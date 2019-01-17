Когда можно есть рыбу в Великий пост 2019?
В предстоящие семь недель Великого поста, который продлится с 11 марта по 27 апреля в 2019 году, христианам необходимо следовать установленным требованиям, относящимся к режиму питания. Однозначно, следует исключить из употребления мясные, молочные продукты, а также яйца. Но существуют периоды, в которые разрешено принимать в пищу рыбные блюда, поэтому нужно заранее подготовить рецепты. Когда можно есть рыбу в дни Великого поста в 2019 году, становится все более актуальным вопросом.
В разрешенные дни люди, придерживающиеся ограничений, радуются малейшим послаблениям, потому что только тогда предоставляется возможность вкусить запретные продукты и хотя бы немного сгладить жесткие рамки столь длительного периода воздержания.
Почему нельзя есть рыбу в Великий пост 2019
Главным запретом во время поста является мясо и приготовленные из него блюда. Животная пища больше всего обладает сильной энергетикой, которая отрицательно может сказаться на жизни человека. Не меньшим влиянием характеризуется и принудительная смерть животных, которых готовят к дальнейшему употреблению для трапезы во многих семьях.
В качестве объяснения по поводу запретного приема в пищу мяса можно привести Библию, где указано, что жители рая принимали в пищу только растительную еду. Помимо этого, животных характеризовали носителями отрицательной энергии и нечистых духов, которые могли вселиться в человека и поспособствовать надругательству над человеческим телом.
Также созданные Богом животные, необходимы для того, чтобы жить с людьми, тем самым и был введен запрет на их употребление.
Однако существует продукт, отличающийся от остальных видов мяса, и в Библии о нем нет ни слова. Есть рыбу можно в праздничные дни, потому что запретных правил нигде не указано. В силу того, что в обычные дни данный продукт все-таки нельзя принимать в пищу, у православных появляется вопрос, когда можно есть рыбу в Великий пост в 2019 году, согласно календарю.
Стоит отметить, что рыбы представляют собой живое создание с определенным интеллектуальным развитием, которое отличается от человечества и животных.
Дни Великого поста, разрешающие снизить строгие ограничения
Существуют определенные дни Великого поста, которые характеризуются более облегченными требованиями. Стоит учитывать, что во время воздержания можно использовать в рационе крупы, овощи, фрукты, грибы, бобовые, зелень, ржаной хлеб и консервированные заготовки:
- в 1, 4, 7 неделю поста по будням – принимать в пищу сырую еду и ржаной хлеб;
- во 2, 3, 5, 6 неделю - разрешена вареная пища;
- понедельник, среда, пятница - строгие дни. Запрещена термически обработанная пища;
- суббота, воскресенье - постное меню.
Что касается спиртных напитков, то рекомендуется ограничить их употребление либо свести к минимуму. Можно позволить себе бокал красного вина в воскресенье.
Мнение священников по поводу употребления морепродуктов значительно расходится. Кто-то говорит, что, согласно традициям церкви, моллюски и креветки не относятся к живым созданиям, что позволяет их употребление тем, кто постится. По мнению других, данные продукты разрешены только в праздничные дни и по субботам и воскресеньям. В любом случае люди сами решают, когда принимать в пищу дары моря. Не запрещается обращаться за советом к священнослужителям.
Когда можно есть рыбу в Великий пост 2019: разрешенные дни
Среди праздничных дней, когда можно будет есть рыбу в Великий пост 2019 года числятся следующие, которые указаны в таблице:
|
Благовещенье
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7 апреля
|
Вербное воскресенье
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За 7 дней до Пасхи (21 апреля)
|
Лазареву субботу
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Накануне Вербного воскресенья (20 апреля). Допускается употребление в пищу рыбной икры
Немало людей волнует вопрос, когда можно есть рыбу в Великий пост в армянской церкви. Так как она относится к православию, разницы в рационе питания не существует.
В связи с тем, что рыба разрешена только в 3 дня действия поста, важно предварительно решить, каким способом ее приготовить, чтобы получить вкусное, питательное и здоровое блюдо.
Обычно рыба запекается в духовке с овощами. Добавляются различные приправы, лимонный сок, что позволяет добиться сочного и вкусного творения. Такое блюдо станет настоящим украшением праздничного стола и понравится всем членам семьи.
Для многих людей, которые придерживаются воздержания, имеют огромное значение дни, когда можно есть рыбу в Великий пост в 2019 году. Какого числа ожидается послабление, и какие блюда можно приготовить, интересует большую часть православных.
блюда из рыбы в Великий пост: 3 рецепта
В период продолжения поста многие люди находятся в тяжелых условиях, которые способен выдержать не каждый организм. В том случае, когда верующие ограничивают себя в употреблении каждодневной пищи, в праздники рекомендуется употреблять еду, которая как можно ближе относиться к постной.
Жареные и соленые рыбные блюда рекомендуется заменить на вареные, запечные либо приготовленные на пару.
1 рецепт: запеченная горбуша
Во время действия поста в разрешенные дни одним из вкусных блюд станет запеченная горбуша. Для его приготовления небходимо минимально количество продуктов.
Ингредиенты:
- свежая тушка горбуши - 1 шт.;
- репчатый лук — 2 - 3 шт.;
- сок от одного лимона;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- соль и специи по вкусу.
Приготовление:
- В первую очередь необходимо промыть и очистить тушку рыбы. После чего надрезать вдоль хребта и вытащить кости. Перед тем как выкладывать рыбное филе на противень, его необходимо смазать растительным маслом. Добавить соль, приправы на свой вкус и сбрызнуть лимонным соком. Оставить на полчаса в теплом месте.
- После чего необходимо поставить противень в разогретую духовку на 150°C на 20-25 минут. При подаче горбуши на стол можно добавить картофельное пюре либо овощное рагу.
2 рецепт: рыбный суп
Нежирные сорта рыбы можно использовать в приготовлении супа. Его очень просто готовить, используя минимальный перечень продуктов.
Ингредиенты:
- рыбное филе — 300 г;
- картофель — 4 шт.;
- репчатый лук – 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- растительное масло — 3-4 ст. л.;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Для рыбного супа можно использовать судак, тушку которого необходимо промыть и порезать на куски.
- На сковороде, смазанной растительным маслом, обжарить порезанную морковь и лук.
- Рыбу и порезанный картофель залить водой и поставить на огонь, довести до кипения. Варить необходимо 20 минут, после чего в кастрюлю добавить обжаренную морковь с луком.
- Варить еще 5 минут и положить лавровый лист для запаха.
3 рецепт: рыба в «мешочке»
Отличный вариантом блюда во время поста и для тех хозяек, у которых мало свободного времени, станет рыба в «мешочке». Она сохраняет свой вкус даже в холодном виде.
Ингредиенты:
- рыба – 1 тушка;
- репчатый лук – 1 шт.;
- соль и специи по вкусу.
Приготовление:
- Рыба может быть использована любая. Например, для обыденного меню подойдет сельдь, иваси или салака, а для праздничного – скумбрия. В любом случае будет очень вкусно.
- Перед приготовлением необходимо тщательно помыть и очистить рыбу от костей. Порезать на кусочки и положить в пакет для запекания вместе с луком, солью и приправами. Мешок завязать и опустить в кипящую воду минут на 10-15. Затем достать из воды, подождать, пока остынет и подать к столу.
Зная, как вкусно приготовить рыбу во время Великого поста, можно хотя бы несколько раз порадовать себя, чтобы воздержание было не таким тяжелым, ведь ограничений во время данного периода немало.
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А вы любите рыбу? 3
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Людмила / 17.01.19 18:04Не понимаю, зачем портить свой организм изнуряющим питанием. Ведь это во многих случаях совсем неполезно. Если человек привык всю жизнь питаться животной едой, то сразу переходить на постное меню не рекомендуется. Даже рыба не поможет избежать истощения.
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Мария / 17.01.19 18:03А мы уже несколько лет подряд постимся и даже получаем от этого удовольствие. После поста чувствуется легкость и улучшение самочувствия. Ведь вся вредная еда в этот период забывается.
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Света / 17.01.19 18:03Рыба только и спасает в период поста. Я не ярая верующая, но время от времени церковь посещаю. В прошлом году впервые решила поститься. Было очень тяжело, но зато узнала много рецептов приготовления рыбы, которая сгладила тяжелые времена воздержания.