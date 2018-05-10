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Самый вкусный маринад для шашлыка из баранины

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Многие любители шашлыка уверенно говорят, что самое лучшее мясо для этого блюда — баранина. И они правы, ведь изначальное приготовление данного мясного блюда было именно из мякоти барана. О том, как правильно готовить шашлык из этого мяса, мало кто знает.

В данной статье прочитаем, как приготовить шашлык из баранины, рассмотрим рецепты самых вкусных и популярных маринадов, узнаем, какие ингредиенты добавить, чтоб мясо было мягкое, сочное и ароматное.

Шашлык из баранины с добавлением уксуса

Самым популярным и проверенным рецептом считается шашлык из баранины с добавлением уксуса. Он размягчит все жилки и мясо получится мягкое и сочное.

Ингредиенты:

  • кусок мяса барана — 0,5 кг;
  • лука репчатого — 3 штуки;
  • уксуса 9% — 1 столовую ложку;
  • оливкового масла — 1 столовую ложку;
  • мяты — 1 веточку;
  • петрушки — один небольшой пучок;
  • специй, соли и перца — на усмотрение повара.

Процесс приготовления:

  1. Выбранный кусок мяса нарежьте порционно, чтоб удобно было нанизывать на шампур или укладывать на барбекю. Удалите пленочки и жилки, промойте под струей проточной воды и поместите в глубокую емкость. Сюда же добавьте любимых специй, необходимое количество соли, перца, уксуса и оливкового масла. Все ингредиенты перемешайте.
  2. Затем займитесь луком, его надо очистить и нарезать на кольца. Подготовленную и помытую зелень порвите на небольшие кусочки. Все это добавьте в емкость с мясом, хорошо смешайте, чтоб появился сок. Теперь накройте крышкой и уберите в холод. Хорошо, если мясо помаринуется часов 8 (можно поставить на ночь), тогда в готовом виде оно будет ароматным и сочным. Наутро его уже можно жарить.

Шашлык из баранины с маринадом из киви и лимона

Киви делает с мясом настоящие чудеса! Бараний шашлык немного жестковат, но этот плод сделает его мягким и ароматным.

Ингредиенты:

  • кусок мяса барана — 500 гр.;
  • половину плода киви;
  • кинзы — маленький пучок;
  • лука репчатого — 2 штуки;
  • половину лимона;
  • чеснока — 1 зубок;
  • помидоров — 1 штуку;
  • масла растительного — 40 грамм;
  • сильногазированной минеральной воды — 150 мл;
  • соли и черного молотого перца — на усмотрение повара.

Процесс приготовления:

Нарежьте кусок бараньего мяса на средние порции, промойте под струей проточной воды.

  1. Две очищенные луковицы и помидор нарежьте крупными дольками, измельчите в мясорубке или блендере.
  2. Зубочки чеснока и пучок кинзы мелко нашинкуйте.
  3. Переложите все подготовленные ингредиенты в глубокую тару, выдавите половину лимона. Затем его измельчите и добавьте в общую массу, посолите, поперчите на свое усмотрение, влейте необходимое количество минеральной воды, хорошо все помешайте.
  4. Чтоб блюдо было с пикантной изюминкой, очистите у киви кожицу, выдавите его в емкость, где уже перемешаны все ингредиенты, влейте нужное количество растительного масла, опять помешайте массу.
  5. Накройте тару с продуктами куском пищевой пленки, уберите в холод и оставьте там будущий шашлык на 6-8 часов.

По истечении времени мясо можно жарить.

Шашлык из баранины с кефиром

Вкуснейшую баранину можно приготовить, замариновав мясо в кефире. По нижеописанному рецепту получится шашлык без специфического запаха, присущего мясу барана.

Ингредиенты: 

  • кусок баранины — 1 кг;
  • кефира — 200 мл;
  • лука репчатого — 3-5 штук;
  • чеснока — 1-2 зубочка;
  • приправы шашлычной — на усмотрение повара;
  • тимьяна — половину чайной ложки;
  • соли и черного молотого перца — на усмотрение повара.

Способ приготовления:

  1. Кусок мяса хорошо промойте под проточной водой, нарежьте на порции среднего размера.
  2. Очистите нужное количество луковиц, порежьте их на дольки и пропустите через мясорубку. Чесночные зубцы мелко нашинкуйте на пластины при помощи ножа.
  3. Нарезанные куски бараньего мяса переложите в емкость, удобную для перемешивания, всыпьте сколько нужно тимьяна, посолите, поперчите на свое усмотрение, влейте сюда же луковую кашицу и добавьте измельченный чеснок. Хорошо перемешайте.
  4. Добавьте необходимое количество кефира, опять всю массу помешайте, накройте. Поставьте в холод и оставьте для маринования на 8-10 часов.

Пикантный острый шашлык с кефиром и йогуртом

Особенность этого рецепта в том, что мясо получается нежным, сочным и пикантным. К тому же, оно немного с пряным вкусом и сладковатой ноткой.

Маринад с кефиром

Ингредиенты:

  • мяса барана — 1 кг;
  • кефира жирностью 2,5% — 400 мл;
  • лука — 4-6 головок;
  • сахарной пудры — 1 чайную ложку;
  • соли, перца — на усмотрение повара.

Процесс приготовления: 

  1. Кусок баранины охладить, помыть под струей воды, нарезать на средние порции и выложить в глубокую емкость. Далее можно приступить к приготовлению маринада.
  2. Натереть на терке или измельчить через мясорубку половину лука. Добавить кашицу в мясо, поперчить и посолить. 
  3. В емкость с мясом влить необходимое количество кефира. Всыпать сахарную пудру, перемешать.
  4. Оставшийся лук нашинковать на кольца и уложить на баранину. Посудину накрыть и поставить в холод на 8-10 часов.

Маринад с йогуртом

Приготовление следующего маринада с йогуртом понравится любителям сладковатого привкуса мяса. Остроту, которая так важна в мясе, ему придаст набор приправ.

Ингредиенты:

  • кусок баранины — 0,5 кг;
  • йогурта — 250 мл;
  • майорана — 1-2 штуки;
  • паприки — 0,5 столовой ложки;
  • лука — 1 шт.;
  • перец чили — 1 шт.;
  • чеснок — 3-5 зубочков;
  • розмарина — 2 штуки.

Процесс приготовления:

  1. Баранину нарезать на кубики, удобные для нанизывания на шампур.
  2. Измельчить луковицу, чеснок, чили, розмарин и майоран порезать (можно заменить сухими специями).
  3. Перемешать с кусками баранины, залить все необходимым количеством йогурта. Мясо должно настояться примерно 3-4 часа, но не в холоде, а в комнате. По истечении времени можно жарить.

Отличный шашлык из баранины с соевым соусом

Соевый соус содержит оптимальное количество кислоты и хорошо подходит для маринования баранины. Благодаря глутамату натрия, который есть в соусе, мясо не будет специфически пахнуть, что свойственно этому продукту. Солить шашлык не надо, так как в соусе достаточно этого компонента.

Ингредиенты:

  • баранина — 0,5 кг;
  • соевый соус — 50 мл;
  • чеснок — один зубочек;
  • лимонный сок, отжатый с 1/3 плода;
  • сахара — 0,5 чайной ложки;
  • специи — на усмотрение повара.

Процесс приготовления:

  1. Измельчить зубочки чеснока, добавить соевый соус, сок лимона и пряности, чтоб получилась однородная масса.
  2. Полученный маринад влить в емкость с нарезанным мясом, тщательно перемешать, чтоб все компоненты равномерно распределились. Оставить мясо мариноваться примерно на 4-5 часов.

Шашлык из баранины с вином

В вине содержатся многие природные кислоты: яблочная, янтарная, уксусная, молочная и лимонная, ровно столько сколько требуется организму. А потому вино издревле использовали для основы маринада для шашлыка, в особенности из бараньего мяса.

Самое подходящее вино для маринования — сухое красное, благодаря ему мясо становится терпким на вкус.

Ингредиенты:

  • баранины — 1 кг;
  • лука — 3-5 головок;
  • красное вино — 200 мл;
  • приправы, соль — на усмотрение повара.

Процесс приготовления:

  1. Нарезать подготовленный и помытый кусок мяса на порции, сложить в миску, посолить, приправить и дать настояться.
  2. Нарезать лук на кольца, сложить в мясо. Влить вино, но так, чтоб оно не покрывало содержимое емкости. Кольца лука смешивать с мясом не нужно, пусть они останутся сверху.
  3. Накрыть миску пленкой и поставить в холод. Утром шашлык будет готов и мясо полностью промаринуется. Если миску с бараниной и маринадом оставить в комнате, то время маринования — 4 часа.

Как приготовить шашлык из баранины в томатном соусе

Рассмотрим еще один вариант настоящего шашлыка из баранины. Особую изюминку придадут не только специи, но и сам маринад с томатным соусом.

Ингредиенты: 

  • бараньей корейки — 1 кг;
  • томатного сока — 200 мл;
  • лука репчатого — 4 штуки;
  • чеснока — 4-5 зубочков;
  • кинзы — пучок;
  • перца чили — половину стручка;
  • половину лимона;
  • растительного масла — 40 мл;
  • сладкой паприки, куркумы, молотого кориандра, молотой зиры — на усмотрение повара.

Процесс приготовления:

  1. Луковицы очистить, нарезать на полукольца и уложить в емкость, удобную для перемешивания.
  2. Накрошить чеснок пластинами и добавить сюда же. Перец чили порезать на колечки. Кинзу помыть и порвать на куски.
  3. Помять всю массу в чаше, чтоб из нее выделился сок. Посолить, приправить перцем, паприкой, куркумой, молотым кориандром, зирой, добавить необходимое количество растительного масла и томатного сока.
  4. Смесь трав и специй добавить к нарезанному мясу, помешать, поставить в холод на несколько часов. 

По истечении времени шашлык можно жарить.

Рецепт шашлыка из баранины с добавлением минеральной воды и хлеба

Во многих семьях, маринуя шашлык, добавляют в него минеральную воду, которая обогатит мясо углеводами, за счет этого оно будет мягким и сочным.

Ингредиенты:

  • баранина — 1,5 кг;
  • газированная минеральная вода — 250 мл;
  • средний лимон — 1 штуку;
  • один большой помидор;
  • одна средняя луковица;
  • ржаной хлеб — 150 гр;
  • перец, соль, приправы — на усмотрение повара.

Способ приготовления:

  1. Мясо барана промыть под струей проточной воды, нарезать поперечно волокнам на небольшие куски.
  2. Переложить в глубокую тару, посыпать, нарезанным на полукольца, луком, немного примять. Сюда же выложить помидоры кусочками. Оставить, чтоб все содержимое пустило сок.
  3. В другую емкость сложить кусочки ржаного хлеба. Сюда выдавить сок из лимона, залить минералкой полученную массу. Помешать и выложить в посуду к мясу. Посолить, приправить специями и перцем.
  4. Перемешать и оставить в холоде для маринования. Плюс такого маринада в том, что он размягчает мясо, не нарушив его структуру.

Рецепт шашлыка из баранины с майонезом и горчицей

Майонез считается самым популярным и доступным продуктом для маринования шашлыка. А если его смешать с горчицей, то получится отличный тандем двух провиантов.

Ингредиенты:

  • баранина — 1 кг;
  • лук — 3 штуки;
  • майонез — 100 грамм;
  • горчица — 100 грамм;
  • перец, соль и специи — на усмотрение повара.

Процесс приготовления:

  1. Нарезать мясо на порционные куски, уложить в глубокую тару, посолить, поперчить. Нарезать мелко лук и добавить сюда же. Помять, чтоб появился сок.
  2. Смешать майонез с горчицей, влить массу в мясо, помешать. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 5-7 часов.

Совет! Вкус шашлыка будет зависеть от того, какую горчицу вы выберете. Остроты добавит традиционная русская горчица. Если предпочтительней ароматное мясо мягкого вкуса, то лучше купить сладкую горчицу — французскую или дижонскую.

0 Не нравится 0 Нравится 10.05.2018 Теги: шашлык маринад мясо

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