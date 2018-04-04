7 лучших рецептов пасхального кулича - вкуснее не бывает!
Куличи пасхальные традиционно украшают стол в Светлый праздник Пасхи. За многие годы были созданы рецепты приготовления праздничной выпечки из различного теста и с разнообразными посыпками, изумительно выглядящими на фото.
Миндальное искушение
Куличи пасхальные могут быть не только с изюмом, но и с различными добавками, которые внесут разнообразие в классическую выпечку для православного праздника. Простой и быстрый рецепт пасхального кулича с миндальными орехами порадует родных и зарядит полезными микроэлементами после длительного Великого поста.
Ингредиенты:
- мука в/с — 1 кг;
- молоко 3,2% — 1,5 стакана;
- яйцо куриное — 6 шт.;
- масло сливочное — 300 г;
- сахарный песок — 1,5 стакана;
- сырые дрожжи — 50 г;
- изюм любой — 150 г;
- цукаты — 100 г;
- орехи миндаля — 50 г;
- ванилин — 2 г;
- соль — щепотка.
Приготовление:
- Молоко разогреваем на паровой бане. Крошим в него дрожжи. Тщательно перемешиваем. Добавляем половину муки и размешиваем, чтобы не было комков, и оставляем опару настаиваться в теплом помещении. Она должна увеличиться вдвое.
- Отделим белки. Но один желток оставляем для смазки в отдельной посуде. Затем взбиваем белки с сахаром до густой плотной пены с чистой посуды. А желтки растираем с сахарным песком до белизны.
- В готовую опару добавляем соль, яичные желтки и растопленное теплое масло, тщательно перемешиваем. Затем просеиваем муку и постепенно вводим в молоко, вымешивая тесто. Накрываем миску полотенцем или пленкой и оставляем подниматься.
- Тесто должно подняться. Оно вырастет раза в 2-3. Только затем можно досыпать орехи и сухофрукты Проминаем, чтобы начинка равномерно распределилась.
- Смазанные маслом формы заполняем тестом на треть. Оставляем в теплом помещении без сквозняков подниматься, накрыв полотенцем.
- Переключатель выставляем на 180 градусов. Когда тесто поднимется на ¾, верхушки смазываем желтком и закладываем в духовку. Выпечка займет около сорока минут.
Затем украшаем остывшие куличи белковой глазурью и посыпками.
Коломба
Куличи пасхальные — это выпечка, которая возглавляет стол в день Воскрешения Христа и названа хлебом насущным. Многие хозяйки привыкли к тому, что это своеобразный кекс с белковой верхушкой и разноцветной посыпкой. Но итальянский кулич Коломба — исключение. Он представляет собой птицу, широко раскинувшую крылья, или крест. Чтобы приготовить оригинальную выпечку, потребуются запастись терпением. На тесто уйдет около четырех суток и специфическая форма для запекания.
Ингредиенты для теста:
- мука в/с — 670 г;
- сахар свекольный — 110 г;
- желтки куриные — 4 шт.;
- мед натуральный — 18 г;
- соль каменная — ⅓ ч. л.;
- масло сливочное 82,5% — 100 г;
- цукаты — 100 г;
- ваниль палочкой — ½ шт.
Ингредиенты для глазури:
- сахарная пудра — 1 стакан;
- белки куриные — 2 шт.;
- орехи миндаля жареные — 100 г.
Приготовление:
- Особенность рецепта заключается в том, что куличи пасхальные готовятся на основе закваски, и чтобы соблюсти правильность пропорций, потребуются электронные весы.
- Дважды просеиваем 100 г муки и соединяем с 50 мл питьевой воды и 6 г натурального меда. Тщательно перемешиваем. В итоге получается мягкое, не липнущее к рукам тесто.
- Помещаем его в стеклянную тару и прикрываем пищевой пленкой или кухонным полотенцем. Оставляем на сутки в теплой комнате.
- Затем к готовому тесту добавляем те же пропорции ингредиентов и тщательно вымешиваем. Вновь кладем в тару и оставляем еще на сутки.
- На следующий день добавляем то же количество муки, меда и воды. Вымешиваем и оставляем настаиваться на сутки в последний раз в теплом помещении.
- По истечении трех суток перекладываем закваску в объемную миску. Добавляем 90 мл питьевой воды и тщательно вымешиваем. Затем вводим 1 желток и 55 г сахара, смешиваем до однородной массы.
- В заготовку постепенно добавляем 240 г муки, замешиваем. Затем вводим еще 1 желток и тщательно вымешиваем. После можно добавить 50 г масла и довести до однородной массы. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом помещении на 12 часов. Его объем должен удвоиться.
- По истечении времени смешаем воду с оставшимися сахаром и желтком. Введем в тесто и повторим замес. Затем постепенно введем муку. На последнем этапе смешиваем цукаты со сливочным маслом и солью и вводим начинку в тесто. Накрываем миску пищевой пленкой и оставляем в теплом помещении на 70 минут.
- Выставляем переключатель духовки на 200 градусов. Тесто раскладываем в смазанные маслом формы. Оно еще поднимется. Поэтому лучше заполнить только треть объема емкости. Когда куличи пасхальные поднимутся в два раза, их можно отправлять в разогретую духовку.
- Через 15 минут выпекания переключаем на 180 градусов и оставляем до полной готовности на 40 минут.
- Взбиваем пудру с охлажденными белками до густого крема. Смазываем верхушки и присыпаем миндальными орехами.
На заварном тесте
Рецепты приготовления выпечки к воскресенью Господнему известны с древности, но самые старинные лучше готовить пошагово с фото, соблюдая все пункты рецептуры.Заварной кулич долгое время был забыт, а описание приготовления было известно лишь некоторым хозяйкам.
Ингредиенты для теста:
- молоко 3,2% — 250 мл;
- сухие дрожжи — 3-4 ч. л.;
- сливки 10% — 200 мл;
- сливочное масло — 150 г;
- яйцо куриное — 5 шт.;
- сахар свекольный — 280 г;
- ванильный сахар или экстракт — 2 ч. л.;
- подсолнечное масло — 50 мл;
- соль каменная — 1 ч. л.;
- изюм любой — 80 г;
- любой алкоголь (виски, водка, коньяк) — 50 мл;
- цедра лимона — 1 ч. л.;
- мука в/с — 1 кг.
Ингредиенты для глазури:
- сахарная пудра — 400 г;
- яйца куриные (белок) — 2 шт.;
- лимонный сок — 1 ч.л.
Приготовление:
- Главной тонкостью рецепта с пошаговыми фото будет приготовление дрожжей. Их необходимо растворить в 50 мл теплого молока, добавив 1 ч. л. сахара. Главное, не перегреть молоко, чтобы не сварить дрожжи.
- Остальное молоко разогреваем на медленном огне, добавляем к нему 3 ст. л. муки и тщательно вымешиваем, чтобы разбить все комочки.
- Разогреваем сливки и вводим в заварную массу. Перемешиваем.
- Добавляем дрожжи в немного остывшую молочную смесь.
- Топим масло и отделяем белки от желтков.
- Взбиваем желтки с половиной сахара и ванилином до белой пены.
- В дрожжевую опару вводим взбитую желтковую массу, а затем теплое масло. Тщательно перемешиваем.
- Охлажденные белки смешиваем с остатками сахара до густоты.
- Добавляем в тесто растительное масло и белковый крем.
- Вводим соль и цедру лимона, постепенно досыпаем муку, не забывая перемешивать.
- Готовое тесто оставляем в теплом помещении на 4 часа подняться.
- Замачиваем промытый изюм в алкоголе. За это время тесто для кулича, по рецепту приготовления с фото значительно увеличится в объеме.
- Присыпаем изюмом и переминаем, чтобы начинка равномерно распределилась. Формы смазываем маслом и присыпаем мукой.
- Заполняем емкости на ¾ и ждем, пока тесто поднимется.
- Выставляем переключатель духовки на 180 градусов. Яичный желток смешиваем в равных пропорциях с водой и смазываем верх кулича. Ставим пасхальную выпечку в духовку на 40-60 минут в зависимости от размера формочек. На готовность проверяем зубочисткой.
- Накрываем верхушки готовых куличей смоченным водой пергаментом. Когда они полностью остыли, вынимаем их из форм.
- За это время взбиваем белки с пудрой.
- Добавляем свежий сок лимона. Продолжаем взбивать.
- Когда белок загустеет и начнет блестеть, покрываем остывшие куличи глазурью.
Если даже рецепт приготовления изначально показался сложным, глядя на фото можно с легкостью разобраться с тонкостью рецептуры и повторить в домашних условиях.
Морковник
Красочный морковный кулич готовится быстро и просто, а на праздничном столе выглядит необычно.
Ингредиенты:
- мука в/с — 1 кг;
- масло сливочное — 200 г;
- сахар свекольный — 200 г;
- молоко 2,5% — 2 стакана;
- яйцо куриное — 5 шт.;
- морковь — 300 г;
- сырые дрожжи — 25 г;
- соль — щепотка.
Приготовление:
- Дрожжи крошим в теплое молоко и перемешиваем до полного растворения. Когда опара готова, добавляем к ней соль и сахар.
- Морковь очищаем, промываем, трем на средней терке. Тушим в сотейнике 15 минут, добавив немного воды.
- Добавляем к моркови яйца, растопленное масло, опару, перемешиваем. Затем добавляем просеянную муку и замешиваем тесто.
- Формы смазываем, заполняем тестом на ⅓ и даем ему подняться.
- Выпекаем при 180 градусах 40 минут. На готовность проверяем с помощью зубочистки.
Рецепт в мультиварке
Если хочется порадовать родных вкусной пасхальной выпечкой, но нет времени на сложные рецепты, можно приготовить куличи в мультиварке.
Ингредиенты:
- мука в/с — 0,5 кг;
- сухие дрожжи — 1 пакетик;
- соль каменная — ½ ч. л.;
- молоко 2,5% — 100 мл;
- сахар-песок — 150 г;
- сливочное масло — 70 г;
- растительное масло — 50 мл;
- яйцо куриное — 3 шт.;
- изюм любой — 100 г;
- ванилин — 2 г.
Приготовление:
- В теплом молоке растворим дрожжи, затем добавим 2 ст. л. муки и 1 ч. л. сахара. Оставляем опару настаиваться на 30 минут в тепле.
- Яйца перетираем с сахаром до белой пены. Изюм запариваем кипятком в течение 10 минут и затем просушиваем, добавляем 1 ст. л. муки.
- К готовой опаре добавляем специи и яйца, тщательно взбиваем венчиком или с помощью миксера.
- Затем вводим растительное и сливочное масло.
- Постепенно досыпаем просеянную муку и изюм, замешивая тесто. Оставляем в теплом месте без сквозняков на 3-4 часа.
- Чашу смазываем сливочным маслом, выкладываем в нее тесто. Выставляем режим “Подогрев” на 20 минут. Затем включаем “Выпечка” и оставляем на 60 минут. На готовность проверим с помощью зубочистки.
Вынимать кулич из чаши мультиварки следует только, когда он остынет.
Без сливочного масла
Тем, кто любит легкие и быстрые рецепты, подойдет вариант кулича без сливочного масла. Приготовление не займет много времени.
Ингредиенты на 5 порций:
- яйцо куриное — 3 шт.;
- сливки 20% — 1 уп.;
- мука в/с — 350 г;
- сахар-песок — 100 г;
- изюм любого сорта — 100 г;
- соль — щепотка.
Приготовление:
- В теплом молоке растворяем дрожжи. Добавляем 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. муки. Перемешиваем и оставляем на 20 минут.
- Перетираем 2 яйца и 1 желток с сахаром и солью до белой пены. Вливаем в готовую опару и перемешиваем. Затем добавляем сливки и муку. Тесто и оставляем в тепле на 2 часа.
- В готовое тесто всыпаем изюм и тщательно его вымешиваем, чтобы он равномерно распределился.
- Выкладываем тесто в формы, заполнив на ⅓ и оставляем подходить.
- Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем в течение 40-50 минут.
Без яиц и дрожжей
Иногда хозяйка не умеет работать с дрожжевым тестом, но все равно не против порадовать близких вкусной выпечкой. Не обязательно использовать покупное тесто, достаточно замесить куличи без яиц и дрожжей. Быстрый и легкий рецепт займет не больше двух часов.
Ингредиенты:
- мука в/с — 1,5 стакана;
- ряженка — 250 мл;
- сахар-песок — 1,5 стакана;
- изюм любого сорта — 1 стакан;
- сода пищевая — ½ ч.л.;
- разрыхлитель — 1 пакетик;
- ванилин — щепотка.
Приготовление:
- Соду и разрыхлитель растворяем в ряженке. Тщательно перемешиваем.
- Добавляем к этой заготовке распаренный изюм, ванилин и просеянную муку.
- Перемешиваем тесто и накладываем в смазанные формы.
- Выпекаем при температуре 180 градусов в течение 40-60 минут.
После того как пасхальный кулич отстыл, украшиваем его белковой глазурью и посыпкой. Понравились ли вам наши рецепты?