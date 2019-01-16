Календарь питания по дням во время Великого поста 2019

В последние годы наблюдается резкий рост количества желающих приобщиться к важным православным событиям, культурному наследию наших предков, стремясь соблюдать посты. Особенно активно этот процесс проходит в период приближения Великого поста. Многие хотят соблюдать посты осознанно, стремясь наполнить свою жизнь большей духовностью, даже если дорогу в храм проложить еще не удалось. Особый интерес сейчас вызывает сама история становления Великого поста и календарь питания по дням для мирян в 2019 году.

Огромное количество людей лишь в первом приближении знакомы со скорбными событиями, в память о которых был установлен самый главный православный пост. В данном материале будет освещены в основном вопросы, касающиеся конкретного выполнения всех предписаний церкви, касающихся питания. Однако попутно изложим самую основную информацию по данной теме, касающуюся истории и библейских событий.

Запреты и разрешения во время Великого поста 2019

Великий пост является самым важным из всех 4 многодневных постов, установленных к соблюдению верующими и всеми желающими в течение каждого года. Он является самым древним постом с многовековой историей, связан со скорбными событиями, описанными в Священном Писании.

Начинается пост в 2019 году 11 марта и заканчивается сразу перед Пасхой 27 апреля, длится 48 дней и состоит из двух частей:

Святой Четыредесятницы. Установлен в память о 40-ка днях, проведенных Иисусом в пустыне в полном одиночестве, голоде, холоде и других лишениях. Страстной недели. Установлен, как поминание скорбных событий, которые пережил Иисус за одну неделю, предательство, судилище, распятие.

Кроме того, Великому посту и в 2019 году предшествует четырехнедельный подготовительный период, на протяжении которого запрещается употреблять мясо по понедельникам, средам и пятницам. Можно сказать, что именно с этих запретов и начинается вхождение в Великий пост.

Каждая неделя как подготовительного периода, так и святой Четыредесятницы имеет свое название, связанное с различными религиозными событиями и выдающимися православными святыми. На каждый день недели установлен разрешенный календарь питания, который для мирян может быть значительно послаблен.

Основным запретам во время Великого поста, касающимся питания, является полный запрет на употребление пищи животного происхождения на протяжении всего периода поста.

Что касается запретов на протяжении семи недель святой Четыредесятницы, то они зависят от выбранной степени сложности соблюдения Великого поста:

полный отказ от пищи, разрешается только вода (устанавливается только в первый день поста и в Страстную пятницу, только для монашествующих);

строгий пост на хлебе и воде (устанавливается очень редко и только для монашествующих);

сухоядение, разрешается вкушать лишь пищу растительного происхождения, не прошедшую термическую обработку;

горячая пища без добавления растительного масла;

горячая пища с добавлением растительного масла;

горячая пища с растительным маслом, небольшое количество красного натурального вина.

В дни религиозных праздников, которые выпадают на дни поста, когда можно добавлять рыбу и морепродукты, разрешается также и употребление небольшого количества красного вина.

Очень важным моментом в понимании того, что разрешается и что запрещается на Великий пост, является то, что в календаре питания по дням для мирян в 2019 году предусмотрены различные послабления, которые для верующих согласовываются с духовником, а для всех остальных, желающих соблюдать Великий пост, вполне допустимо самостоятельное принятие решений на этот счет.

Для больных и ослабленных будет вполне достаточно отказаться от мяса, если здоровье позволяет, то и от некоторых других продуктов животного происхождения.

Главное, что необходимо понять, собираясь соблюдать Великий пост в том или ином возможном варианте, это:

отказ от пищи не самоцель поста, главное очищение души через ограничения в пище, которые заставляют человека задуматься о высоких материях бытия, а не только лишь заниматься чревоугодием и получением других удовольствий.

никто не будет ставить вам «зачет – незачет», вы будете поститься не для оценки или своеобразной «галочки», а исключительно во имя спасения своей души, измученной бездуховностью.

В дни Великого поста предписаны и другие запреты, не связанные с едой, а связаны с получением различных удовольствий, недопустимы увеселения и другие излишества, также запрет распространяется на выражение отрицательных эмоций: раздражительности, злобности и т. д.

Великий пост 2019 – календарь питания по дням для мирян

Об общем запрете на употребление продуктов животного происхождения во время Великого поста мы уже упомянули в предыдущем разделе, перечислим конкретные запрещенные продукты:

мясо, птица, рыба , морепродукты;

молоко, все продукты, получаемые переработкой молока (сыр, масло сливочное, сметана, творог, кисломолочные продукты, мороженое);

яйца всех видов;

майонез, соусы;

кондитерские изделия;

выпечка;

алкоголь.

Во время Великого поста 2019, календарь питания по дням, предусматривает для мирян употребление в пищу следующих продуктов:

крупы;

бобовые;

соевые продукты;

фрукты и овощи;

сухофрукты;

орехи всех видов;

мед;

лепешки постные;

выпечка из льняной, кукурузной и соевой муки без яиц и молока.

Однако подчеркнем, что мирянам могут быть доступны любые послабления в том, что нельзя есть, главное, чтобы в рационе питания отсутствовало мясо. Кроме того, вполне достаточно, избегать чревоугодия в эти дни Великого поста, соблюдая разумные ограничения.

Вхождение в Великий пост предусмотрено начинать с подготовительных недель:

первая неделя – О Закхее – с 11 февраля по 17 февраля;

– с 11 февраля по 17 февраля; вторая неделя– О мытаре и Фарисее – с 18 февраля по 24 февраля;

– с 18 февраля по 24 февраля; третья неделя – О блудном сыне – с 25 февраля по 3 марта;

– с 25 февраля по 3 марта; четвертая неделя – О страшном суде – с 4 марта по 10 марта.

Заботясь о здоровье прихожан, еще много веков назад церковью был установлен этот подготовительный период, с предписанием не употреблять мясо по понедельникам, средам и пятницам в течение всех четырех недель.

Начало поста открывает Чистый понедельник – 11 марта, в этот день принято было заниматься уборкой, приведением себя и всего вокруг в порядок, от еды было предписано отказаться полностью, употребляя только воду.

С Чистого понедельника начинается первая, одна из двух самых строгих седьмиц Великого поста, которая называется «Торжество православия», в храмах идут службы обо всех, кто канонизирован церковью в лике Святых, посвятивших свою жизнь на алтарь процветания православия.

Питание по дням в первую неделю:

11 марта, понедельник – полный отказ от пищи, вода;

12 марта, вторник – хлеб, вода;

13 марта, среда – сухоядение;

14 марта, четверг – сухоядение;

15 марта, пятница – вареная пища без масла;

16 марта, суббота – вареная пища с растительным маслом, красное натуральное вино;

17 марта, воскресенье – вареная пища с маслом, вино.

Для мирян, если они достаточно строго постились в эту неделю, в последующие могут быть сделаны довольно существенные послабления вплоть до начала Страстной, также строгой седмицы.

Вторая неделя Великого поста называется «Святителя Григория Паламы», архиепископа Фессалоникийского.

Питание во вторую неделю:

18 марта, понедельник – сухоядение;

19 марта, вторник – вареная пища без масла;

20 марта, среда – сухоядение;

21 марта, четверг – вареная пища без добавления масла;

22 марта, пятница – сухоядение;

23 марта, суббота – горячая пища с растительным маслом, вино;

24 марта, воскресенье – вареная пища с маслом, вино.

Третья неделя Великого поста называется «Крестопоклонная», в храмах проходят чествования главного символа Православной веры – Креста, состоится вынос Креста из алтаря.

Питание по календарным дням на этой неделе:

25 марта, понедельник – сухоядение;

26 марта, вторник – варенная без масла;

27 марта, среда – сухоядение;

28 марта, четверг – вареная б/м;

29 марта, пятница – сухоядение;

30 марта, суббота – вареная пища с растительным маслом, немного красного вина;

31 марта, воскресенье – вареная пища с растительным маслом, вино.

Четвертая неделя Великого поста называется «Преподобного Иоанна Лествичника», богослова отшельника, проведшего всю свою жизнь в монастыре на Сенайской горе.

Питание на этой недели:

1 апреля, понедельник – сухоядение;

2апреля, вторник – вареная без масла;

3 апреля, среда – сухоядение;

4 апреля, четверг – вареная без добавления масла;

5 апреля, пятница – сухоядение;

6 апреля, суббота – вареная пища с растительным маслом, немного красного натурального вина;

7 апреля, воскресенье, Благовещение – горячая пища с растительным маслом, рыба, морепродукты, вино.

Светлый праздник Благовещение установлен в честь событий, описанных в Священном Писании, когда человечество, в лице девы Марии, получило радостную весть, что скоро в мир придет сын Божий Иисус, спаситель и покровитель.

Пятая неделя Великого поста называется «Преподобной Марии Египетской», чья жизнь стала примером того, что раскаяться и найти путь к богу никогда не поздно, если это искреннее, выстраданное желание.

Питание на этой неделе:

8 апреля, понедельник – сухоядение;

9 апреля, вторник – вареная, без масла;

10 апреля, среда – сухоядение;

11 апреля, четверг – вареная пища без масла;

12 апреля, пятница – сухоядение;

13 апреля, суббота – вареная пища с растительным маслом, немного вина;

14 апреля, воскресенье – вареная пища с растительным маслом, вино.

Шестая неделя Великого поста называется «Цветоносная или Пальмовых ветвей», воспоминания о вхождении Иисуса в Иерусалим, как победителя и спасителя людей.

Церковными предписаниями предусмотрен календарь питания по дням для мирян и на эту неделю Великого поста 2019 года.

Питание на этой неделе:

15 апреля, понедельник – сухоядение;

16 апреля, вторник – горячая пища без масла;

17 апреля, среда – сухоядение;

18 апреля, четверг – горячая пища без масла;

19 апреля, пятница – сухоядение;

20 апреля, суббота – горячая пища с растительным маслом, немного вина;

21 апреля, воскресенье, Вербное воскресенье – горячая пища с растительным маслом, красное вино, рыба, морепродукты.

Праздник Вербное воскресенья один из самых древних библейских праздников, установлен в десятом веке нашей эры, в память о том, как радостно встречал Христа израильский народ, держа в руках пальмовые ветви.

Подробно узнать для себя можно ли есть в этот праздник дополнительно те или иные продукты необходимо согласовать с духовником.

Седьмая неделя Великого поста носит название Страстной недели, в питании предписан самый строгий пост, запрещены и любые увеселительные мероприятия, верующие поминают скорбные события страданий Иисуса.

На Страстной неделе каждый день наполнен скорбными событиями, поэтому канонизирован церковью и имеет название Страстного.

Питание на этой недели:

22 апреля, понедельник – сухоядение;

23 апреля, вторник – сухоядение;

24 апреля, среда – сухоядение;

25 апреля, четверг – сухоядение;

26 апреля, пятница – отказ от пищи;

27 апреля, суббота – сухоядение, один раз в день вечером после появления на небе первой звезды.

28 апреля, Воскресенье, Пасха – Мясоед.

Отказ от пищи в пятницу, связан с памятными скорбными событиями, именно в пятницу Иисус был распят на кресте.

С наступление великого Господня воскресения, снимаются все ограничения по питанию, можно приступать к празднованию Пасхи.

Рецепты для Великого поста 2019: лучшее

В период поста всегда можно приготовить для себя и своих близких очень вкусное и полезное блюдо, которое поддержит организм, как физически, придавая сил, так и морально от получения кулинарного удовольствия.

Котлеты из чечевицы с овощами

Ингредиенты:

чечевица – 1 ст.;

морковь;

лук;

зелень;

крахмал – 1 ст. л.;

паприка – 1 ч. л.;

сухой чеснок – 1 ч. л.;

масло растительное для обжаривания;

томатный соус для подачи.

Приготовление:

Чечевицу отвариваем, залив двумя стаканами воды, растираем в пюре. Овощи нарезаем мелко, слегка обжариваем, смешиваем с чечевицей, измельченной зеленью, крахмалом и солью, формируем котлеты и обжариваем в растительном масле, подаем к столу с соусом и зеленью. В период Великого поста 2019 года можно приготовить довольно вкусную еду, согласно календарю питания по дням для мирян.

Картофельные зразы с грибами

Узнав во всех подробностях, что можно есть во время Великого поста, готовим из этих продуктов вкуснейшие и питательные блюда.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

мука – 5 ст. л.;

морковь,

лук;

грибы любые – 0, 5 кг;

масло растительное – 1 ст. л.;

зелень;

соль, перец.

Приготовление:

Все овощи очищаем и отвариваем до готовности, согласно рецепту. Грибы, если они сухие, замачиваем в воде, затем мелко нарезаем. Лук нарезаем мелко, обжариваем в растительном масле, добавляем подготовленные грибы, солим, перчим. Готовый картофель растираем в пюре, а морковь натираем на крупной терке, смешиваем ингредиенты, не забывая посолить, формируем лепешки и выкладываем начинку. Обжариваем зразы до готовности подаем к столу в горячем виде.

Постное печенье с мармеладом

Ингредиенты:

мука – 2 – 3 ст.;

вода минеральная – 1 / 2 ст.;

масло растительное – 1 / 2 ст.;

джем фруктовый густой или мармелад в пластинах, для начинки;

сахарная пудра.

Приготовление:

Просеянную муку смешиваем с перечисленными ингредиентами, замешиваем крутое тесто, укрываем, оставляем на полчаса. Тесто раскатываем в тонкий пласт, нарезаем его на крупные сегменты, раскладываем начинку, сворачиваем рулетиками, выпекаем при 200 °С в течение 20 минут. Готовое печенье посыпаем сахарной пудрой.

Какие продукты можно есть

Можно ли в Великий пост есть эти продукты: морепродукты, растительное масло, мед, хлеб, печенья, булочки (выпечка), пить вино, фрукты

По вопросам употребления данных продуктов споры не утихают уже давно, в основном разногласия возникают между представителями науки и священнослужителями.

Морепродукты

Так как морепродукты относятся к бескровным, то наука считает, что употреблять их во время поста можно, но у церкви на этот счет свое мнение, на которое в данном вопросе и стоит ориентироваться.

Морепродукты, по мнению священнослужителей, относятся к живым существам, значит употреблять их во время поста нельзя однако этот запрет введен частично и снимается в дни религиозных праздников, выпадающих на день поста.

Растительное масло

Несмотря на то что является растительным продуктом, но слишком калорийный и насыщает организм, что неприемлемо во время поста, поэтому запрет на него также частичный, разрешен его прием в определенные дни поста.

Мед

Употреблять можно и нужно, церковь считает его даром божьим, многие святые во время поста его употребляли на протяжении веков. Логика такова, что мед собирается с пыльцы, а не вырабатывается пчелами самостоятельно, подобно молоку, которое вырабатывается коровами.

Выпечка

Постная выпечка без яиц, молока и сливочного масла из всех видов муки вполне разрешается к применению в пищу во время поста.

Вино

Красное натуральное вино напоминает кровь Христа, разрешено церковью в определенные дни в небольшом количестве. Другие алкогольные напитки, пусть даже слабые, запрещены, как излишество.

Фрукты

Употреблять можно и нужно, чтобы оказывать организму необходимую витаминную поддержку во время поста.

В заключение отметим, что целью Великого поста является очищение, прежде всего, духовное, когда человек не слишком много времени уделяет удовлетворению своих желаний, а сосредоточен на молитвах и осмыслении жизни.

Поэтому не следует стараться нивелировать смысл поста, сосредотачиваясь на приготовлении всяких вкусностей, пусть даже и по самым лучшим рецептам. Еда во время поста должна быть постной и простой в приготовлении и приниматься исключительно для поддержания жизненных сил, а не для удовольствия.