рецептами с фото. О них пойдет речь в статье.

Готовить их вовсе не трудно, для этого в супермаркете нужно приобрести необходимые ингредиенты, и можно будет похвастаться перед членами семьи или гостями изысканной закуской. Блюдо понравится людям разных возрастов.

Что подготовить для роллов

Необходимо приобрести:

рис (желательно, круглого и круглозернистого);

сахар;

соль;

соевый соус;

водоросли нори;

рисовый уксус.

Важный ингредиент — морепродукты. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы купить филейный кусочек красной рыбы. Это может быть лосось, тунец или крабовые палочки.

Дополнительные компоненты:

яблоко;

авокадо;

огурец;

корень имбиря маринованный.

Еще улучшат вкус: сыр, куриное филе, креветки. Подают к роллам соус васаби.

Как готовить рис

Чтобы можно было формировать роллы, необходимо отдать предпочтение специальному рису. Это довольно крупный рис круглой формы. Он не должен рассыпаться. Внешний вид рулетиков будет зависеть от грамотного приготовления риса:

200 граммов риса промывают. Заливают 1 стаканом воды. Доводят до кипения, делают меньше огонь. Накрывают крышкой, кипятят в течение 15 минут. Убирают с огня. Рис должен постоять под крышкой от 15 до 20 минут. Влаге нужно полностью впитаться. Нюансы приготовления соуса

Роллы готовят по-разному. Их подают в сыром виде, запекают в духовке, жарят, делают острыми. Так делают в Японии.

К сушам обязательно надо подать специальный соус Спайси. Самому его приготовить не так уж и трудно. Благодаря соусу у восточной закуски появится особенная вкусовая особенность.

Для соуса надо взять:

соевый соус - половину чайной ложки;

майонез — 1 ст. л.;

кетчуп Чили — 1 ст. л.;

один зубчик чеснока;

икра красной рыбы — 1 ч. л.

Компоненты смешивают. Соус готов.

Рассмотрим, как сделать роллы в домашних условиях. А чтоб приготовить их правильно, помогут пошаговые рецепты с предоставленными фото.

Особенности приготовления роллов «Филадельфия»

Ингредиенты:

лист нори – 2 штуки;

рис – 100 грамм;

сыр сливочный «Филадельфия» – 100 г;

красная рыба – 100 г;

два небольших огурца.

Процесс приготовления:

Рис готовят по рецептуре, описанной выше. Остывшую кашу раскладывают по нори (его большей части). Чтоб потом стыковать оставляют полтора сантиметра с одной стороны. Аккуратно, но резко переворачивают лист с распределенной рисовой основой. Используя коврик, сворачивают роллы рулетом. Сверху кладут кусочки красной рыбы. С каждой стороны коврика из бамбука прижимают рыбку к рису. Получившуюся длинную колбаску разрезают на шесть кусков мокрым ножиком. Такие роллы будут отличным украшением к любому праздничному столу.

Роллы Калифорния

Японские роллы «наоборот» были созданы в США, в штате Калифорния. В одном из ресторанов талантливому повару пришла на ум идея – приготовить данное блюдо.

Для фуршета деликатесы «Калифорния» будут настоящим украшением.

Ингредиенты:

100 г рисового уксуса;

300 г икры тобико;

огурчик;

сыр творожный – 100 г;

200 г крабовых палочек;

200 граммов мякоти форели;

нори – одна упаковка;

майонез.

Процесс приготовления:

Вначале готовят рисовую основу. В рассыпчатую полученную кашу добавляют рисовый уксус. Нарезают авокадо, огурчики, крабовые палочки и форель тоненькими кусочками. На поллиста нори высыпают рис, равномерно распределяя его. Опять нори кладут на бамбуковую салфетку. Распределяют рис, используя ложку. Сверху намазывают икру тобико. Нори не спеша переворачивают. Намазывают майонез на лист. Укладывают начинку в такой очередности: кусочки форели, огурца, авокадо. Нори сворачивают рулетиком, формируя стороны в виде квадрата. Длинную заготовку разрезают на тоненькие кружки. Для разнообразия можно сделать такое же восточное блюдо, только в качестве начинки взять сыр.

Роллы из яиц

С помощью корейской кухни можно разнообразить обычные блюда. К примеру, приготовить яичные роллы. Как понятно по названию, понадобятся яйца.

Данное блюдо под силу приготовить даже новичку. Узнаем, как в домашних условиях сделать роллы с яйцами, ниже предоставлен пошаговый рецепт с фото.

Ингредиенты:

три куриных яйца;

один лист водоросли нори;

щепотка соли;

подсолнечное масло.

Как приготовить:

В емкость разбивают яйца, взбивают их. Должна получиться консистенция, как для омлета. На сковородку нужно налить подсолнечное масло. В нее выливают 23 массы из яиц, солят.

Спустя 2 минуты на яичницу кладут листик нории. Поверх него выливают яичный остаток.

Блинчик с водорослями не спеша переворачивают с помощью лопатки. Пережаривать заготовку не стоит. Необходимо, чтобы яйца были сыроватыми. Блин заворачивают. Выкладывают его лицевой стороной на разделочную досочку.

Нарезают тоненькими кружками.

Роллы «Цезарь»

У ролл «Цезарь» есть свой европейский аналог. Готовить их просто. В составе блюд, помимо главных компонентов, есть полезные продукты, содержащие витамины. Это салат, пармезан, сливочный сыр. В качестве декора для роллов, применяют натертый пармезан, панируют готовые суши в сухарях.

Чтобы улучшить вкус, нужно поместить закуску в духовой шкаф для запекания. Если придерживаться рецептуры, можно получить японские рулетики. Их вкус будет оценен по достоинству.

Рис варят тем же методом. В то время занимаются приготовлением всех ингредиентов.

Набор продуктов:

100 г риса (подойдет крупнозернистый);

5 0 г вареного куриного филе;

50 г сливочного сыра;

25 г пармезана;

1 ст. л. рисового уксуса;

салат;

сухари для панировки.

Процесс приготовления:

Мясо курицы и листья салата режут полосками. В духовке жарят панировочные сухари, чтобы они приобрели желтый оттенок (масло не используют). Пармезан натирают, используя терку. Цинковку из бамбука закрывают пищевой пленкой. Лист водорослей разрезают на 2 части. На бамбук кладут половину нори. Выкладывают рис, толщина слоя 10 мм. Для склеивания оставляют краешки нори, не заполняя их начинкой. Аккуратно переворачивают листик с рисом вниз. Укладывают в середину мясо курочки, кусочки салата и сливочный сыр. Ролл заворачивают. Для панировки используют сухари. Режут заготовку на не толстые куски. Декорируют сыром, натертым на терке. Тарелка для подачи блюда должна быть плоской.

Рассмотрим еще один рецепт приготовления роллов в домашних условиях, а пошаговая инструкция с фото поможет сделать блюдо правильно.

Куриные спринг-роллы

Какое отличие у этого вида роллов от обычных? Красивый внешний вид у них благодаря обертке. Начинку соединяют с восточными соусами, которые довольно острые. Чтобы начинить спринги, ингредиенты используют на свое усмотрение. Все будет зависеть от того, какие продукты выбраны, и какому вкусу отдает предпочтение.

В числе компонентов, которые оборачивают в бумагу из риса, могут быть:

лапша;

свинина;

куриное филе;

грибы и овощи;

морепродукты.

Понадобятся:

одна упаковка рисовой бумаги;

одна куриная грудка;

зубок чеснока;

одна морковь;

0,5 кочана капусты (используют китайскую);

одна столовая ложка устричного соуса (если его нет, используют рыбный);

одна столовая ложка соевого соуса;

500 грамм подсолнечного масла;

имбирный корень, базилик, зеленый лук, кинза, кунжут (добавлять по вкусу).

Процесс приготовления:

Курицу нарезают маленькими кубиками. Капусту и лук (зеленые перья) нарезают тоненькими полосками, морковь – соломкой.

Берут сковороду с толстым дном.

Пассируют на подсолнечном масле лук, мелко порезанный чеснок и имбирь.

Добавляют куриное мясо.

Овощи обжаривают на отдельной сковороде. Выкладывают туда курицу, нарезанную кубиками.

Выливают соевый соус. Добавляют кинзу и базилик.

Снимают с огня сковородку.

На двадцать минут кладут бумагу из рисовой муки в теплую воду, чтоб она стала мягче. Тогда ее можно легко будет свернуть в рулет.

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Начинку укладывают в середину обертки. Рулеты из овощей обжаривают 3-5 минут в большом количестве масла (фритюр).

Для декора берут зеленый лук. Подают роллы, уложив на специальную плоскую тарелку.