Когда можно есть рыбу в Великий пост 2019?

В предстоящие семь недель Великого поста, который продлится с 11 марта по 27 апреля в 2019 году, христианам необходимо следовать установленным требованиям, относящимся к режиму питания. Однозначно, следует исключить из употребления мясные, молочные продукты, а также яйца. Но существуют периоды, в которые разрешено принимать в пищу рыбные блюда, поэтому нужно заранее подготовить рецепты. Когда можно есть рыбу в дни Великого поста в 2019 году, становится все более актуальным вопросом.

В разрешенные дни люди, придерживающиеся ограничений, радуются малейшим послаблениям, потому что только тогда предоставляется возможность вкусить запретные продукты и хотя бы немного сгладить жесткие рамки столь длительного периода воздержания.

Почему нельзя есть рыбу в Великий пост 2019

Главным запретом во время поста является мясо и приготовленные из него блюда. Животная пища больше всего обладает сильной энергетикой, которая отрицательно может сказаться на жизни человека. Не меньшим влиянием характеризуется и принудительная смерть животных, которых готовят к дальнейшему употреблению для трапезы во многих семьях.

В качестве объяснения по поводу запретного приема в пищу мяса можно привести Библию, где указано, что жители рая принимали в пищу только растительную еду. Помимо этого, животных характеризовали носителями отрицательной энергии и нечистых духов, которые могли вселиться в человека и поспособствовать надругательству над человеческим телом.

Также созданные Богом животные, необходимы для того, чтобы жить с людьми, тем самым и был введен запрет на их употребление.

Однако существует продукт, отличающийся от остальных видов мяса, и в Библии о нем нет ни слова. Есть рыбу можно в праздничные дни, потому что запретных правил нигде не указано. В силу того, что в обычные дни данный продукт все-таки нельзя принимать в пищу, у православных появляется вопрос, когда можно есть рыбу в Великий пост в 2019 году, согласно календарю.

Стоит отметить, что рыбы представляют собой живое создание с определенным интеллектуальным развитием, которое отличается от человечества и животных.

Дни Великого поста, разрешающие снизить строгие ограничения

Существуют определенные дни Великого поста, которые характеризуются более облегченными требованиями. Стоит учитывать, что во время воздержания можно использовать в рационе крупы, овощи, фрукты, грибы, бобовые, зелень, ржаной хлеб и консервированные заготовки:

в 1, 4, 7 неделю поста по будням – принимать в пищу сырую еду и ржаной хлеб;

во 2, 3, 5, 6 неделю - разрешена вареная пища;

понедельник, среда, пятница - строгие дни. Запрещена термически обработанная пища;

суббота, воскресенье - постное меню.

Что касается спиртных напитков, то рекомендуется ограничить их употребление либо свести к минимуму. Можно позволить себе бокал красного вина в воскресенье.

Мнение священников по поводу употребления морепродуктов значительно расходится. Кто-то говорит, что, согласно традициям церкви, моллюски и креветки не относятся к живым созданиям, что позволяет их употребление тем, кто постится. По мнению других, данные продукты разрешены только в праздничные дни и по субботам и воскресеньям. В любом случае люди сами решают, когда принимать в пищу дары моря. Не запрещается обращаться за советом к священнослужителям.

Когда можно есть рыбу в Великий пост 2019: разрешенные дни

Среди праздничных дней, когда можно будет есть рыбу в Великий пост 2019 года числятся следующие, которые указаны в таблице:

Благовещенье 7 апреля Вербное воскресенье За 7 дней до Пасхи (21 апреля) Лазареву субботу Накануне Вербного воскресенья (20 апреля). Допускается употребление в пищу рыбной икры

Немало людей волнует вопрос, когда можно есть рыбу в Великий пост в армянской церкви. Так как она относится к православию, разницы в рационе питания не существует.

В связи с тем, что рыба разрешена только в 3 дня действия поста, важно предварительно решить, каким способом ее приготовить, чтобы получить вкусное, питательное и здоровое блюдо.

Обычно рыба запекается в духовке с овощами. Добавляются различные приправы, лимонный сок, что позволяет добиться сочного и вкусного творения. Такое блюдо станет настоящим украшением праздничного стола и понравится всем членам семьи.

Для многих людей, которые придерживаются воздержания, имеют огромное значение дни, когда можно есть рыбу в Великий пост в 2019 году. Какого числа ожидается послабление, и какие блюда можно приготовить, интересует большую часть православных.

блюда из рыбы в Великий пост: 3 рецепта

В период продолжения поста многие люди находятся в тяжелых условиях, которые способен выдержать не каждый организм. В том случае, когда верующие ограничивают себя в употреблении каждодневной пищи, в праздники рекомендуется употреблять еду, которая как можно ближе относиться к постной.

Жареные и соленые рыбные блюда рекомендуется заменить на вареные, запечные либо приготовленные на пару.

1 рецепт: запеченная горбуша

Во время действия поста в разрешенные дни одним из вкусных блюд станет запеченная горбуша. Для его приготовления небходимо минимально количество продуктов.

Ингредиенты:

свежая тушка горбуши - 1 шт.;

репчатый лук — 2 - 3 шт.;

сок от одного лимона;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль и специи по вкусу.

Приготовление:

В первую очередь необходимо промыть и очистить тушку рыбы. После чего надрезать вдоль хребта и вытащить кости. Перед тем как выкладывать рыбное филе на противень, его необходимо смазать растительным маслом. Добавить соль, приправы на свой вкус и сбрызнуть лимонным соком. Оставить на полчаса в теплом месте. После чего необходимо поставить противень в разогретую духовку на 150°C на 20-25 минут. При подаче горбуши на стол можно добавить картофельное пюре либо овощное рагу.

2 рецепт: рыбный суп

Нежирные сорта рыбы можно использовать в приготовлении супа. Его очень просто готовить, используя минимальный перечень продуктов.

Ингредиенты:

рыбное филе — 300 г;

картофель — 4 шт.;

репчатый лук – 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

растительное масло — 3-4 ст. л.;

соль по вкусу.

Приготовление:

Для рыбного супа можно использовать судак, тушку которого необходимо промыть и порезать на куски.

На сковороде, смазанной растительным маслом, обжарить порезанную морковь и лук.

Рыбу и порезанный картофель залить водой и поставить на огонь, довести до кипения. Варить необходимо 20 минут, после чего в кастрюлю добавить обжаренную морковь с луком.

Варить еще 5 минут и положить лавровый лист для запаха.

3 рецепт: рыба в «мешочке»

Отличный вариантом блюда во время поста и для тех хозяек, у которых мало свободного времени, станет рыба в «мешочке». Она сохраняет свой вкус даже в холодном виде.

Ингредиенты:

рыба – 1 тушка;

репчатый лук – 1 шт.;

соль и специи по вкусу.

Приготовление:

Рыба может быть использована любая. Например, для обыденного меню подойдет сельдь, иваси или салака, а для праздничного – скумбрия. В любом случае будет очень вкусно. Перед приготовлением необходимо тщательно помыть и очистить рыбу от костей. Порезать на кусочки и положить в пакет для запекания вместе с луком, солью и приправами. Мешок завязать и опустить в кипящую воду минут на 10-15. Затем достать из воды, подождать, пока остынет и подать к столу.

Зная, как вкусно приготовить рыбу во время Великого поста, можно хотя бы несколько раз порадовать себя, чтобы воздержание было не таким тяжелым, ведь ограничений во время данного периода немало.