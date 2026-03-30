Meal prep для начинающих: как приготовить еду на неделю всего за несколько часов

Вечером после работы редко есть желание стоять у плиты. Обычно все заканчивается доставкой или чем-то быстрым из холодильника. И так по кругу.

Заготовки решают эту проблему. Один раз готовится база – и несколько дней вопрос с едой закрыт.

Что такое система заготовок еды

Система заготовок – это когда еду готовят не на один раз, а сразу на несколько дней. Чаще всего это не готовые блюда, а набор продуктов, из которых потом быстро собирается еда по принципу конструктора.

Так проще держать нормальный режим питания и не срываться на перекусы. Плюс это экономит время – готовка не занимает каждый ваш вечер.

Как начать делать заготовки и не бросить через неделю

Самая частая ошибка – сразу пытаться сделать "идеально". Завтраки, обеды, ужины на всю неделю, сложные рецепты и полный холодильник контейнеров.



На практике лучше начать с малого. Например, приготовить ужины на 2–3 дня. Этого достаточно, чтобы понять, насколько такой формат удобен, отмечает RidLife.



Важно сразу выбрать конкретное время, которое вы посвятите готовке. Чаще всего это один вечер в неделю.

Какие продукты готовить

Гораздо проще готовить не готовые блюда, а основу, из которой потом собирается еда.

Обычно это несколько простых вещей:

крупа

мясо, рыба или яйца

овощи

Дальше все комбинируется по настроению. Сегодня одно сочетание, завтра другое. За счет этого еда не надоедает, даже если готовилась за один раз.

Простота – ключ к системе meal prep

Сложные рецепты быстро отбивают желание продолжать. На старте это вообще не нужно.

Лучше выбрать простую базу: запечь, отварить, быстро обжарить. Без многоступенчатых процессов и редких ингредиентов.





Здесь задача не в разнообразии, а в удобстве. По крайней мере на первых порах, а потом, когда заготовки станут привычкой, можно поэкспериментировать.

Как правильно хранить заготовки

Если еду неудобно хранить или разогревать, система не приживется. Поэтому контейнеры – важная часть системы.

Важно, чтобы они:

плотно закрывались

подходили для разогрева

нормально помещались в холодильнике

Остальное – вопрос привычки. Кто-то выбирает стекло, кто-то пластик.

Можно ли замораживать готовую еду

Часть еды можно сразу отправлять в морозилку. Это особенно удобно, если не хочется есть одно и то же несколько дней подряд.

Супы, рагу, запеканки спокойно хранятся и не теряют вкус. Это хороший запас на те дни, когда готовить вообще не хочется.

Как разнообразить заготовки и не устать от еды

Самый простой способ – не делать готовые блюда на всю неделю.





Лучше менять детали: добавлять соусы, зелень, специи. Из одной базы получается несколько разных вариантов, и ощущение, что еда "одна и та же", пропадает.

Как разнообразить заготовки и не устать от еды

Даже небольшие заготовки уже упрощают жизнь. Не обязательно сразу готовить все.

Иногда достаточно заранее:

сварить яйца

нарезать овощи

сделать соус

отварить крпу

Это экономит время в течение недели и снижает шанс сорваться на что-то случайное.