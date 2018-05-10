Многие любители шашлыка уверенно говорят, что самое лучшее мясо для этого блюда — баранина. И они правы, ведь изначальное приготовлен ие данного мясного блюда было именно из мякоти барана. О том, как правильно готовить шашлык из этого мяса, мало кто знает.

В данной статье прочитаем, как приготовить шашлык из баранины, рассмотрим рецепты самых вкусных и популярных маринадов, узнаем, какие ингредиенты добавить, чтоб мясо было мягкое, сочное и ароматное.

Шашлык из баранины с добавлением уксуса

Самым популярным и проверенным рецептом считается шашлык из баранины с добавлением уксуса. Он размягчит все жилки и мясо получится мягкое и сочное.

Ингредиенты:

кусок мяса барана — 0,5 кг;

лука репчатого — 3 штуки;

уксуса 9% — 1 столовую ложку;

оливкового масла — 1 столовую ложку;

мяты — 1 веточку;

петрушки — один небольшой пучок;

специй, соли и перца — на усмотрение повара.

Процесс приготовления:

Выбранный кусок мяса нарежьте порционно, чтоб удобно было нанизывать на шампур или укладывать на барбекю. Удалите пленочки и жилки, промойте под струей проточной воды и поместите в глубокую емкость. Сюда же добавьте любимых специй, необходимое количество соли, перца, уксуса и оливкового масла. Все ингредиенты перемешайте. Затем займитесь луком, его надо очистить и нарезать на кольца. Подготовленную и помытую зелень порвите на небольшие кусочки. Все это добавьте в емкость с мясом, хорошо смешайте, чтоб появился сок. Теперь накройте крышкой и уберите в холод. Хорошо, если мясо помаринуется часов 8 (можно поставить на ночь), тогда в готовом виде оно будет ароматным и сочным. Наутро его уже можно жарить.

Шашлык из баранины с маринадом из киви и лимона

Киви делает с мясом настоящие чудеса! Бараний шашлык немного жестковат, но этот плод сделает его мягким и ароматным.

Ингредиенты:

кусок мяса барана — 500 гр.;

п оловину плода киви;

кинзы — маленький пучок;

лука репчатого — 2 штуки;

половину лимона;

чеснока — 1 зубок;

помидоров — 1 штуку;

масла растительного — 40 грамм;

сильногазированной минеральной воды — 150 мл;

соли и черного молотого перца — на усмотрение повара.

Процесс приготовления:

Нарежьте кусок бараньего мяса на средние порции, промойте под струей проточной воды.

Две очищенные луковицы и помидор нарежьте крупными дольками, измельчите в мясорубке или блендере. Зубочки чеснока и пучок кинзы мелко нашинкуйте. Переложите все подготовленные ингредиенты в глубокую тару, выдавите половину лимона. Затем его измельчите и добавьте в общую массу, посолите, поперчите на свое усмотрение, влейте необходимое количество минеральной воды, хорошо все помешайте. Чтоб блюдо было с пикантной изюминкой, очистите у киви кожицу, выдавите его в емкость, где уже перемешаны все ингредиенты, влейте нужное количество растительного масла, опять помешайте массу. Накройте тару с продуктами куском пищевой пленки, уберите в холод и оставьте там будущий шашлык на 6-8 часов.

По истечении времени мясо можно жарить.

Шашлык из баранины с кефиром

Вкуснейшую баранину можно приготовить, замариновав мясо в кефире. По нижеописанному рецепту получится шашлык без специфического запаха, присущего мясу барана.

Ингредиенты:

кусок баранины — 1 кг;

кефира — 200 мл;

лука репчатого — 3-5 штук;

чеснока — 1-2 зубочка;

приправы шашлычной — на усмотрение повара;

тимьяна — половину чайной ложки;

соли и черного молотого перца — на усмотрение повара.

Способ приготовления:

Кусок мяса хорошо промойте под проточной водой, нарежьте на порции среднего размера. Очистите нужное количество луковиц, порежьте их на дольки и пропустите через мясорубку. Чесночные зубцы мелко нашинкуйте на пластины при помощи ножа. Нарезанные куски бараньего мяса переложите в емкость, удобную для перемешивания, всыпьте сколько нужно тимьяна, посолите, поперчите на свое усмотрение, влейте сюда же луковую кашицу и добавьте измельченный чеснок. Хорошо перемешайте. Добавьте необходимое количество кефира, опять всю массу помешайте, накройте. Поставьте в холод и оставьте для маринования на 8-10 часов.

Пикантный острый шашлык с кефиром и йогуртом

Особенность этого рецепта в том, что мясо получается нежным, сочным и пикантным. К тому же, оно немного с пряным вкусом и сладковатой ноткой.

Маринад с кефиром

Ингредиенты:

мяса барана — 1 кг;

кефира жирностью 2,5% — 400 мл;

лука — 4-6 головок;

сахарной пудры — 1 чайную ложку;

соли, перца — на усмотрение повара.

Процесс приготовления:

Кусок баранины охладить, помыть под струей воды, нарезать на средние порции и выложить в глубокую емкость. Далее можно приступить к приготовлению маринада. Натереть на терке или измельчить через мясорубку половину лука. Добавить кашицу в мясо, поперчить и посолить. В емкость с мясом влить необходимое количество кефира. Всыпать сахарную пудру, перемешать. Оставшийся лук нашинковать на кольца и уложить на баранину. Посудину накрыть и поставить в холод на 8-10 часов.

Маринад с йогуртом

Приготовление следующего маринада с йогуртом понравится любителям сладковатого привкуса мяса. Остроту, которая так важна в мясе, ему придаст набор приправ.

Ингредиенты:

кусок баранины — 0,5 кг;

йогурта — 250 мл;

майорана — 1-2 штуки;

паприки — 0,5 столовой ложки;

лука — 1 шт.;

перец чили — 1 шт.;

чеснок — 3-5 зубочков;

розмарина — 2 штуки.

Процесс приготовления:

Баранину нарезать на кубики, удобные для нанизывания на шампур. Измельчить луковицу, чеснок, чили, розмарин и майоран порезать (можно заменить сухими специями). Перемешать с кусками баранины, залить все необходимым количеством йогурта. Мясо должно настояться примерно 3-4 часа, но не в холоде, а в комнате. По истечении времени можно жарить.

Отличный шашлык из баранины с соевым соусом

Соевый соус содержит оптимальное количество кислоты и хорошо подходит для маринования баранины. Благодаря глутамату натрия, который есть в соусе, мясо не будет специфически пахнуть, что свойственно этому продукту. Солить шашлык не надо, так как в соусе достаточно этого компонента.

Ингредиенты:

баранина — 0,5 кг;

соевый соус — 50 мл;

чеснок — один зубочек;

лимонный сок, отжатый с 1/3 плода;

сахара — 0,5 чайной ложки;

специи — на усмотрение повара.

Процесс приготовления:

Измельчить зубочки чеснока, добавить соевый соус, сок лимона и пряности, чтоб получилась однородная масса. Полученный маринад влить в емкость с нарезанным мясом, тщательно перемешать, чтоб все компоненты равномерно распределились. Оставить мясо мариноваться примерно на 4-5 часов.

Шашлык из баранины с вином

В вине содержатся многие природные кислоты: яблочная, янтарная, уксусная, молочная и лимонная, ровно столько сколько требуется организму. А потому вино издревле использовали для основы маринада для шашлыка, в особенности из бараньего мяса.

Самое подходящее вино для маринования — сухое красное, благодаря ему мясо становится терпким на вкус.

Ингредиенты:

баранины — 1 кг;

лука — 3-5 головок;

красное вино — 200 мл;

приправы, соль — на усмотрение повара.

Процесс приготовления:

Нарезать подготовленный и помытый кусок мяса на порции, сложить в миску, посолить, приправить и дать настояться. Нарезать лук на кольца, сложить в мясо. Влить вино, но так, чтоб оно не покрывало содержимое емкости. Кольца лука смешивать с мясом не нужно, пусть они останутся сверху. Накрыть миску пленкой и поставить в холод. Утром шашлык будет готов и мясо полностью промаринуется. Если миску с бараниной и маринадом оставить в комнате, то время маринования — 4 часа.

Как приготовить шашлык из баранины в томатном соусе

Рассмотрим еще один вариант настоящего шашлыка из баранины. Особую изюминку придадут не только специи, но и сам маринад с томатным соусом.

Ингредиенты:

бараньей корейки — 1 кг;

томатного сока — 200 мл;

лука репчатого — 4 штуки;

чеснока — 4-5 зубочков;

кинзы — пучок;

перца чили — половину стручка;

половину лимона;

растительного масла — 40 мл;

сладкой паприки, куркумы, молотого кориандра, молотой зиры — на усмотрение повара.

Процесс приготовления:

Луковицы очистить, нарезать на полукольца и уложить в емкость, удобную для перемешивания. Накрошить чеснок пластинами и добавить сюда же. Перец чили порезать на колечки. Кинзу помыть и порвать на куски. Помять всю массу в чаше, чтоб из нее выделился сок. Посолить, приправить перцем, паприкой, куркумой, молотым кориандром, зирой, добавить необходимое количество растительного масла и томатного сока. Смесь трав и специй добавить к нарезанному мясу, помешать, поставить в холод на несколько часов.

По истечении времени шашлык можно жарить.

Рецепт шашлыка из баранины с добавлением минеральной воды и хлеба

Во многих семьях, маринуя шашлык, добавляют в него минеральную воду, которая обогатит мясо углеводами, за счет этого оно будет мягким и сочным.

Ингредиенты:

баранина — 1,5 кг;

газированная минеральная вода — 250 мл;

средний лимон — 1 штуку;

один большой помидор;

одна средняя луковица;

ржаной хлеб — 150 гр;

перец, соль, приправы — на усмотрение повара.

Способ приготовления:

Мясо барана промыть под струей проточной воды, нарезать поперечно волокнам на небольшие куски. Переложить в глубокую тару, посыпать, нарезанным на полукольца, луком, немного примять. Сюда же выложить помидоры кусочками. Оставить, чтоб все содержимое пустило сок. В другую емкость сложить кусочки ржаного хлеба. Сюда выдавить сок из лимона, залить минералкой полученную массу. Помешать и выложить в посуду к мясу. Посолить, приправить специями и перцем. Перемешать и оставить в холоде для маринования. Плюс такого маринада в том, что он размягчает мясо, не нарушив его структуру.

Рецепт шашлыка из баранины с майонезом и горчицей

Майонез считается самым популярным и доступным продуктом для маринования шашлыка. А если его смешать с горчицей, то получится отличный тандем двух провиантов.

Ингредиенты:

баранина — 1 кг;

лук — 3 штуки;

майонез — 100 грамм;

горчица — 100 грамм;

перец, соль и специи — на усмотрение повара.

Процесс приготовления:

Нарезать мясо на порционные куски, уложить в глубокую тару, посолить, поперчить. Нарезать мелко лук и добавить сюда же. Помять, чтоб появился сок. Смешать майонез с горчицей, влить массу в мясо, помешать. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 5-7 часов.

Совет! Вкус шашлыка будет зависеть от того, какую горчицу вы выберете. Остроты добавит традиционная русская горчица. Если предпочтительней ароматное мясо мягкого вкуса, то лучше купить сладкую горчицу — французскую или дижонскую.