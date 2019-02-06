Вустерширский соус - куда его добавляют и как приготовить

Вустерширский соус – это вкусный пикантный соус, который считается одним из самых популярных во всем мире. В Англии, где он и был создан, его оригинальный рецепт тщательно скрывается, однако поварам из разных стран удалось самостоятельно воссоздать рецептуру, максимально приближенную к настоящему. Мы расскажем подробнее о том, что такое Вустерширский соус и где его взять.

Вустерширский соус - что это такое

Вустерширский, или, как его еще называют, Вустерский соус позволяет добавить новые вкусовые нотки огромному числу блюд. Впервые этот кулинарный шедевр был упомянут более 170 лет назад. Своей историей он обязан лорду Сэнди, который жил в Англии, а несколько лет работал в Бенгалии, где очень любили острую пищу.

Вернувшись на родину, Сэнди понял, что вся еда, которую ему подавали, довольно пресная. Тогда он позвал к себе двух аптекарей и попросил их приготовить свой любимый соус, дав нужный рецепт.

Были закуплены все нужные продукты и работники аптеки прекрасно справились со своей задачей, однако результат лорду не понравился. Соус оказался очень острым и имел неприятный запах. Разочаровавшись, Сэнди приказал отнести банки с неудавшимся соусом в подвал. Спустя несколько лет лорд снова наткнулся на эти банки и решил попробовать содержимое еще раз. В этот раз вкус оказался просто идеальным.

Уже в 1837 году было запущено массовое производство Вустерширского соуса, которое в скором времени стало очень успешным.

Повторимся, что оригинальный рецепт этого соуса знает лишь узкий круг людей, но одно известно точно – на его приготовление уходит 3 года и 3 месяца.

С чем едят Вустерский соус

Спектр использования Вустерского соуса очень велик, так как он может придать приятный вкус практически всем блюдам. Его часто добавляют в рыбные и мясные блюда, овощные рагу и так далее. В Испании Вустерширский соус особенно часто используется в рецептах салатов.

В определенных случаях этот соус используют даже при приготовлении напитков. В Китае Вустерский соус часто используется для приготовления разных маринадов.

Мало кто знает, но в рецепте известного алкогольного коктейля «Кровавая Мэри» также содержится небольшое количество рассматриваемого нами соуса, что делает сочетание томатного сока и водки просто идеальным.

Как сделать Вустерширский соус

Рассматривая, что такое Вустерский соус и где его взять, нельзя упускать из виду и тот факт, что данный соус можно приготовить и в домашних условиях.

Самый быстрый рецепт

Конечно, самостоятельно вы не сможете соблюсти точную рецептуру и найти все необходимые продукты для оригинального Вустерширского соуса, поэтому мы предлагаем вашему вниманию упрощенный вариант оригинального рецепта. Готовится он довольно просто и, к тому же, вам не придется ждать 3 года, чтобы попробовать приготовленный соус. Итак, приступим к приготовлению.

Ингредиенты:

чеснок – 1 шт.;

яблочный уксус – 0,5 ст.;

мед (желательно темный) – 3 ст. л.;

сок лайма – 1 ст. л.;

порошок луковый – 0,5 ч. л.;

порошок чесночный – ¼ ч. л.;

рыбный или устричный соус – 2 ст. л.

Приготовление:

Начинаем с чеснока. Его можно измельчить при помощи чеснокодавилки или же ножа. Перекладываем измельченный зубчик чеснока в высокий стакан, в котором будем смешивать все ингредиенты.

В ту же емкость вливаем яблочный уксус.

Затем добавляем мед и сок лайма. Лучше, если он будет свежевыжатый.

Добавляем луковый и чесночный порошок. Если у вас нет этих ингредиентов, то вы можете заменить их обычным измельченным чесноком и репчатым луком.

Одним из последних шагов добавляем рыбный соус или же измельченное филе анчоусов. Все тщательно перемешиваем венчиком.

Переливаем получившийся соус в бутылку и закрываем ее крышкой. Хранить рекомендуется в холодильнике.

Получившийся соус не нужно настаивать. Его можно использовать сразу же после приготовления и от этого его вкус будет ничуть не хуже.

Рецепт, приближенный к оригинальному

А также обсуждая то, чем заменить Вустерский соус, если оригинального нет под рукой, можно рассмотреть еще один быстрый рецепт. Этот рецепт будет более сложный, чем предыдущий, так как он предполагает кипячение всех ингредиентов. Однако и вкус его будет максимально приближен к оригинальному.

Ингредиенты:

чеснок – 2 зубчика;

уксус 9% – 1,5 ст.;

тертый корень имбиря;

гвоздика – 1 ч. л.;

кардамон – 0,5 ч. л.;

черный перец горошком – 1 ч. л.;

красный перец – 2 щепотки;

горчичные семена – 3 ст. л.;

корица – 2 палочки;

луковица – 1 шт.;

вода – 100 г;

соевый соус – 0,5 ст.;

сахар – 0,5 ст.;

тамаринд – ¼ ст.;

анчоусы – 2 шт.;

карри – 0,5 ч. л.

Приготовление:

Складываем марлю вдвое и кладем в нее измельченный чеснок, имбирь, гвоздику, кардамон, черный и красный перец, семена горчицы, корицу и сбрызгиваем все ингредиенты уксусом. Мелко нарезаем луковицу и отправляем ее к остальным ингредиентам.

В кастрюле смешиваем холодную воду, уксус и соевый соус.

Туда же добавляем тамаринд и сахар. Хорошо перемешиваем все до тех пор, пока крупинки сахара не растворятся.

Марлю со всеми ингредиентами плотно связываем и кипятим в получившейся смеси примерно 30 минут.

Пока специи кипятятся, мелко шинкуем анчоусы. Затем добавляем к ним карри, немного воды и приблизительно за 10 минут до конца варки отправляем их в кастрюлю к остальным ингредиентам. Не забываем периодически помешивать.

Когда 30 минут пройдут, процеживаем будущий соус через сито и переливаем его в удобную емкость. Марлю со специями кладем туда же.

Отправляем получившуюся смесь на 2 недели в холодное место. В течение всего времени каждый день необходимо доставать марлю со специями и отживать ее, затем снова класть на место.

Через 2 недели соус будет полностью готов к использованию.

Где купить соус

Так как в последнее время Вустерширский соус стал еще более популярен, вопросы о том, что это такое и где его взять, отпадают сами собой. Купить Вустерширский соус можно абсолютно в любом крупном супермаркете, а если в вашем городе такового нет, то вы можете заказать его в кулинарном интернет-магазине.

А также вы можете приготовить данный соус в домашних условиях по приведенном выше рецепту. Поверьте, он получится не менее вкусным.

Как хранить Вустерширский соус

Вустерширский соус может храниться до 4 лет после вскрытия, если обеспечить ему правильные условия. Лучший способ – это хранить соус в закрытом виде в оригинальной упаковке, тогда вероятность того, что он испортится, будет минимальной.

Оптимальным местом ля хранения Вустерширского соуса считается холодильник, так как в холоде он лучше сохраняет свой вкус и текстуру.

При долгом хранении на дне Вустерского соуса может образоваться осадок. В этом нет ничего страшного. Чтобы избавиться от этого осадка, перед использованием соус нужно встряхнуть. А если у Вустерширского соуса появится неприятный привкус или запах, то он, вероятнее всего, испортился. Употреблять в пищу такой продукт нельзя. А также соус нужно непременно выбросить, если на нем появились следы плесени.

Теперь вы знаете, что такое Вустерский соус и где его взять. Эта информация непременно пригодится вам для создания новых кулинарных шедевров или же для приготовления обычных блюд, которые при помощи соуса приобретут новый вкус.