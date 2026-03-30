Meal prep для начинающих: как приготовить еду на неделю всего за несколько часов

Заготовки еды на неделю помогают меньше готовить и не срываться на доставку. Рассказываем, как выстроить удобную систему и не устать от однообразия.
Вечером после работы редко есть желание стоять у плиты. Обычно все заканчивается доставкой или чем-то быстрым из холодильника. И так по кругу.
Заготовки решают эту проблему. Один раз готовится база – и несколько дней вопрос с едой закрыт.
Что такое система заготовок еды
Система заготовок – это когда еду готовят не на один раз, а сразу на несколько дней. Чаще всего это не готовые блюда, а набор продуктов, из которых потом быстро собирается еда по принципу конструктора.
Так проще держать нормальный режим питания и не срываться на перекусы. Плюс это экономит время – готовка не занимает каждый ваш вечер.
Как начать делать заготовки и не бросить через неделю
Самая частая ошибка – сразу пытаться сделать "идеально". Завтраки, обеды, ужины на всю неделю, сложные рецепты и полный холодильник контейнеров.
На практике лучше начать с малого. Например, приготовить ужины на 2–3 дня. Этого достаточно, чтобы понять, насколько такой формат удобен, отмечает RidLife.
Важно сразу выбрать конкретное время, которое вы посвятите готовке. Чаще всего это один вечер в неделю.
Какие продукты готовить
Гораздо проще готовить не готовые блюда, а основу, из которой потом собирается еда.
Обычно это несколько простых вещей:
крупа
мясо, рыба или яйца
овощи
Дальше все комбинируется по настроению. Сегодня одно сочетание, завтра другое. За счет этого еда не надоедает, даже если готовилась за один раз.
Простота – ключ к системе meal prep
Сложные рецепты быстро отбивают желание продолжать. На старте это вообще не нужно.
Лучше выбрать простую базу: запечь, отварить, быстро обжарить. Без многоступенчатых процессов и редких ингредиентов.
Здесь задача не в разнообразии, а в удобстве. По крайней мере на первых порах, а потом, когда заготовки станут привычкой, можно поэкспериментировать.
Как правильно хранить заготовки
Если еду неудобно хранить или разогревать, система не приживется. Поэтому контейнеры – важная часть системы.
Важно, чтобы они:
плотно закрывались
подходили для разогрева
нормально помещались в холодильнике
Остальное – вопрос привычки. Кто-то выбирает стекло, кто-то пластик.
Можно ли замораживать готовую еду
Часть еды можно сразу отправлять в морозилку. Это особенно удобно, если не хочется есть одно и то же несколько дней подряд.
Супы, рагу, запеканки спокойно хранятся и не теряют вкус. Это хороший запас на те дни, когда готовить вообще не хочется.
Как разнообразить заготовки и не устать от еды
Самый простой способ – не делать готовые блюда на всю неделю.
Лучше менять детали: добавлять соусы, зелень, специи. Из одной базы получается несколько разных вариантов, и ощущение, что еда "одна и та же", пропадает.
Даже небольшие заготовки уже упрощают жизнь. Не обязательно сразу готовить все.
Иногда достаточно заранее:
сварить яйца
нарезать овощи
сделать соус
отварить крпу
Это экономит время в течение недели и снижает шанс сорваться на что-то случайное.