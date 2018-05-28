Как сварить рис рассыпчатым

Такая крупа, как рис, является действительно уникальным продуктом, ведь его используют для приготовления самых разнообразных блюд. Рис готовят в качестве гарнира, из него варят супы, а также вкусный и ароматный плов.

Многим может показаться, что готовить эту крупу не составляет труда, но некоторые хозяйки жалуются, что у них получается не такой вкусный гарнир, как хотелось бы. Поэтому мы подробнее поговорим о том, как правильно варить рис на гарнир, чтобы он был рассыпчатым, и готовое блюдо получилось очень вкусным.

Основные правила варки риса для гарнира

Рис прекрасно сочетается с различными видами овощей, а также с мясом и рыбой, очень вкусно смешивать рис с овощами. Но чтобы получить действительно вкусное блюдо, следует правильно сварить крупу, рис должен получиться довольно рассыпчатым и хорошо проваренным.

Чтобы приготовить вкусный гарнир, следует узнать основные правила варки риса.

Для приготовления используют:

крупа рисовая - 1 стакан;

соль и масло сливочное - по вкусу;

вода очищенная - 2 стакана.

Процесс приготовления крупы:

Многие хозяйки знают о том, что в составе крупы имеется большое количество крахмала, именно это вещество делает крупу клейкой после варки. Чтобы убрать лишний крахмал, достаточно промыть крупу водой столько раз, чтобы вода стала прозрачной, удобно сделать это с помощью дуршлага. В небольшую кастрюлю наливают необходимое количество воды, после чего закрывают крышку и зажигают огонь. Следует дождаться пока вода начнет кипеть, а затем добавить в нее соль по вкусу. В кипящую воду пересыпается рисовая крупа, далее крышку хорошо закрывают и оставляют рис вариться до того момента, пока вся вода не выкипит. Повара рекомендуют, вообще, не открывать крышку в процессе варки, а также не мешать гарнир. Первые пять минут варка производится на сильном огне, после чего пламя уменьшают и продолжают варить гарнир в течение двух минут на среднем огне. После этого огонь убавляют до минимума и варят рис до готовности около двух минут. После того как огонь будет выключен, открывать крышку кастрюли не следует, рису необходимо настояться еще около десяти минут. Уже после этого в гарнир добавляют сливочное масло и подают на стол с мясом или рыбой.

Китайский рецепт варки круглозерного риса

Круглый рис обычно используется для приготовления различных каш или десертов, этот вид крупы получается мягким и клейким, так как в его составе присутствует много крахмала. Китайцы и японцы часто готовят рис, по этой причине они отлично знают, как можно сделать крупу рассыпчатой и вкусной.

Стоит заметить, что в этом рецепте важно точно соблюдать все пропорции и время варки крупы.

Чтобы правильно сварить продукт, необходимо брать 2 части риса на три части воды. Крупу сначала тщательно промывают в воде несколько раз, чтобы удалить излишки крахмала, после чего рис засыпают в кипяток и закрывают кастрюлю крышкой.

Процесс приготовления должен занимать ровно двенадцать минут, это время придется поделить на три этапа:

первые три минуты крупа варится на сильном огне;

далее в течение семи минут гарнир варят на среднем пламени;

последние две минуты варка продолжается на минимальном огне.

После этого огонь выключают и оставляют рис настояться под крышкой еще двенадцать минут. Когда это время истечет, можно открыть емкость с гарниром, добавить туда необходимое количество соли и сливочного масла, все перемешать.

Правила варки пропаренного риса

Если правильно сварить такой продукт, то он сможет сохранить свою пользу, а также получится очень вкусным. Такой рис проходит специальную обработку, поэтому его называют пропаренным. Крупа обладает высокой пользой для организма, но при этом правила приготовления такого продукта отличаются от обычного риса.

Стоит подробнее рассказать, как приготовить пропаренный рис:

крупа тщательно промывается в воде несколько раз, а затем заливается холодной водой на тридцать минут;

затем воду сливают, а крупу засыпают в кастрюлю небольшого размера;

продукт заливают водой, при этом используют соотношение 1 к 1,25, в итоге воды будет немного больше, чем риса;

на плите зажигают огонь и доводят гарнир до кипения на сильном пламени, после чего огонь убавляют;

после убавления пламени, крупа накрывается крышкой и варится в течение 25 минут.

Готовый рис заправляют небольшим количеством масла и добавляют соль по вкусу. Можно подать рис с овощами или приготовить в качестве мясного блюда котлеты.

Частые ошибки

Часто хозяйки допускают определенные ошибки, из-за которых рис получается вязким и невкусным. Например, для варки используется неподходящая посуда, или же для приготовления гарнира используется неподходящий сорт риса.

Из круглой крупы сложно сварить довольно рассыпчатый гарнир, лучше применять длиннозерный рис. При излишнем нагреве крупа не успеет достаточно провариться, поэтому на последнем этапе варка производится на медленном огне.