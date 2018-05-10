Самый вкусный маринад для шашлыка из баранины
В данной статье прочитаем, как приготовить шашлык из баранины, рассмотрим рецепты самых вкусных и популярных маринадов, узнаем, какие ингредиенты добавить, чтоб мясо было мягкое, сочное и ароматное.
Шашлык из баранины с добавлением уксуса
Самым популярным и проверенным рецептом считается шашлык из баранины с добавлением уксуса. Он размягчит все жилки и мясо получится мягкое и сочное.
Ингредиенты:
- кусок мяса барана — 0,5 кг;
- лука репчатого — 3 штуки;
- уксуса 9% — 1 столовую ложку;
- оливкового масла — 1 столовую ложку;
- мяты — 1 веточку;
- петрушки — один небольшой пучок;
- специй, соли и перца — на усмотрение повара.
Процесс приготовления:
- Выбранный кусок мяса нарежьте порционно, чтоб удобно было нанизывать на шампур или укладывать на барбекю. Удалите пленочки и жилки, промойте под струей проточной воды и поместите в глубокую емкость. Сюда же добавьте любимых специй, необходимое количество соли, перца, уксуса и оливкового масла. Все ингредиенты перемешайте.
- Затем займитесь луком, его надо очистить и нарезать на кольца. Подготовленную и помытую зелень порвите на небольшие кусочки. Все это добавьте в емкость с мясом, хорошо смешайте, чтоб появился сок. Теперь накройте крышкой и уберите в холод. Хорошо, если мясо помаринуется часов 8 (можно поставить на ночь), тогда в готовом виде оно будет ароматным и сочным. Наутро его уже можно жарить.
Шашлык из баранины с маринадом из киви и лимона
Киви делает с мясом настоящие чудеса! Бараний шашлык немного жестковат, но этот плод сделает его мягким и ароматным.
Ингредиенты:
- кусок мяса барана — 500 гр.;
- половину плода киви;
- кинзы — маленький пучок;
- лука репчатого — 2 штуки;
- половину лимона;
- чеснока — 1 зубок;
- помидоров — 1 штуку;
- масла растительного — 40 грамм;
- сильногазированной минеральной воды — 150 мл;
- соли и черного молотого перца — на усмотрение повара.
Процесс приготовления:
Нарежьте кусок бараньего мяса на средние порции, промойте под струей проточной воды.
- Две очищенные луковицы и помидор нарежьте крупными дольками, измельчите в мясорубке или блендере.
- Зубочки чеснока и пучок кинзы мелко нашинкуйте.
- Переложите все подготовленные ингредиенты в глубокую тару, выдавите половину лимона. Затем его измельчите и добавьте в общую массу, посолите, поперчите на свое усмотрение, влейте необходимое количество минеральной воды, хорошо все помешайте.
- Чтоб блюдо было с пикантной изюминкой, очистите у киви кожицу, выдавите его в емкость, где уже перемешаны все ингредиенты, влейте нужное количество растительного масла, опять помешайте массу.
- Накройте тару с продуктами куском пищевой пленки, уберите в холод и оставьте там будущий шашлык на 6-8 часов.
По истечении времени мясо можно жарить.
Шашлык из баранины с кефиром
Вкуснейшую баранину можно приготовить, замариновав мясо в кефире. По нижеописанному рецепту получится шашлык без специфического запаха, присущего мясу барана.
Ингредиенты:
- кусок баранины — 1 кг;
- кефира — 200 мл;
- лука репчатого — 3-5 штук;
- чеснока — 1-2 зубочка;
- приправы шашлычной — на усмотрение повара;
- тимьяна — половину чайной ложки;
- соли и черного молотого перца — на усмотрение повара.
Способ приготовления:
- Кусок мяса хорошо промойте под проточной водой, нарежьте на порции среднего размера.
- Очистите нужное количество луковиц, порежьте их на дольки и пропустите через мясорубку. Чесночные зубцы мелко нашинкуйте на пластины при помощи ножа.
- Нарезанные куски бараньего мяса переложите в емкость, удобную для перемешивания, всыпьте сколько нужно тимьяна, посолите, поперчите на свое усмотрение, влейте сюда же луковую кашицу и добавьте измельченный чеснок. Хорошо перемешайте.
- Добавьте необходимое количество кефира, опять всю массу помешайте, накройте. Поставьте в холод и оставьте для маринования на 8-10 часов.
Пикантный острый шашлык с кефиром и йогуртом
Особенность этого рецепта в том, что мясо получается нежным, сочным и пикантным. К тому же, оно немного с пряным вкусом и сладковатой ноткой.
Маринад с кефиром
Ингредиенты:
- мяса барана — 1 кг;
- кефира жирностью 2,5% — 400 мл;
- лука — 4-6 головок;
- сахарной пудры — 1 чайную ложку;
- соли, перца — на усмотрение повара.
Процесс приготовления:
- Кусок баранины охладить, помыть под струей воды, нарезать на средние порции и выложить в глубокую емкость. Далее можно приступить к приготовлению маринада.
- Натереть на терке или измельчить через мясорубку половину лука. Добавить кашицу в мясо, поперчить и посолить.
- В емкость с мясом влить необходимое количество кефира. Всыпать сахарную пудру, перемешать.
- Оставшийся лук нашинковать на кольца и уложить на баранину. Посудину накрыть и поставить в холод на 8-10 часов.
Маринад с йогуртом
Приготовление следующего маринада с йогуртом понравится любителям сладковатого привкуса мяса. Остроту, которая так важна в мясе, ему придаст набор приправ.
Ингредиенты:
- кусок баранины — 0,5 кг;
- йогурта — 250 мл;
- майорана — 1-2 штуки;
- паприки — 0,5 столовой ложки;
- лука — 1 шт.;
- перец чили — 1 шт.;
- чеснок — 3-5 зубочков;
- розмарина — 2 штуки.
Процесс приготовления:
- Баранину нарезать на кубики, удобные для нанизывания на шампур.
- Измельчить луковицу, чеснок, чили, розмарин и майоран порезать (можно заменить сухими специями).
- Перемешать с кусками баранины, залить все необходимым количеством йогурта. Мясо должно настояться примерно 3-4 часа, но не в холоде, а в комнате. По истечении времени можно жарить.
Отличный шашлык из баранины с соевым соусом
Соевый соус содержит оптимальное количество кислоты и хорошо подходит для маринования баранины. Благодаря глутамату натрия, который есть в соусе, мясо не будет специфически пахнуть, что свойственно этому продукту. Солить шашлык не надо, так как в соусе достаточно этого компонента.
Ингредиенты:
- баранина — 0,5 кг;
- соевый соус — 50 мл;
- чеснок — один зубочек;
- лимонный сок, отжатый с 1/3 плода;
- сахара — 0,5 чайной ложки;
- специи — на усмотрение повара.
Процесс приготовления:
- Измельчить зубочки чеснока, добавить соевый соус, сок лимона и пряности, чтоб получилась однородная масса.
- Полученный маринад влить в емкость с нарезанным мясом, тщательно перемешать, чтоб все компоненты равномерно распределились. Оставить мясо мариноваться примерно на 4-5 часов.
Шашлык из баранины с вином
В вине содержатся многие природные кислоты: яблочная, янтарная, уксусная, молочная и лимонная, ровно столько сколько требуется организму. А потому вино издревле использовали для основы маринада для шашлыка, в особенности из бараньего мяса.
Самое подходящее вино для маринования — сухое красное, благодаря ему мясо становится терпким на вкус.
Ингредиенты:
- баранины — 1 кг;
- лука — 3-5 головок;
- красное вино — 200 мл;
- приправы, соль — на усмотрение повара.
Процесс приготовления:
- Нарезать подготовленный и помытый кусок мяса на порции, сложить в миску, посолить, приправить и дать настояться.
- Нарезать лук на кольца, сложить в мясо. Влить вино, но так, чтоб оно не покрывало содержимое емкости. Кольца лука смешивать с мясом не нужно, пусть они останутся сверху.
- Накрыть миску пленкой и поставить в холод. Утром шашлык будет готов и мясо полностью промаринуется. Если миску с бараниной и маринадом оставить в комнате, то время маринования — 4 часа.
Как приготовить шашлык из баранины в томатном соусе
Рассмотрим еще один вариант настоящего шашлыка из баранины. Особую изюминку придадут не только специи, но и сам маринад с томатным соусом.
Ингредиенты:
- бараньей корейки — 1 кг;
- томатного сока — 200 мл;
- лука репчатого — 4 штуки;
- чеснока — 4-5 зубочков;
- кинзы — пучок;
- перца чили — половину стручка;
- половину лимона;
- растительного масла — 40 мл;
- сладкой паприки, куркумы, молотого кориандра, молотой зиры — на усмотрение повара.
Процесс приготовления:
- Луковицы очистить, нарезать на полукольца и уложить в емкость, удобную для перемешивания.
- Накрошить чеснок пластинами и добавить сюда же. Перец чили порезать на колечки. Кинзу помыть и порвать на куски.
- Помять всю массу в чаше, чтоб из нее выделился сок. Посолить, приправить перцем, паприкой, куркумой, молотым кориандром, зирой, добавить необходимое количество растительного масла и томатного сока.
- Смесь трав и специй добавить к нарезанному мясу, помешать, поставить в холод на несколько часов.
По истечении времени шашлык можно жарить.
Рецепт шашлыка из баранины с добавлением минеральной воды и хлеба
Во многих семьях, маринуя шашлык, добавляют в него минеральную воду, которая обогатит мясо углеводами, за счет этого оно будет мягким и сочным.
Ингредиенты:
- баранина — 1,5 кг;
- газированная минеральная вода — 250 мл;
- средний лимон — 1 штуку;
- один большой помидор;
- одна средняя луковица;
- ржаной хлеб — 150 гр;
- перец, соль, приправы — на усмотрение повара.
Способ приготовления:
- Мясо барана промыть под струей проточной воды, нарезать поперечно волокнам на небольшие куски.
- Переложить в глубокую тару, посыпать, нарезанным на полукольца, луком, немного примять. Сюда же выложить помидоры кусочками. Оставить, чтоб все содержимое пустило сок.
- В другую емкость сложить кусочки ржаного хлеба. Сюда выдавить сок из лимона, залить минералкой полученную массу. Помешать и выложить в посуду к мясу. Посолить, приправить специями и перцем.
- Перемешать и оставить в холоде для маринования. Плюс такого маринада в том, что он размягчает мясо, не нарушив его структуру.
Рецепт шашлыка из баранины с майонезом и горчицей
Майонез считается самым популярным и доступным продуктом для маринования шашлыка. А если его смешать с горчицей, то получится отличный тандем двух провиантов.
Ингредиенты:
- баранина — 1 кг;
- лук — 3 штуки;
- майонез — 100 грамм;
- горчица — 100 грамм;
- перец, соль и специи — на усмотрение повара.
Процесс приготовления:
- Нарезать мясо на порционные куски, уложить в глубокую тару, посолить, поперчить. Нарезать мелко лук и добавить сюда же. Помять, чтоб появился сок.
- Смешать майонез с горчицей, влить массу в мясо, помешать. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 5-7 часов.
Совет! Вкус шашлыка будет зависеть от того, какую горчицу вы выберете. Остроты добавит традиционная русская горчица. Если предпочтительней ароматное мясо мягкого вкуса, то лучше купить сладкую горчицу — французскую или дижонскую.