От классических до авторских: подборка из 6 красивых куличей на Пасху

Кулич – один из главных символов пасхального стола, но в реальности не у всех есть время (и желание) возиться с тестом, выдерживать расстойку и следить за идеальной текстурой. Гораздо проще делегировать это профессионалам – тем более что пекарни и рестораны каждый год предлагают все более продуманные версии: от классики до авторских интерпретаций с историей и акцентом на детали.

Подарочный набор из трех куличей LILA, 5000 ₽





Кондитеры LILA сделали ставку на технологию, близкую к итальянскому панеттоне: тесто на пшеничной закваске, благодаря чему оно получилось воздушным и кулич дольше остается мягким. В составе – сливочное масло, маринованные сухофрукты, апельсиновая паста и немного коньяка. Удобно и то, что можно купить один кулич, а можно сразу набор из трех.

Сдобный кулич с итальянскими цукатами и изюмом Dune, 1600 ₽





В Dune решили не отходить далеко от привычного вкуса и сосредоточились на визуальной части. Классическое сдобное тесто с изюмом и цукатами дополнили декором в духе русского праздника: красный кружевной кокошник, белая глазурь и узнаваемые элементы, но в более легком и современном прочтении. Такой кулич выглядит как центр стола, вокруг которого легко выстраивается вся сервировка.





В Kalabasa создали настоящее произведение искусства, и главная фишка этого кулича, конечно, подача: десерт запакован в кружево и подвязан нежным бантом из бусин. Тесто на сметане делают мягким и влажным, добавляют апельсиновую цедру и сок, а внутрь – сочные цитрусовые цукаты. Контраст создает верхний слой – хрустящая сахарно-миндальная корочка.



У этой коллаборации есть своя история. Проект How to Green Александры Новиковой и ресторан Sirena взяли за основу детский рисунок – кулич, который придумала дочь Новиковой. Кондитеры перенесли этот образ в реальность, сохранив ощущение наивности и сюрприза: покупатель заранее не знает, какой именно из двух вариантов получит. Такой кулич – скорее про эмоцию и идею, чем про строго заданный внешний вид.







В ресторане "Матрешка" бренд-шеф Влад Пискунов собрал более насыщенную версию кулича. Внутри – классическая сдоба с изюмом, клюквой и цукатами из апельсина и тыквы, к которой добавили заварной крем и малиновый соус. Сверху – глазурь с шоколадными яйцами, фундуком, сушками, мармеладом и сахарными петушками.

Кулич, Assunta Madre, 8500 ₽ (1200 г) / 6500 ₽ (750 г)





В Assunta Madre остаются в рамках классики, но добавили итальянские акценты. Сдобное тесто, пропитанное ромом и ванилью, дополнили орехами и цукатами – вкус получился плотным и сбалансированным. За оформление отвечает шеф-кондитер Бек Караев: кулич покрывают сахарной помадкой и украшают зефирными цветами в форме маков.